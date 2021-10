Diario de Radio Nacional 01/10/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández compartió un almuerzo en Casa Rosada con los principales referentes de la CGT en el que los instó a trabajar en conjunto y en articulación con sus ministros para mantener un protagonismo activo en la lucha por mantener los salarios por encima de la inflación.

De la reunión participaron Héctor y Rodolfo Daer, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, Armando Cavallieri, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez.

Nacional Folklórica

Ante la ola de crímenes vinculados al narcotráfico en la ciudad santafesina, el ministro de Seguridad sostuvo que está en permanente contacto con el gobernador Omar Perotti para evaluar una situación que lleva muchos años con una compleja logística.

"Se trasladarán hasta marzo 1000 efectivos más. Es un trabajo interdisciplinario complejo", señaló.

Por otra parte, fue consultado sobre las internas del Gobierno, la campaña electoral hacia noviembre y el modelo de país que plantea la oposición: "La fuerza de derecha busca quitar indemnizaciones".

LRA 1 Buenos Aires

Luego de su reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Educación realizó declaraciones a la prensa sobre los temas que abordaron en el encuentro. En cuanto a las recomendaciones a nivel universitario, adelantó: “Respetar el contrato que cada carrera estableció con los alumnos, todos debemos llegar al final del cuatrimestre, ir sacando obstáculos para que puedan tener presencialidad plena”.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal de Dolores Martín Bava citó a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al ex presidente Mauricio Macri.

Es por la causa que investiga presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en Mar del Plata. Los imputados por estos hechos también son los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia que formuló la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien presentó ante la justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que sucedió durante la gestión de Macri.

LRA 1 Buenos Aires

El juez Martín Bava citó a indagatoria a Mauricio Macri para el próximo 7 de octubre por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. El ex presidente, que se encuentra en Miami, está imputado por haber ordenado y posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas.

“Estoy contenta porque la justicia se fijó en los más débiles y escucharon lo que tantas veces reclamamos desde esta querella”, destacó Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan,

“No es la primera causa que hay de espionaje. En 2018 hubo tres causas denunciadas por nosotras y estuvieron archivadas”, recordó.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada porteña se refirió a la ley aprobada por la Legislatura que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), una norma "inconstitucional" que "bastardea la autonomía de la Ciudad" y busca "garantizar la impunidad de Mauricio Macri" en la causa Correo Argentino. Además, señaló que la normativa genera un "pantano jurídico" a fin de "digitar el destino de otras causas que sean de su interés".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la decisión del juez federal de Dolores Martín Bava quien citó a declaración indagatoria el próximo 7 de octubre y prohibió la salida del país al ex presidente Mauricio Macri. “Un gobierno espió a personas que reclamaban que se investigue lo que pasó en el ARA San Juan”, destacó.

Por otro lado el conductor habló sobre el "accidente" que ocurrió en la cancha de Ferro tras derrumbarse una tribuna y se preguntó quiénes son los responsables. También indagó sobre el episodio de violencia en el desalojo en el Barrio 31.

LRA 13 Bahía Blanca

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, dijo que “hoy quedarse fuera de las telecomunicaciones es quedarse fuera del estudio y del trabajo”.

El funcionario nacional habló luego del encuentro que se hizo en el Senado de la Nación para dialogar sobre proyectos con el fin de declarar como servicio público el acceso a internet y telefonía móvil: “En este encuentro hubo algo importante que es que todos los que participaron hablaron unánimemente de que internet es un bien público y un derecho humano básico”.

López brindó destacó el anuncio que realizó el año pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto a que "habrá una inversión de 40 mil millones de pesos en 4 años" para ese sector.

Criticó que “haya un sector que cree que debe ser un bien de mercado y no un derecho básico”.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Gómez, periodista de Radio Nacional Salta dio precisiones sobre la sesión preparatoria de la Asamblea Convencional Constituyente, en la que juraron los 60 convencionales electos en agosto y fueron elegidas las autoridades del cuerpo, responsables de reformar de manera parcial la Carta Magna Provincial, la cuarta modificación en su historia.

La convención sesionará los jueves a las 15, por no más de 60 días y, de acuerdo a la ley 8.239 sancionada por la Legislatura y promulgada, deberán focalizar en modificar 11 artículos.

