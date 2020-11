Diario de Radio Nacional 24/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Es el motor que va a encender la economía y dar trabajo”

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Gobierno avanza en una línea actualizada por salario

Paraná – ALBERTO FERNANDEZ: “No voy a permitir la especulación con gente que está sufriendo”

Rosario – AGUSTIN ROSSI: Destaca el trabajo de las FFAA para la distribución de vacunas

Buenos Aires – ALBERTO WERETILNECK: Defendió el proyecto para la modificación de la ley

Libertador – G. CHAVES: “Tenemos que salir de la pandemia con otro tipo de capitalismo”

Córdoba – Reestructuración de la deuda: El gobierno cordobés prorroga la negociación

Buenos Aires – Con estricto protocolo: Regresaron los trenes de larga distancia

Santiago del Estero – LUIS SANTUCHO: Proteger los derechos de Abigail

Bahía Blanca – SILVINA GVIRTZ: Las declaraciones de Acuña: “Por favor, estudie educación”

Esquel – VIVIANA MORENO: “La lectura es la falta de licencia social que tiene la megaminería”

Esquel – SANTIAGO HUISCA: “El proyecto Mina Angela no trajo ningún beneficio”

Comodoro Rivadavia – SANTIAGO IGON: “La minería en Chubut no tiene consenso social”

Esquel – Zonificación minera: Piden anular el proyecto del Ejecutivo

Santa Rosa – MAXIMILIANO MASEIRO: “Por estos días tenemos un pequeño respiro”

Río Grande – DARIO RODRIGUEZ: Mucha gente se movilizó durante el fin de semana largo

Córdoba – ADRIAN WALKER: “Sin responsabilidad social, va a ser una temporada difícil”

El Bolsón – VERONICA HEREDIA: “Nunca se buscó con vida a Santiago”

Paraná – AGMER y AMET: Docentes entrerrianos inician un nuevo paro de 72 horas

Calafate – ALEJANDRA GODOY: “Tenemos que seguir cuidando la vida de todos”

San Luis – A. KANE: Colegio de Ingenieros presenta el protocolo para la habilitación del predio

Esquel – FEDERICO GOMEZ: “Resignificar la Soberanía sobre las Islas Malvinas”

Mendoza – M. GONZALEZ: “Con buen periodismo podemos construir una sociedad más igualitaria”

Buenos Aires – LUIS PUENZO: Se desarrolla el 35º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Calafate – A 100 AÑOS DE LA PATAGONIA REBELDE: Radio Nacional se suma al recuerdo de las huelgas patagónicas

Entrevista Federal – LOS PALMERAS: El mayor exponente de la cumbia santafesina.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente sostuvo que “la construcción es un motor central para el desarrollo económico argentino” y recordó que, al inicio de la pandemia, le dijo al sector que “no iba a quedar a la deriva ni desamparados”.

“Así fue como el ATP fue una herramienta que mitigó los efectos nocivos de la pandemia”, dijo el Presidente al encabezar -por videoconferencia desde la residencia de Olivos- el acto en el que se celebra el Día de la Construcción, desde la planta de la empresa Loma Negra, en la ciudad de Olavarría.

“Para nosotros la construcción es una actividad motorizadora de muchas otras y es además generadora de empleo por excelencia”, señaló.

También indicó que “la construcción es verdaderamente el motor que va a encender la economía, y que va a dar trabajo”, y destacó que en el Presupuesto 2021 “la inversión en obra pública se multiplica por dos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció una línea de créditos hipotecarios que se actualizarán por los índices de los salarios. Fue en un acto por el día de la construcción, encabezado por el Jefe de Estado, realizado por videoconferencia desde la residencia de Olivos.

El primer mandatario sostuvo que los créditos UVA, lanzados por el gobierno anterior, fueron una estafa, y que el ejecutivo nacional trabaja en una línea de financiación que se actualiza por la variación de los salarios.

LT 14 Paraná

Acerca de la suba de precios, el presidente Alberto Fernández puso como ejemplo que en la construcción hubo situaciones “especulativas de algunos corralones” y alertó que la Secretaría de Comercio está trabajando al respecto, porque “nadie puede especular con esto”.

Luego, el primer mandatario añadió que “no voy a permitir la especulación en pandemia, con gente que está sufriendo y con gente por debajo de la línea de la pobreza”, y agregó que “los grandes perdedores de la pandemia fueron los cuentapropistas, los empleados y las pymes, que recién ahora ven una recuperación”.

