Diario de Radio Nacional 12/03/21

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Le debemos mucho a la UBA y a la educación pública”

Buenos Aires – ROSARIO LUFRANO: Se recuperó todo el dinero y no hay perjuicio al fisco

Buenos Aires – Radio y Televisión Argentina: Lufrano presentó una denuncia penal por irregularidades administrativas

Esquel – Consecuencias del fuego en Maitén: Hallaron un cuerpo calcinado que podría ser del peón buscado

Mendoza – MAURO MILLAN: “Es una patraña acusar al pueblo mapuche”

Patagonia – Mediante un Aporte del Tesoro: La Comarca recibirá alrededor 200 millones de pesos

Esquel – POL HUISMAN: “La Comarca está sin energía eléctrica y sin agua”

Libertador – GUILLERMO FERRARIS: “Aún queda identificar el fuego que subsiste bajo la tierra”

Gualeguaychú – MARIA LINCAN: “Es mentira que fueron los mapuches”

Concepción del Uruguay – ADRIAN MORENO: “Se encuentran en curso dos causas penales”

Ingeniero Jacobacci – DIEGO BONDARKZUCK: “Nuestra familia se salvó pero salimos con lo puesto”

Paso de los Libres – Reclamo de autoconvocados: “Lo menos que estamos pidiendo es que este ministro se vaya”

Paso de los Libres – Sonia López: “Con la vida de las personas no se jode”

Resistencia – Continúa la vacunación: Personal educativo del Chaco

Paso de los Libres – Hasta el 31 de diciembre próximo: El gobierno prorrogó la emergencia sanitaria

La Quiaca – Cooperativa Textil Evita: La Quiaca sigue produciendo y vendiendo súper barbijos

Santo Tomé – ANA ALMIRON: “Le presenté un pedido de informe a la ministra Vizzotti”

Buenos Aires – Proyecto de ley de Paco Durañona: Declarar público y gratuito el acceso a la vacunación

Paraná – DANIEL ARROYO: “El primer objetivo es que todos coman, y el segundo que coman bien”

Buenos Aires – EDUARDO ALLENDE: El Gobierno emite bonos para pagarle una deuda a San Luis

San Luis – ELOY HORCAJO: La Nación le pagará la deuda a San Luis

Buenos Aires – JORGE GRECCO: Denunciado por enriquecimiento ilícito

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Lula, Francisco: algo para celebrar

Buenos Aires – EDUARDO PEREZ: A un año del lanzamiento del plan de Medicamentos Gratis del PAMI

Bahía Blanca – Feria de la Economía Popular: “Para que no sean los supermercadistas los que pongan los precios”

Paraná – Mecanismo de coacción y presión: OSUNA presentó un proyecto de repudio al espionaje del macrismo

Paraná – Ciencia, Tecnología e Innovación: Entre Ríos aprobó el Régimen de Promoción

Mendoza – Discurso de odio de Cornejo: Repudio a su ataque machista a la intendenta Destéfanis

Libertador – Flor Destéfanis sobre los dichos de Cornejo: “Espero que pida disculpas”

El Bolsón – ALFREDO LUENZO: Penas severas para los que cometan delitos contra el ambiente

Neuquén – ORLANDO CARRIQUEO: Inician demanda por odio racial contra Pichetto y Weretilneck

Salta – SILVINA BATAKIS: Gobernadores analizan un plan para impulsar la industria del litio

Mendoza – En los Tribunales Federales de la provincia: Comenzó el juicio por la apropiación de la nieta 127

Buenos Aires – Semana Santa: Misiones se prepara para recibir al turismo

Buenos Aires – MARIO GIORGI: Valores de la literatura fantástica

Buenos Aires – HORACIO VIQUEIRA: Envenenamiento: denuncian a Elisa Carrió por intimidación pública

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, Bicentenario de la UBA

“Le debemos mucho a la UBA y a la educación pública”

El Presidente destacó la “democratización y apertura” de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que es “modelo del mundo entero” y remarcó que “no es un lugar donde las ideas se fosilizan sino donde la transformación nos convoca”.

Remarcó hoy el “sentimiento de pertenencia” que genera la Universidad de Buenos Aires (UBA) y destacó “el respeto a la diversidad” que se vive en sus aulas,

El mandatario señaló: “Yo sigo dando clases porque siento que le estoy pagando una deuda. En mi condición de Presidente no debo dejar de pagar esa deuda. Sin la UBA, yo no estaría acá. Ni tampoco Axel (Kicillof), ni Horacio (Rodríguez Larreta), ni Fernán (Quirós) ni Santiago (Cafiero)”, todos ellos presentes en el acto.

“Lo tenemos impregnado en nuestra alma. Tuve profesores maestros de lujo”, dijo el mandatario y agregó: “En la UBA no sabemos cómo pensamos, ni de qué familia venimos, pero ahí adentro todos somos respetados y recibimos el mismo trato”.

