Diario de Radio Nacional, jueves 16 de julio

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE SOLA, ministro de Relaciones Exteriores

“Tenemos un espíritu malvinizador”

En una nueva edición de la Entrevista Federal, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, habló de las relaciones con los países de América Latina, Estados Unidos y el Reino Unido. Destacó la importancia de las exportaciones y ratificó el compromiso legítimo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: “Tenemos un espíritu malvinizador” por eso “desandamos totalmente el acuerdo Foradori-Duncan”, expresó.

http://www.radionacional.com.ar/felipe-sola-en-la-causa-malvinas-no-tenemos-los-brazos-caidos/

LRA 1 Buenos Aires

RAUL, KILICHEVSKY, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE

Científicos argentinos se preparan para el lanzamiento del SAOCOM 1B

Los especialistas argentinos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que ya se encuentran en Estados Unidos, preparan el lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B. http://www.radionacional.com.ar/cientificos-se-preparan-para-el-lanzamiento-del-satelite-saocom-1b/

LRA 1 Buenos Aires

JAIME PERSIK, secretario Políticas Universitarias

“Con la inversión universitaria habrá más aulas, laboratorios y bibliotecas”

Persik destacó el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, presentado por el presidente Alberto Fernández. El plan demandará una inversión de 128 millones de pesos, generará empleo y beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes: “Las obras tienen que ver con tres prioridades: aulas, laboratorios y bibliotecas”. http://www.radionacional.com.ar/con-el-plan-de-inversion-universitaria-habra-mas-aulas-laboratorios-y-bibliotecas/

LRA 9 Esquel

CARLOS DE MARZIANI, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco

Se realizarán obras para las sedes de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn

De Marziani destacó la importancia del Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria, que fuera anunciado por el presidente Alberto Fernández. El programa demandará una inversión de 128 millones de pesos. Las obras serán en universidades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. La iniciativa permitirá extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional, que beneficiará a más de un millón y medio de estudiantes.

http://www.radionacional.com.ar/se-realizaran-obras-para-las-sedes-de-comodoro-rivadavia-y-puerto-madryn/

LRA 43 Neuquén

GUSTAVO CRISAFULLI, rector de la Universidad Nacional del Comahue

Nación invierte 265 millones en la UNCo

El monto de dinero que percibirá la Universidad del Comahue será de 265.385.416 pesos. El rector de la UNCo, licenciado Gustavo Crisafulli, celebró que se haya reactivado el programa que comenzó en el gobierno de Cristina Fernández y que el gobierno de Mauricio Macri había discontinuado.

http://www.radionacional.com.ar/nacion-invierte-265-millones-en-la-unco/



LRA 24 Río Grande

JUAN JOSE CASTELUCCI, rector de la Universidad de Tierra del Fuego

Anunciaron obras para la Universidad provincial

La Universidad de Tierra del Fuego será beneficiada con obras de ampliación y consolidación del campus universitario de la ciudad de Ushuaia. En diálogo con el Rector de la casa de estudios, el Ingeniero Juan José Castelucci brindó detalles de la obra. http://www.radionacional.com.ar/anunciaron-fondos-para-la-ampliacion-de-la-untdf/

LRA 19 Puerto Iguazú

ALICIA BOHREN, rectora de la Universidad Nacional de Misiones

La UNaM recibirá más de 90 millones de pesos de Nación

La Rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, detalló que las obras serán para el módulo de Bioquímica y Farmacia. Además, informó que dispondrán de 93.981.683 pesos para la construcción de 1200 metros cuadrados.

http://www.radionacional.com.ar/la-unam-recibira-mas-de-90-millones-de-pesos-para-infraestructura/



LRA 7 Córdoba

CLAUDIO LOZANO, director del Banco de la Nación

“La amenaza de extranjerización no se despeja y es completamente cierta”

“El presidente propuso un nuevo esquema para recuperar la empresa, planteó trabajo y producción, se habló de soberanía alimentaria y de investigar la estafa a los trabajadores, los productores y las entidades nacionales, pero ahora se discute un salvataje privado. Da la sensación de que el objetivo inicial ha cambiado”, afirmó el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/la-amenaza-de-extranjerizacion-no-se-despeja-y-es-completamente-cierta/

