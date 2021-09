Diario de Radio Nacional 1/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Iluminaron la pandemia en un momento muy oscuro para el mundo”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL ARROYO: “Llega el tiempo de la reconstrucción y el desafío es generar trabajo”

LRA 1 Buenos Aires – VICTORIA MONTENEGRO: “Lamentablemente la Policía de la Ciudad no busca a uno de sus policías”

LRA 1 Buenos Aires – Plataforma marítima: El Senado emitirá un rechazo por el decreto del gobierno de Chile

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – GUSTAVO MELELLA: “Tierra del Fuego no es una ensambladora, somos soberanía y empleo”

LRA 19 Puerto Iguazú – URSULA WAIDELICH: “La zona norte de la provincia está muy postergada”

LRA 25 Tartagal – EMILIANO ESTRADA: “Crearemos un Consejo regional del Norte Grande”

LRA 21 Santiago del Estero – SILVIA SAYAGO: “Aquí lo prioritario es nuestra provincia, nuestra gente”

LRA 1 Buenos Aires – EDUARDO SIGAL: “No hay que subestimar” el conflicto con Chile

LT 14 Paraná – MATIAS CERVILLA: Lanzaron un archivo digital de periodistas desaparecidos en dictadura

LT 14 Paraná – CLARISA SOBKO: Exhumaciones de Villa Paranacito “buscan la verdad”

LRA 54 Ing. Jacobacci – RICARDO AREDEZ: Elevan a juicio los apagones de Ledesma

LRA 8 Formosa – Lesa humanidad: Confirman procesamiento a ex jueces de la dictadura



LRA 1 Buenos Aires – CONSTANZA ALONSO: “El peronismo pondrá en marcha la economía otra vez”

LRA 13 Bahía Blanca – FRANCISCO CANTAMUTTO: “Estamos ante una recuperación de la economía”

LRA 1 Buenos Aires – LORENZO “TOTO” DE VEDIA: Los motivos que impulsaron la toma de tierras en la villa 21-24 de CABA

LRA 6 Mendoza – ALEJANDRO PONT LEZICA: “Estamos haciendo una radio federal con identidad”

LRA 6 Mendoza – MARIANA OLGUIN: Mes aniversario con grandes eventos

LRA 6 Mendoza – DARIO DALDI: “La radio estuvo muy vinculada a la carrera de Comunicación”

LRA 6 Mendoza – FITO SUDEN: “Se debe difundir calidad y recuperar lo clásico”

LRA 7 Córdoba – GABRIELA BARBAS: “Hay muy baja circulación comunitaria de la variante Delta”

LRA 42 Gualeguaychú – Aldea San Antonio: Avanza la vacunación contra el COVID-19 y retoman las actividades

LRA 17 Zapala – DANIELA ROJAS: Desvincularon a más de 20 trabajadores de salud de Zapala

LRA 43 Neuquén – FERNANDO SCHPOLIANSKY: Se presentó el plan Neuquén Se Activa

LRA 2 Viedma – ELISABET BARRERA: “No se puede volver a jornada completa si no habilitan cocinas y comedores”

LT 14 Paraná – Vacunación en Entre Ríos: Los números de la campaña en agosto

LT 11 Concepción del Uruguay – Buscan alcanzar el 100% de personas vacunadas: Se realiza un operativo especial de vacunación con Sputnik V

LRA 22 Jujuy – FABIANA VACA: “Alta cobertura de la primera dosis y un término medio de la segunda”

LT 14 Paraná – Coronavirus en Entre Ríos: Fueron 210 nuevo casos

LRA 23 San Juan – ALEJANDRA VENERANDO: Abren en San Juan la inscripción a adolescentes sin comorbilidades

LRA 5 Rosario – MONICA JURADO: En Rosario ya vacunan con segundas dosis a menores con comorbilidades

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – DIEGO TOSCANO: “Preocupa la presencialidad con la amenaza de la variante Delta”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: Patria, soberanía y pueblo no están en su vocabulario

LT 14 Paraná – JOSE LUIS ALFARO: “El PreViaje es una oportunidad para reactivar el turismo”

