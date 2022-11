Santucho: "Las bases bolsonaristas contienen gente armada muy peligrosa"

Desde Brasil, Mario Santucho, periodista y editor de la Revista Crisis, describió el clima político de tensión que se vive tras la elección presidencial. “Las bases bolsonaristas están compuestas por gente armada muy peligrosa y con mucha prepotencia. La pregunta es cómo serán los próximos días. Bolsonaro está buscando la manera de denunciar fraude pero no tiene condiciones para dar un golpe de Estado o desconocer la elección porque los poderes importantes que en general son los que apoyan los golpes de Estado le han sacado el apoyo y apoyan a Lula: la embajada de EE.UU, el Presidente Biden habló con Lula, el poder económico, los medios y la justicia reconocieron la elección de Lula. Bolsonaro no tiene apoyo para generar una disrupción institucional. Por otro lado, sus diputados y senadores no van a poner en riesgo su mandato electo en función de un pataleo”, contó Mario Santucho y señaló que el peligro son las bases bolsonaristas: “Las bases bolsonaristas están compuestas por gente armada muy violenta. El Gobierno de Bolsonaro liberó la venta de armas, de manera que sus militantes más radicalizados andan armados. Por otro lado, están los 600 mil policías militares, se calcula que el 95 por ciento de esa fuerza es bolsonarista. También están las milicias que son bandas para-policiales armadas y bolsonaristas. Los camioneros responden a Bolsonaro y se encuentran cortando accesos y rutas en todo el país. Y también existe una red de clubes de tiro, de polígonos, compuesta por gente bolsonarista de estas características. La pregunta es qué va a pasar si esas bases salen a manifestar su descontento”. Mario Santucho analizó la situación política de la región y los desafíos que tienen los sectores progresistas ante la avanzada global de las nuevas derechas violentas y antidemocráticas. “Me parece que en Argentina asistimos a una crisis de la estructura política que se había impuesto con seguridad a partir de 2008 donde hay dos grandes fuerzas. Estamos ante el agotamiento de ese formato. El escenario 2023 puede llegar a ser parecido al escenario 2003 en ese sentido. Hay una posibilidad de que las coaliciones se rompan y la pregunta es quién va a tener la iniciativa. Y lo preocupante es que esa iniciativa parece estar más cerca de la derecha”, dijo Santucho y se refirió a la retórica de la polarización y a estos escenarios en donde los sectores progresistas son cada vez más moderados y las derechas cada vez más extremas y violentas. “El tema es cómo salimos de ahí. Siento que estamos entrampados. Por un lado hay que construir una fuerza para parar la derecha y para eso tenés que construir un escenario amplio como hizo Lula. Y la otra tarea (quizás no haya que pedírselo a las mismas figuras políticas) es reabrir el horizonte de lo posible para las fuerzas transformadoras del campo popular porque si no se hace eso quedamos condenados a poner en juego solo una política de orden emparentados con los grandes poderes actuales. Hay que relanzar fuerzas, plataformas, figuras, discursos y narrativas que reabran el horizonte”, dijo Santucho en la radio pública.

DESCARGAR

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20/ Conduce Jimena Arnolfi