Valores de la literatura fantástica

En la primera edición del Panorama Nacional, Mario habló sobre la publicación de los libros de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal . El periodista jugó con la ironía y colocó a los tres autores dentro de la literatura fantástica. Los textos “Guerra sin cuartel”, “Primer Tiempo”, y “Lo que aprendí” o “Una mirada distinta” (aún no está confirmado el título), tuvieron el ácido análisis de Giorgi en un momento radial sin desperdicios.

DESCARGAR

Apenas un fragmento de la editorial del conductor de Radio País en la parte en que se refiere al texto sobre el ex presidente: “Esta especie de catálogo de los pioneros del nuevo género lo cierra Primer Tiempo, un libro escrito por Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa, pero cuya autoría será atribuida a Mauricio Macri. Era necesario convocar al ex secretario de Cultura y al ex comunicador macrista para disimular las deficiencias tanto de oralidad como de escritura del ex mandatario. Sin embargo el volumen aparece escrito en primera persona. Por casi dos lucas con el costo de envío, el lector puede acceder a lo que sucedió en la Argentina pero no dentro de la Casa Rosada entre 2015 y 2019. El o los autores sueñan equiparar el éxito editorial de la ex presidenta también, cuyo libro a dos años de la publicación supera el medio millón de ejemplares vendidos. El nombre Primer Tiempo da vueltas entre el monotemático asunto futbolero intrínseco del que lo mandó a escribir y el sueño de remarcar que el hombre quiere con el apoyo de la literatura fantástica relanzar su carrera política. Los fueros siempre fueron tentadores. Los amanuenses adelantan en el marco del lenguaje bélico de los medios que lo apoyan que el texto contiene bombas para el debate, y que muestra a Macri en su estado absolutamente natural. Con lo cual es probable que muchas de las 304 páginas estén en blanco. Veremos las bombas y si encontramos una, usaremos las partes en blanco para hacer uno que otro comentario”, expresó.