LRA 5 Rosario

Detalles del operativo para el proceso de vacunación contra el coronavirus que llevará a cabo en el país.

LRA 1 Buenos Aires

El senador Alberto Weretilneck dialogó con Horacio Embón sobre el avance en la Cámara Alta del aporte solidario de las grandes fortunas, proyecto con el cual se mostró de acuerdo por la situación que atraviesa la población debido a la pandemia.

LV 8 Libertador

Cháves, en el marco de lo que sucedió en el G-20, relató que Alberto Fernández se expresó sobre el capitalismo, sobre la herencia que dejó el gobierno anterior y sobre las formas de salir del fenómeno económico actual.

“Nuestro presidente se ha manifestado acerca de recuperar los principios de la cooperación y el rol del Estado, por lo que tenemos que salir de la pandemia con otro tipo de capitalismo” afirmó el funcionario.

LRA 7 Córdoba

Venció el plazo para que los acreedores adhieran a la última oferta hecha por la provincia para reestructurar una deuda de casi 1.700 millones de dólares. Ante el rechazo mayoritario de los bonistas, el gobierno de Córdoba extendió la negociación hasta el próximo 14 de diciembre.

Según la economista Carla Barra, el foco de la discusión está en las bajas tasas de interés que se ofrece en los primeros dos años y el período de gracia solicitado.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, dialogó con Horacio Embón sobre el regreso del servicio de trenes de larga distancia, que retomaron su actividad.

Marinucci señaló que se habilitó que viajen “hasta 370 de pasajeros no mas del 60% de la capacidad de una formación”. “Generamos un protocolo de manera conjunta con el ministerio de salud y transporte”, agregó.

El funcionario sostuvo que se les pide a los pasajeros que vayan con un poco más de tiempo, ya que “el control va a ser muy estricto”.

También, indicó que habrá “acompañamiento a la butaca para que no se trasladen por toda la formación, inhabilitamos la biblioteca y el coche comedor, que se convirtió en un centro de aislamiento preventivo por si alguien presenta síntomas”.

LRA 21 Santiago del Estero

El Ejecutivo de la provincia reasignó fondos desde la Subsecretaría de Prensa a un fondo a cargo del Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes con el objetivo de asistir en forma prioritaria a Abigail.

LRA 13 Bahía Blanca

Silvina Gvirtz es doctora en Educación y desde 2015 se desempeña como Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de la Municipalidad de La Matanza. “La pandemia aumentó la brecha educativa, entre quienes tienen acceso a la tecnología y los que no. Apenas un 20% de la población pudo trabajar a través de las plataformas como Zoom y el resto con modos asincrónicos a través de Whatsapp o Facebook. Si queremos una sociedad con justicia educacional hay que volver a los planes como Conectar Igualdad, cada estudiante tiene que tener su computadora para poder estudiar”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex director de Federación Agraria, habló en su columna de Llega el día sobre la media sanción en Diputados de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, por la que se prohíbe realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. “Mientras todos estábamos preocupados por la pandemia en el país, había manos traviesas vinculadas con los negocios inmobiliarios y agropecuarios, que incendiaron más de un millón de hectáreas en la Argentina. Y esta ley viene a poner un poco de equidad y justicia, porque impide el cambio del uso del suelo, un viejo reclamo de los grupos ecologistas de todo el continente sudamericano”, expresó.

LRA 9 Esquel

La convocatoria al ´Chubutaguazo´ se replicó en 17 manifestaciones en contra de la megaminería en toda la provincia. Convocado por el ´No a la Mina´, la marcha fue multitudinaria en Esquel y en Trevelin, además de otras ciudades de la costa, El Maitén y Río Pico.

Una de las referentes del movimiento, Viviana Moreno, dijo que el balance “es la lectura de la falta de licencia social que tiene la megaminería. Hubo 17 marchas, al menos, con una enorme convocatoria. El que no quiera leer eso es un ciego políticamente”.

LRA 9 Esquel

Huisca, que participó de la presentación del Plan Estratégico Minero, se refirió al debate que tiene un nuevo capítulo con el tratamiento del proyecto de Iniciativa Popular y el del Ejecutivo sobre zonificación minera en la Legislatura provincial.

