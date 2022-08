Diario de Radio Nacional 11/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ sobre el aumento de precios: "Lucho todos los días"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: "Hubo un intento de corrida cambiaria y pudimos hacerle frente"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA TERESA GARCIA: “Convirtieron la gestión de un presidente en un club social y deportivo”

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO MELELLA: "La Argentina necesitaba pacificar la cuestión económica y política"

LRA 5 Rosario - RODOLFO TAILHADE: "Estos vínculos demolieron el estado de derecho en Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - LA MINIMA PASARA A 50.353 PESOS: Las jubilaciones subirán 15,53% en septiembre

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDA RAVERTA: "Cumplimos con nuestro compromiso, en esta gestión los jubilados no pierden"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO MOYANO: “El 17 denunciaremos a los especuladores que perjudican al Gobierno”

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "La movilización del 17 de la CGT será multitudinaria"

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO WASIEJKO: La marcha será "respaldo para que el gobierno tome decisiones"

LRA 1 Buenos Aires - PAULA GALIGNIANA: “El gobierno porteño lo que hace es ajustar, achicar y estigmatizar"

LRA 1 Buenos Aires - LUISA BRUMANA: Un millón de niños saltea una comida diaria por falta de ingresos

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO LOPEZ: El cable de fibra óptica más largo del mundo unirá Argentina con EEUU

LRA 22 Jujuy - JUAN CARDOZO: "No hay justicia en Jujuy"

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Contratos para obras en escuelas entrerrianas

LRA 3 Santa Rosa - MARTIN BERHONGARAY: "Pensar en las elecciones en este momento es medio de extraterrestres"

LV 4 San Rafael - Visión generalizada: Los demócratas también cuestionan falta de institucionalidad en Mendoza

LRA 1 Buenos Aires - DATOS DEL INDEC: El Indice de salarios aumentó el 4,8 % durante junio

Nacional Rock - LOPEZ MURPHY: “Vivimos una década sin inflación en la convertibilidad”

LT 14 Paraná - Por tiempo indeterminado: Ambientalistas anunciaron un corte en el puente Rosario-Victoria

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente afirmó que el Gobierno nacional dejó "todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación" y remarcó que se están haciendo todos los "esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario".

"Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", dijo Fernández en un acto en la localidad de Villa Angela en Chaco, donde entregó viviendas y recorrió obras de pavimentación y una cooperativa lechera.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el gobernador Jorge Capitanich y los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Viviendas, Jorge Ferraresi.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "hay una sensación de estabilización en muchísimos temas" y sostuvo que "hubo un intento de corrida cambiaria" a la cual el Gobierno nacional pudo "hacerle frente".

"Los dólares financieros cayeron un 15 por ciento. Pudimos hacer frente a un intento de corrida y especulación que buscaba una devaluación. Hubo un intento de corrida cambiaria y le pudimos hacer frente", remarcó Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Cerruti sostuvo que "se están ordenando los gastos y las cuentas fiscales para dar certidumbre", y subrayó que "hubo un intento de corrida cambiaria buscando una devaluación, pero ya se estabilizó".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con María Teresa García, senadora bonaerense del oficialismo. “Un sector de la Justicia es tributario de un partido político, es militante del PRO”, aseguró sobra la causa Vialidad y agregó: “El lawfare es complicado de entender para la gente pero hay que explicarlo porque afecta la vida cotidiana”.

Por último, dijo: “A las familias del ARA San Juan la Justicia les soltó la mano para preservar al ex Presidente. Es triste que un sector de la Justicia argentina haga estas cosas”.

LRA 23 San Juan

El ministro visita San Juan para participar del acto de Firma de Convenio Marco para Articular y Financiar el Combate de Incendios Forestales. Además, Cabandié recorrerá el Centro de Educación e Investigación Ambiental "Anchipurac".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador Gustavo Melella en una entrevista realizada por Radio Nacional Ushuaia, se refirió los cambios en el gabinete nacional, fundamentalmente en el Ministerio de Economía. “La Argentina necesitaba pacificar la cuestión económica, financiera y política, y creo que la llegada de Sergio Massa trajo esta pacificación", dijo Melella; agregando que "ha llegado a acuerdos con sectores productivos con los que había mucha puja y se mantiene una tranquilidad financiera que no veíamos en los últimos tiempos".

