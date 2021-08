Diario de Radio Nacional 13/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Ellos representan a los acreedores y nosotros a nuestro pueblo”

LRA 1 Buenos Aires – 24 años de prisión: Condenaron al Tigre Acosta por delitos sexuales en la ESMA

LRA 8 Formosa – INSFRAN-CABANDIE: Analizaron el avance de obra del Centro Ambiental

LRA 7 Córdoba – GUSTAVO LOPEZ: “Hoy internet atraviesa toda nuestra vida cotidiana”

LU 4 Patagonia – El ENACOM en Río Senguer: Aportes para mejorar la conectividad

LT 11 Concepción del Uruguay – ALFREDO FRANCOLINI: “Es un honor tenerlo por segunda vez al Presidente de la Nación”

LRA 1 Buenos Aires – SANTIAGO FRASCHINA: Aseguran que este año los jubilados le ganarán a la inflación

LRA 1 Buenos Aires – ENRIQUE ZULETA PUCEIRO: “Hay muchas opciones políticas y se han despolarizado las elecciones”

LRA 1 Buenos Aires – Valores para las infancias: Cooperativas de mujeres producen juguetes libres de estereotipos

LRA 1 Buenos Aires – Sobreseimiento de empresarios: Advierten que el fallo de Ercolini “establece una doctrina peligrosa”

LRA 1 Buenos Aires – Santa Fe, 2.800 kilos de pirotecnia: Tres policías heridos por una explosión en la Unidad Regional I

LRA 26 Resistencia – LILIANA ENSISA: “Las juventudes fueron muy afectadas por la pandemia”

LV 4 San Rafael – Flexibilizaciones con protocolos: Mendoza alcanzó un nivel de 95% de actividades abiertas

LT 14 Paraná – ROBERTO ARIEL: “Hay mucha adherencia a la prevención con la vacuna en los menores”

LRA 26 Resistencia – DARIO GOMEZ: Efectividad y eficacia de la combinación de vacunas contra el COVID-19

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Durante el anuncio de puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría, el jefe de Estado se refirió a la reunión social en Olivos en julio del año pasado y se disculpó por lo sucedido. Con relación al encuentro con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, dijo que “no volverá a ocurrir” y agregó: “Debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”.

“Néstor (Kirchner) nos decía que somos personas comunes con responsabilidades importantes. Fue una reunión que no debió haberse hecho y que realmente lamento que haya ocurrido. No volverá a pasar”, expresó.

Asimismo contó que vivió “un gran vértigo” por la actividad de la quinta presidencial de esos días y destacó el carácter público del listado de las visitas a la residencia presidencial.

“Yo no me hago el distraído con nada: ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de las necesidades que cada argentino y cada argentina tiene”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El Tribunal Oral Federal 5 condenó 24 años de prisión al represor Jorge “Tigre” Acosta en la causa que lo juzgó por delitos sexuales cometidos contra secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

Además se condenó a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Alberto González, en un veredicto emitido hoy al finalizar el juicio oral.

En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

Las condenas se dictaron por “violación agravada por haber sido cometida en concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades”, abuso deshonesto, privación ilegítima de la libertad y tormentos, delitos que se declararon imprescriptibles por ser de lesa humanidad.

LRA 8 Formosa

El gobernador Gildo Insfrán mantuvo en Buenos Aires una reunión de trabajo con Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, para abordar temáticas y proyectos ambientales en Formosa, entre ellos el avance del Centro Ambiental de Recuperación y Disposición final de residuos sólidos de Formosa capital, y la posibilidad de nuevas plantas en otras localidades de la provincia.

El funcionario nacional estuvo en Formosa el 11 de junio pasado, donde señaló que “estamos haciendo 8 plantas de estas características y ejecutando el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que el gobierno anterior sólo ejecutó al 18 por ciento”.

LRA 7 Córdoba

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, se refirió al debate sobre Internet como Servicio Público luego de lo planteado por el Presidente Alberto Fernández, diciendo que “es inconcebible que en pleno siglo XXI estemos discutiendo si la conectividad a internet es un negocio o un derecho. Hoy internet atraviesa toda nuestra vida cotidiana”.

