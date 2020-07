Los medios corporativos, manipularon la información del atentado a la AMIA

Se van a cumplir 26 años de lo que fue el atentado a la AMIA en 1994, el atentado terrorista mas fuerte no solo de la Argentina sino en toda Latinoamérica. El atentado a la AMIA fue de alguna manera como analista como hombre interesado en la política internacional despertó mi interés, porque en 1994 yo estaba en 2° año de la facultad de periodismo en La Plata y realmente me pareció algo increíble habían pasado 2 años del atentado a la embajada a Israel y el atentado a la AMIA me costaba entenderlo por donde fuera y en un principio pienso yo que la mayoría de los argentinos fui victima de la falta de información no durante unos meses sino yo te diría durante muchísimos años, para mi el atentado a la AMIA genero una búsqueda realmente individual por un lado profesional por otro pero que también ante la falta de un maestro vamos a decir que no encontraba a nadie que me diera respuestas con lo que había pasado en la Argentina en ese momento nuestra única manera de informarnos era a través de los medios de comunicación, pensá que no había internet en 1994, entonces para un estudiante de periodismo de ese tiempo que me paso a mi y yo creo que le debe haber pasado a muchísima gente, nos creíamos lo que decían los medios corporativos no, aquella historia de que funcionarios de la embajada de Irán estaban relacionados con esto y un tema de un auto son Historias que se mantuvieron en algunos casos las seguimos escuchando todavía durante muchísimo tiempo y en realidad se trataba de argumentaciones pistas falsas justamente para no llegar nunca a la verdad que es en la situación en la que estamos efectivamente en este momento, y en esa búsqueda mía me genero muchísima curiosidad de por que acusar a Irán y porque Argentina porque ese atentado fue en Argentina y no en otro país y como analista me llevo de una manera muy lenta buscar algunas respuestas y en esa búsqueda de respuestas me toco investigar muchísimo sobre lo que era la República Islámica de Irán y tratar de entenderla en ese contexto y ver realmente enemigo de quien era, era Irán enemigo de la Argentina en 1994…

Sebastián Salgado es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.