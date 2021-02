Diario de Radio Nacional 04/02/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Pase lo que pase dialogó con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien se refirió a las políticas impulsadas desde su cartera, como la creación de nuevas viviendas y los nuevos créditos.

En ese sentido, sostuvo que la administración de Alberto Fernández aspira a ser “un gobierno de las clases sociales ascendentes”, por lo que hoy el ministerio que encabeza se centra a “cambiar el paradigma” en materia de vivienda social, creando unidades “con un concepto de crecimiento social”.

“Hoy la argentina hace un solo tipo de viviendas, con un concepto de ascenso social. Hoy las viviendas son iguales para todos los argentinos, pensadas con posibilidades de crecimiento, como por ejemplo el día de mañana tener un lugar para poder guardar un auto, o un pasillo donde pase una silla de ruedas” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó las distintas acciones que se están llevando a cabo en el marco de la pandemia de coronavirus y afirmó que “la prioridad del Gobierno es cuidar la salud y el ingreso de las familias”. En diálogo con el equipo de Ahí vamos, sostuvo que “el esfuerzo está en que la rueda de la economía se vaya moviendo” y resaltó que “hay señales que van marcando una tendencia de recuperación tanto en el empleo industrial como en el empleo de la construcción”.

El funcionario precisó que “se están ejecutando 900 obras públicas” en todo el país y subrayó que el trabajo se está realizando en todos las provincias y en todos los municipios. “No hay un solo intendente de la oposición que puede decir que no tiene un proyecto de Obras Públicas”, expresó.

Entrevista Federal

Lammens fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal y, en diálogo con periodistas de todo el país, ratificó que “la decisión política del Gobierno nacional es seguir cuidando y apoyando al sector turístico”.

Tras destacar la “muy buena temporada” que se registra en distintos puntos del país en el marco de la pandemia de coronavirus, entre los que resaltó Bariloche, subrayó que “la decisión política del Gobierno nacional es seguir cuidando y apoyando al sector turístico”.

En ese sentido, el ministro resaltó que “el programa Previaje fue muy exitoso y redistributivo y permitió oxigenar las economías regionales”.

Teniendo siempre presente la situación sanitaria y las restricciones que permiten mitigar las posibilidades de contagio, Lammens expresó: “Estamos más que satisfechos porque pudimos tener temporada de verano, pudimos darle oxígeno a las familias que viven de la actividad turística y hacer que no se acreciente la curva de contagios”.

LRA 1 Buenos Aires

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió a la situación económica del país y a las distintas acciones que desarrolla el Gobierno “para ayudar a las empresas y las familias para que comiencen a sentir un poco más de alivio”, dijo. En Radio país, señaló que “el diagnóstico es que no alcanza la plata y el consumo no termina de recuperarse” y agregó: “Tenemos muy claro que los precios aumentan y el salario ha venido perdiendo en su gran mayoría”. En ese sentido, remarcó que “para que el consumo se recupere, el salario sí o sí debe ganarle a la inflación” y subrayó que “hay que recuperar la producción y el empleo, no hay atajos”.

LT 14 Paraná

Guzmán dijo que “la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía”, y agregó que “las políticas de precios y salarios coordinadas van a ser una solución muy importante. Necesitamos que el crecimiento de la economía vaya de la mano de la recuperación del poder de compra del salario”.

Finalmente, el ministro negó que se vayan a “instalar techos en las discusiones paritarias”, y remarcó que “no se atan las paritarias a plazos, no habrá un modelo estricto para todas las paritarias, pero sí pretendemos que se alineen los precios y los salarios a la pauta inflacionaria”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac sobre el regreso a clases presenciales.

“Tenemos que volver a las clases presenciales con responsabilidad y con cuidados. El regreso a clases será de forma rotativa para poder mantener el distanciamiento. Hay que acondicionar las escuelas”, destacó el ministro por Radio Nacional. “La tecnología no va a reemplazar al aula sino que la va a apoyar”, agregó.

En tanto, el ministro de Educación de Córdoba habló sobre el rol del Consejo Federal de Educación. “Nos permite opinar sobre las metas a alcanzar y también aprender a escuchar a cada provincia. Es un lugar en donde no se observan posicionamientos influidos por la política partidaria. Nosotros tenemos que dar respuestas para mejor la educación”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió al rol del “Consejo Económico Social”. “El Presidente lo pensó cómo un organismo para discutir y debatir el futuro. Cuantos más representantes haya mejor”.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Federica Pais y el equipo de Radio País, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, instó a la población a “no tener miedo” y vacunarse ya que esa, aseguró, “es la solución” a la pandemia. El funcionario destacó las negociaciones del Gobierno nacional y recordó que Argentina forma “parte de un grupo privilegiado de países que ya empezó a vacunar”.

