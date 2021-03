Ana Almirón: “Presenté un pedido de informe a la Ministra Vizzotti”

En contacto con la Senadora Ana Almirón, se pronunció respecto del escándalo producto del accidente del Ministro de Salud en la capital correntina el cual llevaba vacunas Sputnik V en su vehículo particular.

“Si no hubiera existido el siniestro vial no nos hubiéramos enterado que le Ministro viajaba solo en su auto particular y transportaba 900 vacunas, esto no es normal, además el auto no se dirigía a Goya” manifestó la Senadora.

Almirón señaló que hay mucha incertidumbre ya que hay muchas personas mayores esperando vacunarse, en ese sentido afirmó que “en el día de ayer se presentó un pedido de informe a la Ministra Carla Vizzotti solicitando cuántas vacunas se enviaron a la provincia de Corrientes”.

Por otro lado se refirió a la reunión que se mantuvo días atrás con el Ministro del Interior Wado de Pedro en la que se abordó el tema de la paridad de género “no tiene que ver con un año electoral, estamos hablando de la igualdad de género en todos los espacios”.