En Comodoro habrá festival y marcha por el Día de la Mujer Trabajadora

La concentración para el 8M en Comodoro Rivadavia tendrá como epicentro a la Plaza Kompuchewe, desde las 14:00 se propone Feria Abierta “Sin Patrón”, artesanas, productoras y feriantes podrán acercarse con el único requisito de contar con alcohol a disposición y barbijo atento a los requerimientos sanitarios que impone el coronavirus.

A las 15:00 comienza se dará inicio al festival de artistas locales, mujeres y disidencias. En simultáneo habrá un taller de stencils con las consignas de la jornada.

A las 16:00 se propone un “Apagón poético” en la plaza y a las 17 horas habrá un taller de aborto seguro, procedimientos, legislación y consultas.

DESCARGAR

ARTICULACION DESDE EL ESTADO

Emilse Saavedra una de las organizadoras de la marcha indicó en diálogo con LU4 Nacional Patagonia: “Con las organizaciones sociales de Comodoro Rivadavia convocamos al 8M recordando que es un día de lucha no de festejo, recordando a las muertas que tenemos todos días recordando la responsabilidad que tiene el estado, la justicia y la policia. Alberto se jacta de que le ha puesto fin al patriarcado, no es algo algo a lo que le pueda poner fin un varón como el Presidente depende de un conjunto de políticas pùblcias que este gobierno no esta implementando. En el caso local seguimos reclamando a la Secretarìa de la Mujer esperamos que se han eco de los reclamos, la articulación ccon las instituciones que operan en la salud, la justicia, tiene que surgir desde el Estado no de las organizaciones sociales”.