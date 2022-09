Diario de Radio Nacional 1/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Alianza entre YPF y la petrolera Petronas: Para procesar el gas de Vaca Muerta

LRA 1 Buenos Aires - DECLARACIONES DEL PRESIDENTE: Cuestionó una información periodística sobre su patrimonio

Nacional Rock - EDUARDO VALDES: “Larreta es como lo describió Sergio Massa”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO SECCO: "Nos tocaron a Cristina, lo más importante que tenemos dentro del Fdt"

LT 14 Paraná - SUSANA GABINI: Múltiples organizaciones se movilizarán en Paraná en apoyo a Cristina

LRA 7 Córdoba - FERNANDO CLAVERO: "Luciani en 2019, sin investigar, dijo lo mismo que en su alegato"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MODARELLI: Denuncian el uso de balas de plomo por parte de la Policía de la Ciudad

LRA 1 Buenos Aires - Arroyo lo calificó de "absurdo": Proyecto para demoler Desarrollo Social

LRA 1 Buenos Aires - MONICA CAPANO: Propuso demoler el edificio de Desarrollo Social

LRA 6 Mendoza Quino - PRESUPUESTO: Desmienten el ajuste en discapacidad

LRA 43 Neuquén - LEF NAHUEL: Indagaron a Patricia Bullrich por el allanamiento ilegal en Campo Maripe

LRA 11 Comodoro Rivadavia - EDUARDO DALMEDO: “Justifiqué mi regreso y pensé hacer algo por la patria”

LT 12 Paso de los Libres - Próximo sábado 3 de septiembre: “Contra Viento y Marea”, homenaje a los ex combatientes de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - Elecciones en Brasil: Observadores del Parlasul

LRA 6 Mendoza Quino - Plebiscito constituyente en Chile: Investigación periodística revela financiamiento ilegal contra el Apruebo

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Chubut: Miryam Monasterolo será la nueva ministra de Salud

LRA 7 Córdoba - MARCELO GONZALEZ: "La respuesta de la justicia es la represión"

LRA 42 Gualeguaychú - Entre Ríos: Diputados dio media sanción a la “Ley Felipe”

LRA 22 Jujuy - Tecnologías de la información: ENACOM lanza un programa de Alfabetización

LRA 6 Mendoza Quino - ALEJANDRO BERMEJO: Denuncian discriminación a municipios peronistas

LRA 26 Resistencia - Ciclo de charlas: “Reforma y democratización de la Justicia”

LRA 19 Puerto Iguazú - RAFAEL PEREYRA PIGERL: Anuncian novedades en el PJ misionero

LRA 2 Viedma - OSCAR ROUMEC: El PJ se movilizó en apoyo a Cristina y se prepara para ir a internas

LRA 30 Bariloche - ANA WIEMAN: “Hay que tomar conciencia, tenemos que cuidar el agua”

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Apuntes para una breve historia política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

LRA 1 Buenos Aires - 78.800 millones de pesos: Récord de venta de maquinaria agrícola

LRA 1 Buenos Aires - PABLO YEDLIN: Habrá un aumento del 11,53% en las cuotas para octubre

LRA 1 Buenos Aires - YANINA MARTINEZ: Se aplicará para octubre y noviembre

LRA 52 Chos Malal - GERMAN BAKER: Comienza el tercer Previaje del año

LRA 22 Jujuy - Tarifazos: Organizaciones sociales se reunieron con la SUSEPU

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: "Todavía falta una política antiinflacionaria más concreta"

LRA 26 Resistencia - GUILLERMO ROBLEDO: "Buscamos un nuevo orden financiero"

LRA 1 Buenos Aires - GERVASIO MUÑOZ: “El incumplimiento de la Ley de Alquileres es casi total”

LRA 1 Buenos Aires - HAY 9 MILLONES DE INSCRIPTOS: Rige el nuevo esquema de segmentación de tarifas de luz y gas

LRA 1 Buenos Aires

Las empresas estatales firmaron un acuerdo para construir un gasoducto similar al Néstor Kirchner, aumentar la producción gasífera y la capacidad de transporte e instalar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.

La alianza entre YPF y la petrolera estatal de Malasia, Petronas, para la industrialización de gas no convencional, que implicará una inversión de 40.000 millones de dólares. El acuerdo de entendimiento se firmó en un acto que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia del titular de YPF, Pablo González, del CEO de la compañía malaya, el embajador de aquel país en Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de empresarios del sector.

