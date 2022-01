Diario de Radio Nacional 11/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - MESA JUDICIAL BONAERENSE: Piden investigar llamadas de Vidal y amplían imputaciones

LRA 1 Buenos Aires - ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: "Falta mucho para alcanzar la igualdad, pero hay un Estado decidido a avanzar"

LRA 1 Buenos Aires - OLA DE CALOR: Masivo corte de luz en varios lugares de Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires - MALVINAS: El Gobierno rechazó expresiones de secretario de Defensa británico

LRA 13 Bahía Blanca - HECTOR GAY: “Es muy grave que aparezcan direcciones y amenazas de muerte”

LRA 1 Buenos Aires - ADRIANA PUIGGROS: Educación financiera dictada por empresas en CABA "es un gran engaño"

LRA 1 Buenos Aires - Senado bonaerense: Tratamiento del allanamiento de la oficina de Juan Allan

LT 11 Concepción del Uruguay - MIGUEL TOLEDO: "La descentralización fue positiva"

LRA 18 Río Turbio - PASOS FRONTERIZOS: “Estamos a la espera de la decisión de Chile”

LRA 5 Rosario - TESTEOS EN ROSARIO: La Provincia abrió el nuevo centro de hisopado de zona norte

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR TROTTA: "Hay 77 chicos internados con coronavirus en el Hospital Garrahan"

LRA 22 Jujuy - RUBEN CAMAÑO: "El gobierno de Jujuy viene con una gestión de castigo al sector de Salud"

LT 14 Paraná - Eventos públicos y privados: Explican cómo es la implementación del pase sanitario en Paraná

LRA 1 Buenos Aires - Autotest de coronavirus: Establecieron los mecanismos de notificación

LRA 1 Buenos Aires - OMAR TABACCO: “Enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos”

LRA 1 Buenos Aires - Política sanitaria en Santa Fe: Comenzó la vacunación de menores "a demanda libre"

LRA 1 Buenos Aires - INFORME DE UNDAV: Destacan los datos de la recuperación en la construcción durante el 2021

LRA 53 San Martín de los Andes - TURISMO: Llega al 95% la ocupación hotelera

LRA 4 Salta - COOPERATIVA LA COMPAÑERA: Para abaratar costos la Canasta comunitaria "Todxs Unidxs Morfaremos"

LRA 23 San Juan - CONGRESO MUNDIAL DEL TOMATE: El ministro de Producción confirmó que "será completamente virtual"

LRA 24 Río Grande - "DESCUBRI RIO GRANDE, SENTI TU CIUDAD": El programa turístico que propone el municipio para este verano

LRA 3 Santa Rosa - FABIAN TITTARELLI: "Los efectos del cambio climático ya están entre nosotros"

LRA 21 Santiago del Estero - BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SELVA: Reconocimiento a la brigada contra incendios forestales de la provincia

LRA 24 Río Grande - DEFENSA CIVIL MUNICIPAL: Vientos con ráfagas de 100 km/h causaron daños en casas y techos

LRA 57 El Bolsón - PUERTO PATRIADA: Por primera vez en la historia, Puerto Patriada cuenta con guardavidas

LRA 1 Buenos Aires

52 personas murieron y 134.439 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.595 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.533.635 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este martes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.084 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40% en el país y de 41,1% en el Area Metropolitana Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

La fiscal federal de La Plata Ana Russo solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados, en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una "mesa judicial" en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas a gremialistas y amplió la acusación sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros.

El pedido se incluyó en un dictamen firmado ayer en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio 2017, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

La fiscal imputó a otras 14 personas, entre ellas el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y aclaró que reclama investigar "también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos" y que "pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina destacó los avances de la gestión en materia de igualdad de género y, tras cumplirse tres años de la Ley Micaela, resaltó: "Más de 100 mil personas fueron capacitadas teniendo como contexto la pandemia". En ese sentido, Elizabeth Gómez Alcorta señaló que "todas las provincias adhirieron a esta ley" y manifestó: "Hay que avanzar para que todos tengan capacitaciones".