LRA 55 Río Senguer – BETINA GROSSMAN: Protocolo para las elecciones PASO

LT 12 Paso de los Libres – RODRIGO NENDA: “Por lo pronto se siguen barajando dos hipótesis”

LRA 1 Buenos Aires – CLAUDIO MORONI: “No es correcto afirmar que hay un cepo a las exportaciones de carne”

LRA 1 Buenos Aires – EDUARDO BUZZI: “Este gobierno promueve el incremento de la producción ganadera”

LRA 1 Buenos Aires – Exportación de carne: La Mesa de Enlace advierte sobre acciones de protesta

LT 11 Concepción del Uruguay – Gobierno y Mesa de Enlace: Nuevo enfrentamiento entre los dos sectores

LRA 53 San Martín de los Andes – SANTIAGO FERNANDEZ: Proponen derogar el aumento del boleto

LV 8 Libertador – ANABEL FERNANDEZ SAGASTI: “Apostar a las pymes y aliviar la carga tributaria cuidando al Estado”

LU 4 Patagonia – DARIO MARTINEZ: “Ante un conflicto, el gobierno nacional abre las puertas para debatir”

LRA 26 Resistencia – Informe del CESO: “La situación económica actual solo es comparable a la de 2019”

LRA 29 San Luis – ELOY HORCAJO: El Presupuesto provincial para 2022 prevé un incremento de casi el 57%

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Nación, Alberto Fernández sostuvo que “ningún país tiene futuro si no se desarrolla el conocimiento”, durante un encuentro que mantuvo este mediodía en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada con científicos, quienes reconocieron el apoyo del Gobierno nacional a la ciencia y tecnología.

El mandatario agradeció muy especialmente el trabajo que vienen llevando adelante los científicos durante la pandemia por el Covid-19. “Quiero que sepan que ustedes son un orgullo para el país. Iluminaron la pandemia, en un momento muy oscuro para el mundo, crearon insumos, aplicaciones, barbijos, suero equino, test, hicieron ciencia aplicada a luchar contra el covid”, detalló el jefe de Estado.

“Mientras yo sea presidente voy a seguir invirtiendo en Ciencia y Tecnología porque ahí está el futuro de los argentinos”, destacó el Presidente, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y actual precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, conversó sobre la marcha de la campaña electoral a poco más de diez días de las PASO.

En ese sentido, valoró que el gobierno “logró sostener la paz social en un contexto muy difícil” y enfatizó que “ahora viene la etapa de la reconstrucción y el desafío es generar trabajo”.

Confió en que la ciudadanía exprese en las urnas “el reconocimiento a quienes le pusimos el cuerpo a esta pandemia” y pueda distinguir “entre los que trabajan y los que hablan”.

Admitió que los reclamos y preocupaciones centrales están centrados “en el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias”.

El ex ministro señaló que aspira a llegar al Congreso con tres proyectos: uno que “transforme planes sociales en trabajo”; otro sobre la conformación de “un sistema de créditos no bancarios por el serio problema de endeudamiento de las familias, para la compra de máquinas e insumos” y el tercero sobre “una reforma de la escuela secundaria”.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña consideró que en la investigación sobre la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires Arshak Karhanyan, cuyo paradero se desconoce desde el 24 de febrero de 2019, “se cometieron muchos irregularidades”. Tras describir el caso, la precandidata a legisladora porteña señaló además que mañana se hará una movilización para acompañar a la familia en la búsqueda y lamentó que “no haya solidaridad por parte de sus compañeros de la Policía”. “Lamentablemente la Policía de la Ciudad no busca a uno de sus policías”, dijo Montenegro, y agregó: “Hay una cadena de mentiras que no terminan en un pequeño grupo de la Policía”.

LRA 1 Buenos Aires

Los bloques políticos del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) del Senado acordaron elaborar una declaración en conjunto de rechazo a la resolución del Gobierno de Chile de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de la Argentina.