LRA 1 Buenos Aires

El primer mandatario calificó como "una manipulación de la realidad" y rechazó una información periodística que afirma que él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner triplicaron el monto de sus bienes en el último año, lo cual responde a "intereses políticos y económicos perfectamente identificados".

"He hecho de mi honestidad un valor supremo. Pongo todo mi empeño para que en mi Gobierno la transparencia de la gestión", aseguró el presidente, quien puntualizó que sus bienes "son exactamente los mismos" que tenía cuando accedió a la primera magistratura, y que "nada se incrementó" en su patrimonio en una carta dada a conocer hoy por la Presidencia.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos, quien anticipó que durante la jornada del sábado ocurrirá una de las muestras de amor más importantes que ha dado la política. Explicó que todo lo que está pasando con Cristina, las muestras de amor en su domicilio, siempre ocurren cuando recorren el país y que ahora estaría llamando la atención porque es “acá cerca”.

El diputado nacional apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que se encuentra atravesando una interna luego del operativo de seguridad desplegado por la Policía de la Ciudad en la casa de la vicepresidenta y expresó: “Patricia Bullrich es coherente, ella le propuso a De la Rúa decretar el Estado de Sitio. No sabe resolver de otra manera que con balas”. Y agregó: “Larreta, es ese que describió Sergio Massa, que a la noche lo llamaba para felicitarlo porque había asumido y a la mañana le pide que no lo cuente porque tiene que ser duro”.

LRA 1 Buenos Aires

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, el Consejo del Partido Justicialista (PJ) realizó el plenario para analizar los pasos a seguir luego de las movilizaciones en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de condena por la causa Vialidad.

"La reunión del PJ Nacional fue muy extensa, seguimos en unidad ante este ataque lamentable contra Cristina. Nos tocaron lo más importante que tenemos dentro del Frente de Todos. Se mandaron un show mediático y eso dio vergüenza y lo vio el pueblo argentino", sostuvo Mario Secco, intendente de Ensenada.

"La justicia deja mucho que desear y ese respeto que le tenía el pueblo lo está perdiendo porque parecen jugadores de un partido político", remarcó. "Cristina hizo feliz al pueblo argentino".

En tanto, aseguró que "dentro de Cambiemos también hay una interna muy fuerte del gorilaje que tienen adentro. Ellos no se bancan un proyecto nacional y popular y por eso tienen que agredirnos y pegarnos".

LT 14 Paraná

Gabini informó que están organizando una manifestación en apoyo a la vicepresidenta, la cual se realizará el próximo sábado 3 de septiembre a las 17 horas en la Plaza Alvear, bajo la consigna ´No toquen a Cristina´. Luego, Gabini señaló que el objetivo inmediato es organizar el evento del sábado en apoyo a la vicepresidenta “en un momento tan difícil para la democracia de nuestro país, tan complejo y peligroso”.

LRA 7 Córdoba

La abogada Valeria Carreras denunció al fiscal por “adelantar opinión”, y pidió el apartamiento y una sanción para Luciani, quien fue coautor y escribió uno de los capítulos del libro “Corrupción, Estado de Derecho y Derechos Humanos”, donde dejó sentada su opinión sobre las causas que investiga. Tras esto, Fernando Clavero, periodista de Radio Nacional, quien realizó una investigación sobre los alegatos del fiscal, expresó: "Luciani en 2019, sin investigar, estaba diciendo lo mismo que dijo en su alegato”.

LRA 1 Buenos Aires

Advirtió que lo expuesto por la legisladora Ofelia Fernández sobre la portación de balas de plomo por parte de los agentes de la Policía de la Ciudad durante el operativo el sábado pasado, lo que está prohibido por ley en los casos de manifestaciones públicas, “es de una gravedad que no podemos tomarnos a la ligera”.

Juan Modarelli consideró que la fuerza de seguridad porteña “tiene una bajada de línea política contra el peronismo” y la calificó como “la fuerza de choque del macrismo”.

En ese sentido, fundamentó los pedidos efectuados desde el bloque porteño del Frente de Todos para reclamar la interpelación a Horacio Rodríguez Larreta, la renuncia de Marcelo D´Alessandro del cargo de Ministro de Justicia y Seguridad y un tercero que pide informes sobre el accionar policial.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y exministro de Desarrollo Social de la Nación se refirió al proyecto de ley que presentó el legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, para la demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. "Trata de hacerse notar y tener presencia.