Además del acuerdo con Rusia y del envío de la Sputnik V, detalló el arribo de nuevas vacunas y precisó que para marzo la vacuna de Oxford “ya va a estar en nuestro país” y que también Argentina recibirá 2,2 millones de dosis más por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que “los plazos de entrega” de vacunas contra el coronavirus “tienen un cuello de botella en la producción a nivel global y la Argentina no es la excepción”. Sin embargo, aseguró que el país “seguirá recibiendo vacunas como lo viene haciendo, tratando de que no se dilaten más los plazos”.

“Tenemos la tarea de llevar negociaciones con todos los laboratorios para que se provea en tiempo y forma” de vacunas a los argentinos, dijo Cafiero.

LRA 7 Córdoba

En medio del debate en torno a la producción, concentración y falta de vacunas contra el coronavirus, Médicos Sin Fronteras pidió que no haya patentes para las dosis producidas con el objetivo de inmunizar a la población contra el COVID-19.

Felipe Carvalho, médico brasileño referente de Médicos sin Fronteras, dijo que “la situación actual se caracteriza por la exclusividad de quienes producen la vacuna, la escasez por la imposibilidad de responder a la gran demanda mundial y la exclusión que sufren aquellos países que no pueden acceder a las dosis de las diferentes vacunas que existen en el mercado”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico argentino y editor de The Lancet en español, Gustavo Sevlever, destacó la importancia de la publicación de los datos de la vacuna Sputnik V en esa revista científica y resaltó su “eficacia y seguridad”. En Ahí vamos, explicó que “los médicos y los científicos ahora pueden acceder a los datos que están disponibles en todo el mundo porque están publicados de manera transparente”.

El también director de Docencia e Investigación de Fleni, se refirió a la trayectoria de las publicaciones de The Lancet y subrayó: “Es una de las tres revistas científicas más prestigiosas del mundo y tiene un aceptable nivel de confianza”.

En ese marco, celebró que en menos de un año de pandemia se tengan “todos los recursos de diagnósticos y un número importante de vacunas”. “Nunca antes se hizo una vacuna tan rápido”, sostuvo, al tiempo que agregó: “La pandemia se va a acabar con las vacunas”.

LRA 8 Formosa

A partir del actual estatus epidemiológico logrado en Formosa, las capacidades estatales consolidadas y la experiencia adquirida en la lucha contra la pandemia, así como los nuevos conocimientos científicamente verificados respecto del coronavirus, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 actualizó los protocolos vigentes para diversas situaciones de cuarentena en la provincia.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Hoy comenzó la vacunación de adultos mayores de 80 años que integraban la lista de 100 personas que habilitó el gobierno provincial. Es la primera etapa que consta de dos tandas de 3000 dosis.

LRA 19 Puerto Iguazú

La funcionaria explicó que trabajan con las cámaras empresariales y los sindicatos para implementar el mecanismo de testeo rápido a todos los trabajadores. “Buscamos que el trabajo sea seguro”, indicó Giménez.

LRA 52 Chos Malal

Se realizó una nueva jornada de vacunación en la región norte de Neuquén que engloba al personal de salud y a personas adultas mayores de 80 años. De las 240 nuevas dosis de vacuna Sputnik V que llegaron, cien fueron destinadas al Hospital Zonal Gregorio Álvarez, y otras cien a distintos hospitales del interior como Las Ovejas, Andacollo, Tricao Malal, El Cholar, Buta Ranquil y Barrancas.

LRA 14 Santa Fe

El comerciante destacó que tras dos años de crisis, durante el 2020 cerraron 30 locales en el centro comercial. Explicó que el sector sufrió una caída en sus ventas en 2018 y 2019, pero que la pandemia agudizó la crisis.

LRA 1 Buenos Aires

Encuentro Nacional dialogó con el secretario general del gremio de Canillitas y miembro de la CGT, Omar Plaini, de cara a las reuniones para alcanzar un acuerdo de precios y salarios que mantendrá el Gobierno nacional con los trabajadores y empresarios.

