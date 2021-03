Diario de Radio Nacional 03/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández visitó la planta del Instituto de Investigaciones Aplicadas (INVAP) de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde firmó un convenio para la provisión de radares 3D.

En ese sentido, el primer mandatario destacó la necesidad de apostar y creer en la ciencia argentina, y la importancia del desarrollo del conocimiento de nuestro país en relación a la soberanía y la economía.

“Este es el futuro de la Argentina”, sostuvo el mandatario, que recorrió las instalaciones del Instituto por el cual “los argentinos somos reconocidos en el mundo”.

En tanto, Fernández criticó a aquellos que “dicen que les importa la seguridad, mientras desatienden el desarrollo nacional de radares”, y señaló la diferencia entre “los que piensan la Argentina para pocos, y los que la piensan para todos”.

LRA 30 Bariloche

El presidente lleva a cabo su primera visita a Río Negro para firmar convenios con INVAP con el objetivo de proveer radares de vigilancia y control aeroespacial. A su vez, anunció la reactivación de la fabricación de radares de nueva generación que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial.

LRA 1 Buenos Aires

La gobernadora Arabela Carreras, declaró que es un día “muy especial” por el evento oficial. “Habrá importantes anuncios en materia de inversión que nos dará fuentes de trabajo”, declaró.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores, recibieron a miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT). En la reunión trabajaron en el proyecto que presentó de Sergio Massa que espera modificar el impuesto a las Ganancias y fija un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el tributo.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto a la vicegobernadora, Laura Stratta, estuvo presente en Larroque, Departamento Gualeguaychú, donde anunció distintas obras en el marco del Plan ´Argentina Hace´.

“La obra pública es una concepción política, son formas de ver la realidad en la Argentina, observar el orden de prioridades que tienen y asignar los recursos donde más se necesitan”, afirmó el gobernador.

LRA 42 Gualeguaychú

La diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha, analizó el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias, y destacó las propuestas y el interés del Presidente en la Reforma Judicial y la investigación del origen de la deuda externa.

“El Poder Judicial se quedó con rasgos monárquicos, con privilegios que no corresponden en otros espacios sociales. El Poder judicial se compone por familias, y esto debe ser transformado”, expresó la legisladora.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ratificó que, pese a los ataques mediáticos a su figura y a la provincia por parte de un sector de la prensa porteña y la oposición, “seguiremos defendiendo la salud y la vida de cada formoseño”.

LRA 13 Bahía Blanca

El director adjunto de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, contó que llegaron a Bahía Blanca 2.400 dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus que será destinada a menores de 60 años con enfermedades prexistentes.

“Estamos satisfechos porque es una cantidad mayor a las que veníamos recibiendo habitualmente”, dijo Alimenti en Radio Nacional Bahía Blanca.

Además dio a conocer que en la ciudad ya se vacunaron más de 6.000 personas con la primera dosis y más de 1.600 con la segunda dosis, además de contar con unos 70.000 inscriptos.

También hizo aclaraciones sobre turnos, prioridades en la vacunación y cómo se viene llevando a cabo la aplicación en geriátricos.

LT 14 Paraná

El sistema sanitario de Entre Ríos, en coordinación con los municipios, continúa el operativo de vacunación contra el COVID-19. El gobierno entrerriano recibió 65.900 dosis entre las tres vacunas que ingresaron al país, y tras esto se vacunó al personal de Salud, a los adultos mayores institucionalizados y la semana anterior comenzó el operativo con los adultos mayores.

El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, explicó que “hemos logrado llegar a todos los municipios de la provincia con la distribución de las dosis”.

LU 4 Patagonia

El secretario de Salud, Carlos Catala, informó que la entrega de turnos para la población de riesgo de personas mayores de 70 años ha comenzado, y de esta manera se inició la implementación de la campaña masiva de inmunización en la ciudad. LU 4 Patagonia

La titular del Area Programática Sur, Myriam Monasterolo, se refirió al hurto de vacunas ocurrido en el Hospital Regional en enero, diciendo que “sentí una fuerte indignación, porque las vacunas son un bien público anhelado. Tomé conocimiento del hecho por los informes del sector el 2 de febrero, y ese mismo día yo indiqué el inicio del sumario”.

LRA 16 LA Quiaca

La docente y dirigente de la corriente ´Marina Vilte´, Mercedes Sosa, comentó la situación preocupante que están pasando los maestros en Jujuy, debido al aumento de los contagios de COVID-19.