Al respecto, Huisca dijo que “entiendo a la gente que tiene miedo, tanto a favor o en contra, pero estaría bueno que nos dejaran decidir a nosotros”, aunque recordó que el proyecto Mina Ángela, que se ubica cerca de su pueblo, “no trajo ningún beneficio”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Ante el ingreso del proyecto de minería a la legislatura, el diputado por el Frente de Todos, Santiago Igon, sostuvo que “el pueblo del Chubut no admite la minería, no hay consenso social”.

“Le han mentido a funcionarios nacionales diciendo que había licencia social”, afirmó el diputado.

LRA 9 Esquel

El “No a la Mina” hizo una presentación judicial contra el proyecto de zonificación presentado por el gobernador Mariano Arcioni, para que se declare nulo su ingreso legislativo.

La abogada del movimiento, Silvia De los Santos, explicó que “el proyecto es inconstitucional en su génesis, porque es antidemocrático, ya que el gobernador asumió compromisos de campaña de no habilitar la megaminería y eso implica que está en pleno conocimiento de los impactos negativos, lo que hace que el proyecto presentado sea ideológicamente falso”.

LRA 3 Santa Rosa

En el Hospital Gobernador Centeno de General Pico se hacen alrededor de 40 hisopados diarios, debido a que ha bajado el incremento de casos de COVID-19.

El jefe de Enfermería, Maximiliano Maseiro, contó cómo se trabaja en el Comité Operativo de Emergencia (COE), donde analizan los contactos de estrechos positivos y los contactos de otros contactos.

LRA 24 Río Grande

Análisis del fin de semana largo con respecto al comportamiento de los vecinos quienes se movilizaron hacia las áreas de camping habilitadas a lo largo de la Ruta 3.

LRA 7 Córdoba

Luego del primer fin de semana largo con habilitaciones parciales, y en virtud del aglomeramiento de gente, el intendente de Miramar, Adrián Walker, anticipó que prohibirá la venta de alcohol en las playas y que reforzarán los controles.

“Tuvimos una auto convocatoria masiva de jóvenes, que no respetó las medidas sanitarias. Vamos a prohibir la venta de alcohol en la playa. El domingo hubo mucha gente que directamente ingresó por caminos alternativos”, expresó el mandatario.

LRA 57 El Bolsón

Detalles del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI) convocados por la familia en la demanda contra el Estado Nacional ante la CIDH.

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) ejecutarán otro cese de actividades en toda la provincia hasta el próximo jueves 26 de noviembre.

La medida de fuerza es en reclamo de una urgente convocatoria a la paritaria salarial y en rechazo a la decisión del gobierno de retornar a la presencialidad en las escuelas.

LRA 23 Lago Argentino Calafate

Un relato de los desafíos en el área educativa por la situación de aislamiento frente al coronavirus y los pasos a seguir mientras se mantiene la pandemia.

LRA 24 San Luis

Detalles del protocolo que habilita pileta, colonia de vacaciones, canchas de fútbol y predio.

LRA 9 Esquel

Gómez, también secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas y director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas, habló del significado de la soberanía sobre las Islas argentinas.

LRA 6 Mendoza

González, ganadora del premio “Ortega y Gasset” 2020 por su aporte al periodismo en español, se refirió al trabajo que realizan en el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER), del cual es la presidenta.

“La pandemia generó una crisis económica con consecuencias que vamos a arrastrar durante muchos años, y no tenemos más que abrigar la esperanza que, con la ayuda de un buen periodismo, podamos construir una sociedad más igualitaria”, afirmó González.

LRA 1 Buenos Aires

Puenzo destacó realización de manera virtual de la 35º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata e hizo un repaso por las distintas actividades que se desarrollan desde el pasado 21 de noviembre. En comunicación con el periodista Horacio Marmurek, explicó cómo es la dinámica en esta nueva modalidad debido a la pandemia de coronavirus: “Cada uno que quiera ver las películas tiene que sacar entradas y sí se agotan”, aclaró, al tiempo que enfatizó: “Las películas se pueden ver desde todo el país y algunas provincias tomaron el Festival y se lo hicieron propio”.

LU 23 Calafate

RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior) realizará el Conversatorio “Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadie. A cien años de la Patagonia Rebelde”. Nacional Calafate dialogó con Carlos Cobelo –fundador y referente de la Comisión por la Memoria de las Huelgas, y Mesas de las Huelgas Patagónicas Santa Cruz– quien participará del panel en dicho homenaje y afirmó que “lo importante es difundir lo que pasó acá, y RAE nos da la posibilidad de que se entere todo el mundo”.