En ese sentido, el también senador Provincial de La Plata por el Frente de Todos consideró que, tras “los 4 años de macrismo” y “la pandemia”, “comienza una etapa de recuperación” de la economía y señaló que coincide con el planteo del gobierno de que los salarios deben crecer más que los precios.

LT 14 Paraná

Pablo Vigo, referente del Movimiento de Padres de Chajarí, informó que mañana, viernes, habrá una concentración frete a la Casa de Gobierno en Paraná, en reclamo de la apertura de las escuelas para que se retorne la presencialidad de los alumnos.

“La pandemia sacó de cuadro a todos, pero el impacto virtual no da una igualdad de recursos”, expresó Vigo, y luego dijo que “las escuelas tendrían que haber sido las ultimas en cerrar, y hoy tienen que ser primeras en abrir”.

LRA 3 Santa Rosa

La Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo (COMISSET) aprobó el “Protocolo para la Presencialidad del Ciclo Maternal de los Jardines Maternales y de Infantes de Gestión Privada”. Fabiola Frank, directora del jardín Ludovico de Santa Rosa, detalló las características del nuevo protocolo.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Luego de una reunión de Valcheta, se ratificó la posición de las comunidades Mapuche-Tehuelches de Río Negro en contra de la explotación mega-minera. El werken explicó que esta actividad no es compatible con la cosmovisión del pueblo ancestral y aseguró que, desde la institución que representa, “nunca estarán a favor”.

LRA 57 El Bolsón

El ex intendente de Comodoro Rivadavia manifestó su oposición al proyecto de Megaminería a cielo abierto que plantea el gobernador Mariano Arcioni. “La posición del PJ es muy clara: es de rechazo total”, enfatizó.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Luego del plenario de secretarios y secretarias generales, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén resolvió asistir a la mesa de negociación convocada por el gobierno provincial para el viernes. El sindicato solicitará una recomposición salarial para el 2020 del 36% y determinar la pauta salarial del año 2021.

LRA 17 Zapala

El bloque de diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó un proyecto de resolución para que el Consejo Provincial de Educación de Neuquen brinde información sobre la habilitación del Instituto Durmare. Los legisladores informaron en sus fundamentos que un importante número de alumnos y alumnas del Instituto educativo que forma profesionales terciarios en enfermería no pueden acceder a la realización de las prácticas profesionales y a la obtención de su título habilitante.

LRA 21 Santiago del Estero

La Secretaria de Comercio de Santiago del Estero convocó a la Cámara de Comercio e Industria y a comerciantes para establecer el precio de la canasta escolar. “El objetivo de la reunión es poder congeniar un precio de la canasta escolar accesible y acorde a nuestra realidad”, afirmó Vizoso.

LT 14 Paraná

La Justicia Federal inició una inspección ocular por zonas de Villa Paranacito, en el marco de la causa por los vuelos de la muerte realizados durante la última dictadura cívico militar. El libro del periodista entrerriano Fabián Magnotta, el cual recopila testimonios de isleños que vieron como naves del Ejército arrojaban cuerpos en el delta entrerriano, fue el disparador para la investigación.

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos en Entre Ríos, Lucía Tejera, expresó que “las jornadas de reconocimiento en la zona fueron muy intensas y fuertes, y es una tarea gigantesca la reconstrucción de la memoria luego de 40 años”, agregando finalmente que “nos sorprendió el terror de la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández visitó la planta de laboratorios Richmond, en la localidad bonaerense de Pilar, donde se interiorizó sobre los planes de inversión de la empresa farmacéutica nacional, estimados en 80 millones de dólares.

Luego de recorrer la planta, el mandatario se reunió con los directivos de la empresa que tiene 85 años en la Argentina, está en pleno proceso de expansión a nivel regional, y busca continuar con sus inversiones en el país “para crear empleo calificado y capacidad científica local”.

El proyecto para los próximos dos años de Richmond incluye una nueva planta de alta potencia con tecnología de última generación para elaborar productos para enfermedades oncológicas y para esclerosis múltiple.

LRA 42 Gualeguaychú

Bourlot, integrante de la Dirección Ampliada del Hospital Centenario de Gualeguaychú, afirmó que “hay un marcado descenso de casos en la región”, y luego detalló que faltan unas 40 muestras para procesar, pero que las consultas e internaciones por cuadros febriles han disminuido en las últimas semanas.

“Tenemos una curva descendiente sostenida en las últimas semanas”, precisó Bourlot, aunque llamó a mantener el autocuidado personal.