Por otro lado, a más de un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la funcionaria sostuvo que se continúa "buscando que el acceso al derecho sea igualitario".

En tanto, detalló lo realizado desde su cartera para luchar contra la violencia de género y valoró lo realizado por los medios públicos en materia de igualdad.

LRA 1 Buenos Aires

Las primeras informaciones indican que se trataría de una falla masiva del sistema de suministro.

A través de las redes sociales, reportaron cortes de luz vecinos del barrio porteño de Belgrano, Palermo, Núñez, Devoto, Colegiales, Recoleta, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En la provincia de Buenos Aires, se detectaron fallas en Vicente López, Tigre, San Isidro, Escobar, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y Morón.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno rechazó "de forma categórica" las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, quien dijo que defenderá a las Islas Malvinas de "los matones", una expresión que las autoridades argentinas consideraron "incompatible con la relación diplomática existente".

"Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre la Cuestión Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática", advirtió la Cancillería en un comunicado difundido este martes.

En ese sentido, destacó que, por eso, "las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables".

"La República Argentina reitera que el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU", expresó el comunicado y recordó que las mismas "instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes".

LRA 13 Bahía Blanca

Gay dijo que “urge que se avance. Es muy grave que aparezcan nombres con las direcciones de sus casas y amenazas de muerte”.

El jefe comunal bahiense habló sobre el atentado a la casa del titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, y en el que se dejó un panfleto dirigido a personal de salud y en contra del pase sanitario y la vacunación por la pandemia de covid firmado por el llamado “Comando de Restauración Nacional Mohamed Alí Seineldín”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta anunció que a partir de este año los chicos y chicas del último año de la escuela secundaria van a contar con 30 horas cátedra de educación financiera. La exviceministra de Educación y asesora presidencial sostuvo que se busca "la reducción de la enseñanza de la economía a la concepción financiera" y afirmó: "La idea del Pro es que no se discuta en materia de economía".

Adriana Puiggrós sostuvo, además, que "el problema es desde qué postura se les enseña" y aseguró que la iniciativa "es un gran engaño".

LT 11 Concepción del Uruguay

Toledo, director de Salud Municipal de Concepción del Uruguay, dijo: "Cada centro de Salud dispone de sus horarios para vacunar, pero están trabajando de manera coordinada. Esta descentralización permitió que la vacunación se pueda hacer a demanda libre, y tal es así que ya no se debe esperar el mensaje por WhatsApp con citación previa, sino simplemente cumplir con el tiempo estipulado”.

LRA 18 Río Turbio

El gobierno nacional anunció el pasado 20 de diciembre la apertura de los pasos fronterizos en Santa Cruz. Sin embargo, el gobierno chileno todavía no determinó una fecha debido al incremento de casos de Covid-19 en el país trasandino.

LRA 5 Rosario

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe puso en marcha desde este martes una nueva Unidad de Testeo Territorial (CTT) en la zona norte de Rosario, con capacidad para tomar aproximadamente 600 muestras diarias, según reveló el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres, y adelantó que sólo se podrá acudir con turno previo, al igual que al resto de los centros de hisopados.

LRA 1 Buenos Aires

El médico pediatra y miembro del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan se refirió a la situación epidemiológica y dijo que "hay un aumento sostenido de pacientes que demandan atención, y se constata la infección de coronavirus en la población pediátrica". "Hay 77 chicos internados en el hospital con Covid positivo", precisó Oscar Trotta, al tiempo que advirtió que esta situación "tensiona el sistema" y "complejiza la atención a la población".

Tras indicar que de los pacientes con coronavirus, "el 10% son los chicos menores de 3 años, con lo cual no tiene indicación de vacuna; el 60% tiene incompleto el esquema de vacunación; y 30% que aún con dos dosis desarrolló la enfermedad de Covid", Trotta abogó por que los padres lleven a sus hijos a vacunar.

LRA 22 Jujuy

Así lo evaluó el doctor Rubén Camaño, miembro directivo de la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Jujuy, quien señaló: “Los agentes de Salud estamos acostumbrados a trabajar mal, y en la provincia tenemos persecución laboral, malas condiciones laborales y falta de recomposición salarial”.