LRA 5 Rosario

GUSTAVO FELDMAN, abogado de los denunciantes

Acusan a directivos de Vicentin por estafas y asociación ilícita

Productores y una empresa damnificados por el default de la compañía Vicentin, realizaron una presentación judicial para exigir la investigación sobre supuestas maniobras fraudulentas. http://www.radionacional.com.ar/acusan-a-directivos-de-vicentin-por-estafas-y-asociacion-ilicita/

LRA 1 Buenos Aires

MARIA VICTORIA STRATTA

Vicentin manifestó su disposición a conformar un fideicomiso

La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, aseguró que Vicentin manifestó “expresamente su disposición” a conformar un fideicomiso con otros actores de la actividad agroexportadora y el Estado como vía para revertir su actual situación de quebranto.

http://www.radionacional.com.ar/vicentin-manifesto-su-disposicion-a-conformar-un-fideicomiso/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

THOMAS KENNEDY, argentino en EE.UU.

Increpó al gobernador de Florida por su inacción ante la pandemia

Los números en Estados Unidos siguen aumentando, específicamente en el estado de Florida se registró el miércoles 10.181 nuevos casos y 112 muertes. En medio de una conferencia de prensa del gobernador de ese estado, Ron DeSantis, un argentino lo increpó por la forma en la que está afrontando la pandemia. Thomas Kennedy reside en Miami desde 2001. http://www.radionacional.com.ar/un-argentino-increpo-al-gobernador-de-florida-por-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

PABLO BONVEHI, médico infectólogo

En la nueva cuarentena, “lo más importante será la responsabilidad social”

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión con el comité de expertos, compuesto por asesores médicos y científicos, con el fin de avanzar en la definición de las características que tendrá la nueva fase del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus. http://www.radionacional.com.ar/en-la-nueva-cuarentena-lo-mas-importante-sera-la-responsabilidad-social/

LRA 27 Catamarca

PATRICIA CAFFETTARO, Universidad Nacional de Catamarca

Las escuelas pre universitarias podrían retornar a clases presenciales

Caffettaro comentó cuáles son las diferentes protocolos de bioseguridad propuestos, para el posible retorno a clases presenciales en el mes de agosto en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria que dependen de la casa de altos estudios.

http://www.radionacional.com.ar/las-escuelas-pre-universitarias-podrian-retornar-a-clases-presenciales/

LRA 3 Santa Rosa

NICOLAS MARQUESONI, Hospital Gobernador Centeno de General Pico

Donación de Plasma: “Todavía estamos en fase de estudio”

“No hay evidencia científica para su utilidad para curación. Si hay evidencia empírica. Es decir, se ha visto como pacientes trasfundidos mejoran”, especificó el profesional de la salud en Rebeldes Sin Cauce”, dijo Marquesoni.

http://www.radionacional.com.ar/donacion-de-plasma-todavia-estamos-en-fase-de-estudio/

LT 12 Paso de los Libres

NATALIA MARTELLI, SUTECO

“Veo muy difícil la vuelta a las aulas en la provincia”

Martelli destacó que la vuelta a las clases presenciales en la provincia de Corrientes, se encuentra muy difícil por las serias carencias edilicias y la desinversión de décadas que presentan los establecimientos educativos en toda la provincia.

http://www.radionacional.com.ar/veo-muy-dificil-la-vuelta-a-las-aulas-en-la-provincia/

LV4 San Rafael

ROXANA MOLERO, Directora de Educación

Suspendieron el Congreso provincial de educación previsto para agosto

Molero anunció que el tema fue acordado con el Intendente y que el Congreso no se hará, pero trabajan en la organización de diferentes capacitaciones: “Tenemos dos capacitaciones fundamentales, con disertantes que son realmente de primera calidad. Habrá certificación para los docentes que participen y otra oferta de capacitación sobre pantallas digitales, muy útil para los docentes en este tiempo”.

http://www.radionacional.com.ar/suspendieron-el-congreso-provincial-de-educacion-previsto-para-agosto/

LT 11 Concepción del Uruguay

JUAN MARTIN GARAY, el jefe de Gabinete municipal

El municipio analiza postergar la celebración por el Día del Amigo

La determinación ya se tomó en Rosario y se está analiza hacerlo en Santa Fe. En Concepción del Uruguay se realizó una reunión con la Asociación de Gastronómicos y hoteles de nuestra ciudad para avanzar sobre este posible postergación.

http://www.radionacional.com.ar/el-municipio-analiza-postergar-la-celebracion-por-el-dia-del-amigo/

LRA 25 Tartagal

IVAN MIZZAU, diputado provincial de Salta

El Hospital de Orán al borde del colapso sanitario

“El panorama es complejo en el hospital San Vicente de Paul, tenemos 64 personas del área salud en cuarentena”, indicó.

http://www.radionacional.com.ar/si-el-gobierno-de-urtubey-era-mal-administrador-el-de-saenz-es-peor/

LRA 30 Bariloche

ELENA ENRIQUEZ, vocera de varados en Chile

Aún resta repatriar a cientos de argentinos y argentinas varadas en Chile

Enríquez comentó la compleja situación, de personas que quedaron del otro lado de la cordillera. “La situación es grave. Cada vez son más los que aparecen y muchos ya no tienen lugar en donde alojarse ni forma de alimentarse”, sostuvo.

http://www.radionacional.com.ar/aun-resta-repatriar-a-cientos-de-argentinos-y-argentinas-varadas-en-chile/

LRA 19 Puerto Iguazú

JAVIER PERALTA, Intendente de San Ignacio

“Vemos al turismo interno como tabla de salvación”

El jefe comunal señaló que están contentos con la vuelta de la actividad turística: “Es un poco ver la luz al final de túnel después de tantos meses malos. La actividad turística es madre, tenemos 700 camas y más d mil cubiertos eso hace que haya mucha gente vinculada”. http://www.radionacional.com.ar/intendente-de-san-ignacio-vemos-al-turismo-interno-como-tabla-de-salvacion/

LRA 24 Río Grande

ELIANA BARALDO, conductora

“Corazón Antártico”, la propuesta de Radio Nacional Antártida

Entrevista a las trabajadoras de LRA 36 Arcángel San Gabriel. Eliana Baraldo, Julia Morena y Tamara Milán hacen el ciclo “Corazón Antártico”, con la operación técnica de Yanina Galeano. Contaron los detalles de la convivencia en el continente antártico y como viven el aislamiento “anual” de ellos; destacando que “somos los únicos que tenemos nuestra rutinas sin modificación”, citando como ejemplo que “nuestros chicos tienen clases normales y nos podemos juntar todos los días y saludarnos con un beso”.

http://www.radionacional.com.ar/el-corazon-antartico-nos-conto-de-sus-latidos/

LRA 43 Neuquén

GASTON CONTARDI, coordinador de gestión de la Municipalidad

Acuerdan incluir obras que reviertan la desigualdad social

Contardi coincidió con la visión que expresaron la APDH, el Obispado de Neuquén y la UNCo respecto a que el Plan de reactivación económica, atienda particularmente la desigualdad de la población y aseguró que la mayoría de la obra del Plan estará direccionada a los barrios más postergados.

http://www.radionacional.com.ar/acuerdan-incluir-obras-que-reviertan-la-desigualdad-social/

LRA 4 Salta

Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes

“Los intendentes no están en contra del turismo interno”

El intendente de Vaqueros, confirmó que está habilitado el turismo interno en casi todos los municipios de Salta, pero pidió más capacitación y controles ante la pandemia. La apertura de la actividad turística se da luego de algunos días en que se cerraron accesos a localidades por el temor de los vecinos ante la llegada masiva de turistas durante el último fin de semana largo. http://www.radionacional.com.ar/daniel-moreno/

LRA 18 Río Turbio

RUBEN DELGADO, delegado del Sindicato de Empleados Municipales

“El Ejecutivo avasalla derechos constitucionales”

El gobierno de Santa Cruz estableció el receso invernal de siete días, para el personal de la administración pública provincial. El municipio de 28 de Noviembre se hizo eco de este decreto y otorgó esta licencia a sus trabajadores.

http://www.radionacional.com.ar/ejecutivo-avasalla-derechos-constitucionales/

LRA 43 Neuquén

MAURICIO GUAJARDO, Ente Nacional de Comunicaciones en Neuquén

Buscan brindar mejor conectividad a internet

Guajardo explicó los alcances del proyecto lanzado para conseguir que las empresas brinden un mejor servicio de redes en los barrios populares. Explicó que se trabaja para “acotar esa brecha digital. En algún momento se planea que Argentina esté conectada al 100 por ciento en los próximos años”.

