Gran Premio de Australia

Por Fabian Codevilla

Luego de dos años fuera del calendario de la máxima categoría, el circuito urbano de Albert Park volvió a albergar a la Formula 1.

La tercera fecha de la temporada 2022 se desarrolló en el circuito ubicado en Melbourne, que ha sufrido algunos cambios desde la última vez que la máxima categoría corrió aquí en la temporada 2019.

La pole lo tenía al Charles Leclerc con Ferrari y a su lado Max Verstappen con Red Bull, lo que suponía una gran lucha por la punta desde la largada misma.

Desde el arranque la carrera fue monopolizada por el monegasco con la “Roja”, detrás el actual campeón del mundo, en tanto Lewis Hamilton con su Mercedes, aprovechó las complicaciones de Checo Pérez para superarlo y quedar tercero, algunas filas más atrás Carlos Sainz se complicaba en la partida cediendo varios puestos. No fue el mejor fin de semana para el español, que en el segundo giro sufrió un despiste, quedó en la leca y no pudo salir más de ahí, forzando su temprano abandono y el ingreso del auto de seguridad.

En la vuelta 23 Sebastian Vettel, otro de los que no tuvo un buen fin de semana, se fue contra el muro interno de la curva 4 y se convirtió en el segundo abandono.

Así fueron pasando las vueltas con Leclerc consolidando su primer lugar y Verstappen detrás, hasta que en el giro 38, a 20 del final, problemas en el auto del neerlandés, lo obligaron a abandonar cuando luchaba por quedarse con la segunda colocación.

La bandera a cuadros volvió a flamear sobre “il Cavallino Rampante” que en dos de las tres carreras, en el inicio de la temporada, lo vió cabalgar primero hacia la meta con el joven piloto de Mónaco al volante, impecable victoria que se transforma en la cuarta en su palmarés personal.

Con este resultado, Leclerc estira su ventaja en el campeonato y llega a 71 pts sobre 78 posibles. Detrás de él, en segundo lugar, arribó el otro Red Bull que sí pudo concluir la carrera esta vez al mando del mexicano Checo Pérez que llega a 30 unidades y se pone cuarto en la tabla de posiciones, mientras que tercero quedó George Russell, que en su primer podio como piloto de Mercedes Benz escala hasta la segunda colocación en el torneo con 37 puntos.

El heptacampeón Lewis Hamilton arribó en el cuarto lugar.

Este 2022 parece ser el año de Ferrari, gloriosa escudería a la que se le niega el campeonato de pilotos desde 2007, en aquella oportunidad el que lo lograba era Kimi Raikkonen, hoy ya retirado de las competencias.

La cuarta fecha del calendario será el Gran Premio de la Emilia Romaña, Italia, el próximo 24 de abril.