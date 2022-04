CFK: “El que afirma que el Estado no es importante, es un necio o cínico”

La vicepresidenta de la Nación participó de la apertura de la decimocuarta sesión plenaria de EuroLat 2022 en Centro Cultural Kirchner. Habló sobre el rol del Estado, la concentración del poder económico, el partido judicial, y la guerra.

DESCARGAR

“El que afirma que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o cínico”, sostuvo y agregó: “Alguien se preguntó qué hubiera sido de la vida de todos nosotros si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales o creando vacunas”.

Asimismo se refirió a la falta de poder real del que cuentan las instituciones de la democracia.

"Cuánto representan del poder nuestros parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptado por factores económicos", dijo y agregó: "Que te den una banda y te den un bastón un poquito es, pero creánme, y lo digo por experiencia, y ni te cuento cuando, además, no se hacen las cosas que hay que hacer".

En tanto, cuestionó el accionar del "partido judicial contra los gobiernos nacionales y populares", al tiempo que señaló que "hay un déficit muy grande en nuestra región" del funcionamiento de dicho poder del Estado.

Cristina Fernández de Kirchner abogó por “una recuperación económica justa e inclusiva en paz”.

“Vivimos en un mundo cada vez más desigual y la pandemia lo acentuó trágicamente. Creo que siempre en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan”.

En ese sentido señaló que durante este período el mercado y el sector privado recibió ayuda de los Estados pero, controlado el virus y en un nuevo contexto de guerra, estos sectores no cooperan con el bienestar de la población.

La vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación se refirió a la guerra en Ucrania y señaló también que "necesitamos normas de derecho internacional que sean respetadas por todos".

"Es una gran idea que no se aplica y que el mundo requiere, que nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas", afirmó.

"De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. La ocupación por la fuerza de Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y, cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien", agregó.

En tanto, recordó que la OTAN cuenta con una base militar en Malvinas.

"Debemos abocarnos a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad el problema de la desigualdad", abundó y afirmó que se requieren "normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción".