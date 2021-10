"El Poder Ejecutivo ha concentrado todos los poderes, como una monarquía".

DESCARGAR

En ocasión de una nueva sesión en la Legislatura jujeña, la Diputada Provincial Alejandra Cejas aclaró que hasta el día de hoy “nunca fui notificada de la suspensión. No hay ninguna resolución oficial de la Legislatura, porque a los días que salió esa suspensión exprés , me presenté en el Superior Tribunal de Justicia y estoy esperando que resuelvan”. Por otro lado, hizo alusión a la situación institucional en nuestra provincia, indicando que: “Es increíble lo que pasa en Jujuy. y parece que hay que estar contentos y decir que las instituciones funcionan y no es así. Lo que pasa cada día en la Legislatura, sobre todo en estas últimas dos sesiones, me aterra como ciudadana, porque no hay control. Estamos ante un poder ejecutivo que ha concentrado todos los poderes, como una monarquía. Es inaudito que el poder ejecutivo maneje los fondos de los tres poderes. No hay independencia funcional en nuestra provincia, cosa que venimos denunciando desde el 2019”.

La Mañana de Todos, lunes a viernes de 09.00 a 12.00

con Gustavo Martinez, Luis Paternó y Fabricio León.

Móvil: Marcela Ramirez.