Diario de Radio Nacional 30/09/2020

Agenda Nacional

Buenos Aires – DANIEL ARROYO: La pobreza subió al 40,9% y la indigencia superó el 10%

Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “Para volver a las aulas no necesitamos una vacuna”

Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: Destacó las políticas que impulsa el programa IGUALAR

Buenos Aires – TERESA GARCIA: “La actitud de la Corte es una provocación a la Constitución”

Viedma – MARTIN SORIA: “Hicieron cualquier cosa y ahora lo quieren mantener”

Buenos Aires – GRACIANA PEÑAFORT: “La Corte se vio presionada de una manera escandalosa”

Mendoza – ROBERTO FOLLARI: “Hablan en nombre de república y no la respetan”

Bariloche – CARLOS ROZANSKY: “En una ofensa a cada uno de los ciudadanos”

Santo Tomé – JUAN MANUEL UBEIRA: “El lawfare no se usa sólo para perseguir”

Resistencia- LEANDRO GARCIA ARIAS: Desmintió usurpaciones de campos en el Chaco

Santa Rosa – Policía pampeana: Grave represión a choferes de la empresa San Francisco

Buenos Aires – PABLO JAVKIN: “El Plan DetectAr nos permite ganar tiempo”

Ushuaia e Islas Malvinas – JUDITH DI GIGLIO: “Estamos en el periodo de ascenso de la curva”

Salta – JUAN JOSE ESTEBAN: Casi medio millón de salteños ya tuvo Covid

Río Senguer – MIRIAM MONASTEROLO: “La situación está muy compleja”

Patagonia – EGON ROBINSON VARGAS: Pesar por la muerte del primer trabajador de la Salud

San Luis – MABEL LEYES: Se creó por ley el Banco de Plasma Sanguíneo

Río Turbio – Se espera un informe de ANMAT: Sobre el ibuprofeno inhalado

Córdoba – NORA KURTH: Piden traslado a hospitales de residentes con Covid-19

Paraná – PABLO ESNAOLA: “Los ensayos están dando muy buenos resultados”

Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: “La Red Sanitaria sirve para cuidar vidas”

Bahía Blanca – FRANCISCO MERITELLO: “Hay un sistema muy perverso trabajando detrás”

Patagonia – RICARDO FORSTER: “Somos testigos de una ofensiva brutal de la oposición”

Buenos Aires – FELIX CROUS: “Una típica salida de la idiosincrasia judicial”

Buenos Aires – JAVIER MORAL: Familiares pedirán incluir en el juicio a Macri-Larreta

Ingeniero Jacobacci – ORLANDO CARRIQUEO: “Debe darse el debate por los recursos”

Buenos Aires – DANIEL DIVINSKY: “El mensaje de Mafalda supera los límites del humor”

Santiago del Estero – JULIO NAVARRO: Santiagueño candidato al premio Nobel de Física

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió a las cifras de pobreza difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y señaló que pese a las políticas públicas que “amortiguaron parte de la caída”, hay “una nueva realidad” y es que “hay gente que cayó en la pobreza a partir de la pandemia”. En este sentido, el funcionario destacó las medidas de asistencia que tomó el Gobierno y aseguró que la primera tarea es “rescatar a los a los que cayeron en la pobreza en el medio de la pandemia”. “Eso tiene que ver con trabajo. Pusimos en marcha el programa Potenciar Trabajo, con cinco ejes productivos”, completó.

LRA 1 Buenos Aires

Trotta se refirió al modelo de “indicador epidemiológico objetivo” presentado ayer y sostuvo que se busca “promover el regreso seguro a las aulas en los grandes conglomerados urbanos”. En comunicación con el Servicio Informativo, explicó que “hay que tener una mirada certera sobre lo que es la realidad epidemiológica” e indicó que “será un regreso cuidado y escalonado”. En tanto, expresó: “Tenemos que convivir con el COVID-19, pero para volver a las aulas no necesitamos una vacuna”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que como parte de las acciones del Programa Igualar se buscará “promocionar el acceso al crédito y al mercado financiero” para mujeres, diversidades y empresas lideradas por mujeres. Gómez Alcorta sostuvo, en ese sentido, que ya empezó a trabajar con el Banco Nación y manifestó que tuvieron “reuniones con directoras de la banca privada junto con el Banco Central para promocionar el acceso al crédito y al mercado financiero tanto para mujeres y lesbianas y diversidades, como para empresas lideradas por mujeres”.