“Las escuelas se están aislando poco a poco, porque aparecen casos. Claramente, estamos en una situación de rebrote y esto genera mucha preocupación en la población en general”, informó la maestra.

LV 8 Libertador

Boiero explicó la situación del personal de Salud de la institución, asegurando que “afortunadamente, fue poca la gente que se contagió, pero debemos lamentar la muerte del director de la Maternidad”.

Luego, respecto de la segunda ola de COVID-19, Boiero se manifestó cauto, tras informar que, debido a la vacunación, este puede ser un fenómeno distinto al que sufrió Europa.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y secretaria Nacional de Formación de la CTA, Yamile Socolovsky, hizo una evaluación del trabajo de las y los docentes durante la pandemia.

“Fue un enorme esfuerzo de todas y todos las docentes de todos los niveles, en general. Hay que decirlo, porque a veces se cree que podría haber sido más sencillo. Pero tener que trasladar lo presencial a lo virtual no fue fácil”, consideró Socolovsky.

LT 11 Concepción del Uruguay

La directora de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Azcárate, se refirió a los protocolos implementados en el regreso a la presencialidad y a la vacunación para el personal de las instituciones educativas.

Azcárate indicó que la próxima semana se comenzaría con la inmunización del personal docente más expuesto, y luego informó que en una segunda etapa se vacunará a los maestros de las escuelas Primarias, comenzando por los de Primer Grado.

LRA 4 Salta

“La vacunación será de forma gradual y escalonada de acuerdo a la planificación acordada con el ministerio de Educación y conforme vayan llegando las vacunas”, aseguró Jure.

LRA 1 Buenos Aires

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, cuestionó el esquema tarifario que aplicó el expresidente Mauricio Macri, al subrayar que su modelo generó “3 millones de hogares pobres energéticos que tenían que decidir entre alimentarse o pagar el servicio público”. En Ahí vamos, remarcó que “ahora eso se terminó” y señaló que “la desdolarización del sistema energético argentino es medular para que los servicios públicas vuelvan a ser derechos sociales”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, aclaró que si bien no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, “el Gobierno va a continuar acompañando y asistiendo porque no le da lo mismo que alguien quede en la calle”. En Radio país, señaló que se hará uso de las herramientas que generó la nueva ley de alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.

LRA 17 Zapala

El intendente se refirió al itinerario de obras y acciones municipales y que la fecha de inicio para la extensión de red de gas comenzará “en los próximos días”. La planta de tratamiento de líquido cloacales tendrá su proceso licitatorio en mayo.

LRA 1 Buenos Aires

El director general de Turismo de Entre Ríos, Alejandro Richardet, destacó que en esta temporada de verano, la provincia fue el tercer distrito más elegido del país por los turistas. En el Servicio Informativo, señaló que el territorio concentró el 7,5% del total del movimiento nacional y los visitantes se alojaron en promedio 3,7 noches, llegados de otras localidades de la provincia, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el Litoral.

Según un informe del gobierno, unos 850.000 turistas visitaron Entre Ríos en los primeros 85 días de esta temporada, tramitando su permiso a través de las plataformas Cuidar y Verano. El movimiento económico estimado es de 5.500 millones de pesos.

LRA 9 Esquel

El director provincial de Manejo del Fuego, Fernando Epele, dijo que “no está muy esclarecido si el incendio se inició en forma intencional o por un descuido, ya que hay tránsito de personas y turistas”.

Epele agregó que están tratando de sostener el control de los incendios, porque las condiciones del tiempo para los próximos días siguen siendo desfavorables para las trabajos que realizan.

LRA 3 Santa Rosa

El director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Raúl Kulichevsky, se refirió al Plan Espacial Nacional y a los cuatro nuevos proyectos en los que están trabajando, que son la Misión SABIA-Mar, la nueva generación de satélites SAOCOM, la serie SARE de Arquitectura Segmentada y el Tronador II y III.

LRA 6 Mendoza

La docente Ivana Lorna, de la Escuela Salvador Lavado, lleva a cabo un proyecto junto a sus compañeros para alertar sobre el grooming.

Lorna contó cómo funciona la tarea que realizan, y sostuvo que “todos los adultos somos responsables, y la intención es incluir a estudiantes secundarios con el compromiso de la información y la promoción del uso responsable de las redes sociales”.