LT 14 Paraná

Guillermo Comas Cancio, director de Habilitaciones de Paraná, recordó que desde el 3 de enero rige en la ciudad el pase sanitario, el cual es solicitado en eventos públicos que convoquen un importante número de personas.

En tanto, en los eventos privados, el control es realizado por la organización de los mismos.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno estableció que las personas deberán reportar a las farmacias el resultado de los test de autoevaluación de coronavirus y éstas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), explicó que quien se realizó la prueba “tiene la obligación” de informar el resultado dentro de las 24 horas. Se podrá dar los detalles por teléfono y personalmente.

El profesional de la salud remarcó la importancia del procedimiento: “Es fundamental que sepa cómo hacerlo y cómo interpretarlo. Debe tener en cuenta que puede tener un falso negativo”.

Se espera que los autotest lleguen a las farmacias a finales de enero y el aproximadamente saldrán 2 mil pesos.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría señaló que enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos y de aplicación de terceras dosis en adultos para “llegar mejor al otoño e invierno”.

A su vez, Omar Tabacco sostuvo que hay internaciones por coronavirus en menores y en la mayoría de los casos, quienes requieren una cama, no fueron inmunizados.

“Los chicos y adolescentes tienen que vacunarse por tres motivos: por su propia protección, hay algunos que la pasan muy mal; para contribuir a la inmunidad comunitaria y para facilitarles la sociabilización”, declaró el especialista de la salud y agregó: “Queremos que en marzo los chicos puedan ir al colegio de forma presencial”.

LRA 1 Buenos Aires

Todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe comenzaron la aplicación de primeras y segundas dosis a menores de entre 3 y 17 años "a demanda libre", es decir sin necesidad de sacar turno, con la intención de ampliar la cobertura de esa franja etaria en el actual contexto de crecimiento de contagios de coronavirus. La periodista de Radio Nacional Santa Fe Gabriela Bruno destacó la importancia de la vacunación, ya que señaló que "hay niños internados con cuadros delicados por el coronavirus".

LT 14 Paraná

Así se resolvió el Consejo Federal de Salud, informando que las personas que tengan su esquema completo de vacunación, junto al refuerzo inoculado hace menos de cuatro meses, podrán ser exceptuados del aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un positivo de COVID-19, en tanto los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento.

Tras esto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que las personas con esquema primario completo hace menos cuatro meses y aquellas que tuvieron coronavirus en los últimos 90 días, podrán tener más flexibilidad en el aislamiento y, en caso de ser contacto estrecho, se les recomendará la realización de un test entre el tercer y el quinto día para definir su condición.

LRA 9 Esquel

Puratich, ministro de Salud de Chubut, recordó que la vacunación permitió mantener el sistema de salud en funcionamiento y luego, sobre la llegada del autotest a la provincia, dijo: "Es una herramienta más, y en ese sentido es bienvenida. Servirá más para ámbitos laborales y es una orientación diagnóstica que será útil para evitar los brotes en el trabajo".

LT 14 Paraná

Rubén Martínez, subsecretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, informó que si bien hubo “bajas” en los comercios de la ciudad por casos de coronavirus o por contactos estrechos, no se informó sobre locales cerrados por falta de personal.

Además, el dirigente gremial instó a los trabajadores a que concurran a vacunarse cuando llegue su turno o a que asistan a las jornadas libres.

LT 14 Paraná

Mirian Gauna, coordinadora de Equidad y Accesibilidad Sanitaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, explicó que para contar con un resultado óptimo de la muestra de coronavirus, el paciente debe concurrir a testearse una vez que haya transitado 48 horas de la evolución de los síntomas.

En caso de no contar con síntomas, “no se hace este testeo rápido, y tampoco sirve para quienes estén por viajar”, explicó la funcionaria.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia amplió la información respecto a la sesión de la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires, prevista para las 14 horas, “que debe aprobar” el procedimiento judicial ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para que pueda concretarse y aclaró que “se descuenta" que será avalado.