LRA 1 Buenos Aires

ROSARIO LUFRANO, Presidenta de RTA

Se recuperó todo el dinero y no hay perjuicio al fisco

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, informó que ordenó una inmediata auditoría en la Televisión Pública a raíz del retiro de una suma de dinero de una cuenta que ese medio público posee en el Banco Itaú. “Todo el dinero se recuperó, está depositado donde debería, no hay ningún perjuicio al fisco ni al presupuesto nacional. Se dieron todos los pasos necesarios para que esto, que es una irregularidad administrativa, sepamos de qué se trata”, dijo y en ese contexto, agregó: “Además, pedí que me informen si estamos ante la presencia de un delito de acción pública porque eso voy a denunciarlo”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

Radio y Televisión Argentina

Lufrano presentó una denuncia penal por irregularidades administrativas

La presidenta de Radio y Televisión Argentina, presentó una denuncia penal ante el fuero federal por “irregularidades” detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.

La funcionaria aseguró que fue recuperado el monto extraído y adelantó que exigió las “renuncias” de los responsables.

LRA 9 Esquel

Consecuencias del fuego en Maitén

Hallaron un cuerpo calcinado que podría ser del peón buscado

La policía de Chubut encontró el cuerpo calcinado de una persona junto a tres animales en el límite de Chubut con Río Negro. Tras el hallazgo, ahora investigan si se trata del peón de El Maitén Sixto Garcés, que es intensamente buscado desde que comenzaron los incendios.

El subjefe de la policía provincial, el Comisario Gómez Ocampo, contó que están recolectando material y trabajando en diferentes hipótesis para determinar las causas del inicio de los incendios, y en relación al cuerpo hallado dijo que “todo indica que lamentablemente sería Garcés, porque se lo encontró cerca del puesto donde trabajaba”.

LRA 6 Mendoza

MAURO MILLAN sobre el origen de los incendios

“Es una patraña acusar al pueblo mapuche”

El Lonko de la comunidad mapuche asentada en Chubut Lof Pillan Mahuiza, Mauro Millán, reflexionó sobre los incendios que asediaron la Comarca Andina, repudiando y desestimando las acusaciones que funcionarios del gobierno provincial hicieron sobre el origen intencional del siniestro, el cual se le atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Decir eso sin tener pruebas es estigmatizar al pueblo mapuche”, afirmó Millán.

LU 4 Patagonia

Mediante un Aporte del Tesoro

La Comarca recibirá alrededor 200 millones de pesos

Las gestiones por la reconstrucción de los municipios de la Comarca Andina chubutense fueron encabezadas por el diputado nacional Santiago Igon, quien valoró “el compromiso del Estado nacional para llegar con asistencias a las 270 familias que perdieron su vivienda. En Lago Puelo y El Hoyo el fuego consumió 270 casas, y por eso hay un compromiso muy fuerte en la reconstrucción de esas viviendas. Estoy en comunicación con el ministro Wado de Pedro por la asistencia de 200 millones de pesos para las zonas afectadas, que llegarán mediante un Aporte del Tesoro Nacional”.

LRA 9 Esquel

POL HUISMAN, intendente de El Hoyo

“La Comarca está sin energía eléctrica y sin agua”

Huisman manifestó que todavía deben apagar focos de incendio detectados ayer después de un sobrevuelo en la zona afectada, e informó que están trabajando en lo social para ayudar a la comunidad que ha perdido la mayoría de sus viviendas.

Luego, el mandatario informó que “a raíz del voraz incendio la Comarca está sin energía eléctrica y sin agua, sumado esto a las pérdidas totales de 250 familias”.

LV 8 Libertador

GUILLERMO FERRARIS, titular del Plan de Manejo del Fuego

“Aún queda identificar el fuego que subsiste bajo la tierra”

Ferraris agregó que son las provincias las responsables del manejo del fuego, y que “Mendoza espera ser convocada por Chubut para brindar apoyo a los brigadistas locales”.

LRA 42 Gualeguaychú

MARIA LINCAN, Radio Nacional El Bolsón

“Es mentira que fueron los mapuches”

Lincan contó la situación que vive la Comarca Andina, diciendo que “entre El Hoyo y Lago Puelo se quemaron 230 casas. En Lago Puelo hay diez personas desaparecidas hasta el momento, y en El Maitén la comunidad Lof Cañio no está recibiendo ayuda. El fuego no se apagó en ese lugar, y además están buscando a un desaparecido. Esperemos que apaguen todo rápido, porque se esperan temperaturas altas”.

Luego, María expreso que “salieron algunas personas a decir que los mapuches fueron los que prendieron el fuego. También lo dijo el senador Weretilneck, y es totalmente mentira. Lo digo como integrante del pueblo mapuche, porque los mapuches cuidamos la tierra, la mapu”.

LT 11 Concepción del Uruguay

ADRIAN MORENO, los incendios en la Patagonia

“Se encuentran en curso dos causas penales”

El periodista de LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, Adrián Moreno, detalló que el siniestro se originó en Lago Pueblo, en una zona semiurbana, y luego dijo que “lo significativo también es que se vieron ocho focos de incendio, y esto es lo que se pone sobre relieve desde el punto de vista investigativo. Por eso se encuentran en curso dos denuncias penales”.

