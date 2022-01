"El gobierno provincial viene con una gestión de castigo al sector de salud"

Así lo evaluó el Dr. Rubén Camaño, miembro directivo de la Asociación de Médicos de la República Argentina Seccional Jujuy, quien definió en el aire de “Verano 790” que: “los agentes de salud estamos acostumbrados a trabajar mal; en la provincia tenemos persecución laboral, malas condiciones laborales, falta de recomposición salarial. Un médico está ganando por debajo de la línea de pobreza, y encima incentivan a la división del sistema, porque implementaron un módulo COVID, donde la remuneración es muy buena y por ende los profesionales incluidos ahí no dicen nada”.

En medio de un nuevo rebrote, el profesional evaluó la importancia de la vacunación en relación a la situación epidemiológica de la provincia, a la vez que remarcó el cansancio del personal: “La mejoría en salud no está en carpeta, a la gobernación no le interesa que el sistema de salud ande bien. Y la justicia se expide en forma rápida contra los médicos o cualquier agente. Por eso es que el sistema de salud esta sobrepasado, es un todo no solamente la ola de contagios”.

VERANO 790

CONDUCCIÓN: Julio Amador – Daniel Flores

Producción: Fabricio León