Diario de Radio Nacional 1/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CASA ROSADA: Fernández pidió trabajar para "generar conciencia sobre el cambio climático"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EDUARDO VALDES: “Lula le agradeció a Alberto que lo haya visitado cuando estaba preso”

LRA 1 Buenos Aires - VIVIANA COPELLO: Militantes bolsonaristas bloquean rutas y accesos en Brasil

LT 14 Paraná - Estabilidad: Massa anunció un congelamiento de precios por cuatro meses

LRA 7 Córdoba - MARCO TERUGGI: "Fue una virtud de Lula armar esta línea de democracia o Bolsonaro"

LRA 42 Gualeguaychú - MARIO SANTUCHO: "Las bases bolsonaristas contienen gente armada muy peligrosa"

LRA 1 Buenos Aires - EDITORIAL DE MARIO WAINFELD: "Lula y los impactos por acá”

LRA 1 Buenos Aires - JUDICIALES: Un peritaje oficial arrojó que al menos uno de los cuadernos es trucho

LRA 1 Buenos Aires - Atentado a la AMIA: Avanza la desclasificación de información del atentado

LRA 1 Buenos Aires - PABLO ZURRO: "La única que representa y tiene votos es Cristina Fernández de Kirchner"

LRA 12 Santo Tomé - MARTIN BARRIONUEVO: "Plata hay, y hay que volcarla a los salarios"

LRA 9 Esquel - Ministerio de Educación: Sergio Ongarato gestiona la construcción de nuevas escuelas para Esquel

LRA 1 Buenos Aires - LOS DETALLES CON EMILIANA PRADO: Desde hoy rige el nuevo mínimo no imponible de Ganancias de $ 330.000

LRA 1 Buenos Aires - LA COLUMNA DE ALFREDO ZAIAT: El triunfo de Lula y los efectos positivos que esto traerá en Argentina

LRA 6 Mendoza Quino - Empresarios mendocinos: Con Lula podrán exportar más a Brasil

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente afirmó que “la calidad ambiental no es sólo un tema discursivo y tiene que ver con lo productivo", pidió "trabajar para generar conciencia sobre el cambio climático" y recordó que América Latina "no es responsable" del calentamiento global.

Fernández formuló este concepto al encabezar la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

El acto se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, y el mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático sintetiza las políticas del país para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

LRA 1 Buenos Aires

El diputado estuvo presente en la comitiva que ayer acompañó al Presidente a Brasil para encontrarse con Lula da Silva luego de su triunfo electoral.

Eduardo Valdés reveló que el próximo mandatario del país vecino quería almorzar con Alberto Fernández para destacar y agradecer su visita cuando estaba preso.

“Sin dudas ni Lula ni el Partido de los Trabajadores olvidarán lo que hizo Alberto como tampoco lo hará Evo Morales. Son cosas que se hacen sin especulación y que tienen que ver con momentos dramáticos, tiene que ver con cómo son las personas”, agregó.

“Lula quiere venir a nuestro país antes de asumir y va a volver a la Argentina el 24 de enero para la CELAC”, contó el funcionario y agregó: “Jair Bolsonaro sacó a Brasil y Da Silva pretende volver a integrarla. Sería una buena oportunidad para plantear una moneda única en el intercambio comercial de los países latinoamericanos”.

LRA 1 Buenos Aires

Grupos de manifestantes que apoyan al presidente brasileño Jair Bolsonaro protestan desde ayer contra el resultado de las elecciones que el domingo dio ganador al exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva, y hoy ya son al menos 227 las rutas obstruidas a nivel nacional. Viviana Copello, periodista de LT 12 Radio Nacional Madariaga, cubriendo desde San Pablo, contó todo lo que sucedió en Brasil a partir de los resultados de las elecciones.

"Toda la alegría que se generó entre los petistas luego de conocerse los resultados de las elecciones a favor de Lula, se vio conmocionado el país con el paro de transportes urbanos, y se ha parado también en algunos aeropuertos. La policía militar igual ya está actuando porque tienen una orden para liberar las rutas", informó.

