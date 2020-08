El exilio como vulneración a los Derechos Humanos

Vivir fuera del país sin haberlo planificado y adaptarse a nuevos contextos, genera cambios profundos en la vida y deja a los individuos montados entre las dos realidades: la de su país de origen y la del país donde reside. En este sentido, Conrado Geiger plantea el exilio como una vulneración de los Derechos Humanos y conversa con Jorge Alemán, psicoanalista y escritor exiliado en España desde el golpe de Estado de 1976.

Alemán cuenta en detalle cómo se sucedieron los hechos de su vida que lo posicionan hoy como protagonista de estas “Historias Fragmentadas“. Desde la militancia universitaria en el Departamento de Psicología Social Eva Perón, la desaparición del titular de la Cátedra donde trabajaba, el posterior exilio y su trabajo desde España, su relación con intelectuales y filósofos españoles, el cruce de ideas políticas del que no se desprende ni acá ni allá mientras sus producciones de desarrollo intelectual han sido traducidas hasta en ruso, resalta que “aquí no hay asado ni una especie de hermandad. No está ese culto a la amistad. Es uno de los grandes valores que tiene la Argentina.”