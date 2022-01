"En 1980 viví siete días de suplicios y torturas e intentaron que me suicide"

El tribunal supremo devolvió a la Cámara de Casación un fallo en el que insistió en que el ex vicepresidente de facto del Banco Central Alejando Reynal debe ser indagado por instigar el secuestro y las torturas de las que fue víctima Eduardo Saiegh en 1980, según indicó, con el objetivo de obligarlo a deshacerse del Banco Latinoamericano de Inversión, del que fue fundador y era hasta entonces accionista mayoritario. "Intentaron que yo me suicide con un revólver. Me decían: 'Turco, liquidate que te va a salir más barato'", recordó Saiegh .

Tras dar detalles del caso, además manifestó: "Me torturaron en el propio Banco Nación. Viví siete días de suplicios y torturas para que confiese algún delito inexistente que permita liquidar el banco".

En ese marco, sostuvo que "en el año 80 se liquidaron mil entidades financieras" y subrayó: "De la comunidad judía no quedó ningún banco ni entidad financiera".

