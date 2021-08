Alberto Fernández sobre la foto en Olivos: “Lamento lo que ocurrió”

Durante el anuncio de puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría, el jefe de Estado se refirió a la reunión social en Olivos en julio del año pasado y se disculpó por lo sucedido.

Con relación al encuentro con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, dijo que “no volverá a ocurrir” y agregó: “Debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”.

“Néstor (Kirchner) nos decía que somos personas comunes con responsabilidades importantes. Fue una reunión que no debió haberse hecho y que realmente lamento que haya ocurrido. No volverá a pasar”, expresó.

Asimismo contó que vivió “un gran vértigo” por la actividad de la quinta presidencial de esos días y destacó el el carácter público del listado de las visitas a la residencia presidencial.

“Yo no me hago el distraído con nada: ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de las necesidades que cada argentino y cada argentina tiene”, sostuvo.