El periodista citó, entre ellos, la limitación de los mandatos consecutivos del gobernador y su vice, los legisladores y concejales; y el tiempo de duración y la posibilidad de ser reelectos o no de los jueces de Corte y el de los directivos de la Auditoría General, así como la forma de elección y su representatividad.

LRA 1 Buenos Aires

El acto de nombramiento se realizó en una ceremonia encabezada por la Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano; el Director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; y la Directora de LRA6 Radio Nacional Mendoza, Mariana Olguín.

El homenaje transmitido en vivo por la Televisión Pública, Radio Nacional y su canal de YouTube, incluyó una muestra de artistas locales, con curaduría de Miguel Rep, y un conversatorio entre el dibujante de “Lukas” y el escritor y guionista Pedro Saborido.

LT 14 Paraná

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, visitó Gualeguaychú y en Radio Nacional inauguró la “Muestra Fotográfica Memoria, Verdad y Justicia”. También se reunió con el intendente Martín Piaggio y la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, en el marco de la causa sobre los vuelos de la muerte en el Delta entrerriano.

Pietragalla se refirió a los retrasos de los procesos de juicios en relación a los delitos de lesa humanidad y dijo: “Lo vemos a lo largo y ancho del país. Por este motivo, la Secretaría está notificando estos retrasos a los distintos juzgados”. En este sentido, aseguró que son juicios largos y tediosos y “los testigos son grandes. Pasa lo mismo con los acusados, y lo que no queremos es impunidad biológica. Eso está claro”.

LRA 42 Gualeguaychú

Con la conducción de Juan Schroll, periodista de LRA 42, y bajo la consigna "Tenemos el compromiso de mantener viva la memoria" en Radio Nacional Gualeguaychú quedó abierta para todo el público la muestra "Memoria, Verdad y Justicia"

Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, dio la bienvenida a todos los presentes a la Radio Pública y no ocultó su emoción al recordar a Aurora Fracarolli, Madre de Plaza de Mayo perteneciente a Gualeguaychú.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Lombardi, director del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, se refirió a la situación epidemiológica de la ciudad y a la vacunación, la cual alcanza al 90% de la población con una sola dosis y al 60% con las dos dosis.

“Desde el punto de vista epidemiológico y sanitario estamos en un buen momento, porque hace unas semanas tenemos una disminución notable de casos y, como hemos dicho, siempre que hay pocos casos también hay pocos casos graves", expresó Lombardi.

LRA 26 Resistencia

“Ninguna frontera está cerrada para que se pueda salir del país, pero para el ingreso existen protocolos sanitarios que cumplir. Con las nuevas medidas se están produciendo aperturas progresivas, siempre con el cuidado de todos los protocolos en vigencia. Desde hoy, 1° de octubre, todas las solicitudes de las provincias serán evaluadas por el gobierno nacional y, por supuesto, por las mismas provincias”, afirmó el delegado de Migraciones de Corrientes, Atalía Laprovitta.

LT 12 Paso de los Libres

La candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Ana Almirón, se reunió con la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, con quien dialogó sobre cómo será la apertura de los pasos fronterizos que tiene la provincia, y principalmente sobre el de Paso de los Libres-Uruguayana. “Como correntina y oriunda de Paso de los Libres quise trasladar la demanda de mi ciudad y de toda la zona, la cual antes de la pandemia tenía un tráfico fluido con la vecina ciudad de Uruguayana, y que hoy queremos reactivarlo”, dijo Almirón.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Son diversos los programas que se aplican a los sectores más vulnerables y eso se comprueba en el Presupuesto General 2022 presentado por el gobernador del Chaco, en el cual la economía social es uno de los cinco ejes prioritarios de la gestión”, afirmó la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Piá Chiacchio Cavana.

LRA 53 San Martín de los Andes

Andrés Freisztav, Presidente del consejo local del Partido Justicialista aseguró que ya están trabajando para dar vuelta los resultados de las elecciones en noviembre próximo.

Afirmó que el porcentaje de votos en blanco fue alto con un 10% más de ausentismo de lo habitual y que están invitando a todos los vecinos para ir a votar.

