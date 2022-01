Diario de Radio Nacional 10/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS LAMMENS: “PreViaje es una herramienta maravillosa para sostener al turismo”

LT 14 Paraná - JUAN ZABALETA: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme, y Argentina se recupera”

LRA 1 Buenos Aires - ANIBAL FERNANDEZ: "La Justicia debe sancionar a los responsables"

LRA 1 Buenos Aires - JULIO ALAK: "Los atentados afectan no solo a las víctimas sino a la democracia"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: “Alertamos sobre el enfoque de la Ciudad con Educación Financiera”

LRA 1 Buenos Aires - Estados Unidos y el crédito del Fondo a Macri: Demócratas pidieron se respalde la revisión de los sobrecargos

LRA 26 Resistencia - HUGO VARELA: Gran avance de la pavimentación en rutas de El Impenetrable

LT 11 Concepción del Uruguay - Bajante del río Paraná: La Dirección de Hidráulica trabajará con el programa “Cultura del Agua”

LRA 26 Resistencia - ADRIANA ARRIAGA: Preocupante situación por falta de agua en el Valle de Punilla

LRA 26 Resistencia - LEONARDO AGUZIN: “Pedimos solidaridad y responsabilidad en el uso del agua potable”

LRA 22 Jujuy - La furia de la naturaleza: A cinco años del alud que sepultó la localidad de Volcán el miedo dice presente

LRA 4 Salta - Indígenas demandan al gobierno salteño: Por incumplir Ley Salud Intercultural

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO SAIEGH: "En 1980 viví siete días de torturas e intentaron que me suicide"

LRA 1 Buenos Aires - 51 muertos: 88.352 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina



LRA 5 Rosario - Por precaución ante el aumento de casos: ASSA suspendió la atención en sus oficinas

LRA 18 Río Turbio - JORGE RACHID: “Estamos en guerra pandémica”

LRA 1 Buenos Aires - CONTRA EL PASE SANITARIO: Atentado en Bahía Blanca en la casa de un funcionario de Salud

LRA 13 Bahía Blanca - NICOLAS KREPLAK: "Estas situaciones de terror llevan demasiado tiempo impunes"

LRA 1 Buenos Aires - ELENA LLORENTE: Italia dispuso la vacunación obligatoria contra covid a mayores de 50 años

LRA 3 Santa Rosa - OSCAR LAMBERT: Laboratorios privados comenzaron a realizar testeos en La Pampa

LRA 26 Resistencia - ALDO LINERAS: “Con la vacunación esperamos tener presencialidad plena en las escuelas”

LT 14 Paraná - ROBERTO ARIEL: “En la duda de vacunar a las infancias, el virus sigue circulando”

LRA 22 Jujuy - Tercera ola: Suspenden eventos que superen los mil asistentes en ambientes cerrados

LRA 1 Buenos Aires - ANALIA REARTE: "A pesar del bombardeo mediático, la sociedad confió en las vacunas"

LRA 1 Buenos Aires - GASTON VARGAS: "Hay 20 mil casos activos en toda la región"

LRA 53 San Martín de los Andes - Presentación del libro "Detrás de los barbijos": Relatos de las primeras horas de la pandemia

LRA 6 Mendoza Quino - Nueva carta magna: Chile inicia el último período convencional

LT 14 Paraná - Con un total de 1.300 productos: Comienza una nueva etapa de “Precios Cuidados”

LT 14 Paraná - FEDERICO GENTILE: 60 cuotas para las facturas de energía impagas en pandemia

LRA 23 San Juan - DIA DE REYES: Las ventas aumentaron en casi un 20%

LRA 1 Buenos Aires - LUCAS BERENGUA: Medidas preventivas ante "la ola de calor extraordinaria" de esta semana

LRA 1 Buenos Aires - CINDY FERNANDEZ: "La ola de calor seguirá hasta el fin de semana"

LRA 30 Bariloche - Su carta se hizo viral: Poblador de El Manso contó cómo fueron los días de fuego e incertidumbre

LRA 1 Buenos Aires - EL DATO JAUREGUI: Historias de dos ciudades en el corazón de la Patagonia

LRA 1 Buenos Aires - Nahir Galarza denunció a su padre: Declaró que fue el autor del crimen de Pastorizzo

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, brindó una conferencia de prensa en el Estadio Municipal de Bariloche, adonde están realizando obras por un total de 15 millones de pesos para acondicionar el lugar.