LRA 26 Resistencia

El juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Juan José Castelli, Gonzalo García Veritá, se refirió al fallo en el cual declaró inconstitucional un artículo de la ley de “Juicio de Pobreza”, diciendo que “hay quienes sostienen que los jueces sólo deben hablar por sus sentencias, pero yo considero que como autoridad política del Estado, un abogado que trabaja como juez no siempre puede dar explicaciones públicas, pero en este caso del Acceso a la Justicia debe hacerlo. Es inadmisible que hoy se exija a las personas un juicio para acceder a un juicio”.

Coronavirus

LT 11 Concepción del Uruguay

La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, se refirió a la organización del Plan de Vacunación del personal policial y a la situación sanitaria de las unidades penales provinciales.

“Cuanto más vacunas haya en el país aplicadas en los próximos meses, más vamos a poder confiar en la vuelta a la presencialidad de todas las actividades”, expresó Romero, e indicó que el jefe de Policía de Entre Ríos, Gustavo Maislen, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, organizaron el calendario vacunación de la fuerza.

LT 14 Paraná

Kloss se manifestó en relación al pedido del bloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados que le solicitó a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, un informe sobre el operativo de vacunación en la provincia, luego de conocerse un listado de funcionarios, familiares y empleados administrativos que recibieron la inmunización.

LRA 13 Bahía Blanca

“Tenemos que seguir insistiendo en que la población se vacune porque las vacunas son muy seguras”, dijo Matías Mirofsky, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Interna, distrito Bahía Blanca.

Mirofsky dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que el desarrollo de la vacuna fue rápido porque se tenía una experiencia con otro tipo de coronavirus.

“Aquel antecedente fue muy importante para el desarrollo de estas vacunas que hoy tenemos en el país, sostuvo, y aclaró que “la vacunación es una herramienta más y muy efectiva. Pero nunca debemos dejar de usar las medidas para seguir cuidándonos, sobre todo ahora que empieza el ciclo escolar. Si bien los chicos si bien no desarrollan la enfermedad, son agentes de contagios”.

LRA 14 Santa Fe

Santa Fe, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela son las cincos ciudades que iniciaron la vacunación contra el coronvirus para docentes.

LRA 29 San Luis

Detalles sobre la distribución de la vacuna contra el coronavirus en territorio puntano con datos sobre su campaña.

Política

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Gustavo Arballo, afirmó que la discusión acerca de una posible creación de un “tribunal intermedio” o “tribunal de garantías”, entre los tribunales ordinarios y la jurisdicción constitucional de la Corte Suprema “está en el ecosistema de discusiones jurídicas desde hace más de 30 años en el país”.

Un aspecto positivo que remarcó el abogado sobre esta colectora judicial, es que “le estaría sacando parte del trabajo a la corte, permitiéndole dedicarse a su especifica función original, determinar su un fallo judicial es constitucional o no. Y como un potencial defecto, “se le estaría incorporar una instancia más a los procesos judiciales”.

LRA 26 Resistencia

Con vistas a las internas partidarias que se realizarán el próximo 21 de marzo, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto a referentes de diferentes sectores internos, anunció la presentación de una lista de unidad, diciendo que “en este tiempo de pandemia, el Justicialismo del Chaco, con sus diferentes opiniones, colores y variantes preserva el valor de la unidad. Y lo hace porque en estos momentos difíciles es vital para cumplir el deseo de todos”.

LU 4 Patagonia

Crítico del discurso del gobernador Mariano Arcioni en la apertura de sesiones ordinarias, Linares indicó que “lo digo siempre, a mí me gustaría vivir en la provincia que vive el gobernador. Seguimos con una provincia endeudada, se pudo arreglar el tema educativo con apoyo de la Nación mediante un dinero que también es a devolución, vivimos en una provincia que no está en marcha, que no funciona y creerle algo al gobierno de Arcioni es complicado”.

LRA 1 Buenos Aires

Ubeira se refirió a la ligazón entre sectores de “la Justicia y de los grupos de poder, que no son elegidos por la vía democrática”, un sector que “durante el macrismo se sacó la careta” poniendo en acción “una Gestapo que hizo uso de los servicios de inteligencia para espiar y perseguir a adversarios políticos”, sostuvo.

“El lawfare lo que hace es privarte de los derechos ciudadanos”, afirmó en tanto, y advirtió que estas prácticas “tienen consecuencia directa en la sociedad”.

“No es un problema exclusivamente de la ‘casta’ política”, explicó. “Lo que termina pasando es que nos roban a todos”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial Mario Wainfeld se refirió al caso de Gustavo Hornos quien estuvo reunido en varias oportunidades en la Casa Rosada junto a Mauricio Macri. El Consejo de la Magistratura investigará al juez por sus visitas al ex presidente.