El peronismo neuquino ha conformado para las elecciones de noviembre ha conformado una lista de unidad liderada por Tanya Bertoldi y lo integrantes del resto de listas.

Freisztav estimó que los cambios en el gabinete nacional buscan darle un mayor dinamismo a la acción de gobierno.

LRA 7 Córdoba

Al conocerse los índices de pobreza del primer semestre del año, la economista y doctora en Ciencias Sociales, Corina Rodríguez Enríquez, indicó que la cuestión debe pensarse en dos dimensiones, atendiendo la urgencia y atacando la raíz de los problemas estructurales. "Hay que pensar la cuestión en cuanto a la emergencia y al mediano y largo plazo. Los programas asistenciales deben reforzarse, y hay que atacar las raíces estructurales", aseveró la especialista de la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

LRA 22 Jujuy

En ocasión de una nueva sesión en la Legislatura jujeña, la diputada provincial Alejandra Cejas dijo: “Es increíble lo que pasa en Jujuy, y parece que hay que estar contentos y decir que las instituciones funcionan, pero no es así. Lo que pasa cada día en la Legislatura, sobre todo en estas últimas dos sesiones, me aterra como ciudadana, porque no hay control. Estamos ante un Poder Ejecutivo que ha concentrado todos los poderes como una monarquía. No hay independencia funcional en nuestra provincia, cosa que venimos denunciando desde 2019”, indicó la legisladora.

LRA 7 Córdoba

“El peronismo tradicional se sumó al gobierno nacional. El perfil de Juan Manzur contrasta con el feminismo y el progresismo en general que apoya al presidente y a la vicepresidenta. Esta diferencia es señalada como una contradicción. No la es teniendo en cuenta una característica del peronismo señalada por Juan Carlos Torre, sociólogo e historiador del movimiento obrero”, afirmó el analista Sergio Tagle.

LRA 30 Bariloche

La asambleísta se refirió a lo resuelto por la Cámara de Bariloche en el marco de las causas en el ámbito contencioso administrativo que la organización vecinal lleva adelante. “En el fallo se resolvió suspender cautelarmente los efectos de la Resolución 16/21 y de la 19/21”, señaló Rojas.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El miembro de APDH Bariloche realizó un informe muy completo sobre la situación en la Lof Quemquemtreu, de la zona de Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro. Explicó el contexto en el que se da el reclamo territorial por parte de la comunidad originaria y el desalojo de hecho e ilegal.

LT 12 Paso de los Libres

Este sábado a las 19 horas se realizará el lanzamiento oficial de campaña y presentación de los candidatos del Frente de Todos, con la reelección del intendente municipal, Martín Ascúa, y el viceintendente, Marcelo Cuevas, más la presentación de los candidatos a concejales.

LRA 6 Mendoza

Luego del llamamiento hecho por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para que terceras fuerzas se bajen de la carrera electoral rumbo a noviembre y apoyen con un “voto útil” a Cambia Mendoza, Mercedes Llano, diputada provincial del PD y candidata a senadora nacional por el Frente Vamos Mendocinos, reclamó por Twitter: “¿Por qué Suárez no renuncia a seguir haciendo campaña sucia para eliminar de la sana competencia electoral a liberales, librepensadores e independientes y no se dedica a gobernar una provincia con la mitad de la población bajo la línea de pobreza?”.

LRA 7 Córdoba

Silvia Quevedo, referente de Barrios de Pie, señaló que la cuestión de la pobreza sólo se pone en superficie cuando se conocen las cifras y se pierde de vista que “detrás de los números hay personas”. En el caso de Córdoba, donde la pobreza alcanza al 46% de la población en el primer semestre, Quevedo señaló que la pandemia puso en evidencia los problemas de desigualdad existentes.

"Las explicaciones políticas en Córdoba no han sido suficientes. Son números obscenos y demuestran las ausencias del Estado. Si los números dan como dan es porque los programas han fracasado”, expresó integrante de Barrios de Pie.

LT 12 Paso de los Libres

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, se refirió a los fondos nacionales que recibirá Paso de los Libres para la construcción de la Plaza Sustentable y los convenios firmados por 74 millones de pesos con tres municipios de la provincia para la adquisición de equipamientos destinados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). En este sentido, Santo Tomé ha obtenido maquinarias con una inversión de 62 millones de pesos.

