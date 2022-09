Récord de venta de maquinaria agrícola

Las ventas de maquinaria agrícola en Argentina sumaron 78.800 millones de pesos (US$ 57 millones) en el segundo trimestre de 2022, lo que representó un aumento del 80% respecto al mismo período de 2021, según datos del INDEC.

En el primer semestre, el segmento manejó 122.980 millones de pesos argentinos (US$ 89 millones), un 78,1% más.

Los tractores lideraron la facturación del segundo trimestre, con ventas que alcanzaron los 25.300 millones de pesos ($18 millones), un 71,4% más. Los ingresos por venta de sembradoras crecieron 82,3%, a 19.500 millones (US$ 14 millones), con cosechadoras un 77,2%, a 14.700 millones de pesos (US$ 11 millones), y con implementos (pulverizadores y cargadores, entre otros) registraron un incremento del 92,5%, a 19.200 millones de pesos (US$ 14 millones).

En unidades, 348 cosechadoras fueron vendidas en el segundo trimestre, con crecimiento del 40,3% en la comparación anual. En el caso de los tractores, se vendieron en el período 2.291 unidades, entre nacionales e importadas, con un aumento del 26,3%. Las ventas de sembradoras totalizaron 867 unidades y las ventas de implementos, 2.861, con incrementos del 6,9% y 3,7%, respectivamente.

Fuente: Valor Económico, Brasil