LRA 1 Buenos Aires

“La actitud de la Corte no me sorprende. Es una afrenta y una provocación a la Constitución y al sistema democrático”, afirmó García. Señaló que “una vez que ganó Mauricio Macri en 2015, la Corte tomó decisiones en contra de la Constitución”: “Todos sabemos que el acuerdo de los jueces sí o sí debe pasar por el Senado”.

LRA 2 Viedma

El legislador del Frente de Todos se refirió al per saltum que habilitó la Corte Suprema para tratar el traslado de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi. “Los padres de la república, con los métodos de siempre, hicieron cualquier cosa y ahora lo quieren mantener”, sostuvo Soria.

LRA 1 Buenos Aires

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum que permitió suspender el traslado de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y afirmó: “La Corte se vio presionada de una manera escandalosa por parte de medios hegemónicos y escraches a algunos de sus miembros, más las presiones que seguramente no vimos”.

LRA 6 Mendoza

Señaló que se trata de “un grupo minoritario y sectario que pretende apretar a Corte suprema y que hablan en nombre de una república por la que no tienen respeto, mientras van a escrachar y presionar a la casa del juez Lorenzetti”.

LRA 30 Bariloche

El ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata se refirió a la decisión de la Corte Suprema de aceptar el per saltum. “Las instituciones funcionaron de una manera maravillosa en democracia y la corte ayer se levantó contra eso”, sentenció Rozansky.

LRA 12 Santo Tomé

Ubeira explicó la decisión que tomará la Corte Suprema con respecto al traslado de los camaristas elegidos a dedo por Mauricio Macri. “Hay dos aspectos en esto: uno técnico, que no dijo absolutamente nada, y el per saltum que, desde el punto de vista técnico y político, es difícil de justificar”, afirmó el doctor Ubeira.

LRA26 Resistencia

El subsecretario de Articulación Comunitaria y de Tierras, desmintió informaciones sobre usurpaciones de campos que habrían sido autorizadas por el gobierno del Chaco.

LRA 3 Santa Rosa

El choque entre efectivos de la Policía y los choferes de la empresa San Francisco, en las inmediaciones del Paseo Cultural, dejó un saldo de más de diez agentes heridos y una decena de trabajadores con lesiones.

En este sentido, la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís, aclaró que “en ningún momento hubo orden para reprimir”, y aseguró que “si hubo excesos de la fuerza policial, se realizará la investigación correspondiente”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe comunal rosarino estuvo presente en el acto del lanzamiento del Plan Detectar Federal, que contó con la participación del presidente Alberto Fernández. Sostuvo que este es el “momento más complejo del virus” que atraviesa la ciudad y señaló: “La visita del Presidente fue muy pertinente en relación al momento que estamos viviendo”.

Tras detallar la situación epidemiológica, sostuvo que “el punto más crítico es la ocupación de camas. Empezamos a utilizar los testeos rápidos desde el lunes. El Plan DetectAr nos permite ganar el tiempo que necesitamos para cuidar mejor a la gente”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La funcionaria se refirió a la situación epidemiológica en la ciudad de Ushuaia y en la provincia de Tierra del Fuego en general. “La única medida eficaz que tenemos es el aislamiento”, dijo Di Giglio.

LRA 4 Salta

Esteban informó que “hay un 30% o 35% de los salteños que ya han tenido Coronavirus”, lo que representa entre 427 y 498 mil los infectados en toda la provincia. Las proyecciones se deben a los resultados del operativo DETECTAR, testeos masivos que se realizan en algunos barrios, y a la cantidad de familias que permanecen aisladas.

