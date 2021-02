“Para que el consumo se recupere, el salario debe ganarle a la inflación”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió a la situación económica del país y a las distintas acciones que desarrolla el Gobierno “para ayudar a las empresas y las familias para que comiencen a sentir un poco más de alivio”, dijo. En Radio país, señaló que “el diagnóstico es que no alcanza la plata y el consumo no termina de recuperarse” y agregó: “Tenemos muy claro que los precios aumentan y el salario ha venido perdiendo en su gran mayoría”. En ese sentido, remarcó que “para que el consumo se recupere, el salario sí o sí debe ganarle a la inflación” y subrayó que “hay que recuperar la producción y el empleo, no hay atajos”.

Tras explicar que “la economía de Argentina viene muy castigada” y recordar que “durante el gobierno de Mauricio Macri, los salarios del sector público perdieron un 39%”, Todesca Bocco resaltó que en la actualidad “hay varios indicadores que demuestran que la economía argentina se está recuperando, como la recaudación, la actividad industrial y la construcción”. En tanto, manifestó que “hay que lograr que el crecimiento no quede solo en beneficio de algunos”.

Por otro lado, se refirió a la deuda argentina y expresó que “el país se tiene que poder recuperar para armar un plan razonable que no afecte a la economía doméstica”.