Si bien indicó que el legislador del PRO “ya había dado consentimiento” para que se lleve adelante el allanamiento de sus oficinas, la medida “requiere la autorización del cuerpo legislativo” y fue dictada en el marco de la investigación por el funcionamiento de una "mesa judicial" para perjudicar a dirigentes sindicales durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

El senador Allan fue uno de los presentes en la reunión realizada en 2017 y registrada en una filmación que se difundió días atrás, en la que funcionarios del entonces gobierno provincial bonaerense de Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaban el "armado" de causas para "perjudicar" a sindicalistas.

LRA 1 Buenos Aires

El informe “Recuperación Económica” publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda indicó que “sólo en la industria y la construcción ya se recuperaron más de 100 mil empleos privado respecto al piso de la pandemia”.

A su vez, la economista Cecilia González Bonorino, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la UndAV, señaló que “el índice de producción industrial esta 15% por arriba de noviembre del 2019 y crece 5% respecto al mes pasado”. Por otra parte, destacó que se muestran crecimientos en 15 sectores que mide el INDEC.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Vence, indicó que la decisión de poner mesas fuera de los locales ha sido muy acertada, y con ella se han logrado grandes resultados.

Luego, Vence comentó que muchos comercios se quedan sin mesas y sin reservas, ya que a los turistas y a la gente de Concepción del Uruguay les gusta comer al aire libre, recordando posteriormente que la medida se lleva a cabo solo los días sábados.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Vence, expresó que la hotelería se ha recuperado en menor tiempo de lo esperado, y luego destacó la apertura de dos hoteles, informando que los mismos cuentan con reservas colmadas.

Tras esto, el dirigente agregó: “Es un fenómeno que se está viendo en todos los hoteles”.

LRA 9 Esquel

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, analizó los perjuicios productivos que arrojó el incendio ocurrido en Puerto Madryn, y dijo: "Estamos en una etapa de relevamiento en calidad de declaración jurada de todas las pérdidas de los productores. Mañana, ellos tendrán una reunión para terminar de determinar cuánto ha sido el material dañado".



LRA 53 San Martín de los Andes

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo local, aseguró que se espera que con el cambio de quincena se alcance el 100% de la ocupación hotelera en nuestra ciudad.

El funcionario afirmó que se están cumpliendo los pronósticos esperados en materia turística y de afluencia de gente.

También confirmó que la fuerte alza del número de casos de coronavirus está generando problemas a toda la cadena del sector turístico debido a la cantidad de personas aisladas que trabajan en esta industria.

LRA 4 Salta

"Las compras comunitarias surgieron al comienzo de la pandemia para garantizar el acceso a los alimentos ante un posible desabastecimiento y por el desmedido aumento de precios de las empresas privadas agroalimenticias. "Todxs Unidxs Morfaremos" nació para impulsar la adquisición de alimentos del productor al consumidor sin intermediarios de modo que tenga un costo accesible a la población. Estamos asesorados por nutricionistas para armar una canasta comunitaria con alimentos nutritivos y equilibrados", nos informó Carlos Suarez, presidente de la Cooperativa de panadería y productora de pastas, La Compañera.

LRA 23 San Juan

Además, todas las sesiones se grabarán para poder ser vistas fuera de hora teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias del mundo.

Las inscripciones para el evento se reabrirán al final de la semana y tendrán un precio moderado con el fin de atraer una amplia participación, especialmente si se registra antes de finales de enero.

Todos los patrocinadores, disertantes y asistentes registrados serán contactados individualmente durante los próximos días. También se puede consultar la página oficial del Congreso para conocer los avances y demás información: www.worldtomatocongress.com

“Es obvio que estamos decepcionados de no poder verlos a todos en persona en marzo, pero, como pueden comprender, nuestra prioridad sigue siendo la salud y seguridad de todos” expresaron desde el Comité organizador a través de un comunicado.