"Es absurdo", consideró Daniel Arroyo, al tiempo que señaló que se trata de "un edificio emblemático y con mucha historia"

Asimismo, agregó que también "detrás está el no reconocimiento de los derechos". Sin embrago, expresó que "la sociedad está tres pasos adelante de la política y no se engancha con expresiones de este tipo".

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos cuestionó que el legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, quien presentó un proyecto para demoler el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para "mejorar la circulación" y "disminuir los piquetes" de la avenida 9 de Julio.

Mónica Capano explicó que el proyecto "es absurdo" y acusó al marido de Pampita de "desconocer lo que es hoy la protección patrimonial".

Además, la especialista en Patrimonio Cultural y asesora de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino subrayó que el de Desarrollo Social "es un edificio cargado de significados" que "forma parte de nuestra historia".

LRA 6 Mendoza Quino

Germán Ejarque, director de Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue consultado por Temprano es Mejor acerca del supuesto "ajuste" que estarían presentado las diversas prestaciones de servicios destinados a las personas con discapacidad.

Ejarque señaló que no se trata de un "ajuste" si no que hubo un atraso en la transferencia de fondos de la Superintendencia de Servici0s de Salud a las obras sociales.

Dicha demora, según el funcionario, fue tomada con "oportunismo" de parte de las empresas prestadoras de servicios prepagos de salud para justificar sus deudas con los usuarios. Esto provocó confusión.

LRA 43 Neuquén

El referente mapuche habló de la indagatoria a la que fue sometida la exministra de Seguridad por los hechos de 2017 en el procedimiento realizado por la Gendarmería en la comunidad Campo Maripe. "Es un paso fundamental en la búsqueda de justicia del pueblo mapuche", dijo Nahuel.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Dalmedo, quien fue capitán del Ejército y veterano de la Guerra de Malvinas, recordó lo sucedido, expresando: “Cuando regresé al territorio dije: ´Tengo que hacer algo por la patria´, y creo que voy bien”, y luego repasó su trabajo al frente del Instituto Sanmartiniano de Comodoro, donde inculca los valores del Libertador.

LT 12 Paso de los Libres

Estela Queirolo, artista plástica libreña, se refirió a “Contra Viento y Marea”, un evento que se realizará el próximo sábado 3 de septiembre en la plaza “Héroes de Malvinas”, donde más de 40 artistas visuales pintarán banderas y habrá shows de danza, junto a la participación de la banda de música del Ejército, entre otras atracciones.

LRA 1 Buenos Aires

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) realizó la primera etapa de su misión de observación de las elecciones en Brasil. Los representantes visitaron el país y se reunieron con los candidatos presidenciales Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo) y Simone Tebet (MDB). La idea es volver a finales de septiembre y tratar de concertar reuniones con los demás candidatos, además de encontrar más organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

A principios de julio, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Parlasur firmaron un convenio para la realización de la misión de observación electoral internacional. El objetivo es monitorear y verificar el cumplimiento de las normas electorales.

LRA 6 Mendoza Quino

Este domingo Chile votará a favor o en contra del texto que pretende reemplazar a la Constitución pinochetista. En este marco, el Centro de Investigación Periodística (CIPER), reveló que cinco organizaciones de origen desconocido han pagado publicidad a favor del rechazo en las radios más populares del país trasandino.

Tras esto, Macarena Segovia, periodista del CIPER, hizo referencia a esta instancia de la campaña que se opone al Apruebo, la cual se financia de manera paralela.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Tras ser designada como nueva ministra de Salud de la provincia, Monasterolo señaló: “Es un honor muy grande que el gobernador haya pensado en mí para un puesto de tanta responsabilidad, cuyo objetivo es darle continuidad al plan estratégico en Salud”.

LRA 7 Córdoba

Detuvieron a seis asambleístas en Santa María de Punilla, mientras participaban de un acampe en contra del avance de las obras de la autovía de Punilla sobre sitios arqueológicos.

En tanto, Marcelo González, activista y defensor ambiental del grupo ´Vecinos por el ambiente Punilla´, sostuvo: "Estamos en un clima de alta tensión, ya que el estado de derecho se perdió y nos han militarizado la zona".