El funcionario nacional remarcó la importancia de la ciudad en el programa Previaje. Al respecto, declaró: “Es una herramienta maravillosa para sostener a un sector que consideramos importante y estratégico para la Argentina como es el turismo”.

A su vez, Lammens señaló que “Bariloche tiene todas las condiciones para recibir eventos deportivos importantes”.

LT 14 Paraná

“Vinimos a gobernar en momentos muy difíciles”, expresó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en su visita a Entre Ríos, y luego agregó: “Nos dejaron una pandemia económica terrible, y después vino la pandemia del COVID".

Después, Zabaleta destacó la agenda conjunta con el Gobierno de Gustavo Bordet, y se refirió a la discusión por el Presupuesto nacional y al acuerdo con el FMI, diciendo: “Hay debates que tienen que estar fuera de la discusión política, de la politiquería barata”, añadiendo: “Pongámonos por un momento la camiseta de todos los argentinos”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que la justicia "debe meterse de lleno" en la investigación sobre la mesa judicial bonaerense dedicada a perseguir sindicalistas durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y "sancionar a los responsables".

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad de Bahía Blanca recibió al ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, quien vino acompañado del ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak. Los funcionarios, realizaron distintas reuniones con las fiscalías provinciales y federales de la ciudad, para interiorizarse en el avance de las investigaciones relacionadas a los atentados ocurridos recientemente en la ciudad. El último, el pasado sábado en el domicilio del titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña, cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov en la entrada de su casa. "Nos envió especialmente el gobernador Axel Kicillof. Estamos trabajando desde el sábado cuando se produjo el último evento, con el ministro de salud, coordinando acciones y estrategias, no solamente interministeriales sino interjurisdiccionales. Trabajamos con el ministro Sergio Berni y con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria y el ministro de seguridad Aníbal Fernández", señaló Alak.

LRA 1 Buenos Aires

El director general de Cultura y Educación bonaerense sostuvo que detrás de los anuncios que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área “debe existir una asistencia de los docentes, cosa que no se ve”. Además, agregó: “Los chicos deben saber que la especulación no es un modelo solidario de crecimiento del país”.

LRA 1 Buenos Aires

Un grupo de legisladores demócratas solicitaron a la titular del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, que Estados Unidos respalde ante el FMI la decisión de revisar los sobrecargos que aplican a los países con préstamos excepcionales, entre los cuales se encuentra la Argentina.

LRA 26 Resistencia

“Se adjudicó el segundo tramo de pavimento entre Las Hacheras y Las Cuatro Bocas, el cual consiste en 31 kilómetros, y estamos en el proceso de re adjudicación de las obras para poder continuar. Seguimos trabajando en otros tramos de este importantísimo plan en todo El Impenetrable, con plazo de dos años”, dijo el presidente de Vialidad Provincial del Chaco, Hugo Varela.



LT 11 Concepción del Uruguay

Con la premisa de buscar el bienestar ciudadano en convivencia armónica con la naturaleza, cuidando y preservando un recurso natural tan importante como el agua, la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos trabajará en vinculación con el programa “Cultura del Agua”.

En tal sentido, se realizó una reunión de colaboración y trabajo conjunto entre la Dirección General de Hidráulica, dependiente del ministerio de Planeamiento, y los referentes del programa “Cultura del Agua”, dependiente de la vice gobernación, a fin de sentar las bases para poder articular ambas propuestas.

LRA 26 Resistencia

“Tenemos mucha desidia de las autoridades en cuanto a la gestión de los recursos hídricos, y eso se nota con la búsqueda de sombra y agua en muchos lugares. Pero el agua potable no llega a todos los barrios de Cosquín, donde no hay suministro y la población pone en marcha otros recursos como los reclamos a la municipalidad, que lleva agua cruda tomada del río a quienes están en una situación más complicada. Eso pasa en casi todas las localidades del Valle de Punilla”, dijo la integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín, Adriana Arriaga.

LRA 26 Resistencia

“Hay que tener empatía con todos los que tuvieron y tienen problemas con el suministro de agua, y entender su situación para que podamos mejorar nuestro servicio. Entre Navidad y año nuevo tuvimos muchos problemas, los atendimos y bajaron considerablemente, pero hay usuarios que continúan con dificultades, con situaciones de ilegalidad en las conexiones y, además, debemos ayudar a quienes no tienen acceso al agua potable”, dijo el presidente de SAMEEP, Leonardo Aguzín.

