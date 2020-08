Diario de Radio Nacional 29/08/2020

Títulos de tapa | 100 Años de Radio | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Laborales | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: “El problema no es sólo del AMBA, sino de todo el país”.

SANTIAGO CAFIERO: “El gobierno de los tarifazos se fue el 10 de diciembre”.

GILDO INSFRAN: “El área de influencia incluye a 50 millones de personas”.

GUSTAVO LOPEZ: “Internet es el servicio esencial del siglo XXI”.

CONGRESO NACIONAL: Proyecto para el “Aporte Solidario Extraordinario”

FUERZAS DE SEGURIDAD: Los contagios superan los 1.100 casos.

EDUARDO SEMINARA: La soledad de Duhalde, ante las Fuerzas Armadas.

JORGE ALEMAN: El exilio como vulneración a los Derechos Humanos.

DOS MUERTES EN SAN JUAN: Adultos mayores que estaban internados.

GERIATRICO ALMAFUERTE: Registra numerosos casos de coronavirus.

ENTRE RIOS: 159 nuevos casos de coronavirus.

URGENTE PEDIDO DE SU ESPOSA: Policía internado en situación crítica.

SOLEDAD SALINAS: “Me tomaron el pelo a mí y a toda mi familia”.

FIESTA CLANDESTINA: Denuncia penal contra el personal de la salud de Fortuna.

COE PROVINCIAL: Los tres poderes y fuerzas de seguridad.

KARINA NIETO: “Estas reuniones contribuyen al federalismo”.

DANIEL ZULIANI: “Hace 20 años no abre el Comité Radical”.

ALBERTO BINDER: Análisis del proyecto de reforma judicial.

CANJE DE DEUDA: El Gobierno muestra un amplio nivel de adhesión.

PAVIMENTACION RUTA 13: Firma de convenio reactiva obra paralizada.

PAGO A ESTATALES: Se inició el cronograma en Formosa.

PLAN FINES-SAN JUAN: Aspirantes que deben ratificar inscripción.

ASAMBLEA AMBIENTAL VIRTUAL: Con organizaciones ambientalistas y legisladores

HACIA ENTRE RIOS: Posible invasión de langostas.

CLAUDIA FERREIRA: Inscripción a becas de sistemas conectividad UNPA

QUIQUE PESOA: Viajamos por Bahía Blanca, Tucumán y Río Negro.

FLAVIO GAUNA: Cantor y compositor nacido en Las Lomitas.

FLORENCIA IBAÑEZ: “La radio es mi lugar en el mundo”.

RAYOS LASER: Proyectos en medio de la cuarentena

MUSICA Y SOBERANIA ALIMENTARIA: Charla con Marcos Filardi y el recuerdo de Fontova.

MARIA MERCEDES GRAGLIA: Relata cuentos infantiles y los comparte por Whatsapp. BEATRIZ BRAGONI: Ultimos años de San Martín, construcción del héroe.

RICARDO REZZA: El entrenador de los seis ascensos.

LEANDRO BOLMARO: “Renové contrato por tres años con el Barcelona”.

LRA 1 BUENOS AIRES

ALBERTO FERNANDEZ, 100 AÑOS DE LA RADIO

“Celebro que exista Radio Nacional”

El presidente Alberto Fernández participó del programa especial realizado por los medios públicos por los 100 años de la radio, que es transmitido por Radio Nacional y al que se sumaron todas las radios del país. “La radio es una compañía importante para mí”, contó Fernández, y agregó: “Soy de los que escucha más AM que FM, porque me gusta más escuchar voces que música y le presto más atención a las opiniones, que son una compañía cuando estoy haciendo otras cosas o estoy manejando”. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-presente-en-los-festejos-por-los-100-anos-de-la-radio-argentina/

LRA 1 BUENOS AIRES

TODO EL DIAL, 100 AÑOS DE RADIO

Histórica transmisión desde el Teatro Coliseo

En una transmisión histórica desde el Teatro Coliseo celebramos los 100 años de la radio Argentina. El 27 de agosto de 1920, “Los Locos de la Azotea” hacían historia. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran unos jóvenes del mundo de la medicina que realizaron la primera transmisión inalámbrica, desde la terraza de dicho teatro, presentando la obra “Parsifal” de Richard Wagner.