LRA 1 Buenos Aires

Feinmann analizó las críticas que la oposición y cierto sector de la sociedad lanzaron contra la vacuna Sputnik V desde que el Gobierno acordó, con la Federación Rusa, su llegada a la Argentina.

“Es increíble que unitarios y federales no haya sido superado en el país, y que las divisiones, las oposiciones feroces, los odios, sigan muy marcados. Acabamos de asistir al intento de denigrar a una vacuna, la Sputnik V, que la llamaban rusa para tocarla con un toque rojo, porque ‘rusa’ va a comunista y la gente acepta temerle a eso”, reflexionó, en diálogo con Radio Nacional.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Desarrollo Social oficializó el aumento del 50 % en los montos mensuales de la Tarjeta ALIMENTAR, por lo tanto las madres que tengan un hijo menor de seis años dispondrán de seis mil pesos cada 30 días en esta tarjeta, mientras que a las madres con dos o más hijos se les acreditarán nueve mil pesos durante el mismo período.

El titular de la cartera, Daniel Arroyo, confirmó que los montos se cargarán el tercer viernes de cada mes, y el aumento “es para sostener el poder de compra de las familias, y para insistir con una buena nutrición”.

LRA 1 Buenos Aires

El vice presidente de la Unión Industrial Argentina, habló con Luisa Valmaggia y Horacio Embón y aseguró que “el atraso salarial es indiscutible” y explicó por qué se debe trabajar en la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados.

“El proceso de industrialización de la sociedad no termina de madurar en la Argentina, no hay un proyecto a largo plazo y eso le hace mucho daño al país.

En este contexto, el empresario destacó que en el año que lleva de gestión el actual Gobierno y a pesar de la pandemia, el sector industrial ha tomado más de 3 mil trabajadores.

Y puso en valor esa cifra comparándola con las 25 mil PyMes que cerraron sus puertas en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri.

LRA 22 Jujuy

El empresario, a cargo de la Unión de Empresarios de Jujuy, se refirió a la actividad económica actual diciendo que “somos optimistas para que este año se pueda recuperar lo perdido en 2020 por la pandemia, ya que tuvimos un enero bueno. La situación sigue siendo compleja para los comercios que fueron muy golpeados, porque falta bastante para que recuperen el volumen de venta previo a la pandemia”.

LRA 29 San Luis

El funcionario se refirió a la temporada de verano en medio de la pandemia y dijo que el impacto fue positivo. “Durante el mes de enero tuvimos un ingreso de 3.500.000.000 de pesos”, comentó.

LRA 23 San Juan

El terremoto del 18 de enero pasado, que registró una magnitud de 6.4 grados en la escala Richter, azotó la provincia de San Juan dejando a cientos de familias sin techo y pérdidas materiales en comercios de distintos rubros. Según Cámara de Comercio del Interior, las pérdidas en productos ascienden a los $100 millones. Este dato surge de un relevamiento realizado por el organismo en 335 comercios de los departamentos más afectados por el sismo: Sarmiento, Pocito, Santa Lucía, Rivadavia y Capital.

LT 14 Paraná

Las rebajas acordadas son de hasta el 30%, y el acuerdo comenzó a regir formalmente desde ayer, miércoles, en los supermercados de todo el país.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, subrayó que con este tipo de medidas se busca “establecer una referencia en los valores de estos ocho cortes, más los dos que están incluidos en la canasta de Precios Cuidados”.

LT 14 Paraná

El gobierno de Entre Ríos le planteó a los gremios docentes un incremento salarial que alcanzará al 33% para los que menos cobran. En el caso de los trabajadores estatales, ese mismo segmento tendrá un aumento de hasta el 30%, tomando que la recomposición incluye la suma fija otorgada desde octubre, la cual pasa a ser remunerativa en dos etapas.

“El mayor esfuerzo está enfocado en aquellos trabajadores que menos ganan”, expresó el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.

LRA 1 Buenos Aires

Darío Villarruel dialogó con Sergio Gómez quien trabaja de taxista, también con Iván Cabral (colectivero de la línea 161) y por último con Sergio Solis (camionero).

Por Radio Nacional nos contaron cómo cambió el trabajo tras la pandemia. “En el taxi pusimos un separador para que los pasajeros se sientan más protegidos. El trabajo fue levantando muy de a poco, se mantiene pero no cómo era antes de la pandemia”, expresó Sergio Gómez.