Finalmente, Moreno agregó que “se contabilizaron más de 200 viviendas destruidas, y aún hay personas sin hallar en las zonas afectadas”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

DIEGO BONDARKZUCK, vecino de El Bolsón

“Nuestra familia se salvó pero salimos con lo puesto”

El comunicador que también tiene un emprendimiento artesanal contó que perdió todo por el incendio. “Uno no está preparado para salir con la camioneta y ver el fuego que avanza desde atrás”, afirmó. La justicia local investiga a través de fotos, filmaciones y testimonios de pobladores si algunos focos de los incendios en la Comarca Andina, en la Patagonia, que afectaron a 200 viviendas.

LT 12 Paso de los Libres

Reclamo de autoconvocados

“Lo menos que estamos pidiendo es que este ministro se vaya”

Una gran cantidad de personas autoconvocadas se reunieron en la sede del gobierno de Corrientes para reclamar la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quien protagonizó un escándalo tras chocar su camioneta particular con 900 vacunas Sputnik V en su interior.

“Lo menos que estamos pidiendo es que este ministro renuncie, y todo esto nos hace dudar de cuál es destino que le están dando a estas vacunas”, expresaron los autoconvocados, tras exigir la dimisión de Cardozo.

LT 12 Paso de los Libres

Sonia López, presidenta del PC

“Con la vida de las personas no se jode”

López expresó que “nos concentramos frente a la gobernación para pedir la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, para que se publiquen las listas de vacunados y para que el gobernador transparente de una vez la campaña de vacunación en la provincia. Con la vida de las personas no se jode”.

De la marcha también participó el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), quien dijo que “Corrientes es sinónimo de impunidad, una provincia donde el poder se lleva todo por delante”.

LRA 26 Resistencia

Continúa la vacunación

Personal educativo del Chaco

El subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología del Chaco, Juan Martín Fernández, se refirió al proceso de inmunización en el sector educativo, diciendo que “se está vacunando en toda la provincia, y se empezó con 2.500 personas del área directiva y de supervisión. Esta semana continuamos con ocho mil dosis para el nivel inicial y primer ciclo de primaria, y en la próxima vacunaremos a diez mil más”.

LT 12 Paso de los Libres

Hasta el 31 de diciembre próximo

El gobierno prorrogó la emergencia sanitaria

El delegado de Migraciones de Corrientes, Ataliva Laprovitta, comentó que “la situación de Brasil está muy complicada por el COVID-19 y por la nueva cepa amazónica que se ha extendido por todo el país. Por esto, hay mucho riesgo en las fronteras teniendo en cuenta la gran relación que existe a través de Paso de los Libres, Alvear, Santo tTomé y otros pueblos tanto de Corrientes como de Misiones”.

“Hoy se publicó en el Boletín Oficial la extensión de la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, y comprende las posibilidades de que las fronteras terrestres se mantengan cerradas”, afirmó Laprovitta.

LRA 16 La Quiaca

Cooperativa Textil Evita

La Quiaca sigue produciendo y vendiendo súper barbijos

La trabajadora textil, Mariela Alfaro, detalló el proyecto de fabricación de los super barbijos que llevaron a cabo con el CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

“Anteriormente confeccionábamos carteras y bolsos para mandados y desde el año pasado, con la asistencia y el apoyo del CONICET, venimos confeccionando también los super barbijos”, informó Mariela, y luego se refirió a los acuerdos de este proyecto con la UBA, expresando que “nosotras tenemos que hacer una donación del 30% de los barbijos a distintas familias necesitadas, barrios o instituciones de la comunidad, convenio que ya hemos cumplido”.

LRA 12 Santo Tomé

ANA ALMIRON, senadora

“Le presenté un pedido de informe a la ministra Vizzotti”

Almirón se refirió al escándalo protagonizado por el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, diciendo que “si no hubiera existido el siniestro vial no nos hubiéramos enterado que Cardozo viajaba solo en su auto particular y transportaba 900 vacunas. Esto no es normal, además el auto no se dirigía a Goya”.

Luego, la legisladora agregó que “hay incertidumbre, porque muchas personas mayores están esperando para vacunarse. Por eso, se presentó un pedido de informe a la ministra Carla Vizzotti solicitando saber cuántas vacunas se enviaron a Corrientes”.

LRA 1 Buenos Aires

Proyecto de ley de Paco Durañona

Declarar público y gratuito el acceso a la vacunación

El senador bonaerense Francisco Paco Durañona presentó un proyecto de ley para declarar a la vacuna contra el COVID-19 de “acceso público y gratuito” en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y consideró que establecer mecanismos “equitativos” para el otorgamiento de dosis constituye “la política pública más valiosa del momento”.

LT 14 Paraná

DANIEL ARROYO, ministro de Desarrollo Social

“El primer objetivo es que todos coman, y el segundo que coman bien”

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estuvo en Paraná junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para entregarle microcréditos a emprendedores por 19 millones de pesos, firmar convenios para la construcción de Centros de Primera Infancia y capacitaciones a beneficiarios del plan “Potenciar Trabajo” para el cuidado de adultos mayores. En ese marco, el funcionario dijo que “Entre Ríos es modelo en el tema de microcréditos”.