http://www.radionacional.com.ar/historica-transmision-desde-el-teatro-coliseo/

LRA 1 BUENOS AIRES

MARCELO TINELLI, 100 AÑOS DE RADIO

Sus inicios y el recuerdo de Juan Alberto Badia

El conductor se mostró “muy emocionado y conmovido” por la celebración y recordó sus inicios en radio Rivadavia. “Fueron momentos hermosos”, rememoró Tinelli, quien a su vez recordó a personajes destacados del medio como Antonio Carrizo, José María Muñoz y, por su puesto, Juan Alberto Badia. “Se produce una intimidad en la radio que no está lograda en ningún otro medio, es mi infancia, mi viejo y mi abuelo”, expresó. http://www.radionacional.com.ar/los-inicios-en-la-radio-de-marcelo-tinelli-y-su-recuerdo-de-juan-a-badia/

LRA 1 BUENOS AIRES

SIMON y GOMEZ CASTAÑON, 100 AÑOS DE RADIO

Dos grandes voces de la Folklórica

“No recuerdo ningún festejo parecido. Se activan recuerdos”, destacó el conductor del ciclo Pan Casero, Oscar “Cholo” Gómez Castañón quien contó que recibe “mensajes agradeciendo la compañía”. “La radio que me mostró el mundo, me leyó libros…”, agregó.

Por su parte el conductor de la FM Folklórica Marcelo Simon aseguró que “la radio es la vida” y destacó que el medio sigue contando con grandes conductores y realizadores. http://www.radionacional.com.ar/los-100-anos-de-la-radio-por-marcelo-simon-y-el-cholo-gomez-castanon/

LRA 1 BUENOS AIRES

RADIOS CON HISTORIA, 100 AÑOS DE RADIO

Un viaje por el archivo radiofónico

En el cierre de la transmisión especial de Radio Nacional por los 100 Años de Radio, el subdirector de la radio pública, Gustavo Campana, comparte audios históricos de la radiofonía argentina. Las medianoches al mando de Alejandro Dolina; el Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel; la final del Mundial de 1986; y la cobertura del Atentado a la AMIA, entro muchos más. Además, Liliana Belforte, comunicadora social e integrante de FM En Tránsito, y Néstor Busso, director de Radio Encuentro, desde la ciudad de Viedma, cuentan la historia de esas dos emisoras. http://www.radionacional.com.ar/radios-con-historia-y-un-viaje-por-el-archivo-radiofonico/

LRA 1 BUENOS AIRES

CACHO FONTANA, 100 AÑOS DE RADIO

“Empecé en Radio del Pueblo junto a Riverito”

El gran Cacho Fontana recordó sus comienzos, contó y agregó que desde el principio este medio era “lo que deseaba”. Recordó los 18 años del memorable “Fontana Show”, en Radio Rivadavia. http://www.radionacional.com.ar/desde-el-principio-la-radio-ya-era-inconscientemente-lo-que-deseaba/

LRA 13 BAHIA BLANCA

OSCAR PASQUARE, 100 AÑOS DE RADIO

La primera voz de Radio Nacional Bahía Blanca

Oscar Pasquaré fue una de las primeras voces de LRA13. Hoy a los 82 años, contó algunas de sus experiencias como la voz de Radio Nacional: “Tuve la suerte de ser de las primeras voces que inauguraron la Radio Nacional Bahía Blanca. Es una radio que hemos disfrutado. Fue acto muy lindo, se hizo en el edificio del Correo. Verdaderamente conformamos un grupo de gente que aprendimos a respetarnos, querernos y a vivir nuestra bohemia en esa radio. Locutores, operadores, animadores. Fue una marca hermosa que nos ha dejado la vida. La llevamos puesta”. http://www.radionacional.com.ar/oscar-pasquare-la-primera-voz-de-radio-nacional-bahia-blanca/

LRA 1 BUENOS AIRES

JUAN ALBERTO MATEYKO, 100 AÑOS DE RADIO

“Estudiaba derecho hasta que Fontana torció mi camino”

Uno de los referentes radiales más importantes de la Argentina, recordó: “Hay un hombre que torció mi camino, estaba estudiando derecho, hasta que escuché y seguí a todos lados a Cacho Fontana”. El conductor se fue a trabajar a Córdoba a realizar su programa radial “La movida del verano”. “Me vine porque era un desafío; me preparo, voy un poco más temprano”, reveló sobre su rutina en la emisora. http://www.radionacional.com.ar/estaba-estudiando-derecho-hasta-que-torcio-mi-camino-cacho-fontana/