Ivan Cabral es colectivero de la línea 161 y recordó cuando hace dos años le hizo RCP y le salvó la vida a un pasajero que sufrió un paro cardíaco. “Por suerte todo terminó bien, había tomado el curso de RCP y pude salvarle la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que “no hay que decir que vuelven las clases” ya que “en el 2020 en la provincia hubo clases”, aunque en circunstancias complejas debido a la pandemia por coronavirus.

Kicillof, acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, la directora general de Escuelas, Agustina Vila y el intendente local, Pablo Javier Zurro, presentó en la localidad bonaerense de Pehuajó el Programa de Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares para el retorno seguro a las clases presenciales, de cara al inicio del ciclo lectivo en el distrito.

“En el 2020 en la Provincia hubo clases, no hay que decir que vuelven las clases. Hubo clases, aunque en las circunstancias tan complejas a las que nos enfrentó el coronavirus”, aseveró el mandatario.

LU 4 Patagonia

Saso expuso su voto en contra de la zonificación minera y detalló los inconvenientes que generaría el proyecto que impulsa el gobierno provincial si fuera aprobado.

“Consideramos que este proyecto no tuvo el debate público necesario y está acompañado por aquellos que no escuchan a la gente. El debate debe darse en otro marco, y no en dos Comisiones para llevarlo inmediatamente después a un sesión extraordinaria, la cual se desarrollará mañana jueves”.

LRA 9 Esquel

El Superior Tribunal de Justicia se declaró incompetente ante el pedido de nulidad del proyecto de zonificación presentado por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. A fines de noviembre pasado el Movimiento No a la Mina Esquel presentó una medida autogestiva ante la jueza civil Alicia Arbilla por considerar que el proyecto del gobierno provincial era ilegal e inconstitucional. Ante este pedido, Arbilla planteó su incompetencia y en vistas a la posibilidad de que se trate en la sesión extraordinaria de este viernes, el No a la Mina se manifestó frente a Tribunales para exigirle una respuesta a la magistrada.

“Que la justicia acompañe el reclamo del pueblo ante este mamarracho”, expresó Viviana Moreno, referente de No a la Mina.

LT 12 Paso de los Libres

La titular de Hábitat y Vivienda de Paso de los Libres, Sara Alegre, pidió que el equipo del presidente Alberto Fernández y del ministro Ferraresi, “sigan financiando obras que generan trabajo y bienestar para el bien de todos los correntinos”, tras conocerse la decisión de la Nación de promover obras públicas en el territorio provincial.

LRA 12 Santo Tomé

Gómez detalló los fundamentos de concretar una Renta Universal Básica, diciendo que la iniciativa “no es una asistencia social, ya que siempre la entendimos como un derecho legítimo para evolucionar al último nivel en la escala de derechos, que es el patrimonio del suelo que habitamos”.

“Los receptores de la renta serían la universalidad de la población, aproximadamente sustentada con el 8% del PBI, cancelando de esta manera los planes sociales vigentes”, finalizó Gómez.

LRA 1 Buenos Aires

Un total de 96.164 turistas en su gran mayoría de las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, se movilizaron en Jujuy durante enero, lo que generó un impacto económico de 13.354.221 dólares. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Jujuy Daniel Reynoso se refirió al movimiento turístico en el marco de la pandemia de coronavirus y detalló cuáles son las restricciones para ingresar a la provincia. En tanto, destacó los principales atractivos y platos que ofrece el lugar.

LRA 42 Gualeguaychú

El Viceintendente de Islas del Ibicuy, Luciano Tramontin, indicó que se iniciará la entrega de bolsones alimentarios a unas 200 familias de esa localidad y de parajes cercanos, dentro del Programa ´Argentina contra el Hambre´.

Tramontin valoró que este Programa también sea una ayuda más para la distribución de alimentos que se realiza desde el municipio de Ibicuy.

LRA 55 Río Senguer

Siguen trabajando 185 personas para apagar los focos de fuego en la Cuesta del Ternero, en las cercanías de El Bolsón, tras reavivarse las llamas por las altas temperaturas y los vientos del oeste. Llegaron 10 trabajadores de Neuquén, 11 del Parque Nacional Nahuel Huapi y otra decena del Parque Nacional Los Glaciares para ayudar en el combate del siniestro, mientras se seguirán sumando combatientes y el Ejército para abastecer de comida a los brigadistas involucrados.