LU 4 Patagonia

El delegado local del ENACOM, Marcelo Vidal, comentó que se trabaja en llegar con soluciones a los pueblos de la meseta provincial y además se gestiona la posibilidad de conseguir chips y tarjetas con datos para familias vulnerables en distintas localidades.

“Estamos recorriendo la provincia y estuvimos semanas atrás acompañando a funcionarios del ámbito nacional que mantuvieron diversas reuniones en Río Negro y Chubut y realizamos actividades por temas de Turismo y conectividad en El Hoyo, El Bolsón, El Maitén y Ñorquinco”, indicó el funcionario.

LT 11 Concepción del Uruguay

Francolini se refirió a la visita del Presidente de la Nación a la capital del citrus y realizó grandes anuncios para los trabajadores temporarios, quienes no perderán los beneficios sociales en los momentos que tomen trabajos en las cosechas. El jefe de Estado destacó en este contexto que la propuesta fue presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y cuenta con el acuerdo de los productores de las distintas regiones. La medida permite mantener la percepción de los planes y programas sociales y de empleo con el trabajo registrado, y alcanzará a los grupos familiares de los beneficiarios que representan a un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la ANSES se refirió al aumento que percibirán los jubilados y pensionados del 12,39% en septiembre. En ese marco, sostuvo que en total el acumulado será del 36% y con otra suma que llegará en diciembre.

“Este año el 100% de ellos le van a terminar ganando a la inflación”, dijo el funcionario al resaltar la importancia de la fórmula de movilidad que permite los cuatro aumentos trimestrales.

Fraschina también señaló que, a comparación de la gestión anterior, también se tiene que destacar la jubilación indirecta con el ahorro de $4.200 por mes como consecuencia del programa que permite tener medicamentos gratis, entre otras medidas que se tomaron.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y analista político analizó el actual contexto político de cara a las elecciones que se desarrollarán en los próximos días en distintos puntos del país y a las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “Se destaca la emergencia de una gran cantidad de opciones políticas y se han despolarizado las elecciones”, expresó, al tiempo que resaltó que las PASO empiezan a funcionar.

LRA 1 Buenos Aires

Las mujeres se organizan en cooperativas para promover juguetes libres de estereotipos de género. Las cooperativas que integran la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea Limitada, la primera en todo el país que reúne a las empresas de la economía social llevadas adelante por mujeres y diversidades, promueven juguetes hacen foco en heroínas de la independencia latinoamericana.

Antonella Carunchio integra la Cooperativa Enredo y la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea y comentó la importancia de transmitir otros valores para las infancias. “Tenemos proyectos de juguetes y trabajamos de manera asociativa entre diferentes cooperativas en una línea de juguetes que tiene, por ejemplo, a Juana Azurduy y mujeres de la historia. Se trata de reivindicar a aquellas que fueron parte de la historia. A través de estos juguetes podemos contar un poco de lo que hicieron. Las infancias deben recibir todo tipo de conocimiento a través de los objetos y los valores que promueven estos objetos. Estamos transmitiendo un montón de cosas a través de los juguetes, están hechos por personas que apostamos a otro modo de empresa”, le dijo al Area de Géneros.

LRA 1 Buenos Aires

La abogada especializada en criminalidad económica, Martina Cirimele se refirió al fallo del juez Julián Ercolini por el que sobreseyó a empresarios de la talla de Paolo Roca, entre otros, en la causa de corrupción llamada de las fotocopias de los cuadernos.

La letrada habló de la existencia de “un plan sistemático para garantizar la impunidad de los empresarios” y recordó que estos son “parte fundamental de esta matriz criminal, donde el sector privado cumple un rol preponderante”.

Asimismo denunció la “connivencia del poder judicial con el económico” y advirtió que “el fallo establece una doctrina peligrosa”.

LRA 1 Buenos Aires

Al menos tres heridos, entre ellos un jefe policial, resultaron con heridas de diversa consideración luego de una serie de explosiones producidas este viernes en el patio interno de la Unidad Regional I, ubicada en la ciudad de Santa Fe. En Ahí vamos, la periodista de Radio Nacional Santa Fe Gabriela Bruno describió la situación y señaló que explotó un cargamento de 2.800 kilos de pirotecnia.