LRA 42 Gualeguaychú

Diputados y diputadas entrerrianos aprobaron al proyecto de ley que crea dentro de la órbita del Ministerio de Salud el “Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos”.

Tras esto, Danilo Bertoni, papá de Felipe e impulsor del proyecto que establece medidas de acompañamiento del Estado a las familias de chicos y chicas con cáncer, dio detalles de la iniciativa.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dijo: "Estamos presentando el programa de Alfabetización en Medios y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), el cual está destinado a todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de acercar herramientas como la prevención, la concientización y la capacitación para que todos puedan intervenir en las diferentes problemáticas".

LRA 6 Mendoza Quino

Bermejo denunció discriminación de parte del Gobierno de Mendoza hacia los Departamentos de gestión peronista. El legislador basó su afirmación en la distribución de fondos y recursos económicos, tras remarcar que “la inequidad es notable”.

LRA 26 Resistencia

Es organizada por Casa Patria-Chaco y la Universidad del Chaco Austral, se realizará este viernes 2 de septiembre a las 18.30 en la Casa de las Culturas y participarán de la misma el diputado nacional bonaerense Rodolfo Tailhade, el gobernador Jorge Capitanich y la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.

En tanto, Tailhade señaló: “La reforma de la Corte es indispensable para dejar de tener a los cuatro mamarrachos que tenemos hoy”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El presidente del Partido Justicialista (PJ) en Misiones, Rafael Pereyra Pigerl, habló de la situación del partido en el marco de la causa Vialidad y anunció la designación de nuevos representantes en la sede provincial.

LRA 2 Viedma

El militante justicialista habló de la movilización en apoyo a la vicepresidenta de la Nación bajo la consigna “Todos con Cristina” que invita a vecinos y vecinas de Viedma y Patagones. También habló de la convocatoria a internas en el PJ Rionegrino.

LRA 30 Bariloche

La referente ambientalista habló de la importancia de una Ley de Humedales. “El agua es uno de esos bienes naturales que no se reproducen por eso nuestra obligación es cuidarla”, señaló Wieman.

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido acerca de la historia de la CABA, a partir de la represión ordenada por Horacio Rodríguez Larreta en la puerta de la casa de Cristina Fernández Kirchner, la discusión sobre las competencias sobre el distrito, y el planteo de la vicepresidenta de repensar los términos de la autonomía de la capital de todos los argentinos.

LRA 24 Río Grande

“Granja Porcina” es un emprendimiento dedicado exclusivamente a la producción de carne de cerdo. Posee alrededor de 800 animales bajo techo con un alto valor genético, produciendo alrededor de 1.800 kilos de carne de cerdo por mes. En ese mismo establecimiento desarrollan inseminación artificial.

“Granja Porcina”, está ubicado en cercanías de la ciudad de Tolhuin, en la zona conocida como Parador Yawen.

LRA 1 Buenos Aires

Las ventas de maquinaria agrícola en Argentina sumaron 78.800 millones de pesos (US$ 57 millones) en el segundo trimestre de 2022, lo que representó un aumento del 80% respecto al mismo período de 2021, según datos del INDEC.

En el primer semestre, el segmento manejó 122.980 millones de pesos argentinos (US$ 89 millones), un 78,1% más.

Los tractores lideraron la facturación del segundo trimestre, con ventas que alcanzaron los 25.300 millones de pesos ($18 millones), un 71,4% más. Los ingresos por venta de sembradoras crecieron 82,3%, a 19.500 millones (US$ 14 millones), con cosechadoras un 77,2%, a 14.700 millones de pesos (US$ 11 millones), y con implementos (pulverizadores y cargadores, entre otros) registraron un incremento del 92,5%, a 19.200 millones de pesos (US$ 14 millones).

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibió un nuevo revés judicial con relación al estacionamiento pago, ya que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la suspensión del cobro, a partir del amparo que había presentado el Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios.

LRA 1 Buenos Aires

Las cuotas de la medicina prepaga subirán en octubre un 11,53% de acuerdo al cálculo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Se trata del octavo aumento de las cuotas en lo que va del año. “Es un tema que tiene que ver con lo macroeconómico, no es una distorsión en esta área. Los insumos y paritarias son el impacto principal”, dijo el presidente de la Comisión de Salud del Senado.

LRA 1 Buenos Aires

Llega la tercera edición del programa Previaje, lanzado por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Nación que se pondrá en marcha en los próximos días.

