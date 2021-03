Gallardo: “Tengo el equipo pero no lo voy a dar”

En la previa del Superclásico del próximo domingo en la Bombonera a las 18 hs, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, no confirmó el equipo y desconfió de las posibles lesiones en su rival.

Algunas frases que dejó la conferencia del Muñeco:

“Tengo el equipo confirmado pero todavía no se los di a los futbolistas. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que pueden acompañar desde el banco, porque pueden cambiar el desarrollo del partido”.

“Sería irresponsable no tener presente al rival al que enfrento. Todos los entrenadores tenemos esas herramientas de estudiar a los rivales y después elegir acorde a eso. No tenés que desconocer las virtudes y defectos del rival. Observo al rival, me preocupo por él pero prevalece lo que queremos hacer, más allá de saber cuáles son sus virtudes y defectos”.

“En el Superclásico juega mucho lo emocional, más allá de la calidad de los futbolistas que tienen los dos equipos”.

“No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. A mí no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a cómo queremos jugar el partido”.

“Maidana es el típico jugador que sabe qué es esta clase de partidos; el tipo vino y empezó a entrenar como es él, con su fuerte personalidad. Tiene posibilidades de jugar el domingo”

“Es bueno estar convencido de lo que uno hace y transmitir esa seguridad. Yo creo en lo que somos capaces de hacer porque tengo jugadores que se brindan. Trabajamos para eso y a través de los años nos fuimos sosteniendo”.

“Tomo los premios de una manera muy particular, porque más allá del reconocimiento a una persona está el trabajo de todo un equipo. Nos da mucho orgullo seguir compartiendo como equipo de trabajo, tiene un valor enorme”.