LRA 5 Rosario

El diputado habló de la denuncia de la vicepresidenta, Cristina Fernández, por los vínculos entre Mauricio Macri y los funcionarios del poder judicial, Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes intervienen en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora ejecutiva del Anses, Fernanda Raverta, anunciaron un aumento por movilidad del 15,53 % para jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzando a más de 16 millones de argentinas y argentinos.

A este aumento se le suma un refuerzo mensual de hasta $ 7.000 pesos que se pagará en los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre, lo que alcanzará a 6,1 millones de personas, es decir casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones.

LRA 1 Buenos Aires

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destacó el aumento por movilidad del 15,53 % para jubilaciones, pensiones y asignaciones, una medida que alcanza a más de 16 millones de personas.

Fernanda Raverta resaltó que a este aumento se le sumará un refuerzo mensual de hasta $ 7.000 pesos que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre.

La funcionaria explicó que dicho refuerzo alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones, e irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 pesos, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Con estos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de $ 37.525 a $ 50.353 y las dos jubilaciones mínimas pasarán de $ 75.050 a $90.705 pesos.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario gremial de CGT remarcó que la marcha del 17 de agosto busca “denunciar a los empresarios y especuladores que tratan de destituir al gobierno” y “que perjudican a los argentinos”.

“Hace muchos años que no denuncian públicamente a quienes remarcan los precios y son los responsables que a la gente le falte un plato de comida”, declaró Pablo Moyano y agregó: “La calle es del peronismo y los trabajadores”.

A su vez, el referente gremial destacó el anuncio de ayer del ministro Sergio Massa con respecto al aumento y los bonos a jubilados: “Es importante”.

Tras su visita al Papa Francisco en el Vaticano, reveló cómo encontró al pontífice argentino: “Pudimos presenciar la misa y estar unos minutos con él. Lo vi bien, está siguiendo a la Argentina. Lo que pasó en Roma quedó en Roma. De salud lo vi bien”.

En ese contexto, continuó: “Habló del dolor que siente por la guerra y la pobreza. Lo importante es que él abre las puertas del Vaticano para que la gente tenga su voz”.

También se refirió al artículo que le dedicó Clarín sobre su viaje: “Estaría bueno que pusieran dónde está la plata que Macri fugó”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Canillitas, miembro de la comisión directiva de la CGT y senador de la provincia de Buenos Aires habló sobre la movilización del 17 de agosto. También analizó las medidas del Gobierno.

"La movilización del 17 será multitudinaria. Nos movilizamos por reclamos propios y también por las corridas cambiarias. La inflación golpea los salarios y esperemos que con estos cambios recuperen terreno los más necesitados", expresó Omar Plaini.

"También reclamamos por la propia patria. Todavía no tenemos convocatoria para hablar de precios y salarios", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

La CGT se movilizará el 17 de agosto desde el Obelisco hacia el Congreso en rechazo de "los especuladores y formadores de precios". Pedro Wasiejko, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines y Presidente del Astillero Río Santiago ratificó la realización de la marcha y advirtió que “las bases están preocupadas por la inflación, la situación económica que sufren trabajadores, los sectores más postergados de la economía y por la forma en cómo se maneja la justicia”.

LRA 1 Buenos Aires

Se suman más voces críticas a la decisión del gobierno porteño de quitar la ayuda social a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña si sus hijos e hijas pierden la regularidad escolar. Paula Galigniana, Secretaria de Comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación, sostuvo que, históricamente “la derecha se ha comportado de esta manera en la Argentina pero es difícil procesar que ésto ocurra en democracia”.

Señaló que “el gobierno porteño nos tiene acostumbrados al ajuste de la educación, a discursos discriminatorios y clasistas”, cuestionó las políticas públicas y cómo interviene el Estado de la Ciudad que “lo que hace es ajustar, achicar y estigmatizar” en vez de “garantizar derechos”.

Galigniana consideró que la medida anunciada esta semana “es puro marketing electoralista y humo político centrado en alto tan sensible como es la educación” y remarcó que se ampara “en la derechización de la ciudadanía que está esperando escuchar este tipo de discursos”.

LRA 1 Buenos Aires

La representante de Unicef Argentina informó los datos que arrojó la última encuesta que realizó la organización internacional: más de un millón de niñas, niños y adolescentes en el país debieron dejar de comer alguna comida diaria por insuficiencia de ingresos en sus casas.

Luisa Brumana señaló que las preguntas telefónicas se realizaron entre el 12 y 30 de junio pasado a una muestra de 1.626 hogares con niñas, niños y adolescentes (NNyA) de Argentina.