Copello además describió lo que se vive en San Pablo tras la votación y el "hermetismo" con el que se ha manejado Jair Bolsonario después de conocer los resultados de la elección. "Están esperando palabras por parte del presidente", agregó.

LRA 54 Chos Malal

La politóloga analizó las elecciones en Brasil. "Argentina y Brasil son socios históricos y pueden tener un potencial económico muy grande para el país y para Neuquén pensando en la producción de hidrocarburos", analizó Azar.

LT 14 Paraná

El Ministro de Economía confirmó que se avanzará en un congelamiento de precios por cuatro meses, tal como anticipó el diario Ambito Financiero, en el marco de un plan para "tratar de estabilizar precios al consumidor en general", según anticipó Massa, informando luego que la medida tendría vigencia desde diciembre hasta marzo próximo.

LRA 25 Tartagal

Así lo expresó el Director de Radio Nacional Formosa, Lic. Elías Silguero en la columna política de Norte Grande. Silguero destacó la importancia de la victoria de Lula da Silva en Brasil, no sólo para ese país, sino para toda la región.

LRA 25 Tartagal

El militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) celebró que Lula haya sido el más votado en el balotaje. "Volvimos al mapa del hambre en Brasil gracias al gobierno de Bolsonaro y ahora se respiran aires de Democracia", señaló Velarde.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Teruggi agregó: “Hay un dispositivo internacional de reconocimiento hacia Lula. Él va a intentar gobernar para un solo pueblo, ya que había dos propuestas de país que no son nuevas, pero son diferentes. Lula expresa una idea democrática popular, que también tiene una historia en Brasil".

LRA 42 Gualeguaychú

Santucho describió desde Brasil el clima político de tensión que se vive tras la elección presidencial, asegurando: “Las bases bolsonaristas están compuestas por gente armada muy peligrosa y con mucha prepotencia. La pregunta es cómo serán los próximos días. Bolsonaro está buscando la manera de denunciar fraude, pero no tiene condiciones para dar un golpe de Estado o desconocer la elección porque los poderes importantes que, en general son los que apoyan los golpes de Estado, le han sacado el apoyo, y apoyan a Lula”.

LRA 1 Buenos Aires

Un análisis sobre la importancia del reconocimiento internacional al triunfo de Lula; el silencio de Bolsonaro; y las consecuencias del resultado para la economía y la política de nuestro país, y la región.

LRA 1 Buenos Aires

Un perito de la Policía Federal declaró ante la Justicia que anotaciones atribuidas al imputado colaborador Oscar Centeno en el llamado "caso cuadernos" evidencian la escritura de un "relato estable y continuo" en vez del registro alternado de "constancias diarias" de sucesos.

"Surgen como un relato estable y continuo, no como un registro de constancias diarias", explicó el comisario a cargo de la División Scopometría de la Policía Federal, Alejandro Centofanti, quien firmó una pericia hecha sobre copias digitalizadas de tres de los cuadernos escritos por Centeno, en el marco de una causa que investiga irregularidades en esas anotaciones, informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

Argentina conformará una mesa de diálogo para avanzar en la desclasificación de la información sobre el atentado a la sede de Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994 y continúa impune, informaron fuentes oficiales.

“Es fundamental impulsar la transparencia y el acceso a la información. Avanzar en ese camino es la manera más concreta de mantener firme nuestro acompañamiento a los familiares de las víctimas en su justo reclamo de memoria, verdad y justicia", señaló el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manzur.

Un encuentro entre Manzur y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Aníbal Fernández, así como el vicecanciller Pablo Tettamanti y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sirvió como instancia preparatoria hacia la conformación de la mesa de diálogo establecida por decreto presidencial en marzo de 2020.

