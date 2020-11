Con un buen periodismo podemos construir una sociedad más igualitaria”

La periodista chilena Mónica González ganadora del premio “Ortega y Gasset” 2020 por su aporte al periodismo en español se refirió al trabajo que llevan adelante en el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) del cual ella es presidenta, que se sostiene con los aportes solidarios de sus lectores y que ha permitido develar con detalles, el financiamiento ilegal de la política, desmanejos en la educación, la represión y la corrupción de los carabineros de los últimos 10 años”, contó.

En el programa “Vamo que venimo” la periodista indicó que Argentina y Brasil no están exentos de esta realidad, y que “la pandemia del coronavirus no ha hecho otra cosa que acentuar ese debilitamiento con una crisis económica con consecuencias que vamos a arrastrar durante muchos años, y no tenemos mas que abrigar la esperanza que con la ayuda de un buen periodismo, podamos construir una sociedad más igualitaria”.

Escuchá la nota completa acá.