LRA 55 Río Senguer

Monasterolo dijo que “estamos tratando de habilitar nuevas camas, tanto en Terapia Intensiva como en Sala Común, viendo de donde podemos recuperar recursos humanos para mejorar las respuestas, ya que hay mucho personal de Salud que está infectado, y están aislados”.

LU 4 Patagonia

Se confirmó el deceso de Egon Robinson Vargas, un enfermero de 54 años que prestaba servicios en la Sala de Atención Primaria de Rada Tilly desde hace 30 años. Egon es el primer trabajador chubutense del ámbito sanitario que muere como consecuencia del COVID-19.

LRA 29 San Luis

La presidenta de la Comisión de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Senado provincial se refirió a la sanción de la ley que crea un banco de plasma. “En una semana unificamos los criterios, con la cámara de diputados, para que sea ley la creación del Banco de Plasma Sanguíneo”, afirmó.

LRA 18 Río Turbio

A través de un comunicado, el bloque del Frente de Todos indicó que mantienen “esperanza” los resultados del estudio del ibuprofeno inhalado que realiza la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

LRA 7 Córdoba

La Unión de Geriátricos de Córdoba presentó un Recurso de Amparo ante la Justicia para que los residentes con COVID-19 sean trasladados a centros hospitalarios.

Por un cambio en los protocolos que dispuso el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde julio los adultos mayores con coronavirus deben cumplir el aislamiento en estas instituciones de cuidado. Nora Kurth, titular de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, dijo que estas residencias “no son hospitales, y no tienen médicos las 24 horas del día”.

LT 14 Paraná

El ibuprofeno inhalatorio está siendo desarrollado en Paraná por el laboratorio Lafedar, y Esnaola, director de Operaciones de la empresa entrerriana, dijo que la medicación para el tratamiento del COVID-19 se encuentra en fase experimental, por lo cual “no está regulada por la Administración Nacional de Medicamentos, y sólo se lo podría aplicar de manera compasiva a pacientes”. Luego, Esnaola informó que las investigaciones y los ensayos, “están dando muy buenos resultados”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional lanzó ayer la Red Sanitaria Federal, que comprende la ejecución de 60 obras en hospitales, centros de salud, hospitales modulares y espacios de aislamiento en 53 ciudades de 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La inversión de más de 8.781 millones de pesos y la incorporación de 2.952 camas al sistema público de salud, fue desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis: “Son obras sanitarias que sirven para salvar vidas en medio de esta pandemia”.

LRA13 Bahía Blanca

Charla con el secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, sobre los desafíos que enfrenta la comunicación pública en el contexto de pandemia.

LU 4 Patagonia

Afirmó que “en Argentina somos testigos de una ofensiva brutal de la oposición, que no es solamente la parlamentaria de Cambiemos. Es la oposición mediática y de los grandes poderes económicos, que ante la decisión de cuidar a las personas frente a los intereses, han sido despiadados”.

LRA 1 Buenos Aires

Análisis sobre la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, del per saltum pedido por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli en relación al tratamiento de la vuelta atrás de sus traslados por decreto. Croux opinó que se trata de “una típica salida de la idiosincrasia judicial: encontrar el atajo más ambiguo, por lo menos para ganar unos metros”. En tanto consideró que el sistema político tendió “un puente de plata” al judicial “para que vuelva sobre sus pasos y resolver los desaguisados” de una época en que la “república oligárquica” intenta consolidar su poder con el Poder Judicial como “opción determinante”.

LRA 1 Buenos Aires

Javier Moral, abogado de familiares de las víctimas de la causa por el incendio del depósito de Iron Mountain, celebró la decisión de la Justicia de aceptar como querellantes a sus defendidos, y adelantó en Llega el día, que pedirá que en el juicio oral se incluya al expresidente Mauricio Macri y al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Las responsabilidades no se acaban con los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad que fueron procesados”, expresó.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Carriqueo hizo un repaso por las actividades que desarrollan desde el organismo en contexto de pandemia y de emergencia climática. Se refirió también a los conflictos territoriales actuales, no sólo los de la zona andina sino también los que se desarrollan en el valle rionegrino.