LRA 1 Buenos Aires

El Intendente de la localidad bonaerense de Pehuajó analizó la actual coyuntura política y el impacto que tendrá para la Argentina y la región el triunfo de Luiz Inacio Lula Da Silva como presidente de Brasil. Al respecto, remarcó que Lula “es clave para América y para demostrar que la derecha no gana en todos lados”.

En ese sentido, Pablo Zurro expresó la “esperanza” que genera lo ocurrido en el vecino país y se mostró confiado en que “es lo que va a suceder acá”, de cara a las elecciones presidenciales de 2023 en nuestro país.

Consideró que es “contrafáctico” el debate en torno a la suspensión de las PASO pero enfatizó la vigencia del liderazgo de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 13 Bahía Blanca

El investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), Juan Ignacio Bonfiglio, analizó el informe de evaluación realizado por esa entidad a un año de la implementación del programa Mi Pieza que desarrolla el ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El programa Mi Pieza benefició a 173.000 mujeres de todo el país. Las condiciones para acceder son tener más de 18 años, ser argentina o tener residencia permanente, ser residente de un Barrio Popular del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y contar con Certificado de Vivienda Familiar.

LRA 12 Santo Tomé

Barrionuevo publicó en sus redes sociales estadísticas de las sumas millonarias que llegan a Corrientes, las cuales no son volcadas a los trabajadores.

LRA 9 Esquel

Ongarato, intendente de Esquel, confirmó que viajó a Rawson para gestionar la construcción de nuevas escuelas para la ciudad, tras la realización de reuniones previas llevadas a cabo en la Supervisión de Escuelas.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Natalia Magrin, coordinadora de gestión de Fondos Audiovisuales del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), indicó: "Inauguramos en el Museo Nacional Terry la muestra, con actividades en torno a la memoria de compañeros desaparecidos, asesinados por el terrorismo de Estado en Jujuy. Es una muestra que llamamos ´Estar estando´, y que va a contar memorias a partir de objetos que han pertenecido a personas desaparecidas que las familias nos han prestado, y vamos también a compartir lo que fue el aparato represivo en Jujuy".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez insistió que el tributo que pretende cobrar Argentina en un tramo de la hidrovía no corresponde, y que la postura del Gobierno paraguayo “es no al peaje”. “Hoy no hay peligro, porque por lo menos seis meses vamos a estar conversando este tema”, afirmó, en referencia a la petición paraguaya de postergar la medida argentina por 180 días.

Así, el mandatario dio a entender que la resolución del vecino país no se cumplirá por medio año. En efecto, Abdo había señalado que la medida no es aplicable y que necesita del acuerdo de todas las partes. “Vamos a defender la posición de Paraguay, creo que no corresponde. Justamente creo que lo que la región necesita es mayor competitividad y esto hace que perdamos fuerza como región”, indicó.

LRA 13 Bahía Blanca

La directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco), Fernanda Gil Lozano, dijo que “hoy los Derechos Humanos son muy amplios tienen que ver con el medioambiente, diversidades de género, biodiversidad, inteligencia artificial… por suerte han transversalizado todo”.

Gil Lozano se refirió al III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 que se hará del 20 al 24 de marzo del año próximo en la sede de la ExEsma de avenida del Libertador 8.151 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además detalló que actualmente están haciendo los llamados preforos viajando a distintos países a invitar a los gobiernos y a la sociedad en general a participar.

LRA 21 Santiago del Estero

La esposa de Dardo Arias, junto a familiares, amigos y representantes de HIJOS Santiago del Estero, y la Asociación de Ex Presos Políticos de la provincia, participaron de la ceremonia. Dardo era cordobés, fabricante de muebles y militante de juventud Peronista desde 1973.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Jorge Capitanich, gobernador chaqueño, inauguró 50 cuadras de pavimento urbano en Barranqueras, a través de una obra que demandó una inversión de 138.978.460 millones de pesos y contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

A este tema se refirió Hugo Varela, titular de Vialidad provincial, diciendo: “Con este trabajo se intervino en distintas zonas de Barranqueras, ya que es una obra muy linda, muy valorada y muy apreciada por los vecinos".