LRA 26 Resistencia

La coordinadora del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Liliana Ensisa, se refirió al Día Internacional de la Juventud señalando que “nuestro país se adhirió al tema y presentó un programa de atención para las adolescencias. Así, se eligieron 12 de cien proyectos presentados, los cuales fueron de Corrientes, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Chubut”.

LV 4 San Rafael

El Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, dio detalles de las flexibilizaciones que están en vigencia en Mendoza, recalcando que se exigirá el cumplimiento de protocolos y el uso de barbijo. En relación al fútbol y otros deportes, Majul mencionó que paulatinamente, y en función de los informes epidemiológicos, se irá ampliando la cantidad de público que podrá asistir a diferentes eventos.

LT 14 Paraná

Roberto Ariel, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, se refirió a las consultas que realizan adultos responsables de niños y niñas en cuanto a la vacunación contra el coronavirus, indicando que en la actualidad sólo se vacuna a menores con patologías de riesgo. Además, el pediatra destacó que “afortunadamente hay mucha adherencia a la prevención con la vacuna contra la COVID 19”.

LRA 26 Resistencia

El médico Darío Gómez desarrolló el tema de las vacunas denominadas heterólogas, diciendo que “se trata de la combinación de vacunas en función de la demora en la entrega de la segunda dosis de la Sputnik. Hasta el momento todos los experimentos fueron positivos, pues genera una respuesta inmunitaria efectiva y los efectos secundarios son similares a los de otras vacunas”.

LU 4 Patagonia

El municipio de Comodoro Rivadavia ratificó la adhesión al decreto provincial con algunas particularidades. La actividad nocturna en locales de esparcimiento se extenderá hasta las 4 horas y los aforos no pasarán del 30 por ciento para espacios cerrados.

Gustavo Fita, quién se encuentra a cargo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, informó las últimas resoluciones en cuanto a la ampliación de la circulación en horario nocturno, expresando que “tuvimos una reunión con el intendente, el secretario de Gobierno y el Control Operativo para trabajar sobre algunas medidas del decreto provincial donde se libera la circulación en el día y la noche, con alguna restricción de viernes a domingo, donde podrán trabajar hasta las 4 horas”.

LT 14 Paraná

El Comité de Organización de Emergencia de Salud de la provincia (COES) decidió autorizar las visitas a aquellas personas que se encuentran internadas en residencias de larga estadía de todo el territorio provincial. Las instituciones geriátricas privadas y públicas deberán implementar diversos requisitos, los cuales fueron detallados por Esteban Sartore, director del hospital Pascual Palma e integrante del COES.

LT 14 Paraná

Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, ofreció un informe referido a la pandemia, diciendo que “hasta el momento no se han detectado en Entre Ríos casos de la variante Delta y si bien los casos positivos se mantienen, la pandemia aún no ha terminado y los cuidados deben continuar”. En este sentido, Garcilazo remarcó que la vacunación es “una herramienta que ayuda a disminuir los casos graves que requieren internación”.

LT 14 Paraná

Marcos Bachetti, subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, informó que en la provincia se superó el millón de vacunas aplicadas contra el coronavirus. Además, el funcionario recordó que al territorio entrerriano llegaron dosis de Sputnik del segundo componente, las cuales ya son distribuidas, y luego remarcó la alta aceptación de quienes decidieron culminar su esquema de vacunación con la combinación de vacunas.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 8 Formosa

El gobernador Gildo Insfrán anunció una nueva jornada del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la provincia, informando que mañana sábado 14 de agosto las clases 1965 y anteriores, que sean residentes en la ciudad de Formosa, recibirán la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

Esta jornada se suma a las ya anunciadas por el primer mandatario para el mes de agosto.

LRA 21 Santiago del Estero

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Hugo Navarro, alertó sobre las consecuencias del uso excesivo de antiinflamatorios de venta libre, cuyo consumo se incrementó durante la pandemia. Pueden generar afecciones a nivel intestinal, úlceras y gastritis.

LRA 5 Rosario

En Santa Fe, hay una aceptación por encima del 85 % para completar el esquema de vacunación con Moderna. “La estrategia de combinación de vacunas demostró su efectividad y hasta mayor producción de anticuerpos”, señaló Torres.