LRA 1 Buenos Aires

El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, universalmente conocido como Quino, falleció a los 88 años. Saltó a la fama por sus tiras cómicas y por su personaje más difundido a nivel global: la pequeña Mafalda.

Su editor histórico, Daniel Divinsky, quien estuvo al frente de Ediciones La Flor recordó a Quino: “Hay un mensaje humanista en Mafalda que supera los límites del humor, era una concepcion del mundo a partir de los diversos personajes”, expresó. “Uno a veces se pregunta si los chicos van a recibir un mensaje de una historieta que no tiene celulares y el televisor aparece a úlitmo momento pero creo que ciertos contenidos están más allá de los objetos”, aseguró Divinsky en diálogo con Horacio Embón.

LRA 21 Santiago del Estero

Julio Navarro es el único argentino que fue incluido en selecta lista de candidatos considerados propensos a ganar el Premio Nobel en sus respectivos campos, realizada por Citation Laureates, con grandes posibilidades de ser nominado para el galardón de Física. Es experto en formación y evolución de galaxias y de estructura cósmica y materia oscura.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El médico cordobés Oscar Atienza escribió el sábado 26 de septiembre una carta al presidente Alberto Fernández para pedirle que accione el “botón rojo”, expresión que usara el mandatario en uno de sus reportajes. En comunicación con la periodista Diana Costanzo, explicó el porque de su mensaje y describió la situación epidemiológica de su provincia: “Córdoba está segundo en el ranking nacional de cantidad de casos y el 95% de las actividades está en pleno funcionamiento. Ahora en Córdoba la pandemia se está conduciendo sola e intentamos retomar el control”.

LRA 42 Gualeguaychú

Velázquez participó de la exposición ante Nación sobre el avance del COVID-19 en la provincia. Allí, la titular de la cartera afirmó que los brotes están contendidos, sobre todo en Gualeguaychú y Paraná.

LRA 28 La Rioja

Strassorier, quien es miembro del Comité de Emergencia, anticipó que “sin la intervención de vacunas puede haber cinco olas de contagios de coronavirus, que pueden durar de a 15 a 18 meses”. En este sentido, el médico insistió en los cuidados personales y en el distanciamiento social, para prevenir el contagio de COVID-19.

LT 14 Paraná

La titular de la cartera de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, participó en el informe sobre coronavirus que emitió el ministerio de Salud de la Nación. En la oportunidad, la ministra destacó que la provincia “se preparó en forma anticipada en el sistema sanitario para esperar la llegada de casos de COVID-19”, y luego destacó que la creación del Comité de Emergencia y la declaración de la emergencia sanitaria, “permitieron anticiparse a lo que iba a suceder”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Girado destacó las diferencias de la relación bilateral entre ambos países, desde la asunción del Gobierno del Frente de Todos y aseguró que esta gestión está “rejerarquizando” el vínculo con el gigante asiático.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra analizó en su columna el accionar de la Corte Suprema de Justicia respecto de la admisión del recurso per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, German Castelli y Pablo Bertuzzi. También se refirió a las causas armadas, a los presos políticos, a la complicidad de los medios junto a los servicios de inteligencia y a las presiones por extorsión que dejó el período judicial de estos últimos cuatro años en los que gobernó Mauricio Macri.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La pobreza aumentó al 40,9% de la población en el primer semestre de 2020 desde el 35,5% de los últimos seis meses del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en medio de una crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Los supermercados deberán colocar una etiqueta en cada producto, incluidos los no perecederos, que indique la cercanía de la fecha de vencimiento. La aplicación de la norma corresponderá a La Dirección Provincial de Protección al Consumidor a través de acuerdos que se firmarán con los municipios y entidades civiles que llevarán a cabo el control.