LT 14 Paraná

En el marco del Plan de Obra Pública del Gobierno entrerriano, durante noviembre se licitarán obras para 11 Departamentos mediante una inversión de casi 900 millones de pesos, las cuales permitirá ejecutar trabajos en infraestructura escolar, salud, gas y puesta en valor de espacios públicos en distintos puntos del interior de la provincia.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Rodríguez de la Vega expresó: “En Brasil las aguas no se terminan de aquietar, y lo que sucede es que hay un sector del bolsonarismo que no acata el resultado de las elecciones, tratando de torcer lo que dijeron las urnas, pero sigue siendo relevante que el primer obrero que llega a la presidencia brasilera tenga este tercer mandato en un país que, al igual que el nuestro, está absolutamente dividido. Tanto en Argentina como en Brasil hay sectores que utilizan la violencia como contrapartida de la propuesta que dice que el amor vence al odio”.

LRA 9 Esquel

Cuatro mujeres mapuches de Villa Mascardi mantienen una huelga de hambre porque continúan detenidas de forma domiciliaria sin que la justicia federal de Bariloche les acredite responsabilidades por distintos destrozos a un destacamento móvil de Gendarmería, un delito excarcelable por el cual son acusadas.

Al respecto de la situación, la periodista Susana Lara sostuvo: "Me parece importante escucharlos, que reconozcan cosas como el nivel de cooperación con Chile y confirmar la base empresaria de esta articulación a la que dio lugar en su momento la ex ministra Patricia Bullrich".

LT 14 Paraná

Ramos, quien también es presidenta de la Comisión de Legislación General, informó que los legisladores debatieron sobre la creación del Régimen de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social, señalando: “Entendemos que poder acompañar con normativas actualizadas a estas políticas públicas para nosotros es absolutamente importante”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Desde hoy se implementa la Ley de Narcomenudeo en Tucumán. El funcionario dio detalles de la cantidad de efectivos que se incorporan a las fuerzas policiales provinciales. “El próximo paso es dar unas capacitaciones de Gendarmería a la Policía tucumana”, dijo Agüero.

Economía | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario se refirió a la implementación del Programa Precios Justos. “Pedimos mayor información y una herramienta formal para exigir a la industria que se respete el congelamiento”, señaló López.

LRA 6 Mendoza Quino

Aroma analizó en profundidad la letra del Presupuesto 2023, junto a la renegociación de 120 millones de dólares de deuda pública de Mendoza, que la gestión de Suárez intenta saldar sin acordar con la oposición.

LRA 1 Buenos Aires

El nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias de $ 330.000 mensuales comenzó a regir desde hoy y beneficiará a aproximadamente 380.000 trabajadores en relación de dependencia.

La suba del 17,5%, con respecto al mínimo no imponible anterior, quedó oficializada la semana pasada con su publicación en el Boletín Oficial del decreto 714/2022.

“Estamos en un contexto altamente inflacionario entonces capaz el impacto sea del primer mes por los aumentos que vemos después”, explicó la contadora Emiliana Prado.

“Lo que hace el decreto es eximir al segundo aguinaldo siempre y cuando no supere los 330 mil pesos teniendo en cuenta los sueldos de los últimos seis meses”, agregó la especialista.

LRA 1 Buenos Aires

El economista analizó cómo afectará en la economía de la Argentina el triunfo de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, y los posibles efectos que pueda atraer su futuro gobierno.

"Brasil es uno de los principales socios históricos del país, y cuando crece, Argentina también lo hace. Cuando el PBI brasileño crece 1 punto, la economía argentina sube entre 0.25 a 0.50 puntos, como arrastre de ese crecimiento", explicó.