http://www.radionacional.com.ar/buscan-brindar-mejor-conectividad-a-internet-en-todos-los-barrios-neuquinos/

Economía

LRA 26 Resistencia

MARTIN GIMENEZ, presidente de la Cámara de Comercio de

El comercio se prepara para una lenta reactivación

El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton, se reunieron con directivos de la Cámara de Comercio de Resistencia. Su presidente, Martín Giménez, analizó el encuentro: “La situación de todo el sector es muy crítica, tanto para los que están cerrados como para aquellos que trabajan pero con muy pocas ventas. En esa reunión se determinó que desde el lunes 20 se habilitaría el sistema de retiro en puerta y se confirmó que desde el sábado 25 abrirá la mayoría de los comercios que están sin trabajar”. http://www.radionacional.com.ar/el-comercio-de-resistencia-se-prepara-para-una-lenta-reactivacion/

LRA 30 Bariloche

RAMON CHIOCCONI, diputado provincial del Frente de Todos

“Si no se fiscaliza, la ley de góndolas no tiene sentido”

El Diputado Provincial del Frente de Todos, en diálogo con Nacional Bariloche, mencionó detalles de la legislación que apunta a acortar las brechas entre consumidores y productores. El gobierno central delegó la potestad de fiscalizar a los municipios y gobiernos provinciales, sin embargo este control no se ejerce en la práctica.

http://www.radionacional.com.ar/ramon-chiocconi-si-no-se-fiscaliza-y-no-hay-pena-deja-de-tener-sentido/

LRA 16 La Quiaca

LUIS TINTE, Secretario General de AOMA

La situación epidemiológica en mina EXAR es crítica

Tinte habló situación minera y de pandemia en minera Exar: “A la fecha se ha llevado adelante todo el proceso que instruye el C.O.E para llevar adelante una situación de esta naturaleza donde hubo un importante número de compañeros contagiados por covid-19”. http://www.radionacional.com.ar/situacion-epidemiologica-en-mina-exar/

LRA 26 Resistencia

ARIEL IBARRA, presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Ariel Ibarra

Expectativas del sector turístico por la progresiva reapertura

El gobernador Capitanich recibió a referentes del sector privado, con quienes analizó la actual situación y las posibles acciones que puedan definirse para reanudar la actividad; especialmente los proyectos que fueron presentados en el Congreso Nacional para declarar la emergencia turística, como también las iniciativas que en ese sentido existen en la Legislatura chaqueña.

http://www.radionacional.com.ar/expectativas-del-sector-turistico-por-la-progresiva-reapertura/

LRA 9 Esquel

ALBERTO BARRA, prensa UATRE

Con protocolos sanitarios se pondrá en marcha la esquila en Chubut

La Delegación Patagonia de la UATRE, organizó una reunión virtual para establecer los protocolos sanitarios de la zafra lanera de cara a la próxima temporada de la Esquila y delinear las paritarias para los trabajadores rurales en actividad.

http://www.radionacional.com.ar/protocolos-sanitarios-se-pondra-en-marcha-la-esquila-en-chubut/

Laborales

LRA 14 Santa Fe

MARIA DE LOS ANGELES SACNUN, senadora nacional

Buscan proteger al personal de la salud, modificando el Código Penal

La legisladora se refirió a la violencia que viven los profesionales de la salud y explicó en qué consiste el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal Argentino para proteger a los profesionales de la salud ante el incremento de la violencia que padecen. http://www.radionacional.com.ar/buscan-proteger-al-personal-de-la-salud-modificando-el-codigo-penal/

LRA 30 Bariloche

URSULA CARACOTCHE, delegada de ATE

“Niegan el acceso a licencias amenazando con represalias”

La referente de ATE dialogó acerca de la situación que viven trabajadoras y trabajadores del Hospital Jacobacci, los que no pueden acceder a las licencias que les corresponden por el cuidado de sus hijos menores de 12 años.

http://www.radionacional.com.ar/ursula-caracoche-se-niega-el-acceso-a-licencias-amenazando-con-represalias/