LT 12 Paso de los Libres

Daniel Aprile, columnista de Radio Nacional y especialista en temas agropecuarios, se refirió al proyecto de ley presentado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La ley apunta al desarrollo de la cadena sectorial, a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de puestos de trabajo y la incorporación de tecnologías de última generación, mediante una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

LRA 12 Santo Tomé

El intendente Mariano Garay, quien irá por su reelección en los comicios del 14 de noviembre próximo, y el candidato a viceintendente, Román Naya, presentaron la fórmula de campaña de cara a las elecciones. Garay destacó que para elegir una sola boleta no fue difícil, ya que se sometieron a tres encuestas que circularon por la ciudad, diciendo: “Era cuestión de reconocer y respetar los resultados”.

LRA 27 Catamarca

“Nos parece que una de las instituciones más cuestionados es el Poder Judicial. Hay tantas situaciones de gente en contra de las causas que se demoran, y no siempre están de acuerdo con lo que pasa en los fallos. A nosotros nos pareció que dentro de todo este análisis es una opción más, pero también tiene que ver con generar la participación ciudadana”, explicó el diputado Ramón Figueroa Castellano sobre la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto para que se realicen juicios por jurados en la provincia.

LRA 26 Resistencia

“El juicio por jurados genera muchas controversias, porque hay un sector que prefiere a una justicia técnica, rígida, que no garantiza una mejor administración de la misma. Hay que dar el debate especialmente sobre la forma en que se juzgan delitos contra la integridad sexual, y eso no significa que no deban ser tratados por los jurados populares. Es fundamental la deliberación de los jueces, pero hay muchísimos casos en lo que eso no sucede”, indicó la jueza de Neuquén, Leticia Lorenzo.

LRA 25 Tartagal

El licenciado comentó los resultados de su estudio sobre la participación electoral en Argentina y en América Latina. En este marco, destacó que en la región de América Latina existe una tendencia de baja participación electoral, en los últimos meses.

LRA 26 Resistencia

Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente INECIP, se refirió a la elección del presidente de la Corte Suprema de la Nación, diciendo: "En lugar de ser un acto revestido de solemnidad adecuada a la trascendencia de la función, lo que vimos fue una disputa palaciega por recortes de poder realizada por el poder administrador. Esto genera una falta de confianza en la ciudadanía y es muy peligroso para la democracia, porque afecta la credibilidad de todo el poder judicial".

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi identificó hechos de violencia producidos por el macrismo y los consideró "una reminiscencia del pasado oscuro y asesino”, en la misma semana en la que la justicia ratificó la condena a directivos de Ford, por la complicidad empresarial y la sociedad civil con la dictadura militar.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) se mostró conforme con el proyecto de ley agroindustrial que el Gobierno envió al Congreso y expresó: "Hace casi un año empezamos a trabajar con el Gobierno en un proyecto de ley y, del lado nuestro, hay mucha satisfacción". Tras explicar los principales puntos de esta iniciativa, Idígoras sostuvo que este "es el primer paso" y remarcó: "Cuando hablamos de agro, estamos hablando de una visión federal, ya que el impacto está en todas las provincias".

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Carlos Milani, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH), informó la postura del gremio con respecto al aumento por decreto que el gobierno provincial le otorgará a los empleados públicos, diciendo: "En el caso particular de los trabajadores de Vialidad que estábamos en discusión salarial, se nos hizo una propuesta que era del 10% en enero y un 10% más en febrero y en abril de año que viene, y nosotros rechazamos eso”.

LRA 6 Mendoza

El Programa Registradas fue creado para promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos, su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de Género.

Al respecto, Gonzalo Navarro, titular del ministerio de Trabajo, delegación Mendoza, informó que comenzaron las inscripciones para acceder al Programa, y luego dio detalles sobre la informalidad que existe en el sector: "En Mendoza siete de cada diez mujeres están en la informalidad".

LRA 53 San Martín de los Andes

Autoridades del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante mantuvieron una reunión sobre la concesión del transporte público de pasajeros en San Martín de los Andes. El concejal aseguró que no se avanzó nada sobre el asunto.

