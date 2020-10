Las obras sociales limitan el acceso a los estudios para detectar el virus

DESCARGAR

En la tarde de Todo Salud hoy abordamos más detalles sobre los Testeos para Covid 19, debido a que muchas personas, luego de 8 meses de pandemia están en contacto con otras que han sido infectadas por el virus y desean saber si se han contagiado o no.

Actualmente los estudios están disponibles en más lugares, pero para que sea más rápido su acceso es necesario pagar en forma privada. Podríamos decir que hay dos grandes grupos de estudios. Los que se realizan por hisopado nasofaríngueo y los que se hacen analizando la sangre de la persona que consulta

Jonathan Aguilera, técnico en laboratorio nos brindó más detalles: “Para el diagnóstico de covid 19 hay que tener en cuenta varias cosas, primero si se encuentra en una fase aguda de contagio. Para saber si está o no contagiado se busca a través en un hisopado nasofaríngeo la presencia del ARN del virus, es el caso de los estudios denominados PCR. Por otro o la presencia de un antígeno IGG o IGM en sangre” explicó.

Este es el test que ofrecen los laboratorios privados. Cuestan entre 4000 y 10.000 pesos, dependiendo del laboratorio y del lugar donde hagan la prueba (en un centro médico o en el domicilio del paciente). Las obras sociales y prepagas sólo lo reconocen, en distintos porcentajes, cuando la persona presenta síntomas y el profesional que lo asiste emite una orden de prestación. Pero suelen dar muchas vueltas para su reconocimiento. En ese caso, también pueden asistir a cualquier unidad covid de un hospital público y selo harán la prueba de manera gratuita. El resultado suele demorar entre 24 y 48 horas y solo lo puede realizar el personal capacitado con todos los elementos de protección necesarios.

También nos encontramos los tests serológicos, que permiten detectar los anticuerpos generados por el organismo frente al virus. Es decir, determinan si la persona estuvo infectada, pero no sirven para saber si el paciente está cursando la enfermedad al momento de la prueba.

Hay dos formas de hacerse un test serológico. Una es mediante la extracción de sangre, seguida del análisis de la muestra en un laboratorio, que arroja indicadores efectivos para cuantificar la respuesta inmunológica, con resultados entre 24 y 36 horas. Los que miden los anticuerpos igG+igM cuestan entre 2200 y 3000 pesos. Pero hay laboratorios que ofrecen buscar solo los igG, en ese caso, el valor, en promedio, es 1600. Los igM aparecen a los cuatro días como una primera reacción defensiva del organismo ante el virus, mientras que los igG se presentan entre los 10 o 15 días posteriores a la infección. Sin embargo, los infectólogos señalan que, en el caso del coronavirus, ambos anticuerpos avanzan casi a la par. Los anticuerpos igM son los primeros en bajar, mientras que los IgG se mantienen altos durante un tiempo más prolongado.

Por último, los tests rápidos mediante una muestra de sangre extraída de la yema del dedo, disponibles en farmacias a 2000 pesos, otorgan una respuesta en 15 minutos. Esta prueba solo muestra si el paciente tiene o no anticuerpos, pero no entrega más información que esa, es decir, no es posible cuantificar ese resultado. Es parecido a un test de embarazo y son poco sensibles.