También se informó una reducción del 67% en el consumo de carne y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y lácteos.

LRA 1 Buenos Aires

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a Google a realizar la instalación del cable de fibra óptica Firmina en el mar territorial argentino. El tendido será el más largo del mundo con una traza de aproximadamente 13.500 kilómetros, llegará hasta Estados Unidos y permitirá la mejora en la calidad de la conectividad a Internet.

Firmina unirá la costa este de los Estados Unidos con Las Toninas, en la Argentina, con extensiones a tierra adicionales en Praia Grande, Brasil, y Punta del Este, Uruguay

"Nos sentimos orgullosos de este convenio que realizamos con Google Argentina. Permitirá ahorrar energía y transmitirán datos. Este ancho de banda es 100 veces mayor al que estamos habituados", adelantó Gustavo López, vicepresidente del Enacom.

LRA 42 Gualeguaychú

Rosso explicó como una parte de la justicia se encuentra dentro de un dispositivo de poder y dicta sentencias a favor de determinados sectores, señalando: "La culpabilización ya está en el momento previo a que se inicie el proceso judicial".

En el mismo sentido, el sociólogo manifestó que el poder real se dota de recursos periodísticos y judiciales para transformar los conflictos entre el capital y el trabajo en problemas ente sectores de trabajadores, y luego agregó: "Es notable que el problema sean las personas que reciben un plan en lugar de quien fuga millones de dólares".

LRA 26 Resistencia

En relación a sus dichos, Gutiérrez agregó: “Estamos muy preocupadas porque hay sectores que culpabilizan a los más vulnerables de todo lo que ocurre en el país, y también hay mucha expectativa positiva por la rápida reacción de los organizaciones sociales, políticas, sindicales y de familias que fueron víctimas de violencia de género e institucional, que es una gran confluencia de todo el sector nacional y popular”.

LRA 6 Mendoza Quino

Nicolás Guillén, referente del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), dio detalles sobre el proyecto para la construcción de viviendas sociales, iniciativa que trabajan junto al Frente de Todos (FdT), la cual ya fue presentada en la Legislatura.

El proyecto tiene tres pilares principales: la generación de trabajo productivo en Mendoza, en coordinación con beneficiarios de planes sociales que bajan de Nación; darle prioridad de acceso a mujeres y diversidades y, por último, la generación de nuevas empresas.

LRA 6 Mendoza Quino

Difonso, diputado provincial de la Unión Popular, repudió la presencia policial en las escuelas y pidió que se aborde el tema "con todas las letras" y que la Comisión de Derechos y Garantías aplique las sanciones correspondientes.

LV 8 Libertador

Tras esto, Quintero aclaró que es ilegal que la policía registre si están presentes o ausentes las y los docentes, salvo que haya una disposición judicial.

Luego, la letrada sostuvo: “La policía no está para eso, pero el Poder Ejecutivo le ha dado una atribución fuera del marco de la ley en este tiempo en el cual se están escribiendo páginas muy oscuras de la democracia en Mendoza”.

Política | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

La ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos tiene por objetivo fomentar en la ciudadanía el uso responsable de los medicamentos antibióticos. "Es una iniciativa importante para evitar el mal uso de estos productos que contribuye a la resistencia bacteriana", dijo Navarro.

LRA 29 San Luis

Hoy, hablamos también con María Angélica Torrontegui, la senadora provincial por el departamento Pueyrredon respecto de la media sanción con el voto unánime de los legisladores presentes por el proyecto de ley "Marca San Luis" que busca consolidar una marca que englobe a productores locales y logre una diferenciación de los productos sanluiseños, como garantía de calidad y origen, promoviendo la identidad y el espíritu productivo de la provincia.

"Este proyecto ayudará a los productores de la provincia a fortalecerse a partir de una marca que los identifique y unifique a nivel local, regional, nacional e internacional" destacó la senadora.

LRA 22 Jujuy

Mientras la legislatura sesionó y aprobó la designación de los jueces elegidos por el gobernador Morales para integrar el Superior Tribunal de Justicia, Cardozo expresó "Tenemos un Poder Judicial fuertemente cuestionado, y hoy no hay justicia en Jujuy. En ese contexto, estas cosas hacen peor todo, ya que hay un descreimiento general en la provincia, donde la gente realmente piensa que no pude hacer valer sus derechos".

