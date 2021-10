“El sistema de juicio por jurados, es el sistema constitucional”

“El juicio por jurados genera muchas controversias, porque hay un sector que prefiere a una justicia técnica, rígida, que no garantiza una mejor administración de la misma. Hay que dar el debate especialmente sobre la forma en que se juzgan delitos contra la integridad sexual y eso no significa que no deban ser tratados por los jurados populares. Es fundamental la deliberación de los jueces, pero hay muchísimos casos en lo que eso no sucede. Eso pasa con los fallos de la Corte Suprema, en que nunca se sabe si hay una decisión consensuada, pero no con los jurados populares, donde se delibera y debate hasta que se llega a un veredicto. Hay que destacar que hay un juez que explica el Derecho y el rol de las partes. Se discute cuando hay que hacer estas explicaciones. Los jueces y juezas técnicas no debemos pensar que todo pasa por nosotres y muchos están permanentemente leyendo los diarios y se dejan influir por ellos, eso no pasa con las personas que integran los jurados populares. Hay que debatir la calidad de litigios y de los trabajos que se tienen en los juicios. También se discute muchísimo los fallos de los jurados populares y siempre se los critica, los abogados y abogadas debemos preguntarnos ¿y por casa como andamos?. Y hay que recordar que el sistema por jurados es el sistema constitucional”, terminó la profesional.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA AM 620 FM 96.7

Programa: Justicia en Sintonía

Jueves 16 a 18 hs

Conducción: Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima Nordeste

Producción y columna : Brian Pellegrini