LRA 1 Buenos Aires

El médico pediatra abocado a la terapia intensiva del Hospital materno-infantil San Roque de Paraná explicó cómo se desarrolla la vacunación contra el coronavirus en adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas y afirmó que “en breve se comenzará con la vacunación a la población general de chicos y chicas sin factores de riesgo”. En tanto, se refirió a las distintas consultas que realizan los padres y resaltó que “afortunadamente hay mucha adherencia al tratamiento de la prevención con la vacuna”.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Grassi es azafata, pero desde la pandemia, se desempeña como corresponsal de TV y radios argentinas para acercar el día a día de la situación en Italia.

En diálogo con Panorama Nacional, explicó cómo funciona el pase verde sanitario en ese país, vigente desde el 6 de agosto, que se puede descargar al teléfono y ofrece un código QR ó imprimir en papel.

Señaló que cuentan con él las personas que tienen al menos una dosis de vacuna contra el coronavirus y que debe ser presentado de manera obligatoria para sentarse y consumir dentro de los establecimientos y participar de actividades en lugares cerrados.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luis Gómez es periodista de Radio Nacional Salta y conversó con Panorama Nacional sobre los preparativos para los comicios que se llevarán a cabo este domingo 15 de agosto en la provincia.

Tras destacar el desarrollo de la campaña “atípica” por la pandemia, señaló que 1.052.535 personas están en condiciones de votar para elegir 12 senadores y 30 diputados provinciales, 343 concejales y 60 convencionales constituyentes para una reforma parcial de la Constitución salteña.

Gómez explicó que, además, se definirá al nuevo intendente del intervenido municipio de Aguaray, del norte provincial, “comicios que debían realizarse el 4 de julio pero fueron postergados por la situación sanitaria”.

Por otro lado, recordó que las elecciones se realizarán a través del Sistema de Boleta Electrónica dado que Salta ha sido “una de las primeras provincias en instrumentar el voto electrónico”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó hoy que ya están disponibles los padrones definitivos para ser consultados por la ciudadanía, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 12 de septiembre. “¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!”, convocó la CNE desde su cuenta de Twitter.

En tanto, desde la Cámara se informó que “los electores argentinos residentes en el exterior solo se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales” previstas para el 14 de noviembre próximo.

La CNE estableció que en los comicios se habilitarán no más de ocho mesas de votación por establecimiento, con el fin de evitar la aglomeración de personas.

LRA 7 Córdoba

“Hay liberales que hablan de libertades pero son muy conservadores”, afirmó esta semana el presidente Alberto Fernández. De esta manera y en forma implícita dio un paso en una batalla cultural quizá necesaria: ¿de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? La doctrina es apropiada para sí, y en forma monopólica por las derechas más autoritarias”, expresó el analista político, Sergio Tagle.

LRA 17 Zapala

El representante por Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) explicó lo que implica la emergencia hídrica declarada por el organismo interprovincial y su diferencia con la declaración que hizo la provincia de Neuquén. “La meteorología nacional e internacional no nos da perspectiva de cambio”, expresó Sapag.

LRA 23 San Juan

En el departamento de Angaco , en San Juan, se entregaron 102 viviendas del Barrio Bicentenario. Estuvo presente el gobernador, Sergio Uñac, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. “Esto es una gran alegría para nosotros, en nuestro caso más de 24 años esperando por nuestra casa”, dijo Mónica.

LRA 29 San Luis

Los legisladores provinciales aprobaron la modificación del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de Administración de Justicia y la creación de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal de Niñez, Familia y Adolescencia.

LRA 18 Río Turbio

Los dos proyectos presentados por el diputado Garay fueron aprobados en la Legislatura de Santa Cruz. Uno de ellos es la construcción de una planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y el otro, la creación y puesta en funcionamiento de una Comisaría de la Mujer y la Familia.