Política

LRA 1 Buenos Aires

ZULETA PUCEIRO, analista político

“Al Presidente lo votaron para unir a las fuerzas políticas”

Alberto Fernández “no agrede ni divide. Tiene una responsabilidad muy grande, estamos en una situación de emergencia sanitaria”, señaló.

http://www.radionacional.com.ar/zuleta-puceiro-al-presidente-lo-votaron-para-unir-a-las-fuerzas-politicas/





LRA 17 Zapala

SEBASTIAN SALGADO, periodista

“Los medios manipularon la información del atentado a la AMIA”

Se cumplen 26 años del atentado a la AMIA en 1994 y Radio Nacional Zapala conversó con Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.

http://www.radionacional.com.ar/los-medios-corporativos-manipularon-la-informacion-del-atentado-a-la-amia/

Sociedad

LRA 13 Bahía Blanca

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL, Comisión Provincial de la Memoria

Caso Facundo: “No hay que perder la esperanza”

“Es lamentable que haya un joven desaparecido en tiempos de democracia. No es política de estado sino que son estos remanentes que fueron quedaron en la fuerzas de seguridad en el país, sin cambios estructurales en la formación y las funciones”, sostuvo el premio Nobel de la Paz.

http://www.radionacional.com.ar/perez-esquivel-no-hay-que-perder-la-esperanza/

LRA 2 Viedma

JUAN PABLO FARRIA, vocero de las familias

Olla popular en la toma del 9 de julio

Hoy se realizó una olla popular en el barrio Lavalle de Viedma, donde días atrás comenzó una toma de tierras de unas cuarenta familias.

http://www.radionacional.com.ar/category/rio-negro/

LRA 25 Tartagal

SARA JUAREZ, referent social de Tartagal

Denuncian discriminación por parte del gobierno municipal

Por segundo día consecutivo, organizaciones sociales hicieron conocer sus pedidos y reclamos al ejecutivo municipal en diferentes puntos de la ciudad de Tartagal. http://www.radionacional.com.ar/tartagal-denuncian-discriminacion-por-parte-del-gobierno-municipal/

LRA 5 Rosario

GABRIEL GASPARUTTI, secretario de Protección Civil

Santa Fe: suman aviones hidrantes para controlar los incendios en las islas

Gasparutti se refirió a la situación en las islas entrerrianas respecto a nuevos focos de fuego, y anunció medidas para frenar estas prácticas ilegales. En diálogo con Nacional Rosario, el funcionario aseguró que los incendios van desde Florencia hasta Villa Constitución y dijo que “el esfuerzo económico y humano” para contener el fuego “es muy grande”. http://www.radionacional.com.ar/suman-mas-aviones-hidrantes-para-controlar-los-incendios-en-las-islas/

LRA 1 Buenos Aires

Desaparición de Facundo Astudillo

La madre puso en duda a la nueva testigo

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de la localidad de Pedro Luro que está desaparecido desde el 30 de abril pasado, puso en duda el testimonio de una mujer que dijo haber trasladado ese día a su hijo hasta una zona cercana a Bahía Blanca.

Consideró que tiene “la certeza de que las personas que le hicieron daño” a su hijo “van a pagar por lo que le hicieron”. La periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Virginia Calzada Fraché, detalló el estado actual de la investigación y afirmó que continúa el rastrillaje con 200 efectivos de la Policía Federal.

http://www.radionacional.com.ar/desaparicion-de-facundo-astudillo-la-madre-puso-en-duda-a-la-nueva-testigo/

Género

LRA 1 Buenos Aires

LAURA GONZALEZ VELASCO

La adhesión de CABA al protocolo ILE es un hecho de “justicia social”

González Velasco remarcó que se trata de un “hecho importantísimo por su aporte a la salud publica y la justicia social”. En ese sentido señaló la “solidez del acompañamiento legal que da el protocolo” y recordó que el protocolo en dicho distrito había sido vetado durante el gobierno de Mauricio Macri.

http://www.radionacional.com.ar/la-adhesion-de-caba-al-protocolo-ile-es-un-hecho-de-justicia-social/