Asimismo, se encuentra trabajando actualmente con el secretario de Turismo de El Calafate, Oscar Souto, para organizar visitas guiadas y recorridas específicas. “La gente va a tener la oportunidad de recorrer las rutas de las huelgas. Estamos preparando una visita guiada. Hay una parte que es dentro del pueblo de El Calafate, la casa Pantín, el cementerio y todo lo que es Estancia Anita. El intendente está muy interesado en trabajar fuertemente para que quede un monumento“, contó Cobelo.

Conversatorio “Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadie. A cien años de la Patagonia Rebelde”. martes 1º de diciembre a las 11 h, con acceso libre y gratuito por el canal de Youtube RAE-Argentina al Mundo. Coordinado por el director de RAE, Adrián Korol.

Entrevista Federal

Periodistas de diversas emisoras de Radio Nacional entrevistaron a Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas, integrantes del histórico conjunto santafesino. Una charla que recorrió sus éxitos, la vida en pandemia y los shows por streaming, su canción para el Día del Amigo, sus recientes colaboraciones junto a Lila Downs y Marcela Morelo, la importancia del acordeón en la cumbia santafesina y el fanatismo por Colón de Santa Fe entre otros temas.

Preocupación por el inicio de temporada sin los controles necesarios

El sistema de salud rionegrino se reforzó, pero no lo suficiente como para sostener un posible brote por el inicio del turismo.

LRA 8 Formosa

Continúa el relevamiento de edificios públicos y privados que puedan servir como Centros de Alojamiento Preventivo (CAP) para las más de ocho mil personas que ingresarán a la provincia por orden de la Corte Suprema de Justicia, desafío que el propio gobernador destacó como “difícil, pero no imposible”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias e integrante el comité de expertos que asesora a Alberto Fernández, Gonzálo Camargo, destacó la articulación entre los ministerios, el Ejército y las gobernaciones; y la logística para su aplicación al mismo tiempo y con las mismas condiciones en todo el país, que contará con la instalación de puestos sanitarios en todo el territorio. “Es el operativo más grande de las historia del país”, destacó Camargo.

LRA 20 Las Lomitas

El equipo de la Delegación Zonal hizo un relevamiento para prever los posibles Centros de Aislamiento Preventivos en las instituciones educativas dependientes del lugar.

“Esta logística la preside el Ejecutivo local en cuanto a que las escuelas sean un posible Centro de alojamiento”, informó Mary González, Delegada Zonal Las Lomitas.

González.

LT 14 Paraná

El abogado Alejandro Rúa pidió a la Justicia que la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sea citada a prestar declaración indagatoria, en el marco de la causa que investiga el supuesto espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante la gestión de Mauricio Macri.

“Esto pone en escena a Carrió”, aseveró la periodista Luciana Bertoia, y agregó que “otra novedad es que arrancaron las indagatorias por el espionaje en las cárceles”.

LRA 6 Mendoza

El ex gobernador justicialista, José Octavio Bordón, se refirió a la alternancia permanente en la gobernación, lo que interpreta como un valor de la calidad institucional de la provincia.

En este sentido, Bordón sostuvo que el diálogo con la oposición es el punto central de la gobernabilidad, y puso como ejemplo las transformaciones en la economía vitivinícola que él inicio y se sostuvo con el tiempo.

LRA 1 Buenos Aires

“El Procurador o Procuradora General de la Nación, es quien dirige una institución denominada ministerio Público Fiscal de la República Argentina. Es el órgano que promueve la actuación de la Justicia en defensa de la ley, y los intereses generales de todos nosotros los ciudadanos. Además debe observar la vigencia de la Constitución y también los acuerdos internacionales de los que la Argentina se aparte, procurando el acceso a la justicia de todos los habitantes”, señaló Giorgi en su editorial.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de Entre Ríos determinó las medidas que se tomarán en la provincia para la temporada turística de verano 2020/21 en el marco de la pandemia del coronavirus, con diferentes protocolos y obligaciones, como contar con un seguro del viajero o completar una declaración jurada. En Buen día, el periodista de Radio Nacional Gualeguaychú, Elidelmar Otman, dio detalles al respecto y explicó, además, cuáles son las principales propuestas que ofrece la provincia.

LRA 26 Resistencia

Juan Basail, subsecretario de Seguridad Vial y Ciudadana, habló acerca del ingreso de ciudadanos al Chaco, situación que generó conflictos en Corrientes y Formosa.