LRA 1 BUENOS AIRES

JORGE MARCHETTI, 100 AÑOS DE RADIO

Recordó a “Rapidísimo” y el “Fontana Show”

Jorge Marchetti empezó hace 50 años a trabajar en radio y fue autor de gran parte de los contenidos ficcionales de dos programas centrales como Fontana Show y Rapidísimo. “El respeto por el guion es muy importante, es la base”, remarcó y agregó: “Hay cierto sector que quiere ningunear la figura del autor que es el origen de donde nace todo”. http://www.radionacional.com.ar/jorge-marchetti-recordo-rapidisimo-y-fontana-show/

LT 11 Concepción del Uruguay

GUSTAVO SYLVESTRE, 100 AÑOS DE RADIO

“Dentro del periodismo, la radio es mi gran amor”

Sylvestre, oriundo de Concepción del Uruguay, dijo que “puedo desarrollar la vocación de mi vida, que ha sido el periodismo, y dentro del periodismo, la radio es mi gran amor”. http://www.radionacional.com.ar/sylvestre-dentro-del-periodismo-la-radio-es-mi-gran-amor/

LRA 1 Buenos Aires

HUGO PAREDERO, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio enaltece la imaginación”

Paredero se sumó a la celebración de estos 100 años de la primera transmisión de radio y contó cómo vive este día: “La radio apareció como un detalle mágico en mi vida, cuando era muy chico, y sigue funcionando con ese sistema emocional”. “La radio enaltece la imaginación. La radio que no te hace ver lo que escuchás, está fallando; pero si te hace ver, es la gloria”, agregó. http://www.radionacional.com.ar/hugo-paredero-la-radio-enaltece-la-imaginacion/

LRA 6 Mendoza

MARIA DEL CARMEN YURICHICH, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio sirve de nexo entre el pueblo y los alrededores”

María del Carmen, primera mujer operadora de Radio Nacional y del país, hizo sus inicios en Radio Nacional Río Turbio, de dónde es oriunda, y luego desarrolló su profesión en LRA 6. http://www.radionacional.com.ar/maria-yurichich-la-radio-sirve-de-nexo-entre-el-pueblo-y-los-alrededores/

LRA 1 BUENOS AIRES

ALEJANDRO PONT LEZICA, 100 AÑOS DE RADIO

“Qué bueno estar todos unidos celebrando la radio”

El director de Radio Nacional, aseguró que la pandemia puso de relieve la importancia de la radio y que a medida que avanzaba la cuarentena fue un vehículo de emoción y de transmisión de cultura y arte. Pont Lezica afirmó que el nacimiento de las FM abrió “las puertas a la creatividad” ya que había caminos que ya tenía cubiertos la AM, dio oportunidades a nuevas generaciones y abrió un nuevo mundo a un país que tiene una gran cultura radial. http://www.radionacional.com.ar/alejandro-pont-lezica-que-bueno-estar-todos-unidos-celebrando-la-radio/

LRA 57 El Bolsón

VERONICA BENITEZ, 100 AÑOS DE RADIO

Una voz que llegó a la Patagonia en 2009

“Nací un 25 de marzo de 1972, hace tan solo 48 años. Mi papá se llamaba Alejandro, mi mamá se llamaba Mariela y mi primer trabajo en radio fue en Radio Nacional Buenos Aires allá por el 2002”, nos cuenta Verónica Benítez, productora de la Radio Pública. En el mes de la radio Nacional El Bolsón los invita a celebrar los cien años de nuestro medio y su historia en la Comarca junto a Verónica Benítez en una charla con Andrea Salazar. http://www.radionacional.com.ar/cien-anos-de-radio-veronica-benitez/

LRA 1 Buenos Aires

BICHOS DE RADIO

Programa especial dedicado al centenario

Un recorrido por algunos de los momentos más destacados de la celebración que tuvo lugar en el Teatro Coliseo. Charla con Carlos Ulanovsky, quien presentó su libro “36.500 días de radio”. http://www.radionacional.com.ar/programa-especial-dedicado-a-los-100-anos-de-la-radiofonia-argentina/

LT 14 Paraná

ALBERTO FERNANDEZ, sobre el COVID-19

“El problema no es sólo del AMBA, sino de todo el país”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el próximo 20 de septiembre, en un mensaje publicado por Twitter.