Durante una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores, en la que el canciller Felipe Solá declaró que la única vía para resolver la controversia es la negociación con el vecino país, los senadores de ambos espacios políticos respaldaron la redacción de una declaración unánime de rechazo al decreto del presidente chileno, Sebastián Piñera, que será aprobada en la próxima sesión del Senado.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El gobernador le respondió al precandidato a diputado por Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ricardo López Murphy, quién sostuvo que el subrégimen industrial “es perverso” y pidió “desarticular el entramado de capitalismo de amigos kirchnerista”. Melella aseguró que las declaraciones fueron por “ignorancia y malicia”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Úrsula Waidelich es la segunda precandidata a Diputada Nacional en la lista de Juntos por Misiones encabezada por Martin Arjol en Juntos por Misiones. Explicó sus propuestas de campaña rumbo a las PASO donde compiten cinco listas dentro de este Frente.

LRA 25 Tartagal

El precandidato analizó las problemáticas sociales y económicas que atraviesan a Salta y señaló la importancia de generar espacios de diálogo y descentralización. “La provincia tiene una mirada muy centralista. Por eso decidí que mi campaña sea con eje en el interior y no en la capital”, señaló Estrada.

LRA 21 Santiago del Estero

Silvia Sayago se refirió a los proyectos que tienen planeados presentar en el caso de ocupar la banca como diputada nacional por la provincia de Santiago del Estero. Entre los proyectos más relevantes están la violencia de género, temas relacionados a la discapacidad y a la familia en general.

LRA 1 Buenos Aires

El ex subsecretario de Integración de la Cancillería Argentina sostuvo que hay que encontrar mecanismos de diálogo para solucionar el conflicto sobre los 5 mil kilómetros marítimos con Chile. En esa línea, sostuvo: “Sorprende en estas horas que aparezca el comunicado del Pro subestimando una situación que puede ser grave”.

Sigal también explicó que dichos límites constan de una riqueza petrolera. Por ese motivo dijo: “Hay intereses muy fuertes en todo esto; es una actitud muy peligrosa porque puede generar una situación de enemistad”.

A su vez, el vicepresidente del Frente Grande declaró que el presidente chileno Sebastián Piñera “tuvo poco respaldo electoral” y agregó: “Creo que lo está utilizando por las elecciones que tiene en noviembre, es muy peligroso”.

LT 14 Paraná

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. En Argentina, se reactualiza el reclamo en relación a los crímenes cometido por la última dictadura y el gremio de trabajadores de Prensa de Buenos Aires lanzó un proyecto colaborativo.

En este sentido, Matías Cervilla, integrante de la Secretaría de Asuntos Profesionales de SIPREBA, dijo que “pensamos en cómo podemos recuperar la historia de quienes eran trabajadores y trabajadoras de Prensa, estudiantes de periodismo y profesiones afines que habían sido asesinados o desparecidas en la última dictadura cívico-militar”.

LT 14 Paraná

En el marco de la causa Vuelos de la Muerte, se realizaron exhumaciones de restos óseos registrados como NN en el cementerio de Villa Paranacito. Las tareas fueron ordenadas por el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, con el objetivo de identificar nueve cuerpos y el procedimiento contó con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Clarisa Sobko, integrante de la agrupación HIJOS e HIJAS, estuvo presente en las exhumaciones y explicó que se excavaron 10 fosas para encontrar restos óseos que podrían ser de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, bajo la modalidad vuelos de la muerte.

LRA 54 ING. JACOBACCI

Luis Aredez fue desaparecido en la última dictadura en Libertador General San Martín. Su hijo se refirió a los avances en la causa contra el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier. Señaló que los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas están a la espera de la inclusión de otras causas asociadas a los Apagones de Ledesma.

LRA 8 Formosa

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en un fallo unánime, resolvió confirmar el procesamiento y embargo más la prohibición de salida del país de los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia Alfredo Montoya y Jorge Vázquez Rey, quienes cumplieron dichas funciones durante la última dictadura cívico-militar.

LRA 1 Buenos Aires

La candidata a diputada nacional Constanza Alonso (Frente de Todos) dijo que “no va a ser la primera vez que el peronismo ponga en marcha la economía”.

Alonso es nacida en Chivilcoy y hace 2 años fue candidata a intendenta por ese distrito: “Es importante llevar al Congreso las demandas del interior profundo de la provincia”.