LT 14 Paraná

Sobre el tema, el gobernador de Entre Ríos dijo: “Hoy se da inicio a un conjunto de obras para refacciones de establecimientos educativos de varios Departamentos de la provincia, las cuales suman más 220 millones de pesos y tienen como cometido mejorar las condiciones edilicias en muchas escuelas para que se impartan los conocimientos, habida cuenta de la decisión de realizar en todos los establecimientos primarios la jornada extendida”.

LRA 3 Santa Rosa

Berhongaray se refirió a las elecciones de 2023 diciendo: “Estar pensando en este momento, en medio de semejante crisis, en las elecciones es medio de extraterrestres”.

LV 4 San Rafael

Mercedes Llano, diputada provincial por el Partido Demócrata, afirmó que desde ese espacio político, al igual que desde el PJ, están “preocupados por la falta de institucionalidad que se observa en la provincia” durante las gestiones gubernamentales de Alfredo Cornejo y de Rodolfo Suárez.

LRA 26 Resistencia

Nielsen, nuevo titular del Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de la Provincia del Chaco, indicó que los ejes de gestión previstos para el próximo período profundizarán la eficacia del monitoreo y la evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales, nacionales y provinciales en materia de privación de libertad, a través de la creación del área de Gestión de la Información”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La inflación de julio alcanzó un récord en las últimas décadas y fue de 7,4%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la suba de precios en los primeros siete meses del año fue de 46,2% y, en los últimos doce meses, la cifra acumulada trepó a 71% por ciento.

LRA 1 Buenos Aires

El Indice de Salarios subió en junio 4,8 %, por debajo del alza del 5,1 % que registró la inflación ese mes, como resultado de un incremento del 5,1 % en los sueldos de los trabajadores privados, y del 4,6 % en los salarios de los empleados públicos y de los ingresos de los empleados no registrados.

A su vez subieron al 67,7% interanual y acumulan además un incremento del 34,3% respecto de diciembre previo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien declaró: “En este Gobierno no hay un enfoque integral de la economía. No veo un plan económico que lidie con la cuestión fiscal, externa y con la deuda”. Y agregó: “Argentina necesita un régimen monetario donde no se emita mucho y que tenga un balance en sus cuentas”.

Para cerrar, el ex Ministro de Economía de la Alianza se refirió a la interna de Juntos por el Cambio: “No sé por qué Carrió hace lo que hace. Sus declaraciones distraen del juicio por la causa Vialidad y de las cuestiones económicas. Yo creo en la concordia, no en destruir a los otros”.

LT 14 Paraná

Leonardo Schey, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, se refirió a cómo se prepara la provincia para recibir a los viajeros que llegarán durante el fin de semana largo, señalando: “Ya hay un 85 % de reservas tomadas y es alentador para la actividad, debido a que se recuperó el destino ´escapada´ que caracteriza a Entre Ríos”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Rita Carrera, ex intendenta de Coronel Moldes, Salta, habría falsificado la firma de un funcionario para apoderarse de un galpón de Trenes Argentinos mediante la fundación que integra, según denunció el intendente actual de la ciudad, Omar Carrasco.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

En La Rioja se llevó a cabo una reunión del Consejo Federal de Turismo en la que participaron funcionarios de Santa Cruz. “La recuperación del turismo internacional nos permitió generar expectativas positivas y aportar a lo que ahora necesita el país”, señaló Godoy.

LV 8 Libertador

Vega analizó la resolución conjunta del Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre una nueva actualización del Código Alimentario Argentino (CAA), la cual busca consignar en los rótulos de los alimentos las leyendas ´producto o alimento vegano´ y ´producto o alimento vegetariano´.

Después, Vega dijo: “La normativa tiene por objeto promover la competitividad, la generación de valor agregado, la diferenciación y la calidad de los alimentos, así como brindar acceso a la información clara y veraz para toda la población”.

LT 11 Concepción del Uruguay

María Rosa Pinget, directora para la inclusión y la Discapacidad del municipio, indicó que la organización del evento está a cargo del Consejo General de Educación, tras destacar que el último Congreso albergó a más 2.700 docentes de varias provincias.

En tanto, las sedes de esta edición serán el CEF Nº 3 el, Colegio Justo José de Urquiza, la Universidad de Concepción del Uruguay y el Auditorio Arturo Illia.

LT 14 Paraná

La Multisectorial por los Humedales, junto a vecinos rosarinos, cortaron el tránsito en el puente Rosario-Victoria para reclamar el fin de las quemas "intencionales" en las islas del Delta del Paraná, que "afectan la salud de la población y ponen en estado crítico al humedal", explicó Julieta Bernabé, una de las organizadoras del corte.