LRA 6 Mendoza Quino

Mario Lázzaro, gerente General de ProMendoza, se refirió a la nueva llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil y el impacto que este hecho podría tener en Mendoza, señalando: "Las exportaciones van a seguir creciendo. De hecho, le vendemos mucho menos de lo que le podríamos vender. Veníamos creciendo y trabajando muy bien con la gestión de Bolsonaro, pero entendemos que la llegada de Lula se puede acelerar la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea".

LRA 17 Zapala

Profesionales de la salud de Neuquén se suman a no pagar el impuesto a las ganancias por ser de zona desfavorable

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe) presentó un proyecto de ley para que más de 11.000 trabajadores y trabajadoras de salud dejen de computar la zona desfavorable y geográfica inhóspita en el impuesto a las ganancias.

LRA 43 Neuquén

El referente gremial de prensa en Neuquén informó sobre la jornada nacional de paro. "Buscamos unificar un frente sindical para generar la fuerza necesaria y que las cámaras patronales puedan escuchar nuestro reclamo", explicó Ramírez.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunciaron en la sala Argentina del Centro Cultural Kirchner, la programación de la 37° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como el único de clase A de Latinoamérica.

El Festival se realizará entre el 3 y el 13 de noviembre, volviendo a la presencialidad completa, lo que permitirá el encuentro entre cineastas, elencos y el público en las salas cinematográficas de Mar del Plata.

Esta edición estará dedicada a la figura y filmografía de Leonardo Favio, con motivo del décimo aniversario de su muerte, el 5 de noviembre.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

En relación a esto, Graciela Orelogio, subsecretaria de la Dirección General de Escuelas (DGE), sostuvo: “La Dirección oficializó el inicio de clases para el año entrante, mientras espera que el Ministerio de Interior de la Nación acuerde los feriados venideros para cerrar el calendario escolar 2023”.

LRA 29 San Luis

Se realizaron los cursos en las localidades de San Francisco y Merlo, San Luis, para obtener el Carnet de Manipulador de Alimentos. “Debido a la demanda se prevé realizar otra capacitación”, comentó Pipitone.

LRA 7 Córdoba

Se trata de los ganadores del concurso CANSAT, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), del cual resultaron triunfadoras escuelas de Formosa, Córdoba, Misiones y la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Maximiliano Pisano, jefe de la Unidad de Formación Masiva de la CONAE expresó: “CANSAT es un estándar internacional que generalmente se realiza en distintas universidades para replicar el proceso a través del cual se diseña, construye, lanza y prueba un satélite en el tamaño de una lata de gaseosa”.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de ARSAT, Marcelo Tessoro, dijo que “se recuperó la posibilidad de inversión” con los 30 millones de dólares que se destinaron a la actualización de la Red Federal de Fibra Optica.

ARSAT es una empresa de telecomunicaciones del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial. Sus instalaciones están ubicadas en Benavídez, provincia de Buenos Aires.

LRA 53 San Martín de los Andes

Se trata de un simposio para consolidar un espacio de intercambio, debate y capacitación técnica para los agentes del sector de medios de transporte por cable. “En Argentina incluye casi exclusivamente a los centros de esquí y sus medios de elevación”, señaló Apaolaza.

LRA 57 El Bolsón

Los días 3, 4 y 5 de noviembre en Bariloche, la Fundación de Periodismo Patagónico (FPP) presentará NAVE de No Ficción: la primera edición de un festival iberoamericano de periodismo narrativo. “Se realizarán charlas, talleres, conversatorios, presentaciones, demás”, señaló Rey.

LV 8 Libertador

El Gobierno de Mendoza ha presentado su “Plan de Agua” en medio de un complejo déficit del servicio. En tanto, José Luis Alvarez, ex superintendente de Irrigación, sostuvo que la empresa israelí realizará un plan a largo plazo con un balance de agua, entre otros estudios fundamentales.

Laborales | Volver al inicio

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunciaron que las medidas de fuerza que iniciaron en El Calafate continuarán este fin de semana en Río Gallegos. “Lo que buscamos es una equiparación salarial”, afirmó Pacheco.

