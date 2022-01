Cardona llegó al País

Una de las grandes novelas del mercado de pases llegó a su fin: Edwin Cardona será jugador de Racing. Luego de varias idas y vueltas con Atlético Nacional de Medellín, el ex-Boca se decidió por La Academia, que comprará la mitad de su pase y le hará un contrato hasta diciembre 2023.

"No lo veo como una revancha, mi paso por Boca fue positivo. Ahora es pasado y estoy viviendo el presente, que es Racing. Estoy muy contento de estar acá, es una nueva etapa y esperemos que se puedan lograr los objetivos como grupo", declaró el colombiano a la prensa tras aterrizar en la Argentina. "Me hablaron maravillas del club, hablé con varios compañeros, algunos me hablaron al Instagram. Con Gio (Moreno) tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reíamos mucho, a mí siempre me ilusionó por lo que me dijeron y por lo que se veía cuando estaba acá. Cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia, es lindo vivir el fútbol así. Es un gran club. Ahora aprovecharlo al máximo", agregó.

Por otro lado, habló de su relación con Fernando Gago, con quien compartió plantel en Boca y ahora será su entrenador. "Tenía muy buena relación con él cuando jugamos, y se dio ahora como entrenador. Estoy contento de estar acá", aseveró. "Solamente tuve una semana de descanso con mi familia y después sabía que tenía que prepararme, no es lo mismo entrenarse solo en su casa. Vengo bien, a ponerme a punto para el equipo. Siempre uso los mismos números, pero usaré el que me toque, solamente aportar mi granito de arena para el equipo, independientemente del número, el que juega es uno. Dejar todo de mi en el terreno de juego para este gran club", concluyó.