LRA 15 Tucumán San Miguel de Tucumán

Informe especial

Cupo trans: avanzan proyectos de inclusión para el sector público y privado

Todos los proyectos presentados en Diputados, coinciden en el cupo que debe tener el Estado para personal travesti y trans; aunque no coinciden en el porcentaje. En todos los casos, se contempla la capacitación y la formación educativa de las personas trans y travestis, con un sistema de acceso a la salud.

http://www.radionacional.com.ar/cupo-trans-avanzan-proyectos-de-inclusion-para-el-sector-publico-y-privado/

LRA 14 Santa Fe

CELIA ARENA, secretaria de Estado de Igualdad y Género

Firman convenio para crear la Red de oficinas de Género

Se firmó el convenio para la creación de una Red de oficinas de Género en la policía. La misma tiene por objetivo el abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito policial, históricamente invisibilizadas y naturalizadas.

http://www.radionacional.com.ar/firman-convenio-para-crear-la-red-de-oficinas-de-genero/

LRA 14 Santa Fe

VALERIA NIEMIS, Asamblea de Mujeres y Disidencias de Reconquista

Reclamo de justicia tras el femicidio de Rocío Vera

Los vecinos de la ciudad del norte santafesino, salieron a las calles a reclamar justicia luego del brutal femicidio de la joven Rocío Vera.

http://www.radionacional.com.ar/reclamo-de-justicia-tras-el-femicidio-de-rocio-vera-en-reconquista/

LRA 21 Santiago del Estero

Padre de la adolescente

Movilización de familiares de adolescente abusada por pedido de justicia

La adolescente denunció públicamente a través de su cuenta de Facebook el abuso sexual quesufrió el día 15 de junio cuando un amigo de su padre se ofreció a llevarlas en su automóvil junto a una amiga de la adolescente.

http://www.radionacional.com.ar/movilizacion-de-familiares-de-adolescente-abusada-por-pedido-de-justicia/

Suplemento Cultural

LRA 30 Bariloche

ARIEL ACUÑA, compositor, cantante, guitarrista y docente

Invitado a charlar en “Caja de Resonancia”

Un artista nacido en el seno de una familia profundamente comprometida con la música de su región. Su obra ha sido interpretada por destacados artistas de nuestra música popular y ha compartido escenarios y sesiones de grabación con innumerables figuras. http://www.radionacional.com.ar/ariel-acuna-en-caja-de-resonancia/

LRA 27 Catamarca

NATALIA PONFERRADA, diputada provincial

50 años: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Ante la suspensión de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, Ponferrada convocó a través de las redes sociales a homenajear los 50 años de la Fiesta compartiendo recuerdos de la misma con la consigna #DesafioPoncho. http://www.radionacional.com.ar/ponferrada-convoco-a-recordar-el-festival-con-el-hashtag-desafioponcho/

LRA 13 Bahía Blanca

PABLO CAMAITI, conductor

100 programas de “La noche es de los que bailan”

El ciclo musical conducido por Maia Sasovsky y Pablo Camaití, celebra las primeras 100 ediciones, con la presencia de grandes artistas, la participación de los oyentes y la mejor selección musical de la peña radial más grande del país.

http://www.radionacional.com.ar/100-programas-de-la-noche-es-de-los-que-bailan/

Deportes

LRA 18 Río Turbio

ALEJANDRO TURNER, escritor

“El último mundial”, un recorrido sensorial por Italia ‘90

Turner contextualizó un campeonato, que quedó en la memoria de los argentinos. Resaltó que “son muchas cosas las que alimentan la conexión emocional con el equipo” y destacó que, junto a Cune Molinero, habló “con casi todos los jugadores, quienes se refieren a Bilardo con mucho respeto y cariño”. “Hay testimonios que no esperábamos”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/el-ultimo-mundial-un-recorrido-sensorial-por-italia-90/

LRA 7 Córdoba

JUAN MANUEL VIVALDI, selección argentina de hockey sobre césped

“Mi desafío es llegar bien a otro JJOO”

El medallista olímpico se refirió a la incertidumbre que le generó la postergación de los JJOO de Tokio, ya que con casi 41 años, el cuerpo no es el mismo y necesita la preparación adecuada para llegar de la mejor manera a la cita olímpica.

http://www.radionacional.com.ar/juan-manuel-vivaldi-mi-desafio-es-llegar-bien-a-otro-jjoo/

Humor