LRA 24 Río Grande

El referente de Barrios de Pie en Tierra del Fuego habló de la situación política y social en la provincia y en Río Grande. “Existe muy buena relación con las autoridades municipales y provinciales, pero seguimos con el reclamo por tierra, trabajo, paz y pan”, dijo García.

LRA 3 Santa Rosa

Trabajadoras y trabajadores de prensa de La Pampa realizaron una nueva jornada de paro, alerta y movilización en reclamo de mejoras salariales. Sobre el tema, el periodista Gustavo Silvestre dijo: "Estamos haciendo paro con una alta adhesión porque la situación no ha variado. La patronal sigue haciendo ofertas insuficientes, que no sacan de la línea de pobreza a los trabajadores de prensa".

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

Desde hoy juzgan el femicidio de Paola Ávila, que fue brutalmente asesinada en enero de 2020 y cuyo cuerpo apareció en un descampado del barrio Puerto Argentino, Salta. Nueve personas están acusadas por el delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” (Mumalá) dio a conocer datos sobre el registro de femicidios en Tucumán durante el 2022, lo que arroja una merma respecto a 2020 y 2021. “En lo que transcurre del 2022 vemos un marcado descenso del registro de femicidios”, señaló Muñoz.

Deportes | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Patronato venció a Talleres de Córdoba y se consagró campeón de la Copa Argentina. Además, clasificó a la Copa Libertadores. Esta victoria hizo que el equipo entrerriano tenga que enfrentar a Boca Juniors en un partido para definir la Supercopa Argentina, que se disputará en Abu Dhabi el 21 de enero.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Longoni es uno de los fotógrafos más importantes del país. Trabajó sobre momentos culmines de Argentina incluyendo hechos de la dictadura, los sucesos de La Tablada y mundiales de fútbol. En conmemoración a su trabajo, se estrenará el jueves 3 el documental “Una mirada honesta” en el Gaumont.

Uno de sus retratos más significativos fue el del gol de Diego Maradona denominado popularmente como “La mano de Dios” en el mundial México 1986 en el partido contra Inglaterra. En ese marco, reveló: “Ese fue el de los últimos eventos en los que la cámara fotográfica le pudo ganar a la televisión”.

“Le regalé la foto original a Diego pero estimo que la rompió porque no quería saber nada con eso”, contó Longoni.

LRA 1 Buenos Aires

La autora y escultora de la obra Mercedes Savall contó los detalles sobre el proceso para crear la obra homenaje al ídolo de River, Marcelo Gallardo, y cuándo se podrá ver.

"Va a ser un poco más grande que la de Angel Labruna, llega casi a los 8 metros y pesa 7 toneladas, es enorme. Este laburo me cambió la vida para siempre. El diseño se hace en arcilla y se escala en un modelo de yeso, que luego se realiza en bronce", detalló.

"Falta apenas terminar de soldar, pero ya está en el club. Es un homenaje a la altura de Marcelo, estoy conforme y agradecida a todo mi equipo de trabajo. Es una experiencia muy importante", expresó.

Se organizó una fiesta para el 9 de diciembre, momento en que se descubrirá a todos los hinchas y visitantes.

LRA 27 Catamarca

Se realizó la presentación y lanzamiento de “Desafío Fray Rally Bike 2022”. Acompañaron este evento Angela Caballero jefa de deporte de la municipalidad Fray Mamerto Esquiu, Luis Olima miembro de Let Go quien está a cargo del sistema de cronometraje, el secretario de producción de la municipal Gaston Vaquel además de Cintia Vega, Benjamín Seco y Nicolás Calvimonete que forman parte del team Fray.

El móvil de Radio Nacional estuvo presente en la conferencia de prensa y compartió las palabras de la encargada del Área de Deportes de esa municipalidad quien comento que van a “recorrer por medio de dos circuitos bastantes atractivos nuestro departamento”.