LRA 2 Viedma

La docente Paula Cecchi se refirió al reclamo que llevan adelante los integrantes de los bachilleratos populares, que esperan reunirse con autoridades del Ministerio de Educación. Piden el reconocimiento de los tres años realizados.

LRA 4 Salta

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclaman por la falta de recursos humanos en el Hospital San Vicente de Paul de Orán. Se prevé una marcha en la ciudad norteña con el objetivo de repudiar la decisión del Ministerio de Salud de redistribuir en otros centros sanitarios a 3 residentes pediatras y 1 de clínica médica.

LRA 20 Las Lomitas

Basualdo brindó detalles de la asistencia a familias productoras de la región, expresando: "Estamos trabajando con las familias productoras de la ruta 28 Sur, 28 Norte y la Asociación 6 de enero y ya entregamos rollos de pastura Gatton Panic, bolsas de semillas de algodón y maíz".

LRA 16 La Quiaca

Fabiana Gaytán, empleada del Banco de Desarrollo de Jujuy, explicó la lucha que iniciaron hace más de un mes, luego de que se disolviera la entidad bancaria a través de una ley, dejando a los trabajadores a la deriva.

Géneros | Volver al inicio

LRA 16 La Quiaca

Laura Álvarez Carreras, coordinadora del PAC (Programa Acercar Derechos), habló del programa nacional dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, indicando: “La característica del PAC como política pública, impulsada por el ministerio, es una política de cercanía que pueda estar presente en los territorios, y sobre todo que pueda tener una llegada desde una perspectiva intercultural para que el acceso a la justicia y a todas las herramientas que necesitan las personas en situación de violencia por motivos de Género sea efectivo”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

Pedro conversó con Soledad, Gianni y Juan Pablo sobre que debería despertar la primavera y cuantas de ellas pareciera que es obligatorio sentir. ¿Es necesario estar siempre feliz y de buen humor porque el clima es más benigno o podemos estar enojados solo porque si?

LRA 6 Mendoza

Guillermo Carmona, flamante secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, repasó las tareas y las estrategias que desde esa área se desarrollarán, la cuales fueron planteadas tras su reciente asunción en el cargo.

LRA 17 Zapala

En octubre se inaugurará el Hospital Intercultural de Ruca Choroi Raguiñ Kien, construido sobre la ruta provincial 18 y ubicado a 15km del centro de Aluminé. Se trata del primer centro de salud en el que se complementarán distintos modelos como lo son la medicina mapuche y la biomedicina.

LRA 19 Puerto Iguazú

La presidenta de la Federación Misionera de Turismo analizó los primeros cinco días con la reapertura del puente Tancredo Neves. Además, confirmó que para el fin de semana largo de octubre hay 100 por ciento de reservas de parte de turismo nacional.

LRA 57 El Bolsón

El grupo Matico, representante de la Red Jarilla en la Comarca Andina del Paralelo 42, realizó un relevamiento y reconocimiento de plantas medicinales y alimenticias en la zona. La médica remarcó la importancia de cuidar y defender la tierra y al agua para vivir en armonía con el ambiente.

LRA 27 Catamarca

Retomaron las clases presenciales con horario completo en Catamarca y al respecto la ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, expresó: “Creo que los chicos hoy están donde tienen que estar, que es en la escuela. Tanto la comunidad educativa como los papás y los tutores manifestaron la felicidad de los chicos”.

LRA 26 Resistencia

Con el objetivo de reducir la brecha digital entre las y los estudiantes chaqueños, el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura financiará créditos no bancarizados con tasa cero para jóvenes de hasta 35 años que se encuentren cursando sus estudios superiores y quieran adquirir una notebook, motivo por el cual la inscripción está abierta hasta el 10 de octubre próximo.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director de LT 11 Radio Nacional General Francisco Ramírez, Juan Izaguirre, en el acto central del aniversario de la emisora, recordó a grandes figuras que pasaron por el micrófono y repasó las miles de anécdotas que se sembraron en la comunidad.

El acto fue coronado con una placa recordatoria, la cual fue entregada por el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay.

LRA 16 La Quiaca

Sergio Palma, subsecretario de Deportes de la Nación, se refirió a ´Clubes en obra´ y contó: “Lo que tenga que ver con la integración, la inclusión, las obras que mejoran las condiciones para incluir a las mujeres en el deporte son más que ponderadas y son más de 30 los clubes de Jujuy que han recibido este aporte, el cual ronda los $600 mil para que puedan mejorar sus instalaciones”.

