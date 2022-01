Preocupante situación por falta de agua en el Valle de Punilla

“Tenemos la llegada de las primeras olas de turistas y en Córdoba ya hemos tenido picos de temperaturas de alrededor de 40 grados, pero era inusual, hoy tenemos mucha desidia de las autoridades en cuanto a la gestión de los recursos hídricos y eso se nota con la búsqueda de sombra y agua en muchos lugares pero el agua potable no llega a todos los barrios de Cosquín donde no hay suministro y la población pone en marcha otros recursos como reclamos a la municipalidad que lleva agua cruda, tomada del río, a quienes están en situación más complicada, eso pasa en casi todas las localidades del Valle de Punilla y eso asusta a los turistas. La semana pasada se reunieron los intendentes de la zona y emitieron un comunicado donde adujeron la falta de lluvias y el consumo como los principales causantes, es decir que no se hacen cargo porque desde hace décadas que no se hacen obras en ese sentido, todo lo que se hace sólo son parches y no se puede seguir así, se deben encarar obras en serio y la gente comenzó a quejarse públicamente porque la situación es insostenible. Ahora Córdoba con la Nación quiere hacer un acueducto para traer agua desde el río Paraná, es un absurdo porque tenemos ríos más cerca, están todos locos”, dijo la integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín.

