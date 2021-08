“Soy un peronacho que sólo quería vaciar mis tripas llenas de música”

El pianista tucumano, consagrado mundialmente, habló con periodistas de todo el país.

Contó parte de su historia, su infancia en Tucumán y en Santiago del Estero, los años de conservatorio, cómo conoció a su esposa y su vínculo con Francia.

Un crudo relato de las torturas sufridas en Uruguay, cuando fue detenido por los militares; le rompieron los dedos a golpes y lo amenazaron con cortarle las manos.

“Cuando la chica me sacó la venda para que me viera las manos, le pregunté la edad y me dijo que tenía 17 años y que me torturaba porque era la única forma que tenia de ganarse la vida”.