LRA 16 La Quiaca

El encargado de ANSES La Quiaca, Fernando Mamaní, manifestó: “Fue muy importante acercar un organismo nacional a las comunidades más alejadas de nuestra Puna. En esta oportunidad arrancamos en las comunidades de Santa Catalina, Cieneguillas, Cusi Cusi y Rinconada, buscando un lugar neurálgico como para que la gente pueda acercarse y ser atendida”.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal, al celebrarse un nuevo aniversario de la entidad santarroseña, dijo: “Para nosotros viene siendo un tiempo especial, porque fuimos y seguimos siendo capaces de enfrentar a los monopolios. Como movimiento cooperativo hemos podido volar con la imaginación y comprometernos para lograr nuevos desafíos. Tenemos un compromiso enorme con esta historia”.

LRA 6 Mendoza

El doctor Arturo Salassa, jefe de Residentes del Hospital Notti y representante de la asamblea de residentes, informó que los trabajadores de la Salud denuncian amenazas, aprietes y despidos por parte del sistema de salud de Mendoza.

LV 4 San Rafael

En nuestro país solo el 32% de las personas que viven con escasos recursos completaron sus estudios secundarios, mientras que en sectores de mayores ingresos el número alcanzó al 87% de la población.

La asesora del Observatorio Argentinos por la Educación, Paulina Calderón, quien además fue ministra de Educación de San Luis, aseguró que en la Argentina hay grandes desigualdades educativas, las cuales se relacionan con los ingresos económicos de cada familia, según datos suministrados por el INDEC, los cuales reflejan datos del último trimestre.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La película de Gonzalo Calzada, "Nocturna", protagonizada por Marilú Marini y Pepe Soriano, trata de la última noche de un adulto mayor, en la que se le presentan fantasmas, tanto de muertos como suyos, y que lo llevan a reflexionar más sobre la vida que el paso que está a punto de dar.

Luego de 11 años, con este film se marcó el regreso del actor que grabó dicha ficción en 2019, a sus 90 años: “Me quedé sorprendido porque en general uno no acepta la edad; me puso a prueba. La memoria y el físico respondieron. Logré un trabajo que me da alegría”.

LU 4 Patagonia

El próximo lunes 4 de octubre a las 23 horas regresará el radioteatro a LU 4 Radio Nacional Patagonia. Será en el espacio Alfredo Sahdi y se escuchará la obra “Degenerades”, de Fernanda Soto y Maximiliano Calvo

Soto y Calvo, estudiantes de la carrera de Profesorado en Letras, comenzaron con este trabajo en septiembre de 2020 con el objetivo de participar en el “Primer concurso de producción de obras de radioteatro de dramaturgia regional de la Patagonia”.

LRA 7 Córdoba

Litto Nebbia, ícono de la música popular y la cultura argentina, formará parte de la nueva edición de la Feria del Libro 2021 al presentar de forma virtual el libro "Las letras de Nebbia". Esta presentación podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional De Córdoba (UNC).

Tras esto, Litto habló de este trabajo, de su historia y también de su relación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz Ana María Picchio se refirió al debut de Perdidamente, la obra de José María Muscari y Mariela Asensio que se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro, y expresó: "Me emocioné mucho cuando Muscari pidió un aplauso porque desde hacía un año y medio que no pisábamos un escenario" debido a la pandemia de coronavirus. Tras contar parte de la trama de la obra y de calificarla como "interesante, graciosa y explosiva", manifestó: "Tanto en el cine como en el teatro, me gusta hablar de la familia". Además, reveló algunos detalles sobre su vida cotidiana.

LRA 1 Buenos Aires

El objetivo es fomentar aspectos cognitivos a través de contenidos lúdicos, con un enfoque especial en personas mayores. Se repartirán becas por medio millón de pesos para continuar con el desarrollo de los proyectos seleccionados. La inscripción estará abierta hasta el 13 de octubre.