También el conductor de Gente de a pie se refirió al caso de Elena Highton de Nolasco.

LRA 53 San Martín de los Andes

“Aunque existe una ley de acceso a la información, y que está garantizado para cualquier ciudadano, desde el Ejecutivo Provincial no responden a los pedidos de información por parte de los legisladores opositores”, aseveró Estévez.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Transporte de la Nación, recordó el lamentable estado en el que se encontraba el sistema de trasporte ferroviario al iniciar su gestión; “anticuado, sin inversión y privatizado”.

En diálogo con Encuentro Nacional, señaló que, “el restablecimiento de los ferrocarriles en la Argentina, representa la recuperación de un gran número de localidades del país”.

Y aseguró que el objetivo de su gestión será bajar el costo logístico para la generación de empleos de calidad y para que se pueda producir en cada rincón del país.

Por otra parte, el ministro aseguró que, si no fuera por Aerolíneas Argentinas, no se habría podido lograr la hazaña de traer al país los insumos hospitalarios y las vacunas contra el coronavirus que esta semana superaron las 4 millones de dosis.

LRA 1 Buenos Aires

La demanda de energía eléctrica alcanzó en enero a 11.927.1 gigavatios/hora (GWh), con una caída del 0,3% respecto del mismo mes del año pasado pero una mejora del 5,4% en comparación con diciembre.

La Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC) informó que en el área de cobertura de la distribuidora Edenor se registró una suba del 3,6% y en la de Edesur un descenso del 0,2%, en tanto en el resto del país hubo una disminución del 2,7%.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Gobierno de Misiones elaboró una propuesta de reglamentación del artículo 10 de la Ley Pymes estableciendo una rebaja de 3.15 puntos en el IVA y reducciones de cargas patronales entre 5 y 7 puntos.

Laborales

LRA 6 Mendoza

Faget, secretaria Gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), realizó un balance del paro de 48 horas realizado por el gremio docente en el inicio del ciclo colectivo, diciendo “la medida resulta contundente, con un 60% de adhesiones en toda la provincia”.

LRA 43 Neuquén

El Gobierno provincial ofreció al gremio ATEN una propuesta que representa un incremento salarial de entre 17 y 22 por ciento, entre suma fija y adicionales, pero fue rechazada. De esa manera, se inició un paro con movilización. Habrá banderazos en las rutas y puentes de la provincia.

LRA 52 Chos Malal

Los trabajadores de la salud rechazaron el aumento del 12% a los básicos y sumas fijas acordado entre el Gobierno provincial, ATE y UPCN. “No queremos que nos reconozcan con aplausos queremos que nos reconozcan con una propuesta salarial mínimamente digna”, dijo Ortíz.

LRA 57 El Bolsón

El ciclo lectivo no tuvo inició en El Bolsón por la crítica situación que atraviesan algunos establecimientos escolares. En consecuencia, se convocó a una movilización.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, afirmó que, desde que se declaró como servicio público esencial a las telecomunicaciones, el organismo “defiende a los que menos tienen, fijando los aumentos del servicio para que acompañen a la economía”.

En tanto, se refirió a la situación de las empresas que aumentaron sus tarifas por encima de lo autorizado por el ente y advirtió que éstas sólo podrán anunciar un nuevo incremento siempre y cuando hayan devuelto a sus clientes el dinero de los aumentos no autorizados.

Por otro lado, el director del organismo planteó el interés del organismo por la llegada de la red 5G al país, que permite una mayor conectividad, velocidad y eficacia.

LRA 26 Resistencia

El próximo viernes 5 de marzo, la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (Red DAyBV) celebrará su cuarta Jornada Federal, en el marco de las actividades del #8M y entregará las distinciones ´Berta Cáceres´, siendo una de las organizaciones premiadas la de las Madres Cuidadoras qom de Juan José Castelli.

Una de las integrantes de las Madres, Aureliana González, explicó que “somos un grupo de mujeres que nos juntamos para capacitarnos en diferentes aspectos, y en 2003 empezamos con este proyecto de Madres Cuidadoras qom para rescatar nuestros valores culturales y especialmente nuestra cosmovisión”.

LRA 26 Resistencia

El secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, se refirió al desarrollo y provisión de medidores de dióxido de carbono (CO2) efectuados por la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), los cuales servirán para medir el CO2 como un indicador de la ventilación, con el objetivo de controlar si hay suficiente renovación de aire en aulas, salones y espacios comunes.

