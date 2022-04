En el Programa Pido la Palabra, conducido por Eugenia Ferreyra Zotto junto a las niñas Mora Castañola Vázquez, y Sofía Suárez Teme, recibieron en los estudios de Radio Nacional Catamarca a Verónica Herrera, joven no vidente transcriptora de libros al braille.

Verónica dejó muchos mensajes positivos para los niños y jóvenes, llenos de resiliencia, optimismo y aceptación. Comentó que transcribió Rosas de sal, de Jorge Paolantonio, Historia de Catamarca, una Biografía de Fray mamerto Esquiú y la semana pasada terminó de transcribir Retazos de mi ser.

“El libro que mas me gustó fue la Vida de Fray Mamerto Esquiú. Llegó a mis manos por un amigo y como yo escribía cosas de Catamarca pensó en mí y me lo dio. Cuando uno se va metiendo en la vida de Fray Mamerto Esquiú es algo sorprendente”.

Consultada por una de las niñas sobre qué personaje de un libro le gustaría ser, respondió con alegría: “a mí no me gustan los personajes, a mí me gusta ser como soy. Y acepto que Dios dijo a Vero le voy a quitar la visión y yo acepto ser como Dios quiera”. Luego relató que “a los 13 años quedé ciega por un tumor cerebral, era del tamaño de una naranja. Y yo con mucha estimulación de mis padres salí adelante”.

Para finalizar el diálogo con las conductoras, recalcó “Me encanta lo que hago y me gusta como soy”.

Escuchá la nota completa: