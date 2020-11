Huisca: “El proyecto Mina Ángela no trajo ningún beneficio a la meseta”

En diálogo con Radio Nacional Esquel, Santiago Huisca, Presidente de la Comuna de Gan Gan, que participó de la presentación del Plan Estratégico Minero, se refirió al debate minero que tiene un nuevo capítulo con el tratamiento del proyecto de Iniciativa Popular y el del Ejecutivo sobre zonificación en la Legislatura provincial. Al respecto, dijo que “entiendo a la gente que tiene miedo, tanto a favor o en contra, pero estaría bueno que nos dejaran decidir a nosotros” aunque recordó que el proyecto Mina Ángela, que se ubica cerca del pueblo, “trajo ningún beneficio. Si bien no conocí Gan Gan en esa época, creo que no cambió nada. El proyecto Mina Ángela no trajo nada, no se tomaron los recaudos y hoy no tenemos beneficios para la meseta”.

Además contó que están en una situación crítica con respecto a la pandemia, con 60 casos positivos y sin nexo de origen: “Igual está todo controlado y hay varios recuperados, vamos a andar bien”.