“Esto es parte de distintas líneas de investigación en las que participan profesionales y estudiantes de diferentes carreras. Uno de los aspectos centrales de estos dispositivos es que analizan el dióxido de carbono y su presencia en el aire. No medimos COVID, medimos aire saturado”, aseguró Perczyk.

LRA 9 Esquel

El intendente del Parque Colomb se manifestó sobre los focos ígneos detectados dentro del Parque Los Alerces, los cuales están siendo controlados por el momento.

También el funcionario fue consultado por la afluencia de turistas y esquelenses que se acercan a disfrutar del lago, informando que en general hay un buen comportamiento de la gente.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Anses, Santiago Fraschina se refirió a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y su utilidad para garantizar el aumento real de los haberes cada tres meses, que en marzo aumenta un 8 por ciento, y a lo que se le suman dos bonos en abril y mayo para los de la mínima. En ese sentido, el economista se refirió al compromiso del gobierno nacional para que los aumentos le vayan ganando a la inflación. En tanto, informó que el Gobierno discute la posibilidad de realizar una nueva moratoria para aquellas personas que no pudieron jubilarse por falta de aportes.

LRA 1 Buenos Aires

En 2013 nació Lautaro, el hijo de Cintia Fritz y Eduardo. En 2015 le diagnostican al pequeño el trastorno del espectro autista. Ella decidió utilizar sus redes sociales para hacer catarsis e informar a las familias que están pasando por la misma situación.

“Compartimos información y entre todos visibilizamos el problema”, declaró la dueña de la cuenta de Twitter @cintiafritz y agregó: “Uno se encuentra con un montón de gente que no sabe qué hacer, nos capacitamos para dar respuesta y soluciones”.

LT 14 Paraná

Zampedri informó que se instaló una carpa frente a la Casa de Gobierno y al Consejo General de Educación (CGE) en Paraná, en el marco de un plan de lucha que esta semana contempló tres días de paro.

“La idea es quedarnos hasta que tengamos una reivindicación salarial que se ajuste a las necesidades y a las expectativas del colectivo docente”, indicó Zampedri.

LRA 55 Río Senguer

El secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Roveta, comento cómo se encuentra la situación de los incendios forestales que afectaron a Corcovado, explicando que “se afectaron 3.200 hectáreas de matorrales y bosques nativos, y gracias al gran trabajo realizado por el equipo de Brigadistas, las maquinas viales, los medios aéreos y el personal de apoyo, se logró contener el incendio y por suerte la situación ha cambiado”.

LRA 6 Mendoza

Matamala, secretario General del Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja, denunció que las áreas petroleras de la provincia sufren anormalidades, diciendo que “se otorgan áreas petroleras a discreción”.

“Se entregan a empresas chicas que no van a aportar ni trabajo ni inversión, y esta situación ocurre principalmente en Malargüe”, indicó Matamala.

LRA 7 Córdoba

Tras el anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre la puesta en marcha del Plan Nacional Espacial 2021-2030, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) celebró la medida y anticipó que están trabajando en un proyecto para la construcción de un polo de lanzamiento de cohetes.

“Estamos desarrollando un cohete que sea capaz de lanzar satélites al espacio. Esto nos daría la ventaja de no depender del exterior y convertirnos en un polo de lanzamiento”, señaló el director Ejecutivo y Técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

“Tenemos a dos personas que están en cuadro compatible con dengue, que hasta ahora estamos descartando. Ya hicimos un primer laboratorio, que da negativo, pero ya tomamos todos los recaudos, en caso que sea positivo, las acciones que se han tomado puedan confirmar y asegurar el control de la situación epidémica”, sostuvo Medina Ruiz.

LRA 25 Tartagal

Detalles de cómo ocurrieron los hechos en un gomón utilizado por bagayeros para cruzar la frontera con Bolivia en el que habría volcado con casi una veintena de personas a bordo. Hasta el momento hay tres desaparecidos.

LRA 21 Santiago del Estero

El gerente comercial de la empresa distribuidora de energía en la provincia aseguró que la salida del servicio de algunas líneas se debió a las descargas eléctricas atmosféricas. También adelantó un aumento del 2 o 3% en la boleta de febrero.

Espacio para la memoria

Hace 205 años Juana Azurduy derrotaba a las tropas realistas

Hablamos de la mujer que dejó todo por la revolución independentista, perdiendo a su familia y combatiendo contra el imperio español en los últimos años del Virreinato del Río de la Plata

El 3 de marzo, de 1816, Juana Azurduy y su tropa vencieron en el cerro de Potosí, a los españoles que asediaban Bolivia.