LRA 24 Río Grande

La Directora de Turismo del municipio local, Alejandra Montelongo se refirió a la puesta en marcha del programa "Descubrí Río Grande, Sentí tu ciudad", una opción para los vecinos y turistas que quieran conocer distintos lugares e historias de nuestra ciudad.

"Este es un programa que venimos trabajando en distintas etapas del año y en esta oportunidad nos parece que es un momento oportuno para seguir descubriendo los atractivos que tiene Río Grande"; dice Montelongo.

Las salidas de verano comenzaron el 6 de enero y se extenderán hasta el 6 de marzo con distintas propuestas; al respecto la funcionaria explicó que "durante enero apuntamos mucho a las salidas al aire libre, los trekking y caminatas".

Para obtener más información, los interesados pueden consultar en las distintas redes sociales que posee el municipio donde estará el programa para cada mes.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, se refirió a la ola de calor que afecta a gran parte del país, a la cual relacionó con el cambio climático, y explicó: “Lo que se está incrementando es la imprevisibilidad del clima. Hoy es muy difícil que se nieguen los efectos del cambio climático, que ya están entre nosotros”.

LRA 21 Santiago del Estero

El jefe del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Selva Osvaldo Trógolo comentó sobre el reconocimiento de parte del gobierno provincial, por el trabajo realizado para combatir el incendio forestal en Aluminé provincia de Neuquén desde el dia 27 de diciembre del 2021 al 7 de enero del corriente año.

El pedido de colaboración se realizó desde el Sistema Nacional de Fuego. Nuestra provincia contribuyó con diez brigadistas que pertenecen: seis a la brigada de incendios forestales de Ojo de Agua, dos a los bomberos voluntarios de Selva, uno de Los Telares y uno a Termas de Río Hondo, todos con sus correspondientes herramientas, equipamientos y vehículos.

LRA 24 Río Grande

Las fuertes ráfagas de viento que se produjeron este lunes en Río Grande, provocaron diversos inconvenientes. Voladuras de techo y varios incovenientes se produjeron en distintos puntos de la ciudad, lo que motivó la intervención de Defensa Civil y Bomberos.

Sebastián Aguila, Director de Defensa Civil del municipio, dialogó con Radio Nacional y brindó información sobre los distintos hechos que produjo el fuerte viento en el día de ayer.

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas se mantendrán similares en la jornada de hoy, Aguila reiteró las recomendaciones a tener en cuenta; destacando que "asegurar los residuos domiciliarios como los materiales de construcción, tener mucha precaución al circular por las calles y salir de sus casa solo si es necesario".

LRA 57 El Bolsón

La Municipalidad de El Hoyo incorporó guardavidas a uno de los destinos turísticos más elegidos de toda la Comarca Andina: Puerto Patriada.

En "Arriba Comarca. Lado B", el secretario de Desarrollo Económico municipal, Agustín do Nascimento, informó que un grupo de guardavidas estará todos los días, de 12 a 20 horas, hasta el 6 de marzo. El servicio, este año, abarcará el área delimitada entre el predio de los vecinos y el muelle, frente al SUM del Paraje.

Además, el funcionario municipal se refirió a otros trabajos que se están realizando, y a la obra del asfalto en el camino a Puerto Patriada, prevista para este año.

LRA 6 Mendoza Quino

La activista de “Ni Una Migrante Menos”, Carla Montero, se refirió a la historia de la boliviana Marcelina Meneces, quien fue despojada de su tierra natal, motivo por el cual comenzó a buscar oportunidades de vida y, en ese trayecto, la xenofobia y el odio racista de nuestro país le provocaron la muerte y la de su bebé en 2001.

Este hito xenófobo llevó a que en cada 10 de enero se conmemore en Buenos Aires el "Día de la Mujer Migrante".

LRA 1 Buenos Aires

Luego del éxito de El robo del siglo, Ariel Winograd estrena este jueves Hoy se arregla el mundo, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Benjamín Otero y Charo López, con participaciones de Natalia Oreiro, Soledad Silveyra, Luis Luque y Martín Piroyansky, entre otros. El director dio detalles de la película, que narra cómo el Griego (Sbaraglia) y su hijo Benito (Otero) deberán conectarse tras una tragedia. En tanto, expresó sus expectativas y manifestó: "Hay una alegría de poder estrenar en salas".