LRA 14 Santa Fe

Jimena Sosa encabeza la lista de diputados y diputadas nacionales del MST presenta en Santa Fe y competirá con las nóminas del Partido Obrero y Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad. “En el Frente venimos teniendo debates y nos tenemos que preparar para lo que se viene en medio de una crisis sanitaria, económica y ambiental”, señaló Sosa.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La funcionaria habló sobre el convenio que firmó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con Nación para concretar la construcción de 600 viviendas en la provincia. “El gobernador quiere que esta mirada federal llegue a las tres ciudades por eso estamos analizando cómo distribuirlas y en qué sectores de cada ciudad”, comentó Fernández.

LRA 53 San Martín de los Andes

La precandidata Tanya Bertoldi lidera la Lista A Celeste y Blanca del Frente De Todos. La acompañan el diputado nacional Carlos Vivero y la actual legisladora provincial Teresa Rioseco. Competirán con otras dos listas del mismo partido. “La pandemia generó una campaña muy compleja que ha cambiado las reglas de juego”, señaló la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió a la foto que trascendió del cumpleaños de Fabiana Yáñez en la Quinta de Olivos sin respetar los protocolos.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Valentina Castro es analista económica e investigadora de CEPA – Centro de Economía Política Argentina – y conversó con Panorama Nacional sobre las últimas medidas de asistencia para ese sector de trabajadores dispuestas por el gobierno nacional.

Así como lo fueron el IFE y el ATP, explicó que los créditos a tasa o% para monotributistas responden “a una decisión política y a no la mano invisible del mercado” que busca revertir y recomponer la situación de ese sector que fue uno de los más perjudicados durante el macrismo y la pandemia.

Por otro lado, la analista indicó que la caída de la actividad económica, con niveles muy bajos pre pandemia “se está revirtiendo y muestra una recuperación evidente pero heterógenea”.

LRA 1 Buenos Aires

“El escenario actual es de una franca recuperación en materia de actividad económica y diría también de empleo, ya que algunos indicadores muestran una recuperación en términos reales de los ingresos, particularmente en la movilidad jubilatoria. Dicho eso, sigue siendo alta la inflación, aun para mis expectativas”, aseguró el Magíster Economía Política.

“No hubo aumentos de las tarifas, ni de la nafta y el tipo de cambio varió tan sólo un 1%; no se explica, ni se entiende, el motivo de los aumentos”, manifestó Letcher criticando al sector empresarial.

LRA 57 El Bolsón

Miriam Juaiek es contadora pública especializada en Economía Social e integrante de Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz (CESO) y analizó los nuevos anuncios presidenciales respecto a cambios en el monotributo.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno oficializó la creación del programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacional “PreViaje”, a fin de fomentar el turismo nacional, que será relanzado el sábado por el presidente Alberto Fernández en la provincia de Misiones.

El Previaje se encuentra orientado a “fomentar y potenciar la demanda del turismo nacional y consiste en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional a favor de las personas humanas, equivalente al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que estas realicen”, se indica en el anexo de la Resolución 305/2021, publicada en el Boletín Oficial.

Con la firma del ministro del área, Matías Lammens, se aprueba el reglamento del programa y faculta al ministerio a determinar “las personas humanas y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos”, a “aprobar las solicitudes de beneficios” y a “autorizar los gastos que correspondan” así como “requerir información adicional” y “realizar modificaciones respecto de los alcances, límites y plazos establecidos en el reglamento”.

LV 8 Libertador

“La tasa de inflación dada a conocer destaca a Mendoza porque es de las más altas en el país. La inflación nacional promedio fue de 3%, donde se observa que los mayores incrementos corresponden a restaurantes, hoteles, salud y bebidas”, detalló el economista Raúl Mercau, quien además se refirió a la inflación acumulada y a la anual.

LRA 16 LA Quiaca

Santiago Mamani, Comisionado Municipal de Susques, se refirió a una obra prioritaria diciendo que “se trata de un corredor productivo que es un proyecto que se hizo con varios municipios de la Puna y la Quebrada, el cual presentado ante la Secretaría de Economía Social de la Nación. En el trabajo, cada municipio presentó un proyecto productivo de acuerdo a sus necesidades y de ayuda a la producción agrícola ganadera”.

LRA 7 Córdoba

La economista Florencia Gutiérrez, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló que la inflación del 3% registrada en julio es alta, más allá de la leve tendencia a la desaceleración en comparación a meses anteriores.