El objetivo es fomentar el turismo en todo el país en temporada baja, con un sistema de reintegro del 50% del valor de lo gastado en pasajes, hoteles, excursiones, gastronomía y otros rubros, dentro del sector del turismo.

"Realizamos un acuerdo con las diferentes cámaras para lanzar el PreViaje 3. Será para viajar en octubre y noviembre", destacó la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez.

LRA 52 Chos Malal

El funcionario hizo referencia al programa Previaje. "El anuncio se demoró pero ya están los precios máximos de referencia y esperamos que se extienda hasta fin de año”, señaló Baker.

LRA 2 Viedma

La reciente reforma en primera vuelta de la ley 3308 que, hasta ahora, impide el tránsito de hidrocarburos en el Golfo San Matías, generó la organización de asambleas en San Antonio, Las Grutas, Viedma y la región. Fabricio Di Giácomo dio detalles de los motivos por los cuales se votó la ley en 1995 y el impacto que podría generar su reforma, en las ballenas, la fauna marina y la región.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Walter Méndez, referente de ´Barrios de Pie´, expresó: "Tuvimos una reunión bastante decepcionante, donde el ingeniero Carlos Oehler manifestó que para la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones no hubo tarifazo, luego de no observar ninguna posibilidad de resolución del conflicto social que se ha generado, así que salimos con la determinación de profundizar los reclamos y la protesta social para lograr la derogación del aumento tarifario”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, analizó el alcance e impacto de las últimas medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa, quien cumple un mes en el cargo y consideró que “la cuestión que dominó la agenda económica es la escasez de dólares”.

Nicolás Pertierra consideró que el dólar soja que “funcionó hasta ayer, no tuvo el resultado que se esperaba” y evaluó las distintas estrategias implementadas en estos días para sumar reservas.

Advirtió que “todavía falta una política antiinflacionaria más concreta”, frente a la “inflación inercial arraigada que sigue muy alta y complica mucho”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Robledo dijo: "El Observatorio de la Riqueza ´Padre Arrupe´ nace en 2016 y sale a mirar la otra cara de la moneda. La UCA tiene el Observatorio de la Pobreza, entonces nosotros dijimos: ´Vamos, como pueblo, a organizarnos para observar la dinámica de la riqueza´. Somos, básicamente, auto organizados desde el llano, y apuntamos a lo que dice Francisco en las encíclicas, que es un nuevo orden financiero internacional".

LRA 1 Buenos Aires

El referente de Inquilinos Agrupados señaló que la dificultad para alquilar es un problema nacional y que debe tener una lectura y tratamiento a ese nivel.

“En toda la Patagonia los precios están en dólares, no hay lugar donde vivir allá porque pusieron las viviendas en alquiler para el turismo”, declaró Gervasio Muñoz.

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, dijo: “Se caracteriza por tener más posibilidades de solucionar este tema y hace todo lo contrario. El gobierno porteño es una inmobiliaria directamente”.

Al respecto de la Ley de Alquileres advirtió que el incumplimiento es “casi total”. En ese contexto, continuó: “Las organizaciones peleamos día a día para que se cumpla”.

LRA 1 Buenos Aires

La iniciativa comienza formalmente a implementarse hoy y desde la Secretaría de Energía se estima que el impacto en la facturación comenzará a verse reflejado a mediados de octubre.

Hay nueve millones de usuarios de ingresos medios e inferiores que se inscribieron en el registro habilitado desde el 15 de julio, en tanto que se analiza la eventual incorporación al beneficio para determinadas entidades educativas, religiosas, deportivas y sociales.

De esta manera, alrededor de 5,9 millones de usuarios que no se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -por una diversidad de circunstancias o porque lo hicieron pero sus ingresos corresponden a un nivel superior- pasarán a pagar tarifa plena en un proceso de reducción bimestral.

LRA 17 Zapala

El próximo miércoles se realizarán las elecciones de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). “Nuestra propuesta es unir las luchas, recuperar la democracia sindical y defender derechos”, dijo la candidata.

LRA 23 San Juan

Tras el fin de la doble indemnización decretada a fines del 2019, los despidos se incrementaron en el comercio sanjuanino. Al menos fueron cesanteadas 10 personas en grandes empresas en las provincias.

En Radio Nacional San Juan, Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, describió las causas de este panorama.

