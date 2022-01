“Con la vacunación esperamos tener presencialidad plena en las escuelas”

“Esperamos presencialidad plena con el avance del plan de vacunación y estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias y hay que trabajar en la persuasión de los padres para que vacunen a sus hijos, tenemos un trabajo permanente en el tema vacunación. Con la docencia superamos el 65 y 70% de cobertura en la primera dosis, un poco más bajo en la segunda y avanzamos con el refuerzo, lo mismo pasa con los alumnos y alumnas. La reserva de muy pocos que no quieren vacunarse hay que trabajarlo y encararlo desde el interés colectivo, porque ponen en riesgo su propia salud y la de los demás, hay que elaborar estrategias de control para quienes no están vacunados y asegure al resto de la comunidad que no son un foco de contagio. Pero insisto, la estrategia tiene que ser la de la persuasión. Para este año se designarán postas específicas de vacunación y las escuelas se sumarán al esquema que tiene el Ministerio de Salud. El 17 comenzarán las escuelas de verano en algunos establecimiento puntuales, no en todas, y recorremos domicilios para saber los motivos de su alejamiento y acercarlos al sistema, creemos que son más de diez mil los casos a atender”, dijo el Ministro de Educación del Chaco.