Acerca de su coterráneo Florencio Randazzo -quien hace 2 años apoyó su candidatura a intendenta- dijo “me da mucha pena que haya elegido pararse de la vereda de enfrente del Frente de Todos y una campaña agresiva como toda la oposición”.

LRA 13 Bahía Blanca

El docente de la Universidad Nacional del Sur, Francisco Cantamutto, dijo que “la deuda que dejó Cambiemos es indefendible” y agregó que “(María Eugenia) Vidal confunde peras con manzanas con clavos oxidados y restos de alfombras”.

Cantamutto aclaró los dichos de la exgobernadora que manifestó que el gobierno actual se está endeudando más que el de Mauricio Macri.

El economista también dio detalles sobre el estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur que estableció que “2 de cada 3 hogares de Bahía Blanca tienen deudas. Y esa deuda no se tomó para invertir, sino para gastos diarios”.

Más allá de esta situación, Cantamutto dijo que “estamos ante una recuperación de la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

El sacerdote se refirió a la toma de tierras en el barrio porteño de Barracas que se da, dijo, por “oportunismo político”, pero que también expresa el “déficit habitacional” que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido abogó por la conformación de una mesa de diálogo entre el gobierno nacional, la ciudad y los vecinos, para realizar un proyecto de urbanización de la villa, y resolver la situación de estas 100 familias que tomaron el predio.

En tanto alertó que en el territorio “se vive una tensa calma”.

LRA 6 Mendoza

El director de Radio Nacional, encargado de las 50 emisoras de todo el país, dialogó con Radio

Nacional Mendoza y felicitó a la emisora por su 68°aniversario.

Además, Pont Lezica destacó el rol de los medios públicos valorando la labor realizada “durante la pandemia la radio pública llego a cada rincón del país” y se refirió al trabajo realizado para la “recuperación de los medios públicos”. En tanto, resaltó la creación del “área de género y de pueblos originarios.

También se refirió a los trabajadores de la radio y el compromiso asumido en cada una de las tareas: “Estamos haciendo una radio federal con identidad”, “Somos un pueblo con esperanza y la radio tiene que mostrar eso”, finalizó Pont Lezica.

LRA 6 Mendoza

La licenciada Mariana Olguín, directora y periodista de LRA 6, detalló las celebraciones que tendrán lugar en la emisora en el mes de su aniversario número 68. Así, Mariana informó que hoy cada programa festejará con producciones especiales y también se realizarán charlas debates sobre políticas culturales y desafíos actuales con referentes como Lucrecia Cardoso, secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Gustavo Uano, director del Instituto Nacional del Teatro y Diego Boris, presidente de INAMU.

En tanto, el broche de oro sucederá a fines de septiembre cuando la emisora pase a denominarse de manera oficial Joaquín Salvador Lavado, “Quino”.

LRA 6 Mendoza

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Darío Daldi, ex titular de la cátedra Taller de Radio de la UNCuyo, explicó la importancia de Radio Nacional durante estos 68 años y su incidencia en la sociedad mendocina, como así también la implicancia en la formación de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.

LRA 6 Mendoza

El periodista y locutor nacional con más de 30 años de experiencia y ex trabajador de Radio Nacional, Fito Suden, se refirió a la importancia de los medios públicos y habló de la necesidad de recuperar “lo clásico y difundir calidad”. También se manifestó a favor de defender el periodismo democrático y la función de los medios públicos.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

La secretaria de Promoción de la Salud de la provincia, Gabriela Barbás, reconoció que en Córdoba “hay muy baja” circulación comunitaria de la variante Delta, agregando que “se cumplieron los objetivos en cuanto a la colocación de segundas dosis en la provincia para los mayores de 50 años y ahora el foco está puesto en completar los esquemas en el resto de la población”.

LRA 42 Gualeguaychú

Luciano Schultheis, Intendente de Aldea San Antonio, informó que en la localidad se encuentra avanzada la vacunación y ha disminuido considerablemente el contagio de coronavirus.

LRA 17 Zapala

23 trabajadores y trabajadoras eventuales de salud del Hospital Zapala fueron dados de baja. Rojas recordó que fueron convocados en el marco de la emergencia sanitaria y cubrían a quienes estaban de licencia por integrar grupos de riesgo.