Gipsy Lavin, periodista de Radio Nacional el Bolsón, brindó un informe referido a los incendios forestales en la zona.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un acuerdo marco de cooperación por el cual la provincia adhiere al Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, que prevé financiar proyectos de urbanización. Además, ambos funcionarios rubricaron un convenio por el cual el gobierno provincial recibirá un subsidio institucional para la Implementación de un Sistema Único de Información de Políticas Sociales de Entre Ríos.

Tras esto, Bordet afirmó que “venimos avanzando en una agenda de trabajo en común con el Ministerio de Desarrollo de la Nación”, en tanto Arroyo dijo que “seguimos trabajando muy fuerte con Entre Ríos”.

LRA 25 Tartagal

Un niño de 8 años de la comunidad originaria de paraje Tuyunti murió el lunes en el Hospital Juan D. Perón de Tartagal tras presentar insuficiencia respiratoria. Según informó la gerencia del lugar, la prueba de PCR dio positivo para Covid-19. Sin embargo, la familia sostiene que su hijo no murió por el virus sino por mala praxis. “Dicen que es Covid por plata nomás”, sostuvo el padre.

LV 8 Libertador

Belén, integrante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá), agregó que “en referencia a esta temática, la justicia deja mucho que desear y por eso pedimos capacitación para los trabajadores de ese poder”.

LRA 15 Tucumán

Emanuel Díaz Pintos, a cargo del equipo femenino de futsal del Club Central Norte de Tucumán, fue denunciado por una jugadora y el club se considera “ajeno al hecho”. Ante este panorama, compañeras y colegas de la denunciante renunciaron a participar en el torneo. “No solamente es el DT de una de las jugadoras que lo está acusando, sino que también es quien administra este espacio, da los turnos de las canchas”, indicó la letrada.

LRA 43 Neuquén

Las Mujeres de la Matria Latinoamericanas y Libres y Diverses MuMaLá solicitaron una reunión con la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve. Reclaman información pública sobre los protocolos diseñados para la implementación de IVE como el Registro Público de Objetores de Conciencia, canales de comunicación para consultas, información y denuncia de obstaculizaciones en su implementación.

LT 14 Paraná

Ingresó la primera presentación contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embrazo (IVE) en Entre Ríos. La misma llegó al Juzgado Federal de Paraná y fue realizada por la abogada Miriam Müller, que es la presidenta de la Junta Promotora del Partido Nos de Entre Ríos.

“El nacimiento de este partido es en defensa de la vida, y levantamos la voz porque había un vacío”, aseveró Müller, y luego confirmó que en otras 16 provincias se efectuaron presentaciones similares para declarar como inconstitucional la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

LRA 42 Gualeguaychú

La comparsa Marí Marí, dependiente del Club Central Entrerriano, puso en venta las entradas para festejar con un show sus 40 años en el estadio Obras de Buenos Aires. En el marco del aniversario, el cual no se pudo festejar en el Corsoódromo de Gualeguaychú, la Comisión Directiva del club creó un evento especial para el fin de semana largo de Carnaval que se emitirá también vía streaming.

Francisco Claret, presidente de la institución, detalló cómo será el espectáculo conmemorativo.

LRA 1 Buenos Aires

En este capítulo la Juana cuenta la historia de la Pimienta y se mete en ese terrenito fértil de las plantas medicinales y los cuidados alternativos. Brindamos con agüita de manantial para que caigan todos los virus de las opresiones y los miedos. Y con Ron Tornillo brindamos por la libertad y el gozo de los encuentros… No estamos solas, solos. Hay noches con tiempos huecos pero también las hay de miles y miles, bajo las estrellas, buscando y llevando a cabo sueños comunes. Hay que inventar respiraciones nuevas…como dice el poeta.

LRA 4 Salta

Anoche murió el escritor wichí Laureano Segovia, probablemente el primero de los autores que utilizó la palabra escrita en una lengua que es fundamentalmente oral. Uno de sus amigos, el escritor y documentalista Carlos Müller, destacó el trabajo de Segovia en la recuperación de la historia de las comunidades de Santa Victoria Este.

LRA 5 Rosario

El próximo domingo habrá elecciones presidenciales en Ecuador, que elegirá entre el correísta Andrés Arauz, el conservador Guillermo Lasso y Yaku Pérez, con mayor representación entre los pueblos originarios. El escritor Bilsky sostuvo que las elecciones se dan en un contexto de “gestión criminal” de la pandemia realizada por Lenin Moreno. “En estos tiempos de pandemia, Ecuador nos ha regalado escenas muy tétricas”, dijo.