“En el Chaco no sucedió, porque desde el 16 de marzo se determinó que los trabajadores esenciales puedan hacerlo sin tener que hacer aislamiento, al contrario de los demás ciudadanos que están obligados a efectuarlo por 14 días, ya sea en sus domicilios o en los centros habilitados oficialmente”, indicó Basail.

LT 11 Concepción del Uruguay

Eggs indicó que a esta cifra se le debe sumar un 15% de consumo extraoficial, y luego destacó que hubo una merma en la exportación de pollo entero, pero que los pollos en trozos se han vendido en su totalidad.

LRA 6 Mendoza

Hinojosa, a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, detalló el crecimiento de la industria y el consumo de vino en los meses de pandemia.

“Argentina es un país consumidor de vino con un mercado interno muy fuerte, y el 75% que vendemos se queda en el país”, señaló Hinojosa, agregando que “el aumento del consumo de vino en pandemia es del 8,3% en el mercado interno en los últimos ocho meses, lo que significa 60 millones de litros más vendidos, una cifra que hacía casi una década no se alcanzaba”.

LRA 30 Bariloche

Una reflexión a un día de cumplirse tres años del asesinato de Rafael Nahuel “sin que haya un solo procesado”.

LRA 15 Tucumán

Un informe sobre los cuidados en salud para contrarrestar las altas temperaturas previstas en la fecha.

LRA 2 Viedma

Cómo se puede modificar el nombre o apellido, priorizando el valor de la identidad, ya que es un derecho reconocido desde 2015.

LRA 54 Chos Malal

Repaso histórico de los vinos de Chos Malal en el Día Nacional del Vino.

LRA 17 Zapala

Referencias al aborto legal con el debate de 2018 en el Congreso. “Son experiencias que están grabadas en la memoria y en los cuerpos”, dijo Zurbriggen.

LRA 53 San Martín de los Andes

Detalle sobre las zonas comunes de los alojamientos turísticos que obtendrían la habilitación de cara a la temporada de verano.

LRA 18 Río Turbio

Detalle del trabajo de la nueva comisión de la Cooperativa OYIKIL.

LRA 9 Esquel

Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SISAP) del Chubut, expresó el rechazo del sector a los dos proyectos del Ejecutivo en el que estipulan la zonificación minera para la provincia.

LV 8 Libertador

Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua Pura en Las Heras, contó que una de las medidas que tomarán los chubutenses, si se aprueba el proyecto de megaminería, será llevar a cabo un “paro de 24 horas, movilizándose todos a Rawson”.

LT 14 Paraná

La Asociación Conciencia Animal de Concordia, mediante un comunicado, reclamó a los senadores entrerrianos que atiendan a su pedido de que este año se apruebe la ley que busca la protección de los animales en la provincia.

Horacio Froy, integrante de dicha asociación, explicó los puntos fundamentales de la iniciativa y la importancia de que la misma sea sancionada.

LRA 42 Gualeguaychú

En el incendio de 70 hectáreas en el camino a Ñandubaysal, donde se salvaron dos complejos turísticos, los Bomberos Voluntarios entrerrianos tuvieron varios agentes afectados en sus vías respiratorias debido a la inhalación de humo.

El subjefe del cuartel de Bomberos de Gualeguaychú, Nicolás Bozzani, precisó que “se acerca un verano complicado por la profundidad de la sequía y la extensión de la falta de lluvias”.

LRA 3 Santa Rosa

Carolina, que obtuvo recientemente su Magister en Sociología de Agricultura Latinoamericana, detalló el trabajo que llevó a cabo en Anguil, asegurando que “quería ver que aporte concreto realizan las personas que producen alimentos, no sólo para el consumo, sino también para la venta o el trueque”.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente de la nueva entidad, Raúl Crudele, explicó que Internet de las Cosas (IOT) “tomó tal fuerza que requiere de una entidad independiente, con gobernanza propia”.

Luego, Crudele agregó que “el objetivo es allanar al camino de un mundo en el que electrodomésticos, autos, sistemas de iluminación eco-sustentables y otras innovaciones están dando forma al hogar, al transporte, a la industria, al campo y a las ciudades inteligentes”.

LV 19 Malargüe

González se expresó sobre una problemática histórica que sufren los crianceros por el daño que provocan en sus animales los zorros, los pumas y los perros salvajes.