LRA 21 Santiago del Estero

Uno de los objetivos del programa es convertir los planes en trabajo registrado. En diálogo con Radio Nacional, el Dr. Daniel Escobar Correa, de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación en Santiago del Estero, explicó cómo se implantará esta propuesta de nación.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Jacobacci se realizará la 1° Jornada Interinstitucional para el abordaje y actualización de los dispositivos de actuación en situaciones complejas del ámbito educativo. El objetivo es definir estrategias y establecer acuerdos de prevención y protección de las infancias.

LRA 53 San Martín de los Andes

La investigadora estudió la madera de la canoa en la que se halló el cuerpo de una mujer enterrada hace 900 años aproximadamente en San Martín de los Andes. “Se trata de ciprés de la cordillera y fue ahuecado con el uso del fuego”, señaló Medina.

LRA 57 El Bolsón

El municipio de Lago Puelo constató diferencias entre las obras declaradas y lo construido. “Con el objetivo de ordenar las cuentas se estableció una agenda de encuentros con vecinas y vecinos”, señaló Jara.

LT 14 Paraná

Se conoció un informe sobre la pérdida de días de clases durante el primer semestre de 2022, mediante un estudio realizado por el ´Observatorio de Argentinos por la Educación´, el cual representa a estudiantes primarios de escuelas públicas y privadas de todo el país.

Sobre el tema, María Cristina Gómez, directora de la ´Red de educadores innovadores´, dijo: “El estudio muestra la realidad del calendario escolar, donde vemos que realmente hubo muchas interrupciones de clases. Estamos observando ausentismo crónico, cuando perdemos más del 10% del calendario escolar, y esto es muy grave”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa, su director Guido Ferreyra actualizó la información y precisó que la nueva víctima se trata de una persona de 45 años, con comorbilidades. Con esta muerte suman dos los pacientes fallecidos por una neumonía bilateral de origen desconocido que afectó a seis personas mientras se esperan los resultados definitivos para determinar la causa de lo ocurrido.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos Malbrán" recibió las "muestras provenientes de Tucumán para llevar a cabo una ampliación diagnóstica de los seis casos de neumonía de origen desconocido".

A través de un comunicado, precisó que "los seis casos presentaron neumonía bilateral, dos de ellos fallecieron, tres están hospitalizados y el restante se encuentra en buen estado de salud en aislamiento domiciliario".

LRA 14 Santa Fe

Causas urgentes dialogó con María Eugenia Díaz, cantautora, actriz, gestora cultural y compositora acerca de los proyectos de ley que permiten incluir el cupo femenino en los espectáculos musicales. Al respecto detalló que el Proyecto de ley de Cupo Femenino de autoras y Compositoras Musicales surgió en base a declaraciones realizadas por el organizador de Cosquín Rock, tras manifestar que no había mujeres en la industria musical. Debido a ese suceso comenzó un relevamiento de mujeres, que culminó en la creación de la Ley que expresa que el 30% de los artistas debe ser ocupado por mujeres en los festivales musicales.

LRA 1 Buenos Aires

El Consejo “Inventar Pakapaka” es un espacio de participación para chicos y chicas de 7 a 11 años que se reúnen con el propósito de imaginar, analizar y crear propuestas culturales (audiovisuales, digitales y territoriales) en el marco de Pakapaka. Algunos de sus integrantes explicaron qué es lo que hacen, destacaron que exista este espacio y leyeron el manifiesto que redactaron entre todos y todas.

LRA 6 Mendoza Quino

Este jueves 1° de septiembre Radio Nacional Mendoza Quino celebró su 69° aniversario con la puesta al aire de un radioteatro, junto a las puertas abiertas a su audiencia.

En tanto, la licenciada Mariana Olguín, directora de la emisora, realizó un balance del funcionamiento de la radio en los últimos años y de la importancia de su agenda.

LRA 26 Resistencia

Borri, quien es autor de la obra junto a Santiago Barassi, señaló: “Más allá de la palabra, la idea es recepcionar el mensaje de Francisco, tanto en lo cultural como en lo político y lo religioso. El gobernador Jorge Capitanich nos hace el honor de acompañarnos, especialmente por lo hecho durante la pandemia. En nuestra página www.factorfrancisco.org está todo el material de lo que estamos realizando”.

LRA 42 Gualeguaychú

El evento se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre de 14 a 20 horas en el Centro Social y Cultural Sirio Libanés, con entrada libre y gratuita.

