López Murphy: “Vivimos una década sin inflación en la convertibilidad”

En Rosca N'RolL hablamos con Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio, quien declaró: “En este Gobierno no hay un enfoque integral de la economía. No veo un plan económico que lidie con la cuestión fiscal, externa y con la deuda”. Y agregó: “Argentina necesita un régimen monetario donde no se emita mucho y que tenga un balance en sus cuentas”.

Para cerrar, el ex Ministro de Economía de la Alianza se refirió a la interna de Juntos por el Cambio: “No sé por qué Carrió hace lo que hace. Sus declaraciones distraen del juicio por la causa Vialidad y de las cuestiones económicas. Yo creo en la concordia, no en destruir a los otros”.