A esto, se suma el de la comercialización del ganado, ya que la extensa geografía, la falta de unión de los productores y la ausencia de una planificación política, complica la posibilidad de encontrar mercados a un precio acorde al sacrificio realizado por el sector.

LT 14 Paraná

La Fiscalía a cargo del doctor Francisco Ramírez Montrull dispuso el archivo provisorio de la causa que investiga la muerte del joven Gabriel Gusmán, muerto por un disparo en la nuca realizado por personal de la Policía durante un procedimiento en el barrio Capibá, de Paraná, hace dos años. Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, informó que convocan a una concentración frente a Tribunales para “repudiar el archivo provisorio de la causa”, y luego indicó que “frente a los casos de gatillo fácil, lo fundamental es que no reine la impunidad”.

LRA 6 Mendoza

Ana Martiarena, jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas (DGE), se refirió al Congreso Pedagógico que comienza este jueves 25 de noviembre con la participación del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y explicó que se trata de un “Congreso permanente que va a continuar durante todo 2021, en el cual hay más de 50 expositores y unos dos mil inscriptos”.

LV 8 Libertador

La especialista en temas de Salud, Ana María Vega, dijo que “la situación sanitaria en Malargüe no ha mejorado, y esto llevó a que se conformara la Red de Autoconvocados por la Salud”.

LRA 1 Buenos Aires

Legisladores y organizaciones civiles convocaron a participar de la audiencia pública sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno porteño para modificar las normas urbanísticas de los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco y habilitar allí la construcción de edificios.

El legislador porteño del Frente de Todos, Javier Andrade convocó a los ciudadanos a participar de este evento.

LRA 1 Buenos Aires

Las aguas del Río de la Plata presentan una tonalidad verdosa desde la zona del Delta del Tigre hasta los diques de Puerto Madero. El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, se refirió a la presencia de bacterias en el Río de la Plata y aclaró: “No son algas, sino bacterias que tienen la capacidad de producir fotosíntesis y, como tal, liberan toxina”. En Rezo por vos, explicó que “es un fuerte indicador de contaminación orgánica en las aguas”.

LRA 14 Santa Fe

Detalles del aumento para beneficiarios y beneficiarias de Anses y más novedades sobre la Asignación Universal por Hijo.

LRA 23 San Juan

Informe de cómo serán distribuidos según el Presupuesto 2021.

LV 8 Libertador

Corazza, titular de la escuela ubicada en el Departamento de Las Heras, comentó la situación de los docentes en la pandemia, sus luchas en la educación y el maltrato recibido por los medios y algunos sectores de la política.

Luego, la docente se refirió al establecimiento al que pertenece, diciendo que “esta escuela no está en condiciones de volver a clases por las condiciones precarias en la cual la dejó la pandemia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Los ecosistemas son una suerte de sinergia permanente de todos los que hacen las telecomunicaciones”, expresó Juan Izaguirre, director de LT 11, propulsor y nexo entre el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) y Concepción del Uruguay.

Izaguirre valoró el potencial de la ciudad para desarrollar y expandir el Ecosistema Científico Tecnológico de la región mesopotámica, considerando que Concepción del Uruguay cuanta con 36 empresas dedicadas a la industria del software y dos universidades con carreras afines.

LRA 1 Buenos Aires

“Es poco conocido que en la Argentina hay 6 millones de personas que no tienen baño y la falta de un baño, que es un problema silencioso es un impedimento para progresar como persona”, señaló Nicolini. Agregó que “hay miles de personas que tiene que salir de su casa para ir al baño, se mojan cuando llueven, tienen frio en invierno o simplemente no tienen privacidad en su lugar de higiene. Pensamos en un módulo de baño y cocina que se puede anexar a una casa sin ningún tipo de complicación y eso resuelve los problemas de higiene a millones de personas”.

LRA 1 Buenos Aires

Uno de los ámbitos que tuvo que adaptarse a una modalidad totalmente virtual fue la educación, en el marco de la pandemia. Ruth Rosental, rectora del Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la Comunicación, analizó cómo fue el rol de las instituciones en dicho contexto y sostuvo la importancia de la igualdad entre los chicos.

“Todos los niños que estudian necesitan ser entendidos y atendidos de manera particular”, dijo la docente y remarcó que se visibilizó la falta de equilibrio en las posibilidades para estudiar entre los alumnos.