Fernández señaló que se autorizan las reuniones de hasta 10 personas al aire libre en todo el país, de acuerdo con las normas de cuidado sanitario vigentes en cada jurisdicción. En un mensaje grabado, el presidente aclaró que en esta fase de la pandemia “el problema no es sólo del AMBA, sino de todo el país” y mencionó que en 18 provincias existe transmisión comunitaria del virus. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-anuncio-la-extension-del-aislamiento-hasta-el-20-de-septiembre/

LRA 1 Buenos Aires

SANTIAGO CAFIERO, jefe de Gabinete

“El gobierno de los tarifazos se fue el 10 de diciembre”

Cafiero sostuvo que “el Gobierno de los tarifazos y los impuestazos se fue el 10 de diciembre” y desmintió que el Poder ejecutivo tenga en estudio modificaciones en el monotributo como así tampoco una elevación de la escala del impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría. “El Ministerio de Economía ayer desmintió esas versiones y fue tajante. No se está trabajando sobre eso”, dijo Cafiero. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-de-los-impuestazos-y-tarifazos-ya-se-fue-el-10-de-diciembre/

LRA 8 Formosa

GILDO INSFRAN, gobernador de Formosa

“El área de influencia incluye a 50 millones de personas”

Insfrán firmó junto a sus pares de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe el “Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná”. En el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, en Puerto San Martín, Santa Fe, Insfrán dijo que “este es un avance muy importante para el desarrollo federal de nuestro país, ya que el área de influencia de esta hidrovía incluye a más de 50 millones de habitantes y abarca una superficie de 3,5 millones de kilómetros cuadrados”.

LRA 26 Resistencia

GUSTAVO LOPEZ, vicepresidente del ENACOM

“Internet es el servicio esencial del siglo XXI”

López indicó que “ha quedado demostrado en la pandemia algo que se sabía, pero no estaba internalizado. Y es la necesidad de las tecnologías y la conectividad. La educación, el acceso al conocimiento y a la cultura tienen que ver con la tecnología. Sin conectividad no hay cajeros, ni los chicos podrían estudiar, ni los comercios funcionarían”. http://www.radionacional.com.ar/gustavo-lopez-internet-es-el-servicio-esencial-del-siglo-xxi/

LT 14 Paraná

CONGRESO NACIONAL

Proyecto para el “Aporte Solidario Extraordinario”

Diputados del Frente de Todos, presentaron formalmente en Diputados el proyecto para el “Aporte Solidario Extraordinario”, el cual graba por única vez a cerca de 12 mil personas físicas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, hecho que le permitirá al Estado recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos. http://www.radionacional.com.ar/ingreso-el-proyecto-de-impuesto-para-grandes-fortunas/

LRA 22 Jujuy

FUERZAS DE SEGURIDAD

Los contagios superan los 1.100 casos

Desde el inicio de la pandemia son más de 1.100 los efectivos policiales y del servicio penitenciario que se han contagiado de COVID-19. Nancy Guzmán, titular de la Dirección de Bienestar de las Fuerzas del Ministerio de Seguridad, dio a conocer la información, y dijo que, aproximadamente, en el servicio penitenciario hay 200 efectivos afectados, y 950 entre del personal policial. http://www.radionacional.com.ar/los-contagios-en-las-fuerzas-de-seguridad-superan-los-1-150-casos/

LRA 9 Esquel

EDUARDO SEMINARA, Vicerrector de la UNDEF

La soledad de Duhalde, ante las Fuerzas Armadas

Seminara (Universidad Nacional de la Defensa), se refirió a los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde y aseguró que “fue equivocada y fuera de tiempo” y agregó que “quizás lo que quería es recuperar protagonismo en la escena política o generar otra operación política más compleja, no creo en el error y menos en una persona con la trayectoria política que tiene el ex presidente” y concluyó: “No va a encontrar plafón en ninguna de las instituciones vinculadas a la Defensa”. http://www.radionacional.com.ar/duhalde-no-va-a-encontrar-eco-en-ninguna-de-las-instituciones-de-defensa/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE ALEMAN, Psicoanalista y escritor