LRA 4 Salta

La Cámara PyME de Salta celebró la decisión del Gobierno provincial de lanzar una batería de medidas destinadas a asistir a los sectores de la economía más afectados por la pandemia del coronavirus, que provocó el cierre de un 30% de locales comerciales.

LRA 57 El Bolsón

La ley de sostenimiento y reactivación productiva apunta a apoyar económicamente a los prestadores del sector turístico y establecer medidas de protección.

LRA 29 SAN LUIS

El funcionario se refirió al conflicto con productores agropecuarios “hay actitudes y situaciones que son incomprensibles”, “las medidas tomadas, por el gobierno provincial, son en pos de cuidar a la población en general”.

LRA 6 Mendoza

Adolfo Brennan, perteneciente a la Federación Económica de Mendoza, se refirió a la extensión horaria para el comercio de la provincia, y dijo que es positivo porque distribuye mejor durante el día a los consumidores y se le da la posibilidad de mejora en las ventas a los negocios.

LRA 42 Gualeguaychú

El presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricardo Etchemendy, precisó que durante los meses de pandemia creció la comercialización de ladrillos para la construcción.

Según Etchemendy, esto benefició a los cooperativistas que venden en los corralones locales, los cuales se veían impedidos de recibir ladrillos industriales.

LRA 3 Santa Rosa

El diputado de Propuesta Federal, Matías Traba, se refirió a la presentación de un proyecto para conformar una Comisión Provincial que evalúe la creación de una empresa de transporte ferroviario pampeana.

LRA 26 Resistencia

Woelflin dio precisiones sobre el Presupuesto provincial 2021, diciendo que “tiene dos ejes fundamentales como los son Desarrollo, Educación y Salud, y luego la reactivación de la obra pública”.

Después, Woelflin detalló las obras previstas al expresar que “son muchas, en una clara diferencia con otros años. Trabajamos en sintonía con las previsiones incluidas en el Presupuesto Nacional, a partir de las cuales elaboramos Presupuesto del Chaco”.

LRA 27 Catamarca

Se realizó un encuentro en el Aeropuerto Felipe Varela para determinar, junto con Aerolíneas Argentinas, el protocolo para el regreso de dos vuelos semanales a Catamarca, programados para mitad de octubre.

De la reunión participación el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, quien al finalizar el encuentro señaló que “vamos a definir si se van autorizar los vuelos, y cuáles van a ser las condiciones que tienen que cumplir los pasajeros que llegan a Catamarca”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

Ayer se produjo un incendio en una finca ubicada por Ruta 150, a la altura del kilómetro 3611 que dejó alrededor de 60 hectáreas quemadas. El periodista indicó que “la presencia del Viento Zonda y el incremento de la velocidad causó graves inconvenientes a los pobladores de la localidad de San Roque”.

LRA 17 Zapala

El edil se refirió a los proyectos que presentó su bloque para la reactivación económica post pandemia. “Nos parecía interesante que el estado sea el dinamizador de la economía social”, indicó.

LV 8 Libertador

La profesora Almonacid dijo que “seguimos debatiendo sobre el proyecto de una nueva Ley de Educación del Ejecutivo provincial, porque lo consideramos fundamental. Dentro de la lectura que realizamos, hemos encontrado articulados que se contraponen con la Ley Nacional. Finalmente, Almonacid indicó que “la sociedad mendocina tiene derecho a tener otras instancias de debate”.

LRA 5 Rosario

La edil presentó dos proyectos que tienen como objetivo exigir un refuerzo en la participación de la Municipalidad en el control del mercado de armas digitalizando la información.

LRA 26 Resistencia

Leonardo Ramos, integrante del Instituto de Cultura del Chaco, se refirió a la llegada del ‘Karaí octubre’, que se conmemora el primer día de ese mes. El Karaí (señor) Octubre es, según la creencia popular, un duende maléfico que sale todos los 1 de octubre a recorrer las casas y ver quiénes tienen suficiente comida.

