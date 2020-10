Juan Manuel Ubeira: ” El lawfare no se usa solo para perseguir”

Ante la medida de la Corte Suprema el día de ayer el Dr. Juan Manuel Ubeira fue entrevistado en “Colectivo Nacional” por LRA12 y contó sobre la decisión que tomará la Corte Suprema con respecto al traslado de los camaristas elegidos a dedo por Mauricio Macri. “Hay dos aspectos, uno técnico, que no dijo absolutamente nada, y el Per Saltum que es el salto administrativo, desde el punto de vista técnico y político es difícil justificar esa decisión”. “Los tres jueces no comparecieron a las audiencias” aclaró.

“Han habido presiones directas e indirectas como la embajada de EE.UU, son los poderes de factos, que no han sido votados y están dando vueltas”.

Expresò por otro lado que “no hay que agravar los problemas que el país ya tiene, a las personas no les importa lo que ocurre con estas tres personas, pero sin embargo siguen estando en los diarios”.

Estoy enojado con este tema, “estamos muy mal, no solo por el sistema sanitario y económico, sino también institucional”. “La democracia es un sistema muy incómodo, que hay que defenderlo con fuerza.”

Está claro que el Per Saltum que definió la corte es un hecho de gravedad, más grave aún por hacerlo en medio de una pandemia y de un colapso sanitario, la gente tiene que tomar conciencia de eso.” aseveró.