El exilio como vulneración a los Derechos Humanos

Vivir fuera del país sin haberlo planificado y adaptarse a nuevos contextos, genera cambios profundos en la vida y deja a los individuos montados entre las dos realidades: la de su país de origen y la del país donde reside. En este sentido, Conrado Geiger plantea el exilio como una vulneración de los Derechos Humanos y conversó con Jorge Alemán, psicoanalista y escritor exiliado en España desde el golpe de Estado de 1976. http://www.radionacional.com.ar/el-exilio-como-vulneracion-a-los-derechos-humanos/

LRA 23 San Juan

Dos muertes en la provincia

Adultos mayores que estaban internados

El Ministerio de Salud Pública de San Juan, confirmó la muerte de dos pacientes internados por Covid -19. Según detallaron uno de los pacientes, un anciano que ingresó de un geriátrico del departamento Rawson, se estaba internado en el Hospital Marcial Quiroga, mientras que el otro, un hombre mayor de 70 años, se encontraba en el Área Crítica del Hospital Guillermo Rawson. http://www.radionacional.com.ar/confirmaron-la-muerte-de-2-personas-por-covid-19/

LT 14 Paraná

GERIATRICO ALMAFUERTE

Registra numerosos casos de coronavirus

La Clínica Gerontológica Almafuerte, ubicada en calle Zanni de la ciudad de Paraná, fue declarada con Contaminación interna por covid-19, por las autoridades sanitarias. El Area de Vigilancia Epidemiológica confirmó este viernes, que una gran cantidad de adultos mayores dio positivo al test de coroanvirus. La semana pasada un integrante del plantel de enfermería comenzó con síntomas.

LRA 1 Buenos Aires

CABA: Habilitan encuentros sociales

En espacios públicos, pero no en terrazas

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que la habilitación de encuentros sociales de hasta diez personas anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández, permite en la Ciudad de Buenos Aires reuniones en veredas y espacio exterior, pero remarcó que no está contemplado el uso de terrazas o patios. http://www.radionacional.com.ar/habilitan-encuentros-sociales-en-espacios-publicos-pero-no-en-terrazas/

LT 14 Paraná

CONTAGIOS EN ENTRE RIOS

159 nuevos casos de coronavirus

Desde Vigilancia Epidemiológica se confirmaron 159 nuevos casos de COVID-19 en el territorio provincial. Del total de contagios, 91 fueron detectados en Paraná y el resto en ocho Departamentos. Además, se comunicaron cinco fallecimientos asociados al virus. http://www.radionacional.com.ar/en-entre-rios-hay-159-nuevos-casos-de-coronavirus/

LRA 22 Jujuy

PEDIDO URGENTE

Policía internado en situación crítica

Tras el pedido dramático de asistencia realizado en las redes sociales por su esposa, el Oficial Jorge Padilla fue trasladado al Hospital San Roque para su internación.

Erika, esposa de Padilla, dijo que “mi marido hace diez días que está en la ciudad cultural y nunca me brindaron un parte médico. Tuve que comprar medicación y enviarle, porque no tenía ningún tipo de asistencia. Toda mi familia está aislada”. http://www.radionacional.com.ar/policia-jujeno-fue-trasladado-al-hospital-san-roque/

LV 4 San Rafael

SOLEDAD SALINAS, un caso increíble

“Me tomaron el pelo a mí y a toda mi familia”

“El lunes recibí un llamado del hospital en el que me avisaban que era negativo el resultado. Después de 96 horas (el miércoles) recibo otra llamada en el que la doctora me avisa que mi resultado era positivo. Yo no entendía nada. Ayer (jueves) abro mi correo y tenía un mensaje de días anteriores del Laboratorio del Hospital Schestakow que decía que mi resultado era negativo. Le consulto a la doctora para que me explicara bien qué es lo que pasaba y quedó en confirmarme porque estaban viendo como era mi situación y que en momentos me avisaban”, declaró Soledad. http://www.radionacional.com.ar/siento-que-me-han-tomado-el-pelo-a-mi-y-a-toda-mi-familia/

LRA 29 San Luis

FIESTA CLANDESTINA

Denuncia penal contra el personal de la salud de Fortuna

La Dra. Velia Guill, Jefa de la Sala Judicial de Fiscalía de Estado, brindó detalles de la denuncia realizada contra el personal de la salud pública de la provincia que participó de una despedida de soltera en la localidad de Fortuna. http://www.radionacional.com.ar/iniciaron-denuncia-penal-contra-el-personal-de-la-salud-de-fortuna/