LRA 15 Tucumán

El vicegobernador Osvaldo Jaldo entregó ayer un subsidio de un millón de pesos al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, ayuda que será brindada a todos los departamentos de la provincia. “Esto es lo único que pedimos a los bomberos, que nos ayuden. Nuestra obra es conseguir recursos para nuestro cuartel y para todos los cuarteles”, destacó Rinaldi.

LRA 6 Mendoza

Henríquez, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), hizo un balance sobre el masivo caravanazo realizado en oposición a la nueva Ley de Educación que impulsa el oficialismo mendocino, señalando que la magnitud y federalización de la protesta “fue un mensaje contundente, ya que se sumaron todos los Departamentos de la provincia”. Luego, el sindicalista indicó que “el hartazgo al ninguneo y a la falta de respeto hizo eclosión”.

LRA 6 Mendoza

El secretario General de la CTA Mendoza, Gustavo Correa, dio detalles en Colectivo Nacional sobre la denuncia que impulsa contra el director General de Escuelas, José Thomas, por “censura y persecución política”. Correa explicó que medio de la discusión social sobre la reforma educativa “algunas superviciones” comenzaron a enviar formularios vía jerárquica a escuelas, directivos y docentes para que digan cuál es su posición sobre la medida oficial.

LRA 1 Buenos Aires

“Reiniciamos el proceso de compra de 300 pistolas Taser para distribuir a nuestras fuerzas”, aseguró ante los medios el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli y agregó: “No se trata de cambiar estas pistolas con las armas reglamentarias”. El funcionario también lamentó la pérdida de la vida del policía Juan Pablo Roldán, que fue acuchillado en Palermo por Rodrigo Roza, quien también falleció.

Laborales | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

Barberá, enfermera del Hospital Urquiza, dijo que “el sueldo de un enfermero está muy por debajo de la canasta básica”, y luego informó que mañana, jueves 1° de octubre, realizarán una caravana de autos en forma de protesta, partiendo a las 10 horas desde la puerta del hospital.

LRA 12 Santo Tomé

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia por violaciones a convenios laborales, y por la negativa del gobierno de Corrientes para convocar a paritarias. Feliciano Romero, secretario General de ATE Corrientes, dijo que ”la ley de Paritarias mejora la negociación, pero el gobierno de Corrientes se ha caracterizado por ser violador a los derechos de los trabajadores del Estado. Es una vieja historia, y no es casual que seamos la provincia más pobre del país”.

LT 14 Paraná

Trabajadores de la municipalidad de Paraná se manifestaron frente a la Administración Fiscal Municipal (AFIM), en rechazo al ofrecimiento de $ 3 mil que propone el Poder Ejecutivo como incremento para los empleados.

“Los gremios declararon insuficiente el aumento. Queremos una paritaria abierta, y discutir la reparación histórica del trabajador municipal”, expresó Roberto Alarcón, representante gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la comuna.

LV 8 Libertador

Se trata de los Servicios Educativos de Orientación Social (SEOS), según dijo Marina Tejón, directora de una de las instituciones referidas, la cual funciona en el Departamento Las Heras.

La docente recordó la función social prioritaria que cumplen los SEOS, pero explicó que desde hace 30 años ningún gobierno provincial ha mejorado su situación.

LRA 6 Mendoza

Luego de decretarse en Mendoza el horario extendido para distintos rubros comerciales, Ligorria, secretario General del Centro Empleados de Comercios, señaló que su sector no fue consultado, y que sólo se escucharon a las Cámaras Empresariales.

Además de oponerse a la medida, Ligorria manifestó que la decisión es para “beneficiar a los empresarios, pero no se piensa en los trabajadores”.

LRA 27 Catamarca

Trabajadores autoconvocados de la Salud se manifestaron frente al Palacio Legislativo de Catamarca, mientras sesionaban los diputados provinciales. La concentración tuvo como motivo la solicitud de mejoras en las condiciones de trabajo, salarios e insumos.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

Careaga es una de las impulsoras de la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos COVID-19 (IRDH), que propone analizar la situación de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia y aislamiento.