LRA 22 Jujuy

En la madrugada del 10 de enero de 2017, un alud de piedra y barro sorprendió a los habitantes de Volcán y causó la destrucción del 80 % del pueblo, más la muerte de cuatro personas.

Darío Chañi, quien tenía a cargo la Comisión Municipal a comienzos de 2017, recordó los detalles del fatídico día.

LRA 4 Salta

Está acción legal la llevó a cabo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichí Misión La Loma, del departamento San Martín. Manifiestan que es urgente que el Estado salteño cumpla con la Ley provincial de Salud Intercultural N° 7.856, de diciembre de 2014, en el entendimiento de que resulta “fundamental para garantizar la vida y la salud de niñas y niños originarios”.

Mediante estos recursos se solicita la designación de facilitadores interculturales y la habilitación de albergues de tránsito para pacientes originarios en cada Centro de Salud de los tres departamentos en los que se encuentra declarada la emergencia sanitaria: San Martín, Rivadavia y Orán. Se reclamó además garantizar la participación de los pueblos originarios en un proceso participativo al momento de discutir la reglamentación de la Ley, que hace 7 años espera contar con la letra chica.

LRA 1 Buenos Aires

El tribunal supremo devolvió a la Cámara de Casación un fallo en el que insistió en que el ex vicepresidente de facto del Banco Central Alejando Reynal debe ser indagado por instigar el secuestro y las torturas de las que fue víctima Eduardo Saiegh en 1980, según indicó, con el objetivo de obligarlo a deshacerse del Banco Latinoamericano de Inversión, del que fue fundador y era hasta entonces accionista mayoritario. "Intentaron que yo me suicide con un revólver. Me decían: \

Tras dar detalles del caso, además manifestó: "Me torturaron en el propio Banco Nación. Viví siete días de suplicios y torturas para que confiese algún delito inexistente que permita liquidar el banco".

En ese marco, sostuvo que "en el año 80 se liquidaron mil entidades financieras" y subrayó: "De la comunidad judía no quedó ningún banco ni entidad financiera".

LRA 1 Buenos Aires

Otras 51 personas murieron y 88.352 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 117.543 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.399.196 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.967 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 39,1% en el país y de 40% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

LRA 21 Santiago del Estero

El director general de medicina preventiva Dr. Aldo Nicolás Gavícola, señaló que el objetivo de los nuevos centros permanentes consiste en reforzar la campaña de vacunación.

A la vez informó sobre horarios, distintas vacunas como la de la gripe y neumococo, en cuanto a los niños se refirió al esquema regular de vacunación y también sobre las pautas para realizarse el hisopado entre otras cosas.

LRA 5 Rosario

“Esta es una medida precautoria frente al recrudecimiento de la pandemia”, indicó el gerente de relaciones institucionales de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco, al explicar los motivos de la suspensión de la atención presencial de usuarios en las oficinas de la empresa, desde este lunes. La atención será por la oficina virtual o por Whatsapp (341-6 950008) disponible las 24 horas.

LRA 18 Río Turbio

El médico sanitarista y docente de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rachid, informó en comunicación con Nacional Río Turbio sobre la nueva cepa Deltacron y el proceso de vacunación a nivel país.

LRA 1 Buenos Aires

Un atentado con la explosión de un artefacto, que provocó un incendio, fue perpetrado en la casa del director de la Región Sanitaria I de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, Maximiliano Núñez Farina. Los papeles encontrados en la zona aseguraban que se trata de gente que está en contra del pase sanitario.

El periodista de LRA 13, Marcelo Dunetz, contó que hay preocupación en la ciudad porque es el cuarto atentando que sufren desde el 25 de mayo. “Este completó todo, con la firma de una supuesta célula que se denomina Seineldín”, expresó.

