Mujeres…del mar

Con más de dos décadas a bordo de barcos pesqueros, Nancy Jaramillo se transformó en 2017 en la primera mujer del país con título de "Capitán de Pesca", y desde ese lugar se convirtió en una de las voces más autorizadas para reclamar desde Mar del Plata por la "igualdad de condiciones para las trabajadoras del mar".

Su historia como mujer de mar comenzó en 1994 en Puerto Madryn y en charla con Marcela contó que “todavía hay gente que piensa que las mujeres a bordo de los barcos somos mala suerte.

Empezó a navegar a los 18 años como camarera. “En esa época era raro porque no había mujeres en los barcos. Servía a la tripulación, limpiaba el barco y así comenzó mi historia en el mar”

Contó que pasó por todos los puestos dentro del puerto y agregó “la mayor parte de mi vida estuve sola, no veía mujeres en los trabajos” y agregó “la mayoría de las chicas que han navegado se han juntado, se han casado y han dejado la profesión. No hay ley que nos ampare. Si yo hoy quedara embarazada tendría que renunciar a mi trabajo porque ninguna empresa me daría una licencia para cuidar a mi hijo”

Por su parte, Soledad Romito es estibadora en el Puerto de Mar del Plata. Es una de las pocas que ejerce esa profesión en los puertos de la Argentina.

“El camino fue duro porque es lógico que entre tantas varones haya una mujer y a veces los compañeros no te hacían lugar, pero nunca bajé los brazos” y agregó “el estándar de este trabajo es de varones”.

“Estar en este lugar es algo que le agradezco a mi papá todos los días” contó Soledad.

En el segmento de Feminacida, Agustina Lanza habló sobre Vitarti Girl's Team, el primer equipo de automovilismo conformado totalmente por mujeres.