LRA 43 Neuquén

El funcionario explicó las principales líneas del proyecto presentado en el día de ayer por el intendente Mariano Gaido para la reactivación económica de la ciudad de Neuquén. “La pandemia permitió determinado grado apertura y se está encaminando”, señaló Schpoliansky.

LRA 2 Viedma

Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro (UnTER) recorrieron las escuelas de Viedma para repasar la situación de los edificios por el regreso a la presencialidad plena. Pidieron la reapertura de las cocinas y comedores escolares para el regreso de la jornada completa.

LT 14 Paraná

En el marco del Plan Rector de Vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos, en agosto se pudo inocular a un universo que equivale a lo que habitualmente se hacía para una campaña antigripal. “De esa magnitud fue el operativo desarrollado en el mes que finalizó”, enfatizó la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario de Salud de Concepción del Uruguay, Miguel Toledo, se refirió al operativo de vacunación especial que se repetirá mañana, jueves, en la Cancha de Almagro y el viernes en el Barrio Los Palos. Este operativo es únicamente para las personas que aún no han recibido su primera dosis, y la idea es lograr la mayor cantidad de vacunados. “Queremos llegar al 100% de personas vacunadas, o acercarnos lo más posible a ese 100%”, indicó Toledo.

LRA 22 Jujuy

La doctora Fabiana Vaca, Subdirectora de Epidemiologia de Jujuy, afirmó que “la situación va variando y tenemos una alta cobertura de la primera dosis y un término medio de la segunda, hecho que tiene que ver con algunas personas que tienen miedo por los mitos que hay en cuanto a efectos adversos. Es una reacción como la de cualquier vacuna y va desapareciendo con los días. No está trayendo ninguna complicación la combinación de vacunas, como es el caso de Sputnik y Moderna o con AstraZeneca”.

LT 14 Paraná

El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos confirmó que este miércoles se registraron 210 nuevos casos de coronavirus. De ese modo son 135.589 los positivos confirmados en la provincia, y según el reporte del Ministerio de Salud 12 departamentos sumaron casos en esta jornada.

LRA 23 San Juan

En conferencia de prensa, la ministra de Salud de San Juan dio a conocer los acuerdos del Consejo Federal de Salud. Posteriormente se anticipó la apertura a la inscripción a los adolescentes de la cohorte 2004.

LRA 5 Rosario

Los hospitales de niños de Rosario comenzaron esta semana a aplicar segundas dosis de Moderna a jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo. La semana que viene se inmunizará a esa misma franja etaria, pero sin comorbilidades.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Mientras el Gobierno nacional anuncia la vuelta a clases con presencialidad plena, desde Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Audint) advirtieron que la situación se puede complicar con la llegada de la variante Delta de Covid-19 al país.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Torres se refirió a las declaraciones que realizó la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien aseguró que no es lo mismo consumir marihuana en Palermo que en un barrio popular.

“Fue clasista y confunde muchas cosas. No es lo mismo el narcotráfico que las personas que consumen, y no es lo mismo el consumo, el abuso de sustancias y los consumos problemáticos”, sostuvo y agregó que “si el problema es la desigualdad, lo que hay que hacer son políticas que garanticen alimentación, educación y vivienda”.

“Hay una concepción muy liberal de que la pobreza es una condición natural”, afirmó y consideró que las expresiones de Vidal discriminan la pobreza, y al mismo tiempo “frivolizan” los problemas de los vecinos de Palermo.

“Es muy fácil decir algo clasista sin haber realizado políticas de inclusión que mejoren las condiciones de vida, y políticas de acceso al tratamiento de consumos”, señaló.

LRA 1 Buenos Aires

Mario enumeró distintos acontecimientos ocurridos en la región latinoamericana, tras la derrota electoral del gobierno de Cambiemos, en octubre de 2019.

A través de ellos, buscó explicar el comunicado del PRO a favor de la posición chilena en torno a la plataforma continental y los límites marítimos.

LT 14 Paraná

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, recibió al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, quien estuvo acompañado por el secretario de Turismo municipal, José Luis Alfaro. Allí, analizaron las diferentes acciones que se realizaron en materia turística en la ciudad durante el último verano y en los últimos meses con las vacaciones de invierno. En tanto, Alfaro indicó que “estamos gratamente sorprendidos con el Ministerio, pero además con las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional para reactivar el sector”.

