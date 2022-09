Presentan el libro "Francisco, la pandemia y la patria”

“Es una idea de recepcionar el mensaje de Francisco más allá de la palabra tanto en lo cultural, lo político y lo religioso, su palabra no sólo habla de nosotros sino que hay algo en el mensaje cristiano que dice que se puede hacerlo desde la fraternidad y la hermandad social en el país. El gobernador Jorge Capitanich nos hace el honor de acompañarnos, especialmente por lo hecho durante la pandemia. En nuestra página www.factorfrancisco.org está todo el material de lo que estamos realizando, lo hacemos en todo el país, en octubre haremos un encuentro nacional. El Papa nos recibió, nos dio su beneplácito y nos dijo que "juguemos al borde"; hay que hablar con todos, no solamente entre nosotros. Francisco dijo que la pandemia fue nuestra gran desnudadora y planteó

que no podemos seguir igual, hay una advertencia de todo lo que pasa en el mundo, no solamente la pandemia y nos recordó que "mi tango favorito es Cambalache". Lo que hacemos es una invitación para todos los sectores y lo hacemos a través de la entrega de la encíclica ;Fratelli tutti;, además trabajamos con las organizaciones sociales. Hoy 1 de septiembre estaremos desde las 20 horas en el Salón Obligado de Casa de Gobierno donde presentaremos nuestro libro "Recomenzar Francisco, la pandemia y la patria", tenemos el apoyo del gobernador Jorge Capitanich”, dijo el director de Nueva tierra, comunicador y autor de la obra junto a Santiago Barassi.