Gutiérrez apuntó contra la concentración y los formadores de precios al sostener que en alimentos y bebidas, donde el guarismo subió un 3,4%, “la concentración es evidente ya que el 90% del mercado está en manos de una empresa”.

LRA 6 Mendoza

El periodista Sebastián Abella informó sobre el aumento registrado en la venta de juguetes para este Día de La Niñez, según los datos suministrados por Miguel Calvete, titular de Instituto de Estudios de Consumo Masivo (IDECOM). “Las mismas representaron un incremento del 25%”, indicó Abella, en tanto Calvete se refirió al incremento registrado y a los promedios de gastos y medios de pagos utilizados durante esta fecha.

LRA 6 Mendoza

Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hizo referencia al Día de las Infancias y al lugar que ocupan niños y niñas en la Argentina. “Deberíamos preguntarnos por qué en nuestro país los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años están bajo la línea de pobreza”, afirmando luego que “un 16% de niños y niñas están bajo la línea de pobreza extrema”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El historiador y escritor consideró que la cantautora fue una de las voces “más lindas” de la música popular argentina y que su paso del repertorio de niños a adultos se dio de manera “absolutamente natural”.

“Veo a Walsh como una especie de big bang, no hay otra. Ella fue un gran disparador, fue como Astor Piazzolla en la ciudad de Buenos Aires”, declaró Pujol y remarcó que “le escapó a cualquier encasillamiento” de género.

El también ensayista analizó la educación musical de los más niños en el colegio e indicó que “no es todo lo completa que uno quisiera”. De esta forma, dijo que una asignatura pendiente, pero que hay muchos proyectos para sumar.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Tomar conciencia sobre qué son las sendas podotáctiles y para qué sirve, fue el objetivo de la campaña que realizaron un grupo de personas nucleadas en la Asociación Civil Baja Visión Tucumán, que se llevó a cabo en Plaza Independencia. “Estamos distribuyendo volantes para enseñarle a la sociedad para qué sirven las sendas podotáctiles”, señaló Romero.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Vecinos y vecinas de Ingeniero Jacobacci juntan firmas para solicitar que se restablezcan las frecuencias de los colectivos que viajan a Bariloche y a la zona del Valle Rionegrino. “Todavía no obtuvimos una respuesta por la problemática”, señaló Longo.

LRA 4 Salta

El próximo 17 de agosto se estrenará en Metán la obra de teatro “Por Amor a la Patria”, un homenaje al Gral. Don José de San Martín. “Contará con la participación del Ballet Folclórico de Salta. La entrada será gratuita, abierta a la comunidad y con los protocolos vigentes”, dijo Moyano.

LRA 52 Chos Malal

Ayer se conoció la absolución por el beneficio de la duda a Sebastián Antiñir, el joven acusado por homicidio en junio del 2020 en la localidad de Los Miches. “Acá sí hay justicia, al no haber elementos, no se puede acusar a una persona por posibles acusaciones”, dijo Horacio Gil.

LRA 1 Buenos Aires

La miembro de la asociación aseguró que formarán parte de la actividad que comenzó ayer desde la Rambla Catalunya con el objetivo de llegar al Congreso.

Durante una semana, 40 kayakistas recorrerán 350 kilómetros por el Paraná hasta llegar a Buenos Aires donde entregarán un petitorio con respecto al tratamiento del proyecto de la Ley de Humedales.

“La gente se da cuenta de la importancia que tienen y la relación con la continuidad de nuestra vida en el planeta”, declaró Tejedor.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón, charló con Tiziano Alfaro, tiene 16 años y vive en el Paraje Pichi Neuquén, con sus abuelos, Bernardino Alfaro “Don Beño” y Marta Alfaro, casi al límite con Chile; su familia vive de la cría de animales, en una zona en la que no hay señal de teléfono ni Wifi: “Tenemos 300 chivas, 40 vacas, 9 caballos y 2 ovejas, todo destinado al consumo, ya que en invierno es casi imposible ir al pueblo a conseguir cosas. Durante el invierno el aislamiento es casi total, todo lo hacemos a pié, en bici o a caballo, mi sueño es poder tener una moto, somos 23 familias con 87 habitantes, para ir a la escuela tenemos que cruzar el Río Neuquén, donde no hay puente, sólo dos pasarelas colgantes, en bastante mal estado, con algunas tablas flojas. En la escuela la señal de Wifi es intermitente, con lo que muchos hemos perdido cursar varias materias”.

