Diario de Radio Nacional 24/10/2020

Buenos Aires: MARIO MEONI – Subrayó la necesidad de generar “la competitividad de los puertos”

Buenos Aires – FEDERICO BERNAL: “La Vaca Muerta heredada dista mucho del relato macrista”

San Luis – ELOY HORCAJO: Pensamos en un régimen de facilidades de pago en el contexto actual

Buenos Aires – RITA SEGATO: “La prohibición del aborto es una violación de Estado”

Libertador – Para detectar el coronavirus: Las obras sociales limitan el acceso a los estudios

Resistencia – ALEJANDRO SAN JOSE: “Las restricciones trajeron efectos muy positivos”

Tucumán Mercedes Sosa – Después de siete meses: Llegaron los primeros vuelos

San Juan – El martes 27 de octubre: Vuelven los vuelos a San Juan

Buenos Aires – Proyecto Artigas: Denuncia que Etchevehere los “secuestró en la estancia”

Paraná – A favor de DOLORES ETCHEVEHERE: La Justicia dispuso restricciones

Paraná – LUCIANO LARROSA: “Las lluvias llegaron tarde para el trigo”

Mendoza – CRISTIAN GARCIA: “Generar mejores condiciones para seguir luchando”

Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Recorrimos Neuquén, San Juan y Salta

Paraná – Con PETECO CARABAJAL: MAXI PACHECOY presentó su segundo single

Paraná – Secretaría de Cultura: Concurso Literario Provincial “Juan L. Ortiz 2020”

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Transporte, Mario Meoni, remarcó la necesidad de generar “la competitividad de los puertos”, y aseguró que se precisa una política de desarrollo y de recuperación de los mismos, durante la apertura del primer Consejo Federal Portuario.

“Tenemos desafíos por delante para generar la competitividad de los puertos, en algunos casos por dificultades de acceso terrestre, en otras de acceso marítimo y fluvial. Sumado a eso queremos dar la posibilidad de la conectividad terrestre” dijo Meoni en la apertura de la reunión.

LRA 1 Buenos Aires

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, remarcó que “la Vaca Muerta heredada dista mucho del relato macrista”, en alusión al estado de situación del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional, uno de los tres más importantes a nivel mundial.

“En primer lugar, la producción nacional que recién comenzó a recuperarse en 2018, luego de la insólita caída de 2017 sobre 2016, en materia de gas natural obedeció a subsidios”, indicó Bernal a Télam, y aclaró: “No tengo nada contra los subsidios, pero hay que recordar que la razón de ser del incremento del precio del gas y de las tarifas fue precisamente la eliminación de los subsidios”.

El funcionario subrayó que “no sólo no lo pudieron hacer, sino que sin subsidios a la oferta no levantaban la producción de gas”, y añadió que “en petróleo, y a pesar de los aumentos siderales en combustibles, ni con subsidios: en 2019 se produjo menos crudo que en 2015”.

LRA 29 San Luis

En Nacional San Luis hablamos con el ministro de Hacienda provincial, Eloy Horcajo, sobre el Régimen de Facilidades de Pagos Tributarios y Fiscales que pone en marcha el Gobierno Puntano.

LRA 1 Buenos Aires

“La cuestión del aborto es un tema que permite hacer siempre una lectura de la realidad y desde dónde se puede mirar la política. Es muy triste y decepcionante porque una de las grandes esperanzas que pusimos en el Gobierno de Alberto Fernández es en la legalización del aborto, espero que haya una reflexión porque es un tema central. La prohibición del aborto es una de las formas de violencia más importante que existe”, aseguró Segato.

“La prohibición del aborto es una violación de Estado. Es un sufrimiento enorme y un peligro constante para todas las mujeres. Un embarazo que no es deseado es lo peor que existe”, expresó.

LV 8 Libertador

Actualmente, los estudios para la detección de COVID-19 tienen más disponibilidad, aunque para acelerar su acceso es necesario pagar en forma privada.

Sobre la temática, Jonathan Aguilera, Técnico en Laboratorio, dijo que “para el diagnóstico de COVID-19 hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, si se encuentra en una fase aguda de contagio, buscando a través en un hisopado nasofaríngeo la presencia del virus. Este es el caso de los estudios denominados PCR. Luego, viene la observación que permita reconocer la presencia de determinados antígenos en sangre”.

LRA 26 Resistencia

San José, licenciado en Economía e integrante del Comité Técnico de Seguimiento de la Emergencia por coronavirus en el Chaco, informó sobre la eficacia de las medidas de restricción a la circulación adoptadas a partir de 8 de octubre por el gobernador Jorge Capitanich, para el área metropolitana del Gran Resistencia.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Los primeros vuelos llegaron a Tucumán desde nuestro país se vio afectado por la pandemia de Covid-19, desde marzo pasado, y desde el Ente de Turismo destacaron que todo transcurrió en absoluta normalidad, pero aclararon que no son vuelos turísticos. “Llegó el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas después de la suspensión sucedida en marzo en el contexto de la pandemia. Llegó con 104 pasajeros y volvió con 120 pasajeros. El arribo de los pasajeros fue con absoluta tranquilidad y normalidad, con un gran operativo de salud y del personal aeroportuario, para que los pasajeros que lleguen puedan acceder a la provincia habiendo sido controlados con ciertos parámetros médicos vinculados a los síntomas compatibles con Covid-19 y presentando la documentación requerida. Cada persona que quiere viajar se tiene que informar fundamentalmente de los requisitos de ingreso a la provincia o al destino que quiere viajar.