Después, en referencia al país, Arroyo expresó que “en Argentina tenemos dos objetivos: uno que todos coman, y el segundo que coman bien”, indicando luego que “la reconstrucción pasa por el lado del trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO ALLENDE, fiscal

El Gobierno emite bonos para pagarle una deuda a San Luis

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, anunció la emisión de varias series de bonos por un monto total superior a los $25.749 millones, para cumplir con el pago de la deuda por restitución de fondos coparticipables con San Luis, en el marco del fallo dispuesto por la Corte Suprema en noviembre de 2015. En el Servicio Informativo, el fiscal de Estado de esa provincia, Eduardo Allende, dio detalles al respecto y destacó que el monto “representa casi un tercio del presupuesto de este año”. “Esto permitirá preservar el fondo anticrisis como la ejecución de obras e infraestructura”, resaltó.

LRA 29 San Luis

ELOY HORCAJO, Ministro de Hacienda de la provincia

La Nación le pagará la deuda a San Luis

La Resolución Conjunta 12/2021, del Ministerio de Economía establece que el Gobierno nacional pagará con bonos del tesoro nacional la deuda que tiene con la provincia de San Luis por más de $26.800 millones.

LRA 1 Buenos Aires

JORGE GRECCO, ex secretario de Comunicación de Macri

Denunciado por enriquecimiento ilícito

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció al exsecretario de Comunicación del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Grecco, por supuesto enriquecimiento ilícito, a raíz de un presunto incremento de su patrimonio en más del siete mil por ciento.

La causa resultó sorteada ante el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

En la denuncia se sostiene que Grecco ingresó a la función pública en 2015 con un patrimonio neto declarado ante la Oficina Anticorrupción de 2.024.995 pesos y al dejar el cargo en diciembre de 2019, declaró 145.724.966,53 de pesos.

El diputado del Frente de Todos-Buenos Aires remarcó que, al terminar su función en el gobierno de Macri, había incorporado a sus bienes “el 50 por ciento de una casa de 3.000 metros en Carmelo, Uruguay, un departamento en CABA y dos lotes en la también ciudad uruguaya de Colonia”.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO WAINFELD, Editorial

Lula, Francisco: algo para celebrar

El analista abordó la absolución de Lula da Silva y la visita del Papa a Irak, en el marco de un nuevo aniversario del nombramiento de Francisco, el 13 de marzo de 2013.

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO PEREZ, secretario General de Políticas Sanitarias

A un año del lanzamiento del plan de Medicamentos Gratis del PAMI

El secretario General de Políticas Sanitarias de PAMI, se refirió a la estrategia sanitaria que permite llegar a 3,5 millones afiliados, una inversión de 93.000 millones de pesos, a un año de su lanzamiento.

El plan cubre los tratamientos para las patologías más frecuentes en las personas mayores y en conjunto. Reciben medicamentos gratis el 64 por ciento de las afiliadas y el 36 por ciento de los afiliados, lo que les permite un ahorro mensual promedio de 3.700 pesos.

LRA 13 Bahía Blanca

Feria de la Economía Popular

“Para que no sean los supermercadistas los que pongan los precios”

“El Estado debe intervenir en favor de los pequeños productores, los vecinos y los que menos tienen”, dijo el presidente de la Sexta Sección del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), César García, desde la Feria de la Economía Popular que se hizo esta mañana en la Plaza Rivadavia.

El PTP junto a Nuevos Vientos, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación Nacional Campesina y el Frente de Todos organizaron la 5ta edición de esta feria y confirmaron que se hará todos los segundos viernes de cada mes en la Plaza Rivadavia.

LT 14 Paraná

Mecanismo de coacción y presión

OSUNA presentó un proyecto de repudio al espionaje del macrismo

La diputada nacional por el Frente de Todos-Entre Ríos, Blanca Osuna, cuestionó las maniobras de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri, sosteniendo que “esa labor de inteligencia, escuchas y seguimiento tenía como objetivo convertirse en un mecanismo de coacción y presión, y fue una práctica que se buscó naturalizar como función del Estado donde se persiguió y espió a políticos, sacerdotes, sindicalistas, periodistas y organizaciones de bien público”.

LT 14 Paraná

Ciencia, Tecnología e Innovación

Entre Ríos aprobó el Régimen de Promoción

La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley por el que se determina el Régimen de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la provincia.

La diputada Stefanía Cora, autora de la iniciativa junto a Juan Cosso, sostuvo que era importante impulsar “una norma que deje establecido qué perspectiva tiene la provincia en materia de ciencia, tecnología e innovación”, y luego valoró que “se trabajó de manera participativa, con el aporte de muchas sugerencias”.

LRA 6 Mendoza

Discurso de odio de Cornejo

Repudio a su ataque machista a la intendenta Destéfanis

El diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, se refirió en términos descalificantes y misóginos a la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, al asegurar que “se dice feminista, pero en realidad la maneja el marido”, declaración que generó repudio y críticas.

La titular del INADI de Mendoza, Consuelo Herrera, indicó que desde la entidad “claramente podemos exhortar al diputado nacional Cornejo, porque esos discursos de odio todo el tiempo atrasan y atacan nuestra integridad, como personas sujetas de derecho. Esto no se puede sostener, y vamos a salir a repudiar en las redes”.

LV 8 Libertador

Flor Destéfanis sobre los dichos de Cornejo

“Espero que pida disculpas”

Cornejo, presidente de la UCR, expresó durante un congreso partidario que la intendenta de Santa Rosa “no sabe administrar y se dice feminista pero la maneja el marido”.