Al respecto, Luis Castillo, quien es concejal y uno de los impulsores de la Feria junto a Marcos Henchoz, dijo que es un gran esfuerzo la realización del evento y repasó los últimos preparativos llevados a cabo antes de la inauguración.

LRA 29 San Luis

La fundación FEPES y la Secretaría de las Juventudes te invita al taller “Discursos de Odio y Gordofobia” a cargo de las licenciadas en psicología Mercedes Parisí y Mariana Delfino.

Será el jueves 15 de septiembre y se desarrollará en el centro municipal de convenciones Mons. Enrique Angelelli de la ciudad de San Luis.

"Es un tema central en estos días. Tenemos que hablar de las consecuencias emocionales y psicológicas de los discursos de odio y gordofóbicos", afirmó Puertos.

La directora de la fundación contó que cuando trabajan en las escuelas se encuentran con realidades muy dolorosas.

AREA DE GENEROS

La denuncia de Noelia, una joven trabajadora sexual que fue brutalmente golpeada en la zona de la terminal de ómnibus de Rosario dejó en evidencia una escalada de violencia callejera contra personas de la diversidad sexual.

Noelia sufrió fractura de una muñeca y lesiones internas y externas tras ser agredida por dos hombres.

En las últimas semanas, otras dos trabajadoras sexuales también fueron violentadas en la calle, en la misma zona de la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

Hace unos 3 años Erica se separó y quedo a cargo de la mantención de sus 2 hijas chiquitas y ante esto tomó más y más trabajo como terapista ocupacional y su otra hermana era la que la ayudaba con el cuidado de las nenas.

LT 12 Paso de los Libres

María Cristina Perceval, secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, destacó la importancia de que la Cámara de Diputados correntina sancionara la ley de Paridad de Género en las listas de candidatos y candidatas para cargos a diputados, senadores y convencionales constituyentes de los ámbitos provincial y municipal, con lo cual Corrientes se sumó al lote de las 22 provincias que ya poseen la legislación.

LRA 12 Santo Tomé

Meixner expresó su alegría por la sanción de la ley de Paridad de Género en las listas de cargos parlamentarios tras una sesión histórica, que contó con el acompañamiento multitudinario de mujeres pertenecientes a diversos colectivos.

LRA 1 Buenos Aires

Vélez perdió este miércoles por goleada ante Flamengo de Brasil, por 4 a 0, en la ida de semifinales de la Copa Libertadores, en una noche marcada por la jerarquía y la superioridad abrumadora del equipo brasileño.

El delantero Pedro, en tres ocasiones, y el volante Éverton Ribeiro fueron los goleadores en la noche casi primaveral del José Amalfitani, que contó con un buen marco de los hinchas de Vélez y un puñado de los simpatizantes del Flamengo que se hicieron escuchar.

La revancha será el 7 de septiembre en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil.

Flamengo hizo gala de la riqueza técnica de su plantel para llevarse por delante a un Vélez acorralado, que por momentos lució nervioso y no pudo equilibrar fuerzas.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado masculino de vóley se jugará el próximo martes 6 de septiembre el pase a los cuartos de final del campeonato mundial.

Su rival será uno de los candidatos al título, Serbia, que ganó los tres partidos de su grupo sin ceder sets.

El seleccionado argentino de vóleibol dirigido por Marcelo Méndez logró una apretada victoria sobre Egipto por 3 a 2 con parciales de 27-25, 26-28, 24-26, 25-17 y 15-6.

LRA 5 Rosario

José Glusman dirigió “3DT”, película documental que recorre los últimos 24 años de la selección argentina de baloncesto a través de la historia de sus tres entrenadores: Julio Lamas, Rubén Magnano y Sergio Hernández. En dialogo con Nacional Rosario detalló: “Fue un periodo que tenía que quedar plasmado en un documental tan inspirador como éste, donde los jugadores hablan de la diferencia de mentalidad, de preparación y de la forma de entender la vida de cada entrenador”.

“El proceso fue muy virtuoso, no se puede pensar en ser el número uno porque te lleva a la frustración, pero si se puede pensar permanentemente en dar lo mejor”, afirmó el cineasta en la entrevista con Relatores Rosario (19 a 20 hs). Respecto a la actualidad del seleccionado, sentenció: “No me sorprende la salida de García, Prigioni será un buen entrenador porque tiene un método, viene de donde mejor se juega y está acompañado de gente que sabe mucho”.