LRA 55 Río Senguer

El Juzgado Federal Número 1 de Rawson aprobó el protocolo sanitario de prevención del COVID-19 con motivo de las elecciones PASO 2021, que se van a realizar el próximo 12 de septiembre. La resolución, que lleva la rúbrica del juez Federal Hugo Sastre, y de la secretaria electoral, Betina Grossman, sostiene que resulta necesario extremar los esfuerzos en las medidas de organización electoral. En tanto, Grossman comentó cuáles son los requisitos y las condiciones a la hora de ir a votar.

LT 12 Paso de los Libres

Rodrigo Nenda, abogado querellante de Miguel Arias en la causa que intenta esclarecer el atentado político que sufrió el diputado correntino en donde fue herido de un impacto de bala en el abdomen, destacó los últimos avances de la causa que lleva adelante la Fiscalía de Paso de los Libres. En esa vía, el letrado enfatizó en que se siguen “barajando dos hipótesis” y que la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional habrían identificado a dos sospechosos que serían oriundos de Tapebicuá y que se movían en un Volkswagen Gol, tal cual lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tras la reunión de gabinete económico el ministro de Trabajo negó que el sector agropecuario esté atravesando una “situación de crisis” y aseguró que “no hay una prohibición a la exportación de carne”.

Claudio Moroni le respondió a la Mesa de Enlace. “Los productores no están pasando un mal momento, sólo puede ser que estén ganando un poco menos porque los precios se están acomodando internamente”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina analizó la reacción de la Mesa de Enlace

por la prórroga de la restricción a la exportación de carne. “Ellos pudieron buscar audiencias con el objetivo de solucionar la situación o declarar la protesta en un marco de proceso electoral como en el que estamos”, declaró.

También sostuvo que la medida actual “no es un cierre” y que la decisión busca de una manera gradual estabilizar el precio de la carne. Además, agregó que “hay un puñado de autoconvocados que militan en el Pro” y destacó que “los ministros tienen las puertas abiertas” para el diálogo, por eso señaló que las acciones por parte del agro podrían ser distintas.

Eduardo Buzzi dijo que la Mesa de Enlace “debería ser más cuidadosa y objetiva” al tener en cuenta el contexto de la pandemia. En ese contexto, agregó: “Hay que saber aprovechar este momento y no caer en la conducción de Patricia Bullrich y otros agentes que están usando a los dirigentes agropecuarios para terminar haciendo acumulación política opositora al gobierno peronista”.

LRA 1 Buenos Aires

Los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre las restricciones a las exportaciones de carne. Ante el anuncio de la Mesa de Enlace por posibles protestas, el especialista ganadero explicó la situación: “Si bien la medida tiene un impacto negativo para el criador, hay otras cuestiones que nos golpean mucho más que esta medida”.

“Los grandes productores no quieren hablar de un plan ganadero porque tienen índices muy buenos, pero hay una necesidad en los estratos más chicos y esta es la cuestión que no comprendo”, agregó Baravalle.

LT 11 Concepción del Uruguay

El periodista Agropecuario Daniel Aprile, habló sobre la nueva pelea entre la Mesa de Enlace y el gobierno nacional por la prórroga de restricciones a la exportación de la carne. Luego de la decisión del Gobierno de prorrogar las restricciones para la exportación, los presidentes las patronales del campo decidieron avanzar con medidas de protesta, aunque por ahora no se confirmó fecha ni modalidad. En tanto los representantes de la industria frigorífica pidieron una audiencia con el Ministro de Agricultura, Luis Basterra, para buscar una solución al conflicto.

Tras esto, Aprile dijo que la medida de restricción “es buena a corto plazo”, pero que si se prolonga en el tiempo la decisión “se vuelve distorsiva y el gobierno debe bajar la inflación”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Concejales de diversos espacios políticos de San Martín de los Andes presentaron un proyecto de derogación del aumento del boleto de colectivo que se efectiviza hoy.