LRA 3 San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó a la prensa local que el próximo martes 27 de octubre se reanuda el servicio aéreo en la provincia. La decisión, que fuera anunciada por las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, se oficializó el pasado 15 de octubre. Según la publicación en el Boletín Oficial, la Resolución 221/2020 del Ministerio de Transporte deroga la norma que había suspendido los vuelos de cabotaje en Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

El Proyecto Artigas, que encabeza Dolores Etchevehere, denunció que su hermano Luis “desafía y no acata” la resolución de la justicia entrerriana que ayer no hizo lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos y propuso a las partes “pensar una solución pacífica y armónica”.

“Etchevehere nos secuestró en la estancia. No acata y desafía la decisión de la Justicia. Secuestró a su hermana Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva colocando cadenas. Pedimos racionalidad”, publicó el Proyecto Artigas en su cuenta oficial de Twitter, junto a una foto de las cadenas colocadas en la tranquera del predio.

LT 14 Paraná

Raúl Flores, juez de Garantías subrogante de La Paz, resolvió disponer medidas de protección en beneficio de Dolores Etchevehere, ante la solicitud de la fiscal actuante María Constanza Bessa, en el marco de una denuncia por extorsión en contexto de violencia de género. Las mismas deberán ser cumplidas por Luis, Juan, Arturo Etchevehere y Leonor de Etchevehere por el plazo de 30 días.

La medida impone restricciones de acercamiento, e implica que los hermanos Etchevehere deben evitar opiniones en medios de comunicación y en redes sociales, para no ´violentar´ a su hermana Dolores.

LT 14 Paraná

Larrosa se refirió a los cultivos afectados por la falta de precipitaciones, diciendo que “las lluvias llegaron tarde para el trigo en el sur entrerriano, afectando el rendimiento”.

Luego, el especialista indicó, en una clasificación de lotes de trigo en base al rendimiento, que hay “un 25 % que está en estado malo, un 30 % regular, 39 % bueno y un 6 % muy bueno”.

LRA 6 Mendoza

García habló sobre el plebiscito para la reforma de la Constitución de Chile, que deviene de la dictadura de Pinochet, e hizo un repaso sobre las demandas que realiza el pueblo chileno para ser incluidas en una nueva constitución.

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a Lra 43 Nacional Neuquén con Marcela Toranzo, luego recorrimos LRA 23 Nacional San Juan con Mauricio Lucero y por último FM 89.3 Radio Diaguita Ambrosio Casimiro desde la nación diaguita en Cachi, Salta con Luis Burgos. Hoy cocina Río Negro con Roberto Gorometta. Nos enseñó la histórica cazuela de mariscos del club Sol de Mayo de Viedma

También conocimos el trabajo de la Cooperativa Viarava desde Capilla del Monte, Córdoba, con Agustín Fontaine.

Destacó el funcionamiento de la FM 98.1 un medio comunitario de gestión cooperativa para garantizar el derecho a la comunicación de todos los sectores sociales de Capilla del Monte y la región. “Somos una radio que tiene tres años, hay una búsqueda conjunta. Lo más importantes es poder tener una claridad colectiva y no perder el horizonte”.

Por otro lado, Agustín Fontaine habló sobre la situación de los incendios en Córdoba. “Nos salvó la lluvia porque estaba imparable el fuego”.

LT 14 Paraná

Se trata del quinto trabajo del joven chaqueño, que será editado por FaroLatino y verá la luz el próximo 20 de noviembre. Pachacoy contó que el material está conformado por algunas canciones propias y un repertorio de clásicos del folklore en nuevas versiones.

LT 14 Paraná

La Secretaria de Cultura, a través de la Biblioteca Provincial, convoca al ´IV Concurso Literario Provincial, Juan L Ortíz categoría poesía´.

Así lo informó Néstor Rodríguez, director de la Biblioteca Provincial, quien indicó que las obras podrán presentarse desde el 26 de octubre hasta el 20 de noviembre.

LRA 24 Río Grande

En su columna semanal, Adriana Cabrera analiza la situación de pandemia en nuestra provincia donde la cantidad de contagios sigue en ascenso. También nos cuenta que está pasando en el resto del país y el mundo.

En vísperas del fin de semana, Adriana reitera la necesidad de insistir con los cuidados personales como “cubrirse siempre la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, usar barbijo y lávese las manos con agua y jabón varias veces al día”.