LRA 52 Chos Malal

En la mañana de Parte de Todo dialogamos con la Senadora por la provincia de Neuquén, Silvia Sapag, quien nos comentó respecto a las gestiones que se han estado realizando, junto a Tanya Bertoldi, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, para que la empresa líneas Aéreas del Estado (LADE) conecte Neuquén con Mendoza, pasando por Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia.

La idea primaria es que estuviera unido Neuquén, Chos Malal y Mendoza. “La idea es que Chos Malal tenga vuelos aéreos, que la unan con Neuquén porque corresponde a la provincia, pero también con Mendoza por tener mucha relación, política, económica, social y familiar”, expresó Sapag.

Asimismo mencionó que es un gran paso lograr que LADE vuelva a Neuquén y haya vuelos. Respecto a esto dijo: “El próximo paso, es arreglar el aeropuerto de Chos Malal para concretar el proyecto en su totalidad”. Luego agregó que tiene muchas deficiencias que deben ser reparadas, y tiene que haber decisión y un plan de ejecución, como también personal de trabajo.

LRA 1 Buenos Aires

“Crecí y fui aprendiendo a preguntar y a escuchar, algo fundamental. Mi necesidad sobre mi programa (Seres libres) es profundizar y potencial mi recuperación, y para elevar el mensaje a aquellos adictos que aún sufren”, declaró Pauls, en referencia a su lucha en contra del consumo de drogas.

“Creo que, habiendo estado en este infierno, no levantaría el dedo acusador, porque es una búsqueda real salir de ahí” manifestó y agregó: “No lo levantaría porque la enfermedad de la adicción es social, nadie está exento. Nadie está libre de que no acurra en la casa de uno”, añadió.

LRA 28 La Rioja

El doctor Daniel Quiroga, director del Hospital Virgen María de Fátima, brindó detalles de su reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y comentó que se firmó un acuerdo interministerial que tiene como objetivo la creación de una Red de Hospitales Nacionales.

En este sentido, el médico dijo que “la Red da un impulso muy importante al Hospital y a la Universidad, y esto significa apoyo económico y tecnología para sumar al equipo de Salud”.

LRA 3 Santa Rosa

Matías Cremonte, ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y director del Departamento Jurídico de ATE, habló sobre la postura de la Unión Industrial Argentina, manifestando que “una afirmación de esas características más que polémica es peligrosa porque no tiene ningún asidero político. Mientras la vacunación contra el COVID en la Argentina no sea una obligación nadie puede establecer la obligación, y menos establecer sanciones”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Anoche en el ex peaje Aunor realizaron un operativo policial en el lugar donde concentraban los reclamos docentes. En este contexto, el docente Loaiza precisó que la medida de fuerza continuará, “la medida no la hemos levantado hasta la fecha”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

Neuquén lanzó la cuarta edición de Mujeres Rurales, una actividad que tendrá su actividad principal en octubre pero que cuenta con distintas acciones y propuestas previo a la jornada de conmemoración. “Mujeres rurales- mujeres protagonistas”, será la consigna que acompañará la celebración en 2021.

LRA 1 Buenos Aires

Irina Hauser entrevistó a la arquitecta feminista y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien explicó de qué se trata esta manera de pensar y habitar los espacios públicos: “El urbanismo no es neutro, porque no hay un solo sujeto, o un sujeto único”, sostuvo.

AREA DE GENEROS

En el marco de las jornadas de atención itinerante, ANSES realizó junto al municipio de Río Grande, unas jornadas de atención al público en la Margen Sur. Unos de los programas que acercaron a las vecinas es el “Acompañar”; que integra el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

LRA 30 Bariloche

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participa del plan nacional “En nuestras manos” con el objetivo de priorizar el acceso a la tecnología a mujeres rurales. 143 familias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz recibirán aportes para fortalecer sus condiciones de producción.