La propuesta tiene tres destinatarios: los ciudadanos, los gobiernos provinciales y municipales y el gobierno nacional.

LRA 3 Santa Rosa

Penélope Moro es la hermana de Sebastián, periodista mendocino que falleció el 16 de noviembre pasado, seis días después de la toma al Palacio de Quemado durante el golpe de Estado en Bolivia. La familia de Moro, muerto en confusas circunstancias, pide desde hace meses que investiguen el caso, el cual fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Géneros | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Gorostiaga también indicó que en Argentina “quien toma la decisión de abortar lo hace, pero no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a eso”.

LRA 6 Mendoza

La Campaña Nacional por la Emergencia contra la Violencia de Género llevará a cabo una jornada con acciones en las redes sociales, pidiendo que el Congreso Nacional declare la Emergencia en Violencia de Género, en el marco de la actual situación sanitaria.

El 14 de Abril, la diputada nacional por el FDT, Verónica Caliva, presentó un proyecto de Ley para la declaración de la “Emergencia pública nacional en materia social por violencia de género en todo el territorio nacional, por el plazo que dure la emergencia pública en materia sanitaria”.

Internacionales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Fue un show mediático. El gran perdedor fue el moderador porque se le fue las cosas de las manos. Trump estuvo en su mejor versión siempre interrumpiendo”, destacó Zabalza “Los partidarios de Trump quedaron felices diciendo que había ganado y los que juegan para Biden lo dan ganador a él. Fue muy grave que Trump admitiera que él sabía la gravedad de la pandemia y no cerrara las fronteras. Parece que lo único que cuenta es la cuestión económica”, concluyó.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El actor habló sobre “Los que vuelven”, película de Laura Casabé, que contó con las actuaciones de Ajaka, Lali González, María Soldi, Javier Drolas, Cristian Salguero, Edgardo Castro y Sebastián Aquino. Estreno el próximo jueves 1° de octubre, por la plataforma CINE.AR.

LRA 26 Resistencia

La presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós, habló sobre el lanzamiento de la Feria Del Libro Federal Chaco 2020, diciendo que “se iniciará el 7 de octubre, y tendrá como sedes las localidades de Margarita Belén, Juan José Castelli, Charata y Presidencia Roque Sáenz Peña, como una manera de federalizar la iniciativa”.

LRA 9 Esquel

El Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia presentó la programación oficial de la edición 2020, que contará con películas de todo el mundo distribuidas en seis secciones, además de actividades, shows, talleres y conversatorios de manera online y gratuita.

El director del Festival, Joel Hum, confirmó que el evento se realizará del 1 al 5 de octubre en Puerto Madryn, a instancias de un grupo de voluntarios independientes y autogestivos.

LU 23 Lago Argentino

La actriz, cantante, bailarina, directora y dramaturga habló sobre el espectáculo que presentará a través del Teatro Picadero este viernes 16 de octubre a las 20 horas. Fontán adelantó lo que será un espectáculo que recorrerá su extensa trayectoria y una emotiva evocación a las mujeres del tango.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Campana expresó su alegría, debido a que Córdoba será sede del retorno de la Liga Nacional de Básquet, y señaló que solamente faltan las autorizaciones de los protocolos sanitarios para poder desarrollar la competencia en las burbujas del estadio Sandrín de Alta Córdoba, y en el Arena de Villa Carlos Paz.

Humor | Volver al inicio

Desde hace un par de semanas, vemos cómo los medios hegemónicos instalan y alientan el éxodo de compatriotas hacia otros lugares del mundo, lo que me lleva a pensar que entre sus múltiples negocios deben tener agencia de viajes!!! Todos sabemos que desde que se descubrió que las noticias son negocios se empezó a esquivar la verdad o a contarla como sea más conveniente. Solo falta que te ofrezcan un paquete fantástico de turismo, cómo lo vienen haciendo periodísticamente con sus diarios, canales y portales.

CHOCOLATE