LV 8 Libertador

Rolo Vanini, referente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en Mendoza, aseguró que “se ha dado una gran improvisación desde el gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que es una situación que se da desde hace muchos años y se podrían haber tomado medidas específicas para evitar estos problemas”.

LRA 6 Mendoza

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, anunció que micro emprendedores del Departamento recibirán apoyo económico directo para la generación de empleo genuino.

Son 37 los proyectos que fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los cuales recibirán grandes beneficios, entre ellos el apoyo económico directo con fondos no reembolsables.

LRA 26 Resistencia

Johana Duarte, subsecretaria de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, informó sobre los conversatorios previstos para mañana, miércoles 25 de noviembre, al celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La columna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas Atlántico Sur. Se busca que las víctimas de trata no vuelvan a caer.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres, desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dieron a conocer las cifras de femicidios en el país entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.

LRA 6 Mendoza

En el Dia Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, que se celebrará mañana, miércoles 25 de noviembre, el colectivo Ni una Menos Mendoza ha organizado una jornada de lucha, más la presentación de una app y un caravanazo.

Soledad Benegas, de la Fundación Sobran Motivos e integrante de #NiunamenosMendoza repasó la situación durante este 2020, y dijo que “los niveles de violencia fueron muy graves y complejos, con situaciones de convivencia forzada u obligatoria al igual que los casos de femicidios, con 290 a nivel nacional y ocho en la provincia”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Se abre la etapa donde se citan a declarar testigos de conceptos. Tiene que ver con prestar una declaración en el orden de la disciplina que pertenezco, la historia, en términos de investigación de los procesos de los años 70. Mi punto es que se tiene que ver en su anclaje histórico y trasfondo político. Intenté mostrar cómo se engarza el referente político de esta banda en particular en Bahía Blanca, el sindicalista Rodolfo Ponce y los proyectos y la agenda que había detrás de ciertos sucesos que van a encarnar en la ciudad”.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra dedicó su habitual columna en Juego de Damas a la situación en Perú, que registra manifestaciones en las calles por la situación social y contra el sistema político, en el marco de la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Parlamento de ese país, y la muerte de dos jóvenes en medio de protestas pacíficas en Lima.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges y Lorena Peverengo conversaron en esta edición de Una Mujer con la cantante y actriz Inés Estévez, quien adelantó detalles de su próximo show “Entre Casa”, que realizará desde la intimidad de su hogar en modalidad streaming, el próximo viernes 27 de noviembre.

Además, la artista rememoró los momentos más emblemáticos de su vida, desde sus comienzos en la actuación hasta las adversidades que afrontó al formar su familia compuesta por sus dos hijas y los desafíos que atraviesan en la cotidianeidad.

LRA 26 Resistencia

Evelina es una artista rosarina que integra el Ranking Argentino de Canciones (RAC), el cual se emite por las 50 Radios Públicas de todo el país.

“Hago de todo, soul, reggae, tango, recorro diferentes ritmos y esta posibilidad que nos da Radio Nacional es importantísima. Hay que tener en cuenta que para quienes no tenemos posibilidades económicas esto es una gran ayuda, porque la difusión de nuestros temas nos permite cobrar derechos de autor”, señaló Evelina.

LRA 59 Gobernador Gregores

Detalles del primer disco de la banda santacrucena que propone una fusión entre el folclore argentino con el reggae, ska, rock, entre otros.

EL PESCADOR, PESCADO…

Un hombre llamó a su esposa desde el trabajo: “Querida, el jefe me pidió que lo acompañe a pescar a Entre Ríos, con algunos clientes muy importantes. Nos vamos por una semana y ésta será una muy buena oportunidad, para conseguir mi tan ansiado ascenso.

Por favor, no te olvides de meter suficiente ropa para una semana, además de la caña de pescar y la bolsa con los anzuelos. Cuando salga de la oficina, lo paso a buscar. Ah… y no te olvides de incluir mi pijama de seda azul.

La esposa pensó que eso sonaba un poquito extraño: ¿Un pijama tan lujoso para una excursión de pesca? Pero cumplió con el deseo de su marido.

Una semana después, el hombre regresó. Un poco cansado, pero contento. La esposa le dio la bienvenida y le preguntó:

– ¿Pescaste mucho…?

– ¡Ufff!… No dejamos un dorado ni para muestra…

– Pero… ¿Por qué no metiste mi pijama azul, como te pedí…?

– Lo hice… Si hubieses abierto la caja de pesca, lo habrías encontrado con la boda de anzuelos!!!