LRA 7 Córdoba

Tomó estado público el dictamen del Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, el cual pidió la suspensión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba, respondiendo al planteo previamente rechazado por la justicia que fue presentado por Aurelio García Elorrio.

Mayca Balaguer, abogada feminista del estudio Juana Azurduy y coordinadora de legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, expuso que “esperábamos este dictamen de una persona como Juan Manuel Delgado que tiene una trayectoria política enmarcada en el conservadurismo cordobés”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Con motivo de festejarse el Día de las Infancias, Radio Nacional homenajea a los niños y niñas con la realización de un vídeo sobre una canción que los celebra. Julieta Ontivero, del grupo musical ´Sin cordones´, contó de la experiencia de grabar junto a Nahuel Penissi y otros artistas, y además compartió su experiencia al trabajar para los más pequeños.

LRA 28 La Rioja

En el marco de la edición 19 de la Feria del Libro, Víctor Hugo Morales presentó su último libro “La Batalla Cultural: Mentiras, Infamias y Omisiones del Monopolio Mediático”, el cual realizó junto a Alberto Mahr. Valentín Maraga, el encargado de acompañar a Morales, se refirió a la obra y a la trayectoria de Víctor Hugo.

Nacional Folklórica

El actor y humorista Dady Brieva conversó con Luis Bremer sobre su nuevo espectáculo “Super Dady, el Mago del Tiempo”, donde repasa historias inolvidables, desde su infancia hasta la actualidad. Las funciones serán en el Teatro Picadero, los días 13, 14, 20 y 21 de agosto a las 22hs.

Entre anécdotas, el artista habló del humor y su forma de ejecutarlo, de la noche en el mundo del espectáculo y de la expectativa de encontrarse con su público. Además, analizó brevemente el escenario político electoral.

LRA 13 Bahía Blanca

“Era una demanda que tenía ese sector desde hace mucho tiempo”, dijo el diputado provincial José Ignacio Rossi (Frente de Todos) al ser aprobada la ley que habilita el funcionamiento de salas de teatro independientes, centros culturales y espacios culturales alternativos en la provincia de Buenos Aires.

El legislador explicó que la norma alcanza a los espacios que tienen una capacidad de hasta 300 personas.

LRA 1 Buenos Aires

En la columna de Néstor Espósito del programa Ahí Vamos, el periodista dedicó su espacio a Cafrune. A partir de versos de canciones del folclorista argentino, Néstor habló del artista, de su pensamiento y su obra musical. Recordó su compromiso social, quien en Coplas del Payador Perseguido recita “cantor que canta a los pobres” y también se expresa sobre la indiferencia del estanciero que “presume de gauchismo y arrogancia”.

LRA 42 Gualeguaychú

Antivero presentó “La última batalla. La trama entrerriana de la rebelión carapintada del 3 de diciembre de 1990”, y expresó que “un amigo me acercó un cuento de Luis Luján, un escritor gualeguaychuense, que se llama ´Los que vienen atrás´, el cual se refiere a la toma de Ceibas por parte de los carapintadas. Empecé a buscar información y no había nada escrito al respecto. Entonces, comencé a buscar testimonios y a investigar”.

Nacional Clásica

Oksana Lyniv, Dalia Stasevska y el estreno de “Innocence” de Kaija Saariaho. Además, una reedición de la nota a la directora Isabel Costes.

Deportes | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Martín Ferrari, entrenador pampeano de ciclismo de la selección Argentina que va a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, dijo que “estoy con mucha expectativa y ganas de estar ya en Tokio para representar a la Argentina y a La Pampa. Soy un afortunado porque serán mis quintos Juegos Olímpicos, pero este año estoy con ansias y expectativas como si fuera 2008”.

Humor | Volver al inicio

Mi cuñado

Un trauma me persigue desde la niñez. Siempre aparecía la misma sensación: había alguien debajo de la cama… Esto me llevó 20 sesiones de terapia y no lo pude resolver. 20 sesiones a 1.500 pesos cada una, son 30.000 pesos.

Pero hoy con 120 pesos, que es lo que me cuesta un café, me lo solucionó el mozo. Me sugirió que le serruche las patas a la cama…

Chocolate por la noticia