“Preocupa la presencialidad con la amenaza de la variante Delta”

Mientras el Gobierno nacional anuncia la vuelta a clases con presencialidad plena, desde Adiunt (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) advirtieron que la situación se puede complicar con la llegada de la variante Delta de Covid-19 al país. “En casos de contagios uno podría decir que estamos en el final de una segunda ola de Covid en el país. (Pero) Por un lado la amenaza de la variante Delta con un cuadro de una presencialidad total, tanto escolar, como comercial y como fabril; preocupan porque hemos visto en el mundo los estragos que ha provocado esta variante y particularmente las advertencias de los especialistas que con distintos énfasis han señalado la situación preocupante que se vive en Argentina toda vez que no se ha concluido la vacunación, ya que está relativamente avanzada, pero estancada en un punto y no se avanza en la vacunación de los adolescentes. En este caso tenemos una preocupación por esta circulación. Luego aparece el problema de que, como había pasado con la primera ola, la baja de casos no llega a ser completa”, opinó Diego Toscano, secretario general de Adiunt.

