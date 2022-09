Ciclo de charlas sobre “Reforma y Democratización de la Justicia”

Es organizada por Casa Patria-Chaco y la Universidad del Chaco Austral y se realizará este viernes 2 a las 18,30 en la Casa de las Culturas. Participarán el diputado nacional bonaerense Rodolfo Tailhade, el gobernador Jorge Milton Capitanich y la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara: “Las prioridades de una reforma pasan primero por la Corte Suprema de Justicia, la modificación del Consejo de la Magistratura y el perfil de jueces que tiene para nombrarlos, hoy no hay posibilidades que alguien de afuera del sistema judicial pueda acceder a la magistratura, hay que poner a jueces que piensen como la gente de la calle, es indispensable, de lo contrario continuaremos con quienes no dan respuestas a la sociedad. La reforma reforma de la Corte es indispensable para dejar de tener a los 4 mamarrachos que tenemos hoy. Una de las cosas que hay que hacer es evitar los asaltos constitucionales que están haciendo, autocolocándose como integrantes del Consejo de la Magistratura que no es otra cosa que disciplinar a los jueces, muchos de ellos le tienen terror. En cuanto a la persecución judicial a Cristina es una intención de destruir y

proscribir al peronismo, pero hay un apoyo masivo a la vicepresidenta”, dijo el diputado nacional del Frente de Todos-