Sobre estas declaraciones, la jefa comunal se manifestó sorprendida y molesta, aunque afirmó que “hasta el momento no he tomado ninguna decisión de denunciarlo. Espero que pida disculpas”. Lejos de hacerlo, y a través de un tweet, Cornejo aseguró que “lamento que mis dichos se hayan tergiversado. No fue mi intención atacar a las mujeres. Lo que destaqué fue que la intendenta no es la que toma las decisiones en la municipalidad, sino que el poder lo ejerce su marido”.

LRA 57 El Bolsón

ALFREDO LUENZO, senador nacional por Chubut

Penas severas para los que cometan delitos contra el ambiente

En medio de la dramática situación que se vive con los incendios en la Comarca Andina, el senador Luenzo presentó un proyecto para ampliar el Código Penal y tipificar el delito ambiental y de la naturaleza. El chubutense señaló que “hay múltiples motivaciones detrás de los incendios” y que existe un “vacío legal” a resolver.

LRA 43 Neuquén

ORLANDO CARRIQUEO, Parlamento Mapuche Tehuelche

Inician demanda por odio racial contra Pichetto y Weretilneck

El referente de la comunidad confirmó que iniciarán una demanda junto a la Liga de Derechos Humanos de la Argentina por incitación al odio racial tipificado por el Código Penal contra Miguel Pichetto y el senador Nacional Alberto Weretilneck, entre otros. “Esta situación que se pretende instalar de que fuimos responsables de los incendios cuando el incendio todavía no está controlado, es una incitación a la violencia racial”, informó Carriqueo.

LRA 4 Salta

SILVINA BATAKIS, secretaria de Relaciones con las Provincias

Gobernadores analizan un plan para impulsar la industria del litio

Titulares de los gobiernos de Salta, Jujuy y Catamarca se reúnen hoy con funcionarios y funcionarias nacionales para analizar temáticas relacionadas con la producción del litio. Batakis, dijo que buscan impulsar el desarrollo de este sector clave para el progreso de la región.

LRA 6 Mendoza

En los Tribunales Federales de la provincia

Comenzó el juicio por la apropiación de la nieta 127

Se inició en los Tribunales Federales de Mendoza el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad. Se trata del proceso por la apropiación de la hija de María del Carmen ´Pichona´ Moyano y el sanjuanino Carlos Poblete, cuyos secuestros se produjeron entre abril y mayo de 1977 en Córdoba.

El principal acusado es Armando Fernández, oficial de inteligencia del D2, quien mediante maniobras fraudulentas consiguió asentar a la niña como hija propia y de su esposa, Iris Luffi, también imputada en esta causa. Además, se juzgará al ex oficial de la policía, Abelardo Garay, quien ofició como testigo del nacimiento, junto al ya fallecido Eduardo Smaha Borzuk.

LRA 1 Buenos Aires

Semana Santa

Misiones se prepara para recibir al turismo

El periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, Julio Quiñones, dialogó con el equipo de Radio país y describió la situación epidemiológica tanto de Misiones como la de sus países limítrofes, Paraguay y Brasil. En ese marco, aclaró que las fronteras están cerradas y explicó cómo es el protocolo que aplica el gobierno provincial para quienes ingresan a Misiones. En tanto, dijo que Iguazú espera muchos turistas en Semana Santa.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO GIORGI, Editorial

Valores de la literatura fantástica

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló sobre la publicación de los libros de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. El periodista jugó con la ironía y colocó a los tres autores dentro de la literatura fantástica. Los textos “Guerra sin cuartel”, “Primer Tiempo”, y “Lo que aprendí” o “Una mirada distinta” (aún no está confirmado el título), tuvieron el ácido análisis de Giorgi en un momento radial sin desperdicios.

LRA 1 Buenos Aires

HORACIO VIQUEIRA, abogado y ex diputado nacional

Envenenamiento: denuncian a Elisa Carrió por intimidación pública

Viqueira se refirió a la presentación contra Elisa Carrió por intimidación pública, a raíz de la denuncia penal que realizara contra el presidente Alberto Fernández por envenenamiento, en el marco de las gestiones para la adquisición de la vacuna Sputnik V.

En ese sentido, consideró que se trata de un “afirmación irresponsable contra un instrumento necesario para la salud pública” que ha repercutido en la población de manera negativa.

LRA 1 Buenos Aires

JONATAN KONFINO, secretario de Salud de Quilmes

Avanza con éxito el operativo de vacunación

Konfino destacó el operativo de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en ese partido bonaerense y dijo que hasta el momento ya fueron vacunadas 18.500 personas de riesgo. En Radio país, resaltó que hay 180 mil personas inscriptas que ya expresaron su voluntad para que se le apliquen las dosis y subrayó: “La vacunación es el principio del fin de la pandemia”. En ese marco, aseguró: “Las diferentes vacunas que tenemos son seguras y efectivas para terminar con la pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

Vacunación de adultos mayores

Piden citar a Quirós a la Legislatura

El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Andrade, se refirió a la necesidad de que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dé explicaciones de lo ocurrido en relación a la vacunación de adultos mayores: “La Legislatura cuenta con esa herramienta y entendemos que merecemos una explicación”, sostuvo y agregó que “las imágenes fueron abrumadoras, queremos saber por qué decidieron centralizar la vacunación sin protocolos ni postas de salud”.

