Diario de Radio Nacional 10/4/2022

Agenda Nacional

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DESARROLLO INTEGRAL NORTE GRANDE: Manzur reafirmó en Salta el compromiso del Gobierno Nacional con el Norte

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO PITER OTERO: "Este debate está en su instancia definitoria"

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JORGE SANTANDER: "Formosa es una ciudad multicultural y multilinguística"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEBAN CASTRO: "Se organiza la comida en los comedores, pero no tenemos peso en la producción”

LRA 18 Río Turbio - CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION: 117° Asamblea del Consejo Federal de Educación

LRA 43 Neuquén - NOE PUCCI: “Reivindicamos a Carlos desde la alegría”

LRA 1 Buenos Aires - JAIME ITURRI: Las negociaciones por el gas con Bolivia y los hidrocarburos en la región

LRA 9 Esquel - Llamado a licitaciones en mayo: Confirman importantes obras de pavimentación para Chubut

LT 14 Paraná - LAURA STRATTA: Anunció la obra de asfalto para Puerto Curtiembre

LRA 1 Buenos Aires - VERONICA GAREA: "Hoy es el mercado el que marca a donde se mueve el desarrollo tecnológico"

LRA 1 Buenos Aires - JULIAN VARSAVSKY: Viajar para contarla

LRA 43 Neuquén - MARCELO BERMUDEZ: “El año pasado no se pudo aprobar”

LRA 19 Puerto Iguazú - MINISTERIO DE CAMBIO CLIMATICO: Promocionarán la economía circular a través de una subsecretaria provincial

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El jefe de Gabinete Juan Manzur participó en Salta junto a los 10 gobernadores del NOA y NEA en la 9° Asamblea del Consejo Regional Norte Grande. Estuvieron además el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el secretario de Energía, Darío Martínez; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis.

Manzur reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional para el desarrollo integral del Norte Grande, como una unidad productiva que permita traccionar estrategias y políticas hacia todo el país y la región.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y docente reflexionó acerca de la situación económica al país con relación a la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Hay una serie de indicadores que son muy buenos en términos de crecimiento, del empleo, saldos externos, pero que, hasta ahora, para las bases de FdT, no se han transformado en buenas.

“Esa situación donde tenés resultados muy positivos, pero por otro lado cuestiones pendientes, son las que justamente habilitan el debate, este se hace posible porque muchos observamos que están dando las condiciones para acelerar el proceso de redistribución del ingreso”.

En tanto al acuerdo con el FMI explicó: “En realidad es el segundo paso de una política, que fue ordenar el tema de la deuda, fue el gran obstáculo que el macrismo dejó para impedir cualquier política de desarrollo”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En contacto con Norte Grande el historiador y músico Jorge Santander dio cuenta de cuál fue el origen histórico de la fundación de la ciudad de Formosa hace un 8 de abril hace 143 años. Santander hizo referencia a la multiculturalidad y la riqueza lingüística que posee la ciudad y la provincia en sí.

LRA 1 Buenos Aires

El “Gringo” Castro, se refirió a la brecha entre el consumo y la producción en el país.

“Hay una distancia que observo entre la representación política que tiene votos y el desarrollo de estrategias de sectores populares para afrontar las crisis” expresó.

“Hemos visto en este proceso tan complejo, diría desde la primera hiperinflación en la época de Alfonsín, que los sectores populares siempre se organizaron para garantizar la comida a los sectores más pobres” destacó.

En este sentido explicó: “Tenemos una distancia entre la organización que se desarrolla en el conurbano y la producción, se organiza la comida en los comedores, pero no tenemos peso en la producción”.

“El problema es que la distancia que tenemos entre la producción y el consumo es una que no se supera porque hay carterización en la producción del otro lado, en la mayoría de los alimentos”.

LRA 18 Río Turbio

La titular de la Cartera Educativa Provincial, María Cecilia Velázquez fue parte de la misma junto a los representantes de educación de las 24 jurisdicciones provinciales del país, que contó, además, con la presencia del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y la secretaría de Educación, Silvina Gvirtz.

En referencia a la extensión de las jornadas en la educación primaria, señaló que “esto no implica ninguna decisión automática, de hecho, en la declaración queda claro que se van a iniciar reuniones jurisdiccionales”.

Además, la funcionaria indicó que “como siempre, en Santa Cruz trabajarán teniendo en cuenta que la centralidad está en los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también para que quede claro que es una buena noticia y, es así, porque significa que en un momento complejo en el mundo y en el país, seguimos pensando en invertir en educación y en cumplir con objetivos que mejoren los aprendizajes de lxs estudiantes”.

LRA 43 Neuquén

Visitó los estudios de Radio Nacional Neuquén en el programa Es Ahora, la artista -cantante y compositora- Noe Pucci quien participará en el cierre de la Semana de la Memoria -organizado por ATEN- por los 15 años al asesinato del docente, Carlos Fuentealba.

