Aún resta repatriar a cientos de argentinos y argentinas varadas en Chile

Elena Enríquez, vocera del grupo, dialogó con Nacional Bariloche y comentó la compleja situación de personas residentes de Argentina que quedaron del otro lado de la cordillera. “La situación es grave. Cada vez son más los que aparecen y muchos ya no tienen lugar en donde alojarse ni forma de alimentarse”, sostuvo. No son sólo de Rio Negro sino de todo el país. Contó que no han recibido respuesta de parte del gobierno provincial frente a los reiterados pedidos de repatriación, ya que la frontera se encuentra cerrada.