Asimismo, Andrade señaló que aún no se conoce cuántas vacunas entregó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al sector privado.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Falta de personal

Escasez de insumos en las escuelas de San Martín de Los Andes

Un relevamiento por escuelas de diferentes niveles educativos de la ciudad neuquina permitió conocer el estado general de los edificios, la falta de cargos docentes, la escasez de insumos y otros temas irresueltos en el inicio de la semi presencialidad.

LRA 23 San Juan

Campaña de vacunación

Arranca la etapa para mayores de 70 años

Según se estableció en el Plan Provincial de Vacunación en San Juan, ya está abierta la inscripción para la vacunación a personas mayores de 70 años. La inmunización comenzará el próximo lunes.

LRA 7 Córdoba

PATRICIA GARCIA BLANCO, secretaria de Asuntos Políticos

“El voto anticipado no está previsto en el código electoral”

El gobierno nacional derogó tres decretos que habilitaban el voto anticipado, los cuales fueron firmados por la administración anterior.

En tanto, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, explicó los alcances de esta decisión diciendo que “se derogaron los decretos 54 y 55 que era el voto anticipado para quienes están privados de la libertad y el comando electoral. El voto anticipado no es un sistema de votación que esté previsto en el código electoral argentino”.

LRA 9 Esquel

Abuso de autoridad contra Pu Lof

El próximo jueves se conocerá la sentencia

Se realizaron los alegatos en el juicio contra Javier Solorza, quién tuvo un rol activo al frente de un grupo de la Guardia de Infantería que en enero de 2017 reprimió a integrantes de la Pu Lof Cushamen. Fernando Jones Huala, uno de los querellantes, expresó que “lo que pretendemos es generar un freno, no sólo contra Pu Lof sino contra el avasallamiento de todo el pueblo mapuche”.

El próximo jueves 18 de marzo el juez José Ennis leerá la sentencia, la cual podría condenar al acusado con una pena de entre dos y seis años de prisión, según lo solicitado en los alegatos.

LRA 52 Chos Malal

SANTIAGO ARIAS, intendente de Taquimilan

Ampliación de los servicios públicos

El mandatario estuvo en la Gobernación de Neuquén donde presentó proyectos para diferentes obras, entre ellas el mantenimiento y mejoramiento del acueducto de riego. “Queremos realizar desagües cloacales”, afirmó.

LRA 7 Córdoba

EDUARDO FERNANDEZ, diputado por el FDT

“Nosotros tenemos una identidad”

Los cuatro diputados cordobeses con representación parlamentaria en el Congreso de la Nación, Carlos Caserio, Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández emitieron un comunicado donde reafirman su apoyo al Presidente Alberto Fernández, y llaman a garantizar la continuidad del proyecto nacional.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández, expresó que “nosotros tenemos una identidad y estamos privilegiando las contradicciones principales, que tienen que ver con los proyectos de país, por sobre las secundarias, que son todas las demás”.

LRA 1 Buenos Aires

Espacio para la memoria

A 94 años del nacimiento de Raúl Alfonsín

Un día como hoy pero de 1927, nació en Chascomús el primer presidente del regreso de la democracia. El siglo XX argentino fue territorio de continuas interrupciones constitucionales, a partir de la irrupción del yrigoyenismo a la Casa de Gobierno. Pero la máquina de impedir consolidó la crueldad de su trabajo, después de la aparición en escena del primer peronismo.

País convertido en escenario de largos períodos de proscripción, exilio, censura, presos políticos, fusilamientos, bombardeos, desaparecidos y vuelos de la muerte. Planes económicos destinados a fortalecer la dependencia y la concentración económica.

La asunción de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, abrió un tiempo que perdura 38 años después, a pesar de marchas y contramarchas, lealtades y traiciones al mandato popular. Y a partir de ese momento, Argentina vive el mayor período democrático, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña.

La carrera de política del líder radical, recorrió casi todos los escalones de los cargos electos: concejal, diputado provincial y nacional. Fundador de Renovación y Cambio y presidente de la Nación, hasta el 8 de julio de 1989 cuando renunció al cargo cinco meses antes de fin del mandato, para posibilitar la llegada de Carlos Menem a la Rosada.

La era Alfonsín recorre CONADEP, Juicio a las Juntas, levantamientos carapintadas, Obediencia Debida, Punto Final, paz con Chile por el Beagle, patria potestad compartida, divorcio, planes Austral y Primavera, golpe de mercado e hiperinflación.

Murió el 31 de marzo de 2009.

LV 8 Libertador

RAUL MERCAU, economista

“Es difícil que la inflación de 2021 sea menor al 29%”

Mercau informó que “la inflación anual en 2019 fue del 52%, el año pasado terminó con un 36% y el gobierno estimó en el Presupuesto de 2021 un 29%, lo cual es difícil teniendo en cuenta la inflación registrada en los dos primeros meses de este año”.