Noe Pucci, ha participado a lo largo de estos días por la Semana de la Memoria, recordando y exigiendo justicia completa por el docente neuquino Carlos Fuentealba asesinado durante el gobierno de Jorge Sobisch.

Pucci reflexionó que “recordar la gran lucha que desembocó en esta tragedia, en el fusilamiento de Carlos y la verdad, me parece importante que un hecho de estas características a 15 años que se sigue exigiendo justicia completa, podamos reivindicarlos desde la alegría”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista boliviano Jaime “Jimmy” Iturri se refirió a las negociaciones entre Argentina y Bolivia por el gas y la situación actual en la región con relación a los hidrocarburos.

Al respecto de los hidrocarburos en Bolivia explicó: “Lo cierto es que casi el 60% de la población ya tiene gas domiciliario algo que no existía antes de gobierno de Evo Morales. Bolivia está cambiando muy aceleradamente en cambio al consumo de gas en las casas”.

“Los acuerdos con Argentina son muy buenos, la adenda aún no está firmada, pero se ha avanzado muchísimo. Con Brasil hubo una muy mala negociación” resaltó.

En tanto a una colaboración de Bolivia en Vaca Muerta destacó: “Se está estudiando, no es una cosa que este dada. Vaca Muerta va a ser un gran alivio para Argentina y para toda la región, va a poder competir con el otro descubrimiento que es Santos en Brasil”.

LRA 9 Esquel

El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, se refirió a las reuniones realizadas con distintos funcionarios de Vialidad Nacional con el objetivo de concretar obras claves para Chubut.

Tras esto, el legislador anunció que en mayo se abrirán las licitaciones para los trabajos que comenzarán cerca de Gobernador Costa y llegarán hasta hasta Esquel, más los 14 kilómetros de asfalto desde el cruce de Corcovado hasta Los Cipreses y del edificio integrado de la Aduana. Finalmente, Igon confirmó que desde el próximo 1° de Mayo quedará abierta definitivamente la frontera con Chile.

LT 14 Paraná

Stratta, visitó la ciudad de Cerrito, donde se reunió con autoridades provinciales, municipales, legisladores, vecinos, y productores con motivo de escuchar los reclamos sobre el deterioro de los caminos en la zona de Puerto Curtiembre.

Tras esto, la funcionara informó que el Gobierno de Entre Ríos conformará un plan de contingencia para atender lo inmediato y, posteriormente, trabajará sobre un proyecto de asfalto para el camino rural. Luego del encuentro con Stratta, Luis Albarracín, vecino de la zona, dijo: “Hoy nace una expectativa”.

LRA 1 Buenos Aires

Garea se refirió al desarrollo tecnológico y la función de la empresa: “A lo largo de la historia de la humanidad el desarrollo de conocimiento, de tecnología, durante muchos siglos el motor del conocimiento era la resolución de algún problema o la satisfacción de alguna comunidad, la realidad es que el motor desde hace varios años se ha corrido y hoy por hoy es el mercado el que marca a donde se mueve el desarrollo tecnológico” explicó.

Al respecto del papel de las mujeres en la ingeniería: “La ingeniería es una de las disciplinas que más impermeable al ingreso de mujeres es en la historia. Las mujeres en INVAP no somos ajenas con lo que pasa con las mujeres en la sociedad”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Turquía, el licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), fotógrafo y documentalista, Julián Varsavsky, habló de la motivación y la curiosidad que lo llevó viajar alrededor del mundo.

En esa misma línea, enfatizó en la necesidad de capacitarse sobre diferentes culturas viviendo en las mismas, aprendiendo de su historia, sus costumbres y su idiosincrasia, hasta formar parte de ellas.

Sumado a eso, repasó los países que visitó y resaltó su interés y agrado por el continente asiático.

Japón, por ejemplo, es un lugar donde “se cruza un capitalismo moderno con la mentalidad confuciana, basada en el rigor colectivista y comunitaria, la cual hace renunciar a la individualidad por el interés colectivo”, destacó.

Economía | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

El Subsecretario de Economía circular, Fernando Santacruz, expresó los objetivos de su función en este espacio recientemente creado dentro del Ministerio de Cambio Climático. "La primera línea de promoción de la economía circular tiene que ver con el trabajo con los municipios" y agregó que "y la segunda parte tiene que ver con el sector productivo. Vamos a promover a los emprendedores y empresas que recuperen residuos".

Mencionó los beneficios del aprovechamiento de los materiales para las condiciones del ambiente. "Dejamos de enterrar los residuos en la tierra, dejamos de contaminar con el reciclado y en segundo lugar nos permite generar empleo", indicó.

Política | Volver al inicio