LRA 18 Río Turbio

COE PROVINCIAL

Los tres poderes y fuerzas de seguridad

Partes del gabinete mantuvo una reunión con los integrantes del COE Provincial para informar la situación epidemiológica y responder consultas. Además adelantaron que Río Gallegos seguirá en ASPO según lo determinado por Nación. Además de la titular del Tribunal Superior de Justicia y legisladores provinciales, estuvieron presentes representantes de Gendarmería y Prefectura con quienes se están articulando acciones en el marco de la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/coe-provincial-con-participacion-de-los-tres-poderes-y-fuerzas-de-seguridad/

LRA 18 Río Turbio

KARINA NIETO, Foro Parlamentario

“Estas reuniones contribuyen al federalismo”

Hoy con modalidad virtual se desarrolló el 1° Foro de Autoridades Parlamentarias con la participación de todas las Legislaturas del país. Santa Cruz estuvo representada por el Vicegobernador Eugenio Quiroga, el Vicepresidente 1° de la Cámara del Pueblo José Bodlovic, la Vicepresidenta 2° Karina Nieto y la Prosecretaria Alejandra Retamozo. http://www.radionacional.com.ar/nieto-estas-reuniones-contribuyen-a-que-el-pais-sea-verdaderamente-federal/

LRA 18 Río Turbio

DANIEL ZULIANI, militante radical

“Hace 20 años no abre el Comité Radical”

“No sabemos qué es el Radicalismo en Río Turbio” sostuvo en militante Daniel Zuliani al ser entrevistado por Nacional Río Turbio. Durante el diálogo Zuliani refirió a la figuras de los dirigente provinciales, los resultados de la gestión macrista y de la gestión en la intervención de Omar Zeidan al frente de la empresa minera YCRT. Realizó fuertes críticas a los referentes locales y provinciales en relación a las últimas elecciones realizadas en octubre del 2019. http://www.radionacional.com.ar/daniel-zuliani-hace-20-anos-no-abre-el-comite-radical/

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO BINDER, Jurista

Análisis del proyecto de reforma judicial

El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, cuestionó aspectos del proyecto de la reforma judicial: “Es un tema complejo. Hay un consenso de que hay que cambiar cuestiones de la Justicia. El Gobierno de Macri tenía una mesa judicial para acuerdos y extorsiones que ya conocíamos de Comodoro Py”. http://www.radionacional.com.ar/alberto-binder-cuestiono-el-proyecto-de-la-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

CANJE DE DEUDA

Gobierno muestra un amplio nivel de adhesión

El canje de la deuda por US$ 66.300 millones de títulos emitidos bajo legislación extranjera cerró con un amplio nivel de adhesión, según indicaron fuentes oficiales. La operación cerró, tal como estaba previsto, a las 18 de Buenos Aires, 17 de Nueva York, y la información oficial se conocerá el lunes, señalaron fuentes del Palacio de Hacienda. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-optimista-ante-el-cierre-del-canje-de-deuda/

LRA 26 Resistencia

PAVIMENTACION RUTA 13

Firma de convenio reactiva obra paralizada

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, rubricó el contrato de obra para lo que será la pavimentación de la ruta 13. Los trabajos, que se desarrollarán a lo largo de 170 kilómetros, conectarán a los municipios de Cote Lai, Charadai, Samuhu, Enrique Urien y Villa Ángela. http://www.radionacional.com.ar/importante-firma-de-convenio-reactiva-obras-paralizadas/

LRA 8 Formosa

PAGO A ESTATALES

Se puso en marcha el cronograma

Comenzó el pago de salarios a la Administración Pública Provincial, correspondiente a los haberes de agosto, que incluyen el incremento del 5% anunciado mediante un decreto por el gobernador Gildo Insfrán. http://www.radionacional.com.ar/se-inicia-el-cronograma-de-pagos-de-haberes-a-estatales/

LRA 23 San Juan

PARA CURSAR EL PLAN FINES

Aspirantes que deben ratificar inscripción

La Dirección de Educación de Adultos recuerda a los aspirantes que se preinscribieron este año para comenzar a cursar en Plan FinEs, que deben ratificar inscripción a través de un formulario que se habilitará en el portal del Ministerio de Educación a partir de este lunes 31 de agosto. http://www.radionacional.com.ar/plan-fines-recuerda-a-aspirantes-que-deben-ratificar-inscripcion/