LT 11 Concepción del Uruguay

SOFIA COSTAS, de CESO

“Las medidas del Banco Central ayudaron a la economía familiar”

La integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Sofía Costas, se refirió al último informe bimestral de 2021 sobre el financiamiento de los hogares en nuestro país, señalando que “2020 no fue fácil por la herencia de la gestión anterior, y a eso se le sumó la pandemia”, y luego sostuvo que “si el Banco Central no hubiese tomado medidas serias, la situación sería dramática”.

LRA 26 Resistencia

Economía popular

Trabajo sindical en favor de mujeres ladrilleras

La secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), e integrante de la Red de Mujeres, Ana Lemos, dijo que “venimos trabajando desde hace varios años organizándonos para sistematizar, visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la actividad ladrillera. Hacemos una tarea de contención a través de una intersindical que tiene la representación de trabajadoras de la economía popular, y logramos la inserción de proyectos productivos de mujeres en el sector minero”.

LRA 2 Viedma

NICOLAS GARCIA, secretario General de CTA Patagones

Teresa García recibió a la Central de Trabajadores de la Argentina

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, se reunió con representantes de la CTA donde se habló de generar condiciones habitacionales en el loteo Sosa de Carmen de Patagones.

LRA 26 Resistencia

Movilización general en toda la provincia

Docentes chaqueños anuncian un paro de cinco días

El secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH) Federación, Eduardo Mijno, expresó que “la propuesta oficial tiene aspectos buenos, pero fue rechazada por el tema de la deuda generada en 2020. El ofrecimiento de 2.500 pesos para pagarla es muy mezquino, y eso motivo el rechazo y la posterior decisión de la medida de fuerza”.

LRA 1 Buenos Aires

SERGIO TOMAYO, intendente de San Luis

Aprobaron el boleto estudiantil gratuito

El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis aprobó por unanimidad el proyecto de boleto estudiantil gratuito con modificaciones entre las que se incluyen los alumnos de escuelas privadas y simplificando el trámite para adquirir el beneficio. “Era muy positivo el inicio de clases y acompañarlo con esta medida”, declaró el intendente Sergio Tamayo.

LRA 1 Buenos Aires

Violencia de género

Buscan mejorar las herramientas judiciales

La diputada nacional del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez presentó un proyecto para modificar dos artículos de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Busca brindar herramientas para las denuncias de víctimas de violencia de género.

La iniciativa propone incorporar el artículo 26 bis “para liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el/la juez/a, colocando esta responsabilidad en cabeza del Poder Judicial”. Actualmente son las mujeres las que tienen que garantizar la notificación de la decisión judicial en sede policial, y muchas veces se exponen a situaciones de revictimización, reciben trato inadecuado o se minimiza la violencia de género. El proyecto indica al juzgado como responsable de realizar la notificación.

LRA 1 Buenos Aires

DARIO GRANDINETTI, actor

“Lo que pasó con Esperando la carroza, no estaba en los planes de nadie”

Darío Grandinetti habló de la segunda temporada de “Hierro” que filmó en la isla canaria de El Hierro. El actor calificó a ese lugar como “mágico” y que se convirtió en un personaje más para la serie. “No era de los destinos más conocidos y ahora va mucha gente, creció el turismo”, completó.

Por otra parte, la pandemia encontró al actor en España. Allí también grabó la película “La isla de las mentiras”, la historia de un hecho real donde tres isleñas socorrieron a las víctimas de un naufragio. Él interpretó a un periodista argentino que investiga y descubre situaciones extrañas.

LRA 30 Bariloche

CHANY SUAREZ, cantante

Especial sobre su obra, en la semana de la Mujer

En la Semana de la Mujer Trabajadora, Radio Nacional Bariloche hizo un especial sobre Chany Suárez, una de las voces mayores de nuestro país. Cuatro programas para conocer a fondo su obra y compartir historias y anécdotas imperdibles. Una cantora única que luce un repertorio cimentado en la canción con fundamento de Argentina y América Latina.

LRA 1 Buenos Aires

MORIS y ANTONIO BIRABENT

“Nos entendemos muy bien uno con el otro”

En “Ahí vamos”, el máximo trovador del rock argentino Moris y su hijo Antonio Birabent hicieron un repaso por distintos momentos de su carrera artística, reflexionaron sobre algunas de sus canciones y se refirieron a La última montaña, su reciente disco conjunto que sucede a Familia Canción, registrado hace alrededor de una década.

Sobre su hijo, Moris expresó: “Antonio es muy práctico y va el hueso, sin dar vueltas. Nos entendemos muy bien uno con el otro”. Por su parte, Antonio señaló que admira la sabiduría de su padre: “Él es feliz sin tener que hacer cosas, y eso es muy complicado”.

En tanto, adelantaron cómo será su presentación el 9 de abril, en el Auditorio Belgrano.

LRA 1 Buenos Aires

LILIANA DAUNES, “Juana Pimienta”

Música, poesía, memoria y denuncias desde Brasil

Un grupo de personalidades de Brasil dio a conocer en estos días una Carta Abierta a la Humanidad en la que acusa al presidente Jair Bolsonaro de genocidio, por considerar que su manejo de la pandemia colapsó el sistema sanitario, se basó en la negación de la ciencia y pone en riesgo al mundo entero por las mutaciones del virus.