Tras esto, la Multisectorial y los vecinos informaron que el 3 y 4 de septiembre próximos habrá un nuevo corte por tiempo indeterminado.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y actriz hizo un repaso por algunos momentos de su trayectoria y manifestó: "Me tocó empezar en un momento hermoso del cine argentino, donde todavía las cosas no estaban tan difíciles en la industria y había toda una mística al momento de filmar".

Inés Estévez habló además del trabajo que se hizo recientemente en Pipa, una película de suspenso dramático argentina dirigida por Alejandro Montiel.

En tanto, contó su experiencia de ser coach actoral y expresó que "el coach es una persona silenciosa que asiste a todos, sin entorpecer la labor y apuntando al objetivo del director".

Por otro lado, Estévez se refirió a su carrera como cantante y anticipó cómo será el show que dará el 19 de agosto a las 20 Bebop Club.

LRA 27 Catamarca

Oscar Nemeth, coordinador de la actividad artística del Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores, invitó a participar de “Trelew la fuga que fue masacre”, una jornada de cine debate a 50 años de la Masacre de Trelew. La misma se llevará a cabo el próximo viernes 19 de agosto y se vinculará el tema con el 48° aniversario de la Masacre de Capilla del Rosario.

LRA 1 Buenos Aires

El cantautor Ignacio Copani se presenta este viernes 12 de agosto en el Teatro La Máscara, con localidades agotadas. El autor de "Cuántas minas que tengo" hizo un repaso por los distintos shows que dará luego de la pandemia y señaló que "hay otra función para el mes de septiembre y tuvimos que agregar otra más". Para comprar entradas para las nuevas funciones, hay que ingresar www.alternativateatral.com

Géneros | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

La directora de Salud Sexual y Reproductiva de Buenos Aires, Carlota Ramírez, dijo que “sólo 4 distritos de los 135 de la provincia no aseguran el acceso al aborto”.

La funcionaria informó sobre una radiografía que se hizo en la provincia de Buenos Aires acerca de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que arrojó, entre otros datos, que se duplicaron la cantidad de efectores de salud, terminando el 2021 con un aumento del 152%.

LRA 29 San Luis

Habló el abogado defensor de Andrea, la joven de Tilisarao, que fue imputada luego de haber lesionado a su ex pareja con un arma blanca. “Ella quedó en libertad bajo ciertas normas de conducta ya que tiene tres hijos a su cargo y uno con discapacidad”, señaló Villegas.

LRA 14 Santa Fe

En el marco de la reparación histórica otorgada a Karina Pintarelli, mujer trans víctima de la dictadura, la abogada habló del tema. “Karina fue víctima de detenciones, torturas y otros tipos de violencias durante la dictadura e incluso en tiempos de democracia”, señaló Novillo Funes.

LRA 1 Buenos Aires

Con más de dos décadas a bordo de barcos pesqueros, Nancy Jaramillo se transformó en 2017 en la primera mujer del país con título de "Capitán de Pesca", y desde ese lugar se convirtió en una de las voces más autorizadas para reclamar desde Mar del Plata por la "igualdad de condiciones para las trabajadoras del mar".

Su historia como mujer de mar comenzó en 1994 en Puerto Madryn y en charla con Marcela contó que “todavía hay gente que piensa que las mujeres a bordo de los barcos somos mala suerte.

LRA 42 Gualeguaychú

Cordo es la autora de ´Cuidados digitales para ejercer más y mejor periodismo feminista´, el cual le da entidad a las estrategias de medios y organizaciones feministas de Latinoamérica y el Caribe.

Al respecto, Azul afirmó: “Las tecno violencias, en general; el ciberacoso, el ciberataque, las distintas formas que podemos recibir como agresiones en las redes sociales las mujeres, pero en particular las periodistas feministas, se viene incrementando en la medida en que las redes sociales pasan a ser nuestras herramientas de trabajo”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 25 Tartagal

Boca Juniors avanzó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Agropecuario Argentino, de Carlos Casares, por 1 a 0 en el estadio Padre Martearena en Salta. La periodista dio detalles del encuentro.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Atlético Tucumán quiere volver al triunfo en el Monumental José Fierro cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la fecha 13 de la Liga Profesional. El equipo tucumano lidera la tabla con 25 puntos.