LRA 6 Mendoza

ASAMBLEA AMBIENTAL VIRTUAL

Con organizaciones ambientalistas y legisladores

El evento digital fue convocado y creado por el partido político Protectora. En la reunión, hubo alrededor de un centenar de personas conectadas y entre ellas participaron legisladores y miembros de organizaciones ambientalistas. http://www.radionacional.com.ar/se-realizo-la-primera-asamblea-ambiental-virtual-en-mendoza/

LT 14 Paraná

MARCHAN HACIA ENTRE RIOS

Posible invasión de langostas

Jorge Ruiz, presidente de la Fundación Contra la Fiebre Aftosa, expresó que “en Argentina no se lucha contra los desoves de langosta, y en este momento están presentes entre cinco y siete mangas de langostas marchando, algunas de ellas de más de 20 kilómetros de extensión”. http://www.radionacional.com.ar/los-problemas-de-invasion-de-langostas-podrian-repetirse-en-la-provincia/

LRA 18 Río Turbio

CLAUDIA FERREIRA, Directora bienestar universitario

Inscripción a becas de sistemas conectividad UNPA

“Siempre hay que diferenciar, cuando están las becas de unidad académica o las becas que son de de sistema. En este caso, es una beca de sistema de conectividad UNPA en el que por seis meses tiene un ingreso de mil pesos, la fecha de inscripción es hasta el tres de septiembre. “Los que pueden postulare son los estudiantes que son ingresantes y regulares, lo que si tenemos en cuanta en esta beca es lo socio económico y si no tiene acceso a internet”. http://www.radionacional.com.ar/inscripcion-a-becas-de-sistemas-conectividad-unpa/

LRA 1 Buenos Aires

QUIQUE PESOA, “Estudio país”

Viajamos por Bahía Blanca, Tucumán y Río Negro

Recorrimos LRA 13 Nacional Bahía Blanca, Buenos Aires con Ramiro Fabian, LRA 15 Nacional San Miguel de Tucumán, Tucumán con Mariano Carabajal. y por último FM 103.9 Radio Encuentro Viedma, Río Negro con Cristina Cabral.

Hoy Cocina Tierra Del Fuego con Hona Roth desde Tolhuin y su cordero con romero y miel.

Desde Catamarca Ruth Reinoso nos contó pasó a pasó cómo tejer un poncho y la cantidad de hilo que necesitamos. http://www.radionacional.com.ar/viajamos-por-bahia-blanca-tucuman-y-rio-negro/

LRA 30 BARILOCHE

FLAVIO GAUNA en “Caja de resonancia”

Cantor y compositor nacido en Las Lomitas

Sus canciones nos llevan a recorrer el paisaje formoseño y tomar conocimiento de la realidad de su gente. Historias de pueblo chico contadas desde la mirada de un creador sensible que proyecta su “pago chico” hacia la Patria Grande Latinoamericana. Dos programas para resumir su obra y conocer su vida artística en un diálogo con Sergio Cuartucci. http://www.radionacional.com.ar/flavio-gauna-en-caja-de-resonancia/

LRA 1 Buenos Aires

FLORENCIA IBAÑEZ, Locutora

“La radio es mi lugar en el mundo”

Cuando en la adolescencia visité una radio tuve una revelación que me hizo correr frío por la espalda. Era Radio Nacional y en sus estudios de madera volví a sentir en mi cuerpo aquella sensación de estar en “la pieza del fondo” y supe que ese era mi lugar en el mundo, mi parte luminosa, donde nada malo iba a pasarme. La radio me da alegría, consuelo, la compañía de los oyentes, un lugar donde contar lo que aprendí y que a alguien le interese. La radio es el perfecto aquí y ahora donde desaparece todo dolor, y es curativa.