LRA 13 Bahía Blanca

"Atacan a un funcionario de la provincia de Buenos Aires (por Maximiliano Nuñez Fariña) que tiene la responsabilidad de coordinar la acción sanitaria de la región más vasta de la provincia. Junto al director Asociado, Laureano Alimenti, son los responsables y han garantizado que no haya faltado atención, ni una cama y que le hayan llegado las vacunas a todos. Son para nosotros héroes", dijo el ministro de salud Nicolás Kreplak en Bahía Blanca, en relación al atentado realizado el sábado con una bomba molotov en el domicilio del titular de Región Sanitaria.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Elena Llorente, corresponsal de Página 12 en Italia, describió cómo se encuentra la nación europea respecto a los contagios de coronavirus, “con 155 mil casos” en las últimas 24 horas, y explicó que la inmunización forzada a ese grupo etario entrará en vigencia “el 15 de febrero”.

Explicó que la decisión responde a que el 13% de la población de esa edad, que asciende a tres millones de personas, no ha recibido ninguna dosis de la vacuna y precisó que, en caso de no vacunarse, se aplicarán “multas de entre 600 y 1500 euros” además de “la prohibición de ingreso a restaurantes y uso de transporte público”, entre otras restricciones.



LRA 3 Santa Rosa

Oscar Lambert, presidente del Colegio de Bioquímicos de La Pampa, dio detalles de la realización de testeos en laboratorios privados pampeanos de manera gratuita para la detección del COVID-19, tras un convenio firmado con la provincia.

“Los laboratorios del sector privado se adhirieron voluntariamente para que la gente no se agolpe en los centros ya habilitados por el Gobierno provincial”, dijo Lambert.

LRA 26 Resistencia

“Esperamos presencialidad plena con el avance del plan de vacunación, y estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias. Hay que trabajar en la persuasión de los padres para que vacunen a sus hijos, en tanto con la docencia superamos el 65 y 70 % de cobertura en la primera dosis, un poco más bajo en la segunda y avanzamos con el refuerzo, mientras lo mismo pasa con los alumnos y las alumnas”, dijo el Ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras.

LT 14 Paraná

Ariel, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, informó sobre los pacientes menores de 14 años que llegan al nosocomio con síntomas de coronavirus, agregando que quienes ingresan a Terapia son hisopados para conocerse el diagnóstico.

Además, el médico pediatra le insistió a los adultos a cargo de las infancias para que vacunen a los chicos y a que completen el carné correspondiente, con el objetivo de evitar la propagación de diversos virus.

LRA 22 Jujuy

“Vamos a mantener abierta la economía, la única medida nueva es la suspensión por 15 días de eventos con más de 1.000 personas en ambientes cerrados y vamos a hablar sobre el carnaval durante la primera semana de Febrero”, expresa un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencia, tras analizar la situación epidemiológica actual.

En esta instancia Daniel Toffoli, presidente de la Cámara de Boliches de Jujuy, remarcó que, tras esta nueva medida, existe un sólo local que se verá condicionado para poder funcionar.

LRA 1 Buenos Aires

La directora nacional de Epidemiologia e Información Estratégica destacó que más de 5 millones de vacunas contra el coronavirus se distribuirán en las próximas semanas en todo el país por el Gobierno, que serán destinadas a iniciar y completar los esquemas de vacunación para continuar avanzando en la campaña de inmunización contra la Covid 19. "Estamos transitando moderadamente normal el verano y eso es por las vacunas", destacó Analía Rearte.

LRA 1 Buenos Aires

Gastón Vargas, Director de la Región Sanitaria VIII en la provincia de Buenos Aires, evaluó la situación sanitaria frente a la tercera ola de coronavirus, con un pico importante de contagios en el marco de la temporada turística que encuentra a la Costa Atlántica con récord de visitantes y que es coincidente con las cifras de la pandemia en todo el país.

LRA 53 San Martín de los Andes

El trabajo fue realizado por la periodista Celeste del Bianco y los médicos José María Malvido y Eugenia Traverso Vior y relata las experiencias de los que trabajaron en centros de salud de nuestro país.

Los relatos y testimonios que recabaron los tres concluyeron en el libro que está prologado por Víctor Hugo Morales y cuyas ganancias serán donadas al Hospital Dr. Alberto Balestrini, donde trabajan los otros dos autores del libro.



LRA 6 Mendoza Quino

Chile inició la segunda y última parte del trabajo convencional para presentar dentro de seis meses la redacción final de la nueva constitución, la cual deberá debatirse y aprobarse.