La figura de Azurduy a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

Acusan al ex presidente Alberto Fujimori y a otros ex funcionarios, por su política de obligar a esterilizar a miles de mujeres pobres, la mayoría indígenas, entre 1996 y 2001.

Se estima que unas 270 mil mujeres pobres fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio. También fueron esterilizados unos 22 mil hombres.

Ahi Vamos habló con Aurelia Paccohuaca, víctima y dirigente de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, por la región de Cuzco.

LU 4 Patagonia

Se realizaron diferentes encuentros para la organización del “8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora” en Comodoro Rivadavia, en las que confluyeron sindicatos, organizaciones civiles, partidos políticos y colectivos feministas.

De esas reuniones, surgió una agenda de eventos que se desarrollarán durante dos días, para culminar con una marcha prevista para el próximo 8 de marzo a las 19 horas. En tanto, una de las organizadoras, Noelia Riquelme, detalló las actividades panificadas.

LRA 5 Rosario

Qué actividades serán parte del Día de la Mujer, programado para el 8 de marzo, y Día de la Memoria, del 24 de marzo, en Santa Fe.

LT 14 Paraná

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, el gobierno de Entre Ríos organizará diferentes acciones para la “Semana de las Mujeres”, que este año homenajeará a la mujer trabajadora “para visibilizar logros y también los desafíos que tenemos por delante”, indicó la vicegobernadora provincial, Laura Stratta.

La agenda de actividades abarca todo el mes y propone capacitaciones, muestras, charlas, actividades culturales y una Feria de Emprendedoras que se realizará el próximo viernes 6 de marzo.

LRA 1 Buenos Aires

Del 5 al 12 de marzo en Entre Ríos se desarrollará la Semana de la Mujer. “La idea es estar con la presencia fuertemente de las mujeres emprendedoras del lugar”, adelantó Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de dicha provincia. Habrá actividades especiales por esos días y algunas se sostendrán durante todo el año.

“Siempre ponemos en valor la impronta de la mujer trabajadora, de los empleos no convencionales y también tenemos una fuerte mirada responsable de lo que tenemos que cambiar de cara a los desafíos que tenemos por delante”, completó.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

La directora de “La cima del mundo”, Jazmín Carballo, contó que la filmación del documental “surgió como un ejercicio en unas clases de cine” y explicó que “la idea era filmar a una persona todo un día y luego recortar lo grabado buscando a un personaje”.

Sinopsis: Anastasia acaba de terminar la escuela y tiene que decidir qué estudia. Su pasión es cantar, lo hace sola en el baño, con sus amigos y con Cecilia, su mamá. Su sueño es convertirse en estrella pop, deseo que comparte con Cecilia, quien en su juventud también quiso cantar y ahora es manager de su hija. Las formas de llevar a cabo la carrera de Anastasia están en tensión con las de su madre, quien la espeja y contrasta en su búsqueda artística.

El documental se estrenará este jueves 4 de marzo en la plataforma audiovisual “Puente de cines”.

LV 8 Libertador

Novelli, director audiovisual del film sobre la Vendimia que se estrenará en simultáneo en toda la provincia, en distintas partes del país e incluso en Francia, explicó cómo se realizó este film, el cual “tiene estándares internacionales técnicos. No sólo tiene la calidad técnica del cine, sino también de cualquier streaming”.

LRA 1 Buenos Aires

Copani dialogó con Dario Villarruel sobre su música, la situación política y su vida en la costa atlántica. También nos contó cómo cambió todo en este año de pandemia.

“La transmisión por streaming me salvó la vida, me hizo componer de vuelta y estar actualizado. Laburo y cantó sobre la realidad e interactúo de forma permanente con el público”, destacó Copani.

“Debo ser el compositor que más temas hizo en este año de pandemia sobre la situación que vivimos”, expresó el músico. Analizó el rol de la oposición. “En el acto de la oposición en Plaza de Mayo el canal TN lo cubrió como una final del mundial”.

LRA 16 La Quiaca

Peteco se refirió a las distintas actuaciones que tiene programadas en todo el país, diciendo que “es la oportunidad para salir a trabajar con una propuesta simple. El nombre de la gira es de un amigo, que me ha llamado para decirme que tenía una idea y que pensaba que yo era el indicado para poder hacerla. Así nació y se concretó ´la gira de los cien pueblos´”.

Humor

