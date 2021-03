Comenzó la entrega de turnos para mayores de 70 años en Comodoro

El secretario de Salud Carlos Catala a través de LU4 Nacional Patagonia informó que la turnera para población en riesgo mayor de 70 años esta en marcha con lo cual se implementa la campaña masiva en la ciudad.

“La turnera la habilitamos con la vacunación para salud para optimizar el sistema y corregir errores, poderlos corregir antes de que la vacunación sea mas masiva tenemos concluido a personal de salud, se irán mezclando, comenzamos a trabajar con mayores de 70 y gente con patologías de riesgo. Si tienen menos de 60 con factores de riesgo le corresponderá una vacuna, no se pueden poner cualquiera. Ahora, se habilitó para mayores de 70”.

A las personas que saquen su turno les solicitó el secretario avisar con anterioridad si no van a asistir porque la disposición de las dosis implica a grupos de 5, la falta de uno trabaría todo el mecanismo. “La turnera automáticamente te habilita el turno por ahí tenemos que pedirle a la gente que no pueda usar el turno que les toque que se comunique para darle de baja y que ese turno se le otorgue a otra persona, si bien tenemos la monodosis lo cual nos permite tener otra logística pero si es de las que son multidosis no lo podés abrir porque falta uno”.