LRA 1 Buenos Aires

El hijo de Onofre Paz, legendaria voz de Los Manseros Santiagueños, repasó su trayectoria y nos trajo sus nuevas canciones. "El fin de año de 2020 fue muy difícil, uno calentaba motores para arrancar y no pasó nada. Todos pasamos por cosas difíciles, ahora prendemos una vela para que no haya suspensiones por el Covid", destacó Martín Paz.

"En el festival de Jesús María con los Manseros Santiagueños tuvimos un récord, nos fueron a ver más de 33 mil personas. Salíamos por la televisión y teníamos le responsabilidad de dar un espectáculo digno", recordó. "El sueño de todo folklorista es llegar a Cosquín. Después de los festivales voy a grabar un nuevo disco".

LRA 57 El Bolsón

A partir del 6 de enero, comenzó el Verano Cultura de Río Negro, lanzado por la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. Propone una diversa agenda de actividades artísticas y culturales que serán generadoras de empleo y fuente de oportunidades para todas las localidades.

En "Arriba Comarca", el titular de la Secretaría de Estado de Cultura, Ariel Ávalos, dialogó sobre el abanico de propuestas y recordó que está disponible el recibimiento de propuestas en la delegación de El Bolsón, ubicada en la Casa de la Cultura (San Martín 1920).

LRA 6 Mendoza Quino

Luli Interllige, cancionista española radicada en Mendoza, se refirió a su obra y a los procesos creativos que la impulsan, y luego habló sobre el futuro de su carrera como música.

En abril de 2021, Luli presentó su primer álbum, denominado “En lo insondable el velo se rompe”, el cual ha sido recientemente reconocido por la crítica especializada como uno de los mejores cinco trabajos del año pasado en Mendoza.

LRA 7 Córdoba

Ricca, presidenta del Festival de Malambo de Laborde, expresó sobre el evento: "El Festival de Malambo es básicamente una escuela, porque quien llega aquí para competir viene, en realidad, con la intención de aprender qué puede mejorar para la próxima edición. Durante el día se realizan diferentes charlas, talleres y competencias, y entonces se trabajan las devoluciones del jurado para la próxima edición".

LRA 1 Buenos Aires

Una de las grandes novelas del mercado de pases llegó a su fin: Edwin Cardona será jugador de Racing. Luego de varias idas y vueltas con Atlético Nacional de Medellín, el ex-Boca se decidió por La Academia, que comprará la mitad de su pase y le hará un contrato hasta diciembre 2023.

"No lo veo como una revancha, mi paso por Boca fue positivo. Ahora es pasado y estoy viviendo el presente, que es Racing. Estoy muy contento de estar acá, es una nueva etapa y esperemos que se puedan lograr los objetivos como grupo", declaró el colombiano a la prensa tras aterrizar en la Argentina. "Me hablaron maravillas del club, hablé con varios compañeros, algunos me hablaron al Instagram. Con Gio (Moreno) tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reíamos mucho, a mí siempre me ilusionó por lo que me dijeron y por lo que se veía cuando estaba acá. Cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia, es lindo vivir el fútbol así. Es un gran club. Ahora aprovecharlo al máximo", agregó.



LRA 1 Buenos Aires

Giovanni Simeone, de gran temporada en el Hellas Verona de la Serie A de Italia, será convocado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la próxima doble fecha FIFA de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, según anunció hoy el club en redes sociales.

Gio, hijo del Cholo de Simeone, estará así para los duelos ante Chile, del próximo 27 de enero en Calama, y Colombia, el 1 de febrero en Córdoba, válidos por las fechas 15 y 16, respectivamente. La Selección llega con margen porque ya logró, al igual que Brasil, su boleto para la Copa del Mundo.

El delantero busca meterse en el Mundial de fin año y para eso competirá en la delantera con Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julián Alvarez, Paulo Dybala y Lucas Alario.