LV 8 Libertador

Así se expresó la senadora nacional y precandidata para renovar su banca, Anabel Fernández Sagasti, quien habló sobre la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a otros temas importantes en el encuentro con los sectores productivos de Mendoza.

“A los mendocinos nos cuesta llegar más a fin de mes que en el resto del país, por lo que el consumo ha bajado más también acá”, dijo Sagasti, y luego marcó que “es una política provincial en la que observamos los salarios más bajos del país y una inflación por encima de la media nacional”.

LU 4 Patagonia

Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, arribó a Comodoro Rivadavia y fue recibido por el intendente Juan Pablo Luque, quien valoró el acercamiento ante la necesidad de ser partícipes de la discusión por la Ley de Hidrocarburos.

LRA 26 Resistencia

“Presentamos un informe de la situación del país en el que analizamos la actual situación y la comparamos con elecciones anteriores en diferentes variables como ingresos, salario real, jubilación mínima y precios, entre otras. La primera conclusión es que estamos en la peor situación de las últimas cinco elecciones, solo comparable con la de 2019”, afirmó el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Nicolás Pertierra.

LRA 29 San Luis

El ministro dio detalles del presupuesto de San Luis para el próximo año. El Presupuesto provincial para 2022 prevé un incremento de casi el 57% con respecto al de este año: el 60% del total está destinado a Salud, Educación, Seguridad y Ciencia y Tecnología.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Sociología, y director del Laboratorio de Etnografía Urbana en la Universidad de Texas, y autor de Entre narcos y policías: Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personas, Javier Auyero, abordó esta problemática y contó cómo trabajan en su investigación.

En ese sentido, sostuvo que existe un Estado ambivalente, que castiga y a su vez está ausente, que criminaliza y participa del crimen; al mismo tiempo que aporta la información necesaria para el estudio del delito institucionalizado y sus violencias derivadas.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Educación de la Nación destacó que las escuelas argentinas intensificaron desde hoy el regreso a la presencialidad en las aulas para lo cual aplican un sistema de “retorno cuidado” y progresivo, con burbujas, distanciamiento social, ventilación, uso de barbijo e higiene de manos junto al monitoreo constante de la situación epidemiológica del coronavirus en cada distrito. En tanto, explicó que “cada provincia tiene que ajustar sus protocolos” y resaltó que “la circulación del virus en gran parte del país es muy baja”. “Llevamos más de trece semanas de mejoras sostenidas en los contagios y también mejoró la vacunación”, subrayó. Por último, señaló que “el funcionamiento del sistema educativo, aun en estas circunstancias, fue efectivo”.

LRA 52 Chos Malal

El intendente de Las Ovejas se refirió a la reunión del Ente Minas donde se planteó la problemática por la falta de agua. “Hay una cadena de sucesos que se van a dar con esta sequía y el gobierno tiene que acompañar a los productores porque estamos en una crisis”, señaló Godoy.

LRA 9 Esquel

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se refirió al compromiso con el Gobierno Nacional que dispone de partidas para atender la emergencia provocada por los incendios forestales en la zona. Sánchez dijo que están esperando la segunda parte del convenio para finalizar la construcción de los primeros módulos y comenzar con otros 125, y luego destacó que el verdadero problema es el del servicio eléctrico.

LRA 57 El Bolsón

El miércoles 8 de septiembre se realizará la reconstrucción del hecho que terminó con la vida del vecino Tino John en manos de efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de Chubut.

LRA 3 Santa Rosa

Claudia Calderón, secretaria General de UTELPA, dijo que en La Pampa “se va a garantizar” la vuelta a la presencialidad plena a las aulas. “Hay muchas expectativas, pero va a ser de manera pausada. Es un proceso lento, pero sí va a implicar más cantidad de estudiantes en las escuelas”, expresó la funcionaria.

LV 4 San Rafael

El Sheij Mohsen Alí, director de la Casa para la Difusión del Islam y sociólogo especializado en Medio Oriente, comentó que “la desinformación es real y está dividida en dos. En desinformación por ignorancia, porque hay gente que no se interesa y no se informa y luego hay gente que le interesa y se informa, pero no tiene canales para hacerlo correctamente. Y también hay una tergiversación, una tendencia a crear en el colectivo una imagen negativa del islam que es asombrosa”.

