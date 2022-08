"Buscan enemigos donde no hay para justificar su inoperancia política"

En el espacio de asesoramiento en derecho que protagoniza todas las semanas, la abogada Elena Quintero aclaró que es ilegal que la policía registre si están presentes o ausentes las y los docentes “salvo que haya una disposición judicial... La policía no está para eso, el poder ejecutivo le ha dado una atribución fuera del marco de la ley” afirmó.

La especialista comentó que “en este tiempo se están escribiendo páginas muy oscuras de la democracia en Mendoza.

Buscando enemigos donde no hay, para justificar su inoperancia política. Tratan de seguir con la política del miedo, que en muchos aspectos les ha dado resultado, porque hasta ahora el derecho constitucional de reclamar, estaba cercenado por el miedo. Hoy que les descuenten dos días de un salario miserable por el ítem aula no les importa”.

Entre otros aspectos Quintero, explicó que la separación de la fuerza policial ha generado también una anarquía.

También se expresó respecto de la vinculación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial en actividades sociales y deportivas, en un tono de amistad y mucha cercanía. “El problema no es que compartan un espacio público de un espectáculo. Eso no me preocupa, es lo mismo que cuando hay cenas de magistrados y están todos juntos. El problema se traduce después en hechos concretos de la realidad. El problema es que los jueces se transformen en escribanos de lo que marca el fiscal…Pero lo más grave que nos está pasando es la política barata que ejercen cotidianamente dentro del expediente”.