El periodista trasandino, Nicolás Sepúlveda, explicó el proceso constituyente y las comisiones que lo conforman, y luego realizó un balance sobre lo elaborado en la primera parte, bajo la presidencia de la mapuche Elisa Loncón. En la actualidad, la Convención Constituyente es presidida por la investigadora de izquierda, elegida por las organizaciones sociales, María Elisa Quinteros.

LT 14 Paraná

La Secretaría de Comercio Interior firmará con las empresas el nuevo entendimiento de los valores de góndola, que tienen una extensión anual con revisiones trimestrales y aumentos con un promedio del 2 % mensual.

En este sentido, Juan Fera, presidente de Marolio S.A, hizo un balance sobre el acuerdo que venció el viernes pasado, y manifestó: “Se trata de un listado muy competitivo, donde hay productos muy baratos”.

LT 14 Paraná

Federico Gentile, responsable de comunicación institucional de ENERSA, informó que la empresa le solicitó a sus usuarios regularizar la situación de deuda contraída durante la pandemia.

En tal sentido, la distribuidora ofrece convenios de pago que alcanzan hasta 60 cuotas.

LRA 23 San Juan

La Cámara de Comercio de San Juan informa que las ventas para el día de Reyes Magos 2022 tuvieron un incremento del 19 % en relación con las del año 2021.

El ticket promedio para la modalidad efectivo fue de 1700 pesos y para el pago con tarjetas de crédito fue de 7400 pesos. El 70 % eligió pagar con tarjeta de crédito.

LRA 1 Buenos Aires

En medio de una ola de calor agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional SMN pronosticó temperaturas de entre 35 y 42 grados de máxima para gran parte del país y ya emitió alertas amarillas y naranjas en las provincias del centro y en el norte de la Patagonia para advertir sobre el riesgo sobre la salud, especialmente de los mayores de 60 años y de los bebés y niños. Lucas Berengua, del SMN, advirtió que "esta será una ola de calor extraordinaria y puede haber temperaturas récord". En ese sentido, subrayó que las precauciones tienen que extremarse en toda la población.

LRA 1 Buenos Aires

Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la ola de calor para los próximos días.

"El país está sufriendo las altas temperaturas, en Bahía Blanca ya hay más de 41 grados. En Santiago del Estero y La Rioja también supera los 40", expresó.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores las temperaturas extremas se mantendrán sostenidamente hasta el sábado.

Advirtió además que “las altas temperaturas y estas condiciones secas pueden favorecer la aparición de focos de incendio y pueden dificultar mucho la humedad del suelo”.



LRA 30 Bariloche

Martín Pérez Coll, poblador de El Manso, escribió una carta abierta contando la situación durante el incendio en Lago Martin y Steffen, que luego se viralizó. Este lunes, en diálogo con Radio Nacional Bariloche detalló las emociones vividas durante esos días.

“Tuvimos un momento muy crítico que fue hacia el 26 de diciembre, el día más complicado, que el fuego cruzó hacia el lado de Río Villegas y estuvo muy cerca de la población”, relató Pérez Coll.

“Fueron días complejos desde lo emocional, convivir con la amenaza del fuego. La pared de fuego se movía, pero también había cenizas que podían generar focos en otro lado, entonces estábamos con la incertidumbre de pensar dónde podía empezar un foco de incendio nuevo”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Jáuregui reflexionó sobre dos ciudades de la frontera en la Cordillera y sus grandes diferencias a pesar de estar separadas sólo por 40 kilómetros. Se trata de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

“Junín tiene uno de los Vía Christi más grandes del mundo que vincula las cuestiones de Cristo con la vida real y presente. Mientras que en San Martín eso casi no está, en el pueblo la toponimia de las calles es castrense”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Fauna Argentina, Juan Lorenzani se refirió al hallazgo de un delfín franciscana sin vida en las playas del norte de la ciudad balnearia, una especie costera autóctona del atlántico sur, en estado de conservación vulnerable.

En ese sentido, el especialista informó que el cuerpo del ejemplar fue retirado para su estudio; al tiempo que consideró que el animal, declarado monumento natural en la provincia de Buenos Aires, puede haber sido víctima de un trasmallo, un tipo de red costera que se utiliza para la pesca comercial en nuestro país.

LRA 24 Río Grande

Desde el Municipio de Río Grande informaron sobre la adquisición de diez nuevos contenedores que se sumarán a la campaña de recolección de envases plásticos PET.