LRA 1 Buenos Aires

María Florencia Rodríguez se consagró ganadora de la tercera edición del Prix de Baron B-Édition Cuisine, un concurso que reconoce a los mejores proyectos gastronómicos integrales de la Argentina. La chef porteña contó que se instaló en Tilcara, Jujuy, hace casi 20 años y allí creó “El Nuevo Progreso: cocina + arte”, un restaurante inspirado en el producto ancestral andino, los pueblos originarios y la multipluralidad de la inmigración, que la llevó a ser reconocida entre más de 50 participantes de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

Dotto es uno de los máximos referentes en la materia a nivel mundial; fundador del centro Jorge Dotto, especialista en patología molecular y uno de los redactores de la Ley de Fertilización Asistida y de la Ley de Adopción.

En esta charla con Graciela Borges dio detalles del modo en el que la alimentación se relaciona con la genética y detalló la forma correcta de leer las etiquetas de los alimentos para conocer el contenido de lo que se consume.

El especialista fue consultado sobre varios mitos que existen sobre la alimentación y la importancia de consumir productos de estación.

Laborales | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Mariela Alloi, Secretaria Regional de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, informó que iniciaron el paro de actividades en reclamo del tercer y cuarto tramo del incremento salarial paritario del año 2021, agregando que también se reclama el funcionamiento de la obra social en el interior por tener muchas deficiencias con respecto a la obra social del Poder Judicial de la Nación, la cual solo brinda servicios y cobertura a los afiliados de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.

LRA 4 Salta

Cerca de concretar el arreglo entre docentes autoconvocados y el gobierno salteño, se suspende la asamblea de mediación. Después de un mes del paro docente en la provincia, las autoridades del gobierno de Salta finalmente se reunieron con los Docentes Autoconvocados. Lo hicieron en el marco de la audiencia de conciliación que dispuso la Secretaría de Trabajo de Salta.

LRA 18 Río Turbio

El intendente de Río Turbio se refirió al encuentro con la mandataria de la provincia de Santa Cruz, para poder llegar a un acuerdo en el conflicto de los trabajadores de YCRT. “La gobernadora se comunicó con el interventor de YCRT quienes brindaron una propuesta que no fue rechazada y aceptada en su totalidad por los trabajadores de la empresa”, comentó Menna.

Géneros | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

La abogada se refirió a la causa que se tramita en Paraguay a partir de los asesinatos de las niñas Villalba el 2 de septiembre de 2020. En distintas partes del mundo se movilizarán a las embajadas y consulados paraguayos con el lema “Eran niñas, basta de impunidad”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El pianista tucumano, consagrado mundialmente, habló con periodistas de todo el país. Contó parte de su historia, su infancia en Tucumán y en Santiago del Estero, los años de conservatorio, cómo conoció a su esposa y su vínculo con Francia.

Un crudo relato de las torturas sufridas en Uruguay, cuando fue detenido por los militares; le rompieron los dedos a golpes y lo amenazaron con cortarle las manos.

“Cuando la chica me sacó la venda para que me viera las manos, le pregunté la edad y me dijo que tenía 17 años y que me torturaba porque era la única forma que tenia de ganarse la vida”.

Estrella, embajador permanente de la Argentina ante la UNESCO, recordó cuando conoció a Evita; “me enamoré”; dijo que Cristina es uno de los mejores cuadros políticos del mundo y llamó a acompañar al Gobierno de Alberto Fernández.

LRA 13 Bahía Blanca

En la continuidad de los Conciertos Efímeros en el auditorio de Radio Nacional Bahía Blanca, hoy fue el turno de Marcos Marchegiani con serrucho.

Marcos es un multiinstrumentista, compositor y docente. También es conocido como Maestro Aramis. Integra bandas como Los Fantabulosikos, ImproDelivery, Serebrios y Pecadora, entre otros. Además de tocar en las Serenatas de la Muni.

También es docente en el Conservatorio de Bahía Blanca y en la Orquesta Escuela de Miramar.

Junto a Matías Morelli (quien hoy lo acompañó en vibráfono) y Juan Caputo forma parte del equipo artístico responsable del ciclo Conciertos Efímeros.