En diálogo con la radio pública, la periodista recuerda la casa de su infancia y a su padre, y cuenta cómo fue su primer contacto con la radio, cuando Nacional estaba Ayacucho y Las Heras. http://www.radionacional.com.ar/amaba-la-radio-pero-no-se-me-habia-ocurrido-que-podia-ser-un-trabajo/

LRA 7 Córdoba

RAYOS LASER se reinventa

Proyectos en medio de la cuarentena

Luego de un prolongado silencio discográfico, la banda cordobesa Rayos Láser lanzó dos nuevas canciones en medio de la cuarentena que no sólo puso al trío de nuevo en el centro de la escena nacional sino que, además, les permitió volver a explorar horizontes musicales que habían quedado a un costado en la última etapa de la actividad del grupo. http://www.radionacional.com.ar/rayos-laser-se-reinventa-en-medio-de-la-cuarentena/

LRA 1 Buenos Aires

Música y soberanía alimentaria

Charla con Filardi y el recuerdo de Fontova

En una nueva emisión de Nexitud, el abogado especializado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, Marcos Filardi, explicó de qué se trata la soberanía alimentaria y por qué es tan importante para un país. Además, un repaso por la obra del humorista y músico Horacio Fontova. http://www.radionacional.com.ar/que-es-la-soberania-alimentaria-y-por-que-es-tan-importante/

LT 14 Paraná

MARIA MERCEDES GRAGLIA, Docente jubilada

Relata cuentos infantiles y los comparte por Whatsapp

María Mercedes Graglia, conocida como Melé, es docente jubilada y ocupa su tiempo libre en contar historias. Integra un grupo de narradores de la localidad de Ramírez, y ahora los comparte por Whatsapp como “una forma de mantener los lazos afectivos”, explicó la narradora oriunda de la localidad de Hernández. http://www.radionacional.com.ar/una-jubilada-relata-cuentos-infantiles-y-los-comparte-por-whatsapp/

LT 12 Paso de los Libres

ARIEL ACUÑA, músico

“Yo aprendí a tocar de oído”

El cantautor libreño, Ariel Acuña, realizó una minuciosa retrospección sobre su carrera, y también sobre su vida. “Yo aprendí a tocar todo de oído”, expresó el cantante, guitarrista, autor y compositor nacido en Paso de los Libres. http://www.radionacional.com.ar/nestor-acuna-2/

LRA 1 Buenos Aires

BEATRIZ BRAGONI, doctora en historia

Ultimos años de San Martín, construcción del héroe

Bragoni, quien escribió “San Martín una biografía política del Libertador” habló por Radio Nacional sobre los últimos años de San Martín y contó cómo se formó la construcción de un héroe: “Vivió en Bruselas porque tenía dificultades económicas para hacerlo en Londres. Luego regresó a Buenos Aires porque tenía cuentas pendientes con la situación política de las Provincias Unidas del Río de La Plata”. http://www.radionacional.com.ar/los-ultimos-anos-de-san-martin-la-construccion-de-un-heroe/

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO REZZA, Director técnico

El entrenador de los seis ascensos

Marcador central que en 1968 debutó en Gimnasia (La Plata) y en el ’72 pasó a San Lorenzo de Almagro. Luego a España, donde jugó 6 años, en Salamanca y el Sporting de Gijón. http://www.radionacional.com.ar/ricardo-rezza-el-entrenador-de-los-seis-ascensos/



LRA 7 Córdoba

LEANDRO BOLMARO, basquetbolista

“Renové contrato por tres años con el Barcelona”

Una de las promesas del básquet argentino, nacido en Las Varillas, jugador FC Barcelona de España y de la selección Argentina, confirmó que acaba de renovar el vínculo con su club por el término de tres años, manifestando su alegría por estar relacionado con unos de los equipos más importantes de Europa. http://www.radionacional.com.ar/leandro-bolmaro-renovo-por-3-anos-con-el-fc-barcelona/

Solidaridad

Quiero contarles una experiencia que viví ayer. Participé en esta nueva normalidad, de una misa via zoom. Después que el Padre ofreció la ceremonia, abrió a la comunidad para que realicen pedidos, agradecimientos etc. Es ahí cuando un señor tomó la palabra y expresó: “Padre quiero pedir por una vecina que quedó viuda. Cuatro hijos, no tiene ingresos ya que es ama de casa y estaría adeudando 4 meses de alquiler”. “Bueno hijo -respondió el cura-, me alegra tu gran corazón y solidaridad para con esta mujer, veremos qué podemos hacer. Una pregunta, ¿esta señora es familiar tuyo o allegada? No padre, YO SOY EL QUE LE ALQUILA LA CASA!!!

CHOCOLATE