A través de la Subsecretaría de Contenidos Públicos y en colaboración con el PAMI, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, invita a participar de una nueva edición de “CREAR JUEGOS para todas las edades”, una convocatoria que busca fomentar el desarrollo de contenidos lúdicos con un enfoque especial en personas mayores, que aborden mecánicas que estimulen aspectos cognitivos y destreza mental.

LRA 1 Buenos Aires

El próximo 26 de octubre se realizarán los Premios Konex, los cuales otorgan la Condecoración Konex para distinguir a personalidades que ostenten trayectorias destacadas en el mundo y por sus aportes relevantes a la cultura universal. El guionista, dramaturgo y director de teatro, habló del proceso de selección y jurado de los premios y aseguró que “es un trabajo complejo ya que evaluamos la labor de los artistas a lo largo de una década. Hay que considerar todo”.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna Néstor Espósito hizo una suerte de reportaje a Sandro a través de su música. Un diálogo imaginario con el ícono popular que invita a recordar sus grandes éxitos y traerlos al presente. Entre los temas que incluyó en su selección están: Se te nota, Te lo juro por esta, Porque yo te amo, Penas, Las manos, Una muchacha y una guitarra; y más hits que hicieron eterno al Gitano.

Un viaje extraordinario que recorre las letras de las composiciones del gran Roberto Sánchez y nos transporta con fantasía a la alegría de Sandro de América.

LRA 1 Buenos Aires

En Soltando Pájaros Atilio Bleta entrevistó a la doctora en Historia Marcela Ternavasio sobre su último libro Los juegos de la política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución editado por Siglo Veintiuno. La entrevistada contó en qué momento del pasado histórico inicia su narración y qué conflictos derivan de esa época: “Arranca con la caída de Napoleón y qué pasa entonces con esas fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias, que imperan ahora en Europa, respecto de la reconquista de América. Sobre todo por parte de España”.

Los juegos de la política cuenta paso a paso las alternativas políticas, diplomáticas y militares de los primeros intentos emancipadores en América Latina, en tensión con lo que se conoce como primera Restauración Europea.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Gallardo reconoció: “El partido del domingo no define el campeonato, sí te muestra que estamos a mitad del torneo y que los que sigan estando ahí y sean más regulares se van a terminar desprendiendo. Es muy temprano para decir que puede definir un torneo. Sí nos puede poner como candidatos, ganar nos permitiría afianzarnos en la pelea”.

Sobre las chances de Matías Suárez de jugar con Boca: “Fue una baja importante en todo este tiempo. Es un jugador de muchísima jerarquía y está un poco mejor, pero no como quisiéramos. Lamentablemente no hemos podido contar con él. Veremos si llega un poco mejor a ver si puede jugar algún tiempo, pero es un tema que sufrimos bastante”.

LRA 1 Buenos Aires

Boca le ganó a River 3 a 0 con goles de Exequiel Zeballos, Vicente Taborda y Valentín Barco. El partido se jugó en el River Camp, por el torneo de Reserva.

No fue una mañana más en Ezeiza. El equipo de Hugo Benjamín Ibarra sigue invicto, desde que asumió hace poco la conducción técnica de la Reserva.

En tanto, el conjunto de Sebastián Battaglia sigue trabajando, pensando en el Superclásico del domingo a las 17, frente a River en el Monumental, por la décimo cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En la mañana del viernes, Agustín Almendra se entrenó con normalidad y Battaglia probó con Diego González por el sector derecho, en lugar de Cristian Medina. Desde aquí y hasta el domingo, el entrenador xeneize seguirá ensayando. La probable formación: Rossi, Advíncula, Izquierdoz, Rojo y Fabra, González, Campuzano, Almendra y Cardona, Pavón y Orsini.

Este domingo desde las 14, el Superclásico se vive en todo el país a través de Radio Nacional, con el relato de Víctor Hugo.

Humor | Volver al inicio

Inseguridad

Uno de nuestros problemas es la inseguridad y a veces hay que agudizar el ingenio para cuidarse. Esto le sucedió a Juan, el kiosquero del barrio. Fue víctima de robos y hablo en plural, porque en el término de dos meses, fue asaltado ocho veces por la misma persona!!!

Hizo la cuenta sobre lo perdido y encontró la solución con mucha practicidad: su nuevo socio, es el ex chorro…

CHOCOLATE POR LA NOTICIA