Los nuevos “Ecopuntos PET” ampliarán la cobertura de esta campaña de recolección, permitiendo a los vecinos, descartar de manera sustentable este tipo de residuos y evitando que los mismos lleguen al relleno sanitario.

En diálogo con Radio Nacional, el Subsecretario de Ambiente y Espacio Público, Rodolfo Sopena, expresó que “el Municipio sigue sumando equipamiento urbano para incrementar las posibilidades de la economía circular e incentivar el cuidado del ambiente”.

LRA 1 Buenos Aires

Nahir Galarza, la joven de 22 años condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, denunció a su propio padre como autor del homicidio en los tribunales de Paraná, informaron fuentes judiciales. El periodista de Radio Nacional Gualeguaychú Elidelmar Otman dio detalles del caso.

La denuncia fue presentada por Raquel Hermida Leyenda, la abogada que representa a Galarza y quien esta noche confirmó la presentación judicial realizada.

De acuerdo con Leyenda, a pedido de su defendida, denunció a Marcelo Galarza, padre de la joven, como autor del “homicidio agravado” en perjuicio de Pastorizzo y por “violencia de género” contra su propia hija.



LRA 1 Buenos Aires

Desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, mediante convenios con empresas de transporte terrestre y con Aerolíneas Argentinas, se han concretado unos 29 traslados de mujeres y niñes en situación de violencia de género a otros puntos del país.

Mediante un dispositivo en el que convergen diversas áreas, se busca dar seguridad en el traslado a las provincias de origen o el lugar donde se encuentra su círculo de contención y propiciar un entorno que brinde herramientas para la autonomía en un nuevo contexto, ya lejos del agresor.

Al respecto hablamos con Jimena Cores, titular de la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista de LRA 5 e integrante del Área de Géneros de Radio Nacional, habló de la conmemoración de los tres años de la promulgación de la Ley Micaela. “El 20 de diciembre del 2021 la ministra Elizabeth Gómez Alcorta detalló que hubo más de 47 mil agentes ya formados en género”, informó Sonia Tessa.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor y escritor contó su historia de vida y su relación con la música, en particular con el folklore. Además, su vínculo con el historietista Quino, con el escritor Jorge Luis Borges; y un repaso de la vida de Carlos Gardel, en el marco de la publicación de su biografía sobre el popular músico.

LRA 6 Mendoza Quino

“La Contreras” recordó su amplia trayectoria local, nacional e internacional, describiendo su paso por el rock hasta encontrarse con el género mediante el cual trascendió, el flamenco, y luego detalló el cambio de su trabajo grupal al de solista.

"El flamenco me gustó siempre. Me crie con una amiga que bailaba flamenco, mi madre es granadina y tengo tíos y primos cantores. Puede haber sido un amor subliminal", señaló ´La Contreras´ respecto al género musical que representó durante mucho tiempo.



LRA 1 Buenos Aires

La destacada acordeonista, cantante y compositora conduce los domingos a las 15 hs por LT14 Radio Nacional General Urquiza Paraná "Pequeñas historias de grandes mujeres".

"Estamos muy felices. En el primer programa homenajeamos a las primeras voces femeninas del chamamé como las hermanas Lezcano y también estuvimos contando la historia de Teresa Parodi", destacó Marcia Müller.

Se llevará adelante este espacio junto a la Fundación Memoria del Chamamé. “Son muchas las mujeres que tienen que estar, pensamos 50 programas y no alcanzaremos a abarcarlas a todas”, remarcó la artista.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros Gastón Francese habló con la actriz y escritora Antonella Saldicco, quien publicó hace un año su primera novela Cuál es el pez que tiñe el mar. Cuenta la vida de Clara, una estudiante argentina que hace una residencia de teatro en Japón y a quien le van surgiendo muchos interrogantes a lo largo de la historia. “Me gustaba en la escritura divertirme un poco con lo del thriller erótico, como a esta chica le van pasando cosas con sus compañeros de estudio”, contó la entrevistada en el inicio de la charla.

LT 14 Paraná

Un tribunal australiano ordenó la liberación del tenista serbio Novak Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en Melbourne, tras la revocación de su visa por no estar vacunado contra el COVID-19.

Lautaro Villamor, periodista especializado en deportes de Radio Nacional, informó que el tenista podrá jugar el Abierto de Australia que comienza en siete días, aunque aún continúa la posibilidad de que Djokovic “sea detenido nuevamente”.