La carta comienza con una cita de la filósofa alemana Hanna Arendt: “Vivimos tiempos oscuros, en los que los peores han perdido el miedo y los mejores la esperanza”

También en este capítulo de la Juana (el 71) decimos muy fuerte Marielle Franco, ¡Presente!

Y seguimos pensando la libertad como un presente de lucha y un futuro indispensablemente nuestro.

LRA 1 Buenos Aires

CANDE BULLA, cantante

Presentó su tercer single “Océano”

La cantante contó cómo fue la composición de su más reciente trabajo “Océano”: “Fue la más natural que tuve hasta el día de hoy. Llegué al estudio, improvisé unas melodías y salió la letra que se puede escuchar”.

Además, habló de los pasos creativos por los que atraviesa para crear sus canciones, sus expectativas para el futuro y dio detalles sobre sus próximos proyectos musicales.

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO ALIVERTI, “Dos gardenias”

Celebra 800 programas en Radio Nacional

“Dos gardenias”, que se emite todos los sábados de 00:30 a 2:00 por Radio Nacional, celebra mañana 800 programas. Su conductor, Eduardo Aliverti, destacó que se llegue a esa cantidad y en Ahí vamos expresó: “Fue una política de Estado mantener un programa de este nivel”, al tiempo que agregó: “Con inconvenientes, se mantuvo incluso con el macrismo”. En ese marco, resaltó tener “una audiencia muy fiel”.

Nacional Rock

CHINO BISCOTTI

Contó todo sobre su nuevo rol de Dj

En “Oro negro” entrevistamos al Chino Biscotti (Cadena Perpetua, Bombas de amor, Pelea de Gallos). Charlamos sobre su rol de Dj y toda su movida con la disquería Catch. También hablamos sobre lo duro de la vida del músico en pandemia y la expectativa de volver pronto a escenarios.

Nacional Folklórica

La notable vida de MARGARITA PALACIOS

Columna de Marián Farías Gómez en el espacio de Luis Bremer

En su habitual columna en este espacio, Marián Farías Gómez realizó una emotiva remembranza sobre Margarita Palacios, La Mama, nació un 22 de febrero, fue una compositora y cantante catamarqueña de música folklórica de Argentina, también dedicada a la gastronomía. Está considerada como una de las precursoras del boom del folklore argentino producido a partir de la década de 1950. Es autora de la conocida cueca «Recuerdo de mis valles”. Hija del tucumano Eudoro Palacios, el famoso Tony Totó del circo criollo, y propietario del Circo Palacios, y de Teresa Pascual, actriz y contorsionista de circo. El matrimonio de sus padres se inició al escaparse ambos, debido a la oposición de su abuelo materno, un empresario circense, a la relación entre ambos.

Margarita nació y se crió en el circo; allí ella aprendería y realizaría números de trapecio, entre otros. El músico Polo Giménez, autor de “Paisaje de Catamarca“, la definió como “pedazo de tierra que canta”, y Mercedes Sosa reconoció en diversas oportunidades la enorme influencia de Margarita, en su concepción e interpretación de nuestra música popular.

LT 14 Paraná

Mañana a las 20:30 horas

LT 14 y Nacional Clásica vuelven a transmitir a la Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará nuevamente este sábado a las 20.30 horas en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

El concierto se transmitirá por streaming a través de LT 14 Radio Nacional Paraná, FM Baxada y Radio Nacional Clásica.

LRA 1 Buenos Aires

MARCELO GALLARDO, técnico de River

“Tengo el equipo pero no lo voy a dar”

En la previa del Superclásico del próximo domingo en la Bombonera (18:00), Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, no confirmó el equipo y desconfió de las posibles lesiones en su rival.

Algunas frases que dejó la conferencia del Muñeco. “Tengo el equipo confirmado pero todavía no se los di a los futbolistas. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que pueden acompañar desde el banco, porque pueden cambiar el desarrollo del partido. Sería irresponsable no tener presente al rival al que enfrento. Todos los entrenadores tenemos esas herramientas de estudiar a los rivales y después elegir acorde a eso. No tenés que desconocer las virtudes y defectos del rival. Observo al rival, me preocupo por él pero prevalece lo que queremos hacer, más allá de saber cuáles son sus virtudes y defectos”.

LRA 1 Buenos Aires

Boca cayó 1-0 en Ezeiza

Perdió con River en Reserva

El gol lo marcó el colombiano Fabián Londoño. En la acción que deriva en el gol millonario hubo un error de cálculo del arquero Xeneize Lastra.

La Reserva de Boca fue dirigida por Juan Krupoviesa, teniendo en cuenta que Sebastián Bataglia se encuentra aislado. En el predio de Ezeiza estuvo el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme.

Por otra parte, los futbolistas Carlos Tévez y Edwin Cardona hicieron trabajo diferenciado. En tanto, los hisopados que le hicieron al plantel arrojaron resultados negativos.

YA NO QUEDAN GAUCHOS

Les cuento mi experiencia como peón en un campo. El primer día de trabajo el patrón me dijo: “Tome el banquito, el balde y tráigame seis litros de leche…”. A las seis horas volví con el pedido. “Como pudo haber tardado seis horas para traer seis litros de leche. Si esa vaca que es súper lechera

Le digo: la vaca será muy lechera